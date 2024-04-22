https://ukraina.ru/20240422/1054650686.html

Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина

Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина - 22.04.2024 Украина.ру

Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина

Совпадает ли миссия НАТО и ЕС в Молдавии с желаниями ее народа? Вряд ли молдаване желают быть коридором для усиления эскалации конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин

2024-04-22T17:27

2024-04-22T17:27

2024-04-22T17:51

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В Москве 21 апреля состоялся съезд оппозиционных политиков Молдавии. На мероприятии были представители сразу нескольких политических партий. Было принято решение о создании политического блока "Победа", который будет бороться за власть в стране.— Максим, действительно ли собравшиеся в Москве политики обладает электоральным ресурсом, пользуются политическим авторитетом и имеют административный ресурс в Молдавии?— Действительно, 21 апреля в России, в Москве, состоялся съезд политиков Молдавии, которые, исходя из официальных пресс-релизов, заинтересованы во вступлении Молдавии в Евразийское экономическое пространство.На самом деле речь, в первую очередь, идет об отходе от политического курса Майи Санду. Курс президента Молдавии многие в стране считаются самоубийственным.Поэтому в столицу России приехали сильные молдавские политики, в том числе экс-депутаты парламента, лишенные мандатов, Илан Шор и Марина Таубер. Также на встрече присутствовали, что тоже важно, депутат парламента Молдавии, один из лидеров партии "Возрождение" Василий Боля и башкан Гагаузии Евгения Гуцул.Эти люди имеют хорошие электоральные позиции в стране и серьезный политический опыт. Именно поэтому в отношении них власти Молдавии, видимо по согласованию с Майей Санду, запустили маховик репрессий: уголовные преследования, лишение мандатов.— Какое значение имеет приезд молдавской оппозиции для России, особенно на фоне геополитической турбулентности в мире?— Для нас это событие также серьезно. Я бы даже сказал, что это грандиозное историческое событие. В Россию на свое внутреннее мероприятие приехали политики постсоветской Молдовы.Напомню, 30 лет назад казалось, что республика окончательно и бесповоротно ушла от РФ, казалось, что она присоединится к Румынии и начнет собственный политический курс в новую Европу. Но реальность оказалось другой. Молдавия в состав Румынии не вошла, а местные политики (причем не из Приднестровья) приезжают в нашу столицу и проводят здесь собственное мероприятие!Это говорит о том, что часть молдавских деятелей верят в Москву, а не в Бухарест, в Брюссель, в Вашингтон и в Майю Санду. Они хотели бы выстраивать с конструктивное взаимодействие именно с российскими лидерами.— Кстати, а почему политики решили собраться в именно в Москве?— На молдавскую оппозицию оказывается сильное давление со стороны власти. Политиков, как я упомянул ранее, лишают депутатских мандатов, снимают с избирательных кампаний, пугают преследованиями. Оппозиционные СМИ закрывают под предлогом того, что Россия через них якобы вмешивается во внутренне дела Молдавии.Обратите внимание на показательный предлог — СМИ в Молдавии обвиняют в угрозе государственным интересам и закрывают.На самом деле, это прецедент не молдавский, а американский. В США под предлогом "защиты суверенитета и ценностей демократии" такие вопросы решают мгновенно. Никаких дискуссий, как говорится.Поэтому такое мероприятие внутри Молдавии ее власти провести не дали бы. Осенью в стране будут президентские выборы, в которых собирается принимать участие и Майя Санду. Электоральные позиции у нее слабые. Но деваться ей некуда — Вашингтон приказал идти дальше и выполнять указания.Санду должна втянуть Молдавию в ЕС и НАТО, объединить с Румынией, попытаться "решить вопрос" с Приднестровьем. До осени это все сделать не реально, значит, надо делать позже. Для этого необходимо становится президентом.Если Майя Санду не сможет стать президентом, то ее будущее туманно. Пожалуй — даже бесперспективно. В случае провала Вашингтон ее посчитает неэффективной и не предоставит достойный "пансион".Если у Санду не будет "пансиона", то, получается, разлад с Россией был напрасным: зачем было ругаться, устраивать диктатуру, задавливать оппозицию? В общем особо выбора у Майи Санду сейчас нет. Ситуация и для нее, и для Молдавии сложная и опасная.Поэтому власти пытают искоренить любые оппозиционные импульсы. Слишком многое стоит на кону.— На съезде была представлена вся оппозиция Молдавии или определенный оппозиционный сегмент?— Не, не вся оппозиция была представлена. Например, не было представителей старейшей оппозиционной группы — Партии социалистов Республики Молдовы, возглавляемой экс-президентом Игорем Додоном, проигравшим прошлые выборы Майе Санду.Это мощная политическая сила, представленная в парламенте: бывалый Игорь Додон, харизматичный Богдан Цырдя и другие. Также в Молдавии есть ряд опытных политиков, которых не было на съезде, но они способны побороться за власть в стране.Например, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, которая создает собственное движение. Или иные люди, лояльность или оппозиционность которых в настоящий момент сложно оценить: – примар Кишинева Ион Чабан, экс-министр МВД Андрей Нэстасе, экс-примар города Бельцы Ренато Усатый.Что касается власти, то здесь политическая палитра менее разнообразна. Есть некий триумвират: президент Майя Санду, премьер-министр Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу. У них есть административный ресурс, но они работают в одном формате, утвержденном внешним куратором, который сделал свой выбор в сторону Санду.Поэтому сложно представить, что Гросу или Речан могут начать создавать собственную партию и строить автономную карьеру. В общем, с одной стороны находится Санду; с другой — целая группа опытных политиков, обладающих разными целями и идеологиями.Что касается прошедшего съезда, то локомотивом мероприятия считаю Илана Шора. Во многом, это его инициатива и политическая заслуга, его авторитет, призывы и предложения, которые нашли отклик у молдавской оппозиции.— Почему Додон и Цырдя не приехали?— Додон и Цырдя представляют Партию социалистов, которые имеют своих представителей в парламенте. Это тоже оппозиция, но несколько иная. Вероятно, социалисты хотят посмотреть, как будут развиваться "инициативы Шора", поддержит ли их Россия, и потом сделать свой выбор.Все-таки у них за плечами много побед, а Шор только начинает выходить на серьезный международный политический олимп. В этой ситуации важно, на каких условиях может быть объединение.Конечно, России важно понять, кто из оппозиционных политиков Молдавии сможет объединить оппозицию, аккумулировать интересы молдавского народа и достойно противостоять Майе Санду в рамках предвыборной кампании. Получается, что сейчас к этой миссии готовятся сразу несколько политических групп. В Москве будут внимательно наблюдать за действиями каждой.— На съезде были не только представители политических партий, но и башкан Гагаузии Евгения Гуцул. О чем это говорит?— Немного отвелкусь от ответа на вопрос и напомню, что Евгения Гуцул стала башканом Гагаузии в 2023 году. Тогда были интересные выборы, в которых принимало участие восемь кандидатов. Это представитель Партии социалистов Молдовы Григорий Узун, которого поддерживал экс-президент Игорь Додон. Хорошие шансы прогнозировали независимому кандидату Виктору Петрову.Однако победу одержала Евгения Гуцул, представляющая интересы партии "Шор", лидером которой является Илан Шор. Башкан Гагаузии буквально сразу после избрания подверглась серьезному политическому давлению со стороны Кишинева, который своих кандидатов вообще не выставлял — у них не было изначально никаких шансов. Ей мстили за политическую связь с партией "Шор".Это очень важный момент. На съезде были не только представители политических партий, но и руководитель регионального образования. Евгения Гуцул неоднократно подчеркивала, что противостояние Комрата и Кишинева не носит сепаратистского характера. Речь идет о политической и социальной позиции, которую жители Гагаузии хотели бы донести до руководителей Молдавии.Получается, что если Кишинев уйдет от политического курса самоликвидации, то и вопросы взаимодействия с Гагаузией можно будет вполне решать в конструктивном формате.То есть дело не в Гагаузии, и даже не в Приднестровье, а в тех целях, которых пытается достичь группа политиков, возглавляемых Майей Санду. Какие результаты будут по итогам этого курса, власти Молдавии предпочитают не распространяется и лишь рассказывают о туманных перспективах.— Как могут отреагировать на съезд действующие власти Молдавии?— Реакция может быть жесткой. Съезд показал, что молдавская оппозиция умеет самоорганизоваться, объединять политические ресурсы и ставит перед собой конкретные цели. Это, конечно, угроза для политического режима Майи Санду, да еще и в преддверии президентских выборов.Поэтому будет давление на оппозицию, попытки расколоть и даже разрушить ее единство. В сложившихся условиях пост президента Молдавии значит гораздо больше. Это уже не внутриполитический момент. Вопрос приобретает серьезное международное значение. Власти могут пойти на многое.— Будет ли Кишинев, Брюссель и Вашингтон обвинять Россию во вмешательство во внутренние дела Молдавии?— Официально съезд носил внутриполитический формат. Россия стала местом проведения. Официальные российские лица не посещали мероприятие, не комментировали событие, политес был сохранен. Но обвинения все равно будут.Правду найти в этом вопросе, к сожалению, уже не получится. У каждого она своя. Категория вмешательства в дела другого государства — вещь очень абстрактная. Можно всегда обвинить кого-то в чем-то. В действительности вмешиваются в дела других государств все — в зависимости от наличия ресурса. У кого ресурса больше, у того и результат более наглядный.Вспомните, как расшатывали политический режим в ГДР, прибегая к ресурсам неполитических организаций: религиозных, музыкальных, экологических. Разве это не вмешательство? Действующий президент Молдавии получила беспрецедентное число голосов на зарубежных участках. Это не вмешательство?Повторю, что наиболее жестко в этом вопросе работают США. Объявляют какой-нибудь угрозой национальным интересам и рубят его на корню.— Есть ли политические и электоральные шансы у блока "Победа" прийти к власти в Молдавии?— Перспективы у блока "Победа" серьезные, им есть куда стремиться. Если оппозиция сможет объединиться и утвердить единого кандидата, то что-то противопоставить в этой ситуации Майе Санду будет сложно. А потом будут парламентские и местные выборы, и так далее.Если представители "Победы" придут к власти, им будет не выгодно и не интересно раскачивать приднестровский кейс. Это скорее нужно Вашингтону и Брюсселю в рамках тактики везде сделать "анти-Россию". У "Победы" будет много земных дел, поэтому и напряжение в регионе спадет.— Как отразится возможный приход к власти представителей блока "Победа" на развитие конфликта на Украине?— В идеале Вашингтон, как я упомянул выше, хотел бы превратить Молдавию не только в очередную "анти-Россию", но и в своеобразный коридор, через которой можно было бы перманентно усиливать эскалацию конфликта на Украине.Из Румынии, которая является членом НАТО, они могут завозить оружие. Кроме того, для запада интересно усилить давление на Приднестровье и приблизиться к стратегическому региону —Одесской области, которая обладает портом на Черном море.Поэтому для Вашингтона важно, чтобы Майя Санду оставалась на посту руководителя Молдовы как можно дольше. Совпадает ли эта миссия с желаниями молдавского народа? Вряд ли. Если эскалационных точек будет меньше, то и конфликт закончится быстрее.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, молдавия, россия, санду, нато, украина, оппозиция, приднестровье, сша, военная эскалация, сво, ес