https://ukraina.ru/20250223/1061298081.html

Главный страх Запада, командование украинских корпусов. Итоги 23 февраля на Украине

Главный страх Запада, командование украинских корпусов. Итоги 23 февраля на Украине - 23.02.2025 Украина.ру

Главный страх Запада, командование украинских корпусов. Итоги 23 февраля на Украине

СМИ раскрыли главный страх западных политиков по поводу происходящего на Украине. Владимир Зеленский назвал командующих корпусами Сил обороны Украины

2025-02-23T18:16

2025-02-23T18:16

2025-02-23T18:16

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Западные политики и представители военного сектора боятся раскрытия правды об Украине после окончания конфликта, сообщило издание The Spectator."Западные политики и типы из военно-промышленного сектора, которые заработали много денег на военных поставках, всегда знали в глубине души, что, поддерживая Украину против Путина, они скрывают неловкую правду. Что действительно пугает их сейчас, так это не безрассудство Трампа. Дело в том, что более мрачные реалии отношений Украины с Россией, а также участия Запада в конфликте, начиная с 2014 года и даже раньше, могут вскоре выйти на свет", — отмечалось в публикации.Обозреватель также указал, что на Западе активно замалчивали неприятную правду о коррупционных связях Владимира Зеленского и его действиях против Украинской православной церкви.Ранее глава Департамента эффективности правительства, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что значительная часть выделенных Украине денег не покинула пределы США."Значительный процент денег, "выделяемых Украине", на самом деле в конечном итоге приносил пользу американским политикам, Национальному комитету Демократической партии и некоторым республиканцам. Поэтому Зеленский и говорит, что получил лишь половину денег", — написал он в X.Таким образом Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей, в которой утверждалось, что выделенные Украине деньги "отмывались и попадали обратно к Национальному комитету Демократической партии".До этого Трамп заявил, что пришло время узнать, куда подевались все выделенные США Украине деньги."Пришло время выяснить, что случилось со всеми деньгами. Он (Зеленский — Ред.) заявил, что не знает, где половина денег, или что-то вроде того. А я бы хотел выяснить, где все деньги, которые мы направляли Украине", - отмечал Трамп.Высказывание Маска о коррупции на Украине звучало на этой неделе не один раз."Этот конфликт является бессердечным и жестоким. Это мясорубка, которая питает машину денежной коррупции", — заявлял он, комментируя развёрнутую публикацию вице-президента США Джей-Ди Вэнса.В своей публикации последний высказался за урегулирование конфликта на Украине. Вэнс также осуждал те круги на Западе, которые выступают фактические за продолжение боевых действий. Маск же заявил, что такие люди не предлагают никаких решений, а, по сути, призывают "продолжать кровопролитие".Как заявил политолог-американист Малек Дудаков в комментарии RT, власти США будут использовать тему коррупции для давления на Киев в части проведения выборов."Я думаю, сам Дональд Трамп отлично понимает, что немалая часть американских траншей для Украины не покидали американскую экономику. Они шли на предприятия военно-промышленного комплекса США для восполнения тех арсеналов, которые ушли на Украину", — заявил эксперт.В то же время какая-то часть денег шла напрямую в украинский бюджет, и, очевидно, многое разворовывалось, сказал Дудаков."Мне кажется, Трамп не планирует возвращать эти деньги напрямую и заставлять украинцев расплачиваться. Для него это просто рычаг давления. Он может использовать тему коррупции в своём требовании провести выборы, добиться смены власти и ввода лояльного себе кандидата", — указал Дудаков.Тема коррупции также поднимается США в контексте заключения ресурсной сделки с Украиной."Условия нашего партнёрства предполагают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, будут распределяться в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут иметь экономические и управленческие права в этих будущих инвестициях... Участие США не оставит места для коррупции и инсайдерских сделок", — заявил на этой неделе министр экономики США Скотт Бессент.В воскресенье, 23 февраля, бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) предположил, что именно из-за коррупции Зеленский и противостоит сделке, которая, по информации самого Арестовича* увенчается созданием фонда, доли в котором будут не только у США, но и у России и с Китаем, что превратит Украину в "свободную экономическую зону, зону экономического сотрудничества разных наций и роста - без войн". Размер фонда бывший советник главы ОП оценил в $1 трлн."Секрет героического сопротивления Зеленского созданию Фонда в 1 триллион долларов и абсолютно Новой Украины прост. Ему объяснили, что по совокупности ему там нет места и уж тем более не удастся вырезать очередную схемку", — указал Арестович*.Именно поэтому, по его словам, Зеленский и пытается напугать украинцев, вызвать у них неприязнь к переговорам между РФ и США и сплотить украинцев вокруг своей фигуры.Командование украинских корпусовКак рассказал украинский журналист Юрий Бутусов, на заседании Ставки верховного главнокомандующего Зеленский определил состав армейских корпусов и назначил командиров. По словам Бутусова, изменения произойдут в течение месяца.Журналист указал, что Зеленский назначил 18 командиров корпусов, которые будут занимать свою полосу фронта и получат определенный постоянный комплект войск.По словам Бутусова, корпуса возглавят Руслан Шевчук, Роман Дармограй, Василий Матиив, Дмитрий Волошин, Игорь Оболенский, Андрей Билецкий и Денис Прокопенко. Примечательно, что Билецкий и Прокопенко — первый и последний командиры "Азова"** (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.).Бутусов также сообщил, что большинство бригад теперь сводятся теперь в состав 18 корпусов. Большинство корпусов будут состоять из 5 бригад, один корпус из 7 бригад. 13 корпусов создаются в Сухопутных войсках, 2 корпуса — в десантно-штурмовых, 1 — в морской пехоте, и 2 корпуса в Нацгвардии.В то же время, указал Бутусов, сейчас в корпусах ощущается нехватка командных кадров.О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Паника от критики в США и угрозы за сдачу в плен. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20250223/1061293595.html

https://ukraina.ru/20250223/1061291170.html

https://ukraina.ru/20250222/1061284722.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, запад, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, юрий бутусов, демократическая партия, rt, офис президента