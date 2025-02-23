"Могу поменять это на НАТО": Зеленский согласился покинуть свой пост - 23.02.2025 Украина.ру
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"Могу поменять это на НАТО": Зеленский согласился покинуть свой пост
"Могу поменять это на НАТО": Зеленский согласился покинуть свой пост - 23.02.2025 Украина.ру
"Могу поменять это на НАТО": Зеленский согласился покинуть свой пост
Владимир Зеленский готов прекратить исполнять обязанности президента Украины в обмен на мир или членство постсоветской республики в НАТО. Об этом он заявил 23 февраля на пресс-конференции в Киеве.
2025-02-23T18:26
2025-02-23T18:26
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Участники пресс-конференции называли Зеленского президентом. Один из них поинтересовался, при каких условиях он готов покинуть свой пост.Он заверил, что не собирается держаться за власть десятилетиями.По его словам, тема членства Украины в военно-политическом блоке сейчас "есть на столе и в рамках гарантий безопасности и переговоров она также будет присутствовать".Зеленский отметил, что этот вопрос будет обсуждаться с партнерами.По его словам, за украинский стол переговоров с обсуждением членства Украины в НАТО он приглашает "европейских лидеров".Также украинский политик анонсировал проведение 24 февраля в Киева важного саммита с участием лидеров Евросоюза и Британии, покинувшей этот союз через "брекзит". Зеленский сообщил, что в украинскую столицу приедет 13 "партнёров" и 24 присоединятся онлайн.Он также отметил, что мероприятие может стать "переломным моментом".Ранее глава Пентагона, вице-президент и президент США заявили об отсутствии перспективы членства Украины в НАТО. Об этом, в частности, 12 февраля во время визита в ЕС заявил министр обороны США Пит Хегсет. Подробности в публикации Трамп напомнил о непопулярности Зеленского и решимости Путина
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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, пит хегсет, дональд трамп, нато, ес, пентагон, сво, украина-нато, евроинтеграция, президентские выборы
Новости, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Пит Хегсет, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, Пентагон, СВО, Украина-НАТО, евроинтеграция, президентские выборы

"Могу поменять это на НАТО": Зеленский согласился покинуть свой пост

18:26 23.02.2025
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Владимир Зеленский готов прекратить исполнять обязанности президента Украины в обмен на мир или членство постсоветской республики в НАТО. Об этом он заявил 23 февраля на пресс-конференции в Киеве.
Участники пресс-конференции называли Зеленского президентом. Один из них поинтересовался, при каких условиях он готов покинуть свой пост.
"Если мир для Украины, и если вам это очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов. Второй вопрос - могу поменять это на НАТО, если есть такие условия, сразу, чтобы долго об этом не говорить", - ответил Зеленский.
Он заверил, что не собирается держаться за власть десятилетиями.
"Я считаю, что НАТО - самый дешевый вариант, и это правда", - сказал Зеленский.
По его словам, тема членства Украины в военно-политическом блоке сейчас "есть на столе и в рамках гарантий безопасности и переговоров она также будет присутствовать".
Зеленский отметил, что этот вопрос будет обсуждаться с партнерами.
"Это не переговорный стол, за который приглашают Украину - это наш стол, потому что война продолжается на Украине", - уточнил Зеленский.
По его словам, за украинский стол переговоров с обсуждением членства Украины в НАТО он приглашает "европейских лидеров".
Также украинский политик анонсировал проведение 24 февраля в Киева важного саммита с участием лидеров Евросоюза и Британии, покинувшей этот союз через "брекзит". Зеленский сообщил, что в украинскую столицу приедет 13 "партнёров" и 24 присоединятся онлайн.
"У нас будет руководство ЕС в Киеве, 24 комиссара ЕС и очень важные партнёры",
– сообщил Зеленский.
Он также отметил, что мероприятие может стать "переломным моментом".
Ранее глава Пентагона, вице-президент и президент США заявили об отсутствии перспективы членства Украины в НАТО. Об этом, в частности, 12 февраля во время визита в ЕС заявил министр обороны США Пит Хегсет. Подробности в публикации Трамп напомнил о непопулярности Зеленского и решимости Путина
 
НовостиУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийПит ХегсетДональд ТрампНАТОЕСПентагонСВОУкраина-НАТОевроинтеграцияпрезидентские выборы
 
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