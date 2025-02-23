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Военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды
Военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды - 23.02.2025 Украина.ру
Военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды
В День защитника Отечества 23 февраля военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщает Минобороны России.
2025-02-23T13:37
2025-02-23T13:37
2025-02-23T13:37
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владимир путин
андрей белоусов
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награда
23 февраля
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В День защитника Отечества военным связистам группировки войск "Восток" были вручены государственные и ведомственные награды. Кроме того, отметили в Минобороны России, ряду военнослужащих были присвоены офицерские звания."Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" эвакуировали около десятка мирных жителей села Улаклы в ДНР из-под обстрелов ВСУ, - сообщили в министерстве. - Операция по спасению мирных жителей длилась более суток. Военнослужащие доставили людей в пункт временного размещения, где им предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание".Также в День защитника Отечества 23 февраля президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.Президент России почтил память погибших воинов минутой молчания. Вместе с ним в церемонии приняли участие министр обороны Андрей Белоусов и военнослужащие – участники СВО. Церемония завершилась торжественным маршем роты почётного караула и оркестра, сообщила пресс-служба Кремля.Ранее в новостях: "Вы делаете это достойно": Путин выступил с речью на церемонии награждения Героев России
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новости, россия, донецкая народная республика, кремль, владимир путин, андрей белоусов, минобороны рф, награда, 23 февраля
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Кремль, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Минобороны РФ, награда, 23 февраля
Военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды
В День защитника Отечества 23 февраля военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщает Минобороны России.