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Неизвестные устроили погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске
Неизвестные устроили погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске - 23.02.2025 Украина.ру
Неизвестные устроили погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске
Погром в храме свящ. Николая Чудотворца в Покровске (Красноармейске) устроили неизвестные в ночью 22 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал Украинской Православной Церкви.
2025-02-23T17:11
2025-02-23T17:11
2025-02-23T17:11
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донецкая народная республика
николай чудотворец
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покровск/красноармейск
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"22 февраля 2025 года, ночью, вандалы осквернили храм во имя свящ. Николая Чудотворца в Покровске", - сказано в сообщении УПЦ.Информационно-просветительский отдел УПЦ распространил сообщение о нападении на православный храм со ссылкой на пресс-службу Покровского викариатства.Храм в честь святого мученика Виктора Халкидонского города Димитрова (переименованного после госпереворота 2014 года в Мирноград) на подконтрольной ВСУ территории ДНР был взломан и осквернён накануне, сообщило Покровское викариатство УПЦ. При этом были похищены церковные ценности.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Надежды на Трампа и подготовка к новой волне гонений. Что происходит с канонической УПЦ
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новости, донецкая народная республика, николай чудотворец, упц, всу, погром, гонения, храм, покровск/красноармейск, криминал, днр
Новости, Донецкая Народная Республика, Николай Чудотворец, УПЦ, ВСУ, погром, гонения, храм, Покровск/Красноармейск, криминал, ДНР
Неизвестные устроили погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске
Погром в храме свящ. Николая Чудотворца в Покровске (Красноармейске) устроили неизвестные в ночью 22 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал Украинской Православной Церкви.
"22 февраля 2025 года, ночью, вандалы осквернили храм во имя свящ. Николая Чудотворца в Покровске", - сказано в сообщении
УПЦ.
Информационно-просветительский отдел УПЦ распространил сообщение о нападении на православный храм со ссылкой на пресс-службу Покровского викариатства.
"Это уже второй храм Покровского викариатства, над которым было совершено поругание в последние дни. Несколько дней назад мародеры осквернили храм в честь святого мученика Виктора Халкидонского города Мирноград, - сказано в публикации. - В Николаевской церкви злоумышленники выломали храмовую дверь, похитили церковные подсвечники, колокола, а также устроили погром в алтаре".
Храм в честь святого мученика Виктора Халкидонского города Димитрова (переименованного после госпереворота 2014 года в Мирноград) на подконтрольной ВСУ территории ДНР
был взломан и осквернён накануне, сообщило Покровское викариатство УПЦ. При этом были похищены церковные ценности.