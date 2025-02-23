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"Могу поменять это на НАТО": Зеленский согласился покинуть свой пост

"Могу поменять это на НАТО": Зеленский согласился покинуть свой пост - 23.02.2025 Украина.ру

"Могу поменять это на НАТО": Зеленский согласился покинуть свой пост

Владимир Зеленский готов прекратить исполнять обязанности президента Украины в обмен на мир или членство постсоветской республики в НАТО. Об этом он заявил 23 февраля на пресс-конференции в Киеве.

2025-02-23T18:26

2025-02-23T18:26

2025-02-23T18:26

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Участники пресс-конференции называли Зеленского президентом. Один из них поинтересовался, при каких условиях он готов покинуть свой пост.Он заверил, что не собирается держаться за власть десятилетиями.По его словам, тема членства Украины в военно-политическом блоке сейчас "есть на столе и в рамках гарантий безопасности и переговоров она также будет присутствовать".Зеленский отметил, что этот вопрос будет обсуждаться с партнерами.По его словам, за украинский стол переговоров с обсуждением членства Украины в НАТО он приглашает "европейских лидеров".Также украинский политик анонсировал проведение 24 февраля в Киева важного саммита с участием лидеров Евросоюза и Британии, покинувшей этот союз через "брекзит". Зеленский сообщил, что в украинскую столицу приедет 13 "партнёров" и 24 присоединятся онлайн.Он также отметил, что мероприятие может стать "переломным моментом".Ранее глава Пентагона, вице-президент и президент США заявили об отсутствии перспективы членства Украины в НАТО. Об этом, в частности, 12 февраля во время визита в ЕС заявил министр обороны США Пит Хегсет. Подробности в публикации Трамп напомнил о непопулярности Зеленского и решимости Путина

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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, пит хегсет, дональд трамп, нато, ес, пентагон, сво, украина-нато, евроинтеграция, президентские выборы