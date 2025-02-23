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Зеленский не исключил вынос мирного договора с Россией на референдум

Зеленский не исключил вынос мирного договора с Россией на референдум - 23.02.2025 Украина.ру

Зеленский не исключил вынос мирного договора с Россией на референдум

Украинско-российский мирный договор может быть вынесен на референдум. Об этом 23 февраля на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский.

2025-02-23T19:22

2025-02-23T19:22

2025-02-23T19:22

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"Очень трудный вопрос", - сказал Зеленский, размышляя над перспективой выноса мирного договора с Россией на референдум.По мнению Зеленского, при оформлении мирного договора Киев надеется на помощь своих западных партнёров.Подходя к прямому ответу на вопрос о выносе мирного договора на украинский референдум, Зеленский отметил, что "в зависимости от деталей этого соглашения может быть по-всякому".Он отметил также, что даже финансовые вопросы требуют ратификации в парламенте. Мирный договор – документ намного более ответственный, поэтому "будем смотреть на украинское законодательство", сообщил Зеленский.Также на эту тему высказались 23 февраля в Кремле. Подробности в публикации Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков

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новости, россия, киев, кремль, владимир зеленский, переговоры, сво, договор, дипломатия, референдум