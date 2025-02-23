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Неизвестные устроили погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске

Неизвестные устроили погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске - 23.02.2025 Украина.ру

Неизвестные устроили погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске

Погром в храме свящ. Николая Чудотворца в Покровске (Красноармейске) устроили неизвестные в ночью 22 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал Украинской Православной Церкви.

2025-02-23T17:11

2025-02-23T17:11

2025-02-23T17:11

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донецкая народная республика

николай чудотворец

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покровск/красноармейск

криминал

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"22 февраля 2025 года, ночью, вандалы осквернили храм во имя свящ. Николая Чудотворца в Покровске", - сказано в сообщении УПЦ.Информационно-просветительский отдел УПЦ распространил сообщение о нападении на православный храм со ссылкой на пресс-службу Покровского викариатства.Храм в честь святого мученика Виктора Халкидонского города Димитрова (переименованного после госпереворота 2014 года в Мирноград) на подконтрольной ВСУ территории ДНР был взломан и осквернён накануне, сообщило Покровское викариатство УПЦ. При этом были похищены церковные ценности.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Надежды на Трампа и подготовка к новой волне гонений. Что происходит с канонической УПЦ

донецкая народная республика

покровск/красноармейск

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новости, донецкая народная республика, николай чудотворец, упц, всу, погром, гонения, храм, покровск/красноармейск, криминал, днр