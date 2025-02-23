Зеленский не считает себя диктатором, но и выборы проводить не собирается - 23.02.2025 Украина.ру
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Зеленский не считает себя диктатором, но и выборы проводить не собирается
Зеленский не считает себя диктатором, но и выборы проводить не собирается - 23.02.2025 Украина.ру
Зеленский не считает себя диктатором, но и выборы проводить не собирается
В условиях СВО выборы проводить невозможно, а социологические опросы – возможно и они демонстрируют высокий уровень доверия к Владимиру Зеленскому. Об этом 23 февраля на пресс-конференции в Киеве заявил сам Владимир Зеленский.
2025-02-23T20:45
2025-02-23T20:45
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президентские выборы
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сво
дезинформация
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Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором с рейтингом около 4%, что стало очередным поводом для разъяснений украинского политика. По словам Зеленского, Трамп оказался в плену дезинформации и это требует опровержения.Он призвал обращать внимание на некие "источники, которым все доверяют" и заверил, что сейчас его ему доверяют 65% украинцев как "президенту Украины".Он снова подчеркнул, что заявленные президентом США цифры и характеристики - "4%", "$500 млрд", "диктатор" - это дезинформация."Обижался бы на слово "диктатор" тот, кто есть диктатор. Ну, что же сделаешь, будем как-то жить с США. Диктаторами точно не будем. Просто не интересно. Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришёл к власти. Меня избрали 73%", - сообщил Зеленский.Он заверил, что после отмены военного положения на Украине будут выборы. По словам Зеленского, оно будет отменено тогда, когда прекратится "война", которую не объявлял ни Киев, ни Москва.Он задался вопросами о том, как провести президентские выборы сейчас, когда идут боевые действия.По его мнению, невозможно организовать сейчас голосование в Сумской области, в Харьковской области, "в Купянске, где людей вывозят", а также среди беженцев на Украине и за границей.Ранее в новостях: "Могу поменять это на НАТО": Зеленский согласился покинуть свой пост
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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, президентские выборы, международные отношения, сво, дезинформация
Новости, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, президентские выборы, международные отношения, СВО, дезинформация

Зеленский не считает себя диктатором, но и выборы проводить не собирается

20:45 23.02.2025
 
пресс-конференция Владимира Зеленского 23.02.2023
пресс-конференция Владимира Зеленского 23.02.2023
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В условиях СВО выборы проводить невозможно, а социологические опросы – возможно и они демонстрируют высокий уровень доверия к Владимиру Зеленскому. Об этом 23 февраля на пресс-конференции в Киеве заявил сам Владимир Зеленский.
Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором с рейтингом около 4%, что стало очередным поводом для разъяснений украинского политика. По словам Зеленского, Трамп оказался в плену дезинформации и это требует опровержения.
"Поэтому 4% украинцев, которые меня поддерживают – это, в принципе, один из таких сигналов, которые распространяли русские. Поэтому я и сказал, что считаю, что это дезинформационная атака. Я не сказал, что это президент Трамп. Я просто говорю, что у него тесть те или иные источники. И мне кажется, что надо обратить внимание на приоритет. По моему мнению, приоритет – прямой диалог со мной", - сказал Зеленский
Он призвал обращать внимание на некие "источники, которым все доверяют" и заверил, что сейчас его ему доверяют 65% украинцев как "президенту Украины".

"Потому что 4% и реальные 65% сегодняшние цифры доверия украинцев мне, президенту Украины – это серьёзная разница, 4 и 65. И я полагаю, что это не ошибка, это информация - дезинформация, которая имеет влияние. И если не реагировать нашей стороне на это, будет появляться другая информация, как то $500 млрд долгов Украины перед США – также небезопасные цифры", - пояснил Зеленский.

Он снова подчеркнул, что заявленные президентом США цифры и характеристики - "4%", "$500 млрд", "диктатор" - это дезинформация.
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"Обижался бы на слово "диктатор" тот, кто есть диктатор. Ну, что же сделаешь, будем как-то жить с США. Диктаторами точно не будем. Просто не интересно. Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришёл к власти. Меня избрали 73%", - сообщил Зеленский.
Он заверил, что после отмены военного положения на Украине будут выборы. По словам Зеленского, оно будет отменено тогда, когда прекратится "война", которую не объявлял ни Киев, ни Москва.
"Как люди будут голосовать на войне, на фронте – я этого не понимаю", - сказал Зеленский.
Он задался вопросами о том, как провести президентские выборы сейчас, когда идут боевые действия.
"Как будет голосовать военнослужащие? Никак!", - подчеркнул Зеленский.
По его мнению, невозможно организовать сейчас голосование в Сумской области, в Харьковской области, "в Купянске, где людей вывозят", а также среди беженцев на Украине и за границей.
Ранее в новостях: "Могу поменять это на НАТО": Зеленский согласился покинуть свой пост
 
НовостиСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд Трамппрезидентские выборымеждународные отношенияСВОдезинформация
 
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