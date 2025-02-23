Неизвестные устроили погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске - 23.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250223/1061297490.html
Неизвестные устроили погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске
Неизвестные устроили погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске - 23.02.2025 Украина.ру
Неизвестные устроили погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске
Погром в храме свящ. Николая Чудотворца в Покровске (Красноармейске) устроили неизвестные в ночью 22 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал Украинской Православной Церкви.
2025-02-23T17:11
2025-02-23T17:11
новости
донецкая народная республика
николай чудотворец
упц
всу
погром
гонения
храм
покровск/красноармейск
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/17/1061297370_102:0:858:425_1920x0_80_0_0_01e65ccb046ac469eb0ca1809d1dc377.jpg
"22 февраля 2025 года, ночью, вандалы осквернили храм во имя свящ. Николая Чудотворца в Покровске", - сказано в сообщении УПЦ.Информационно-просветительский отдел УПЦ распространил сообщение о нападении на православный храм со ссылкой на пресс-службу Покровского викариатства.Храм в честь святого мученика Виктора Халкидонского города Димитрова (переименованного после госпереворота 2014 года в Мирноград) на подконтрольной ВСУ территории ДНР был взломан и осквернён накануне, сообщило Покровское викариатство УПЦ. При этом были похищены церковные ценности.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Надежды на Трампа и подготовка к новой волне гонений. Что происходит с канонической УПЦ
донецкая народная республика
покровск/красноармейск
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/17/1061297370_196:0:763:425_1920x0_80_0_0_973dce930a4e592ca91df971c22a5cae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, николай чудотворец, упц, всу, погром, гонения, храм, покровск/красноармейск, криминал, днр
Новости, Донецкая Народная Республика, Николай Чудотворец, УПЦ, ВСУ, погром, гонения, храм, Покровск/Красноармейск, криминал, ДНР

Неизвестные устроили погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске

17:11 23.02.2025
 
погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске 22.02.2023
погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске 22.02.2023
Читать в
ДзенTelegram
Погром в храме свящ. Николая Чудотворца в Покровске (Красноармейске) устроили неизвестные в ночью 22 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал Украинской Православной Церкви.
"22 февраля 2025 года, ночью, вандалы осквернили храм во имя свящ. Николая Чудотворца в Покровске", - сказано в сообщении УПЦ.
Информационно-просветительский отдел УПЦ распространил сообщение о нападении на православный храм со ссылкой на пресс-службу Покровского викариатства.
"Это уже второй храм Покровского викариатства, над которым было совершено поругание в последние дни. Несколько дней назад мародеры осквернили храм в честь святого мученика Виктора Халкидонского города Мирноград, - сказано в публикации. - В Николаевской церкви злоумышленники выломали храмовую дверь, похитили церковные подсвечники, колокола, а также устроили погром в алтаре".
Храм в честь святого мученика Виктора Халкидонского города Димитрова (переименованного после госпереворота 2014 года в Мирноград) на подконтрольной ВСУ территории ДНР был взломан и осквернён накануне, сообщило Покровское викариатство УПЦ. При этом были похищены церковные ценности.
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Надежды на Трампа и подготовка к новой волне гонений. Что происходит с канонической УПЦ
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаНиколай ЧудотворецУПЦВСУпогромгоненияхрамПокровск/КрасноармейсккриминалДНР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:40Страна-цивилизация возвращается к своим истокам. Кирилл Барский, Ли Мин о культуре современного Китая
18:26"Могу поменять это на НАТО": Зеленский согласился покинуть свой пост
18:16Главный страх Запада, командование украинских корпусов. Итоги 23 февраля на Украине
17:37Хинштейн навестил раненых бойцов в больницах Курской области
17:11Неизвестные устроили погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске
16:32Как Германия помирила Россию с Турцией и поедет ли Путин в США - Ищенко
16:00Красный военлёт Николай Васильченко и фильм "Служили два товарища"
15:27Советник Зеленского анонсировал скорое подписание договора с США по природным ресурсам Украины
14:54"Искандер-М" уничтожил пункт дислокации ВСУ и иностранных кураторов в Кривом Роге
14:12Что подарили бойцы ВС России боевикам ВСУ на 23 февраля: наш эксклюзив из Белгородской области
13:57Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков
13:37Военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды
13:03Скотт Риттер: Британии не удастся втянуть Трампа в авантюру и подорвать его сближение с Россией
13:02"Вы делаете это достойно": Путин выступил с речью на церемонии награждения Героев России
13:01Стармер и Макрон предлагают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 февраля
12:42Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами
12:12Макрон и Стармер готовят сценарий третьей мировой войны - Advance
12:00"Вокруг Булгакова": мастер на службе дьяволу
11:38Аллею героев СВО открыли в Сочи
10:54Главы МИД России и Турции лично обсудят конфликты в Сирии и на Украине
Лента новостейМолния