Военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды - 23.02.2025 Украина.ру
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Военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды
Военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды - 23.02.2025 Украина.ру
Военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды
В День защитника Отечества 23 февраля военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщает Минобороны России.
2025-02-23T13:37
2025-02-23T13:37
новости
россия
донецкая народная республика
кремль
владимир путин
андрей белоусов
минобороны рф
награда
23 февраля
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В День защитника Отечества военным связистам группировки войск "Восток" были вручены государственные и ведомственные награды. Кроме того, отметили в Минобороны России, ряду военнослужащих были присвоены офицерские звания."Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" эвакуировали около десятка мирных жителей села Улаклы в ДНР из-под обстрелов ВСУ, - сообщили в министерстве. - Операция по спасению мирных жителей длилась более суток. Военнослужащие доставили людей в пункт временного размещения, где им предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание".Также в День защитника Отечества 23 февраля президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.Президент России почтил память погибших воинов минутой молчания. Вместе с ним в церемонии приняли участие министр обороны Андрей Белоусов и военнослужащие – участники СВО. Церемония завершилась торжественным маршем роты почётного караула и оркестра, сообщила пресс-служба Кремля.Ранее в новостях: "Вы делаете это достойно": Путин выступил с речью на церемонии награждения Героев России
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новости, россия, донецкая народная республика, кремль, владимир путин, андрей белоусов, минобороны рф, награда, 23 февраля
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Кремль, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Минобороны РФ, награда, 23 февраля

Военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды

13:37 23.02.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОсвобожденный ВС РФ населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
Освобожденный ВС РФ населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
© Пресс-служба Минобороны РФ
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В День защитника Отечества 23 февраля военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщает Минобороны России.
В День защитника Отечества военным связистам группировки войск "Восток" были вручены государственные и ведомственные награды. Кроме того, отметили в Минобороны России, ряду военнослужащих были присвоены офицерские звания.
"Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" эвакуировали около десятка мирных жителей села Улаклы в ДНР из-под обстрелов ВСУ, - сообщили в министерстве. - Операция по спасению мирных жителей длилась более суток. Военнослужащие доставили людей в пункт временного размещения, где им предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание".
Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
10:07
"Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраляНынешние защитники Отечества опираются на вековые традиции российского воинства – на силу, веру и мужество предков. Об этом в воскресенье 23 февраля заявил президент России Владимир Путин.
Также в День защитника Отечества 23 февраля президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.
Президент России почтил память погибших воинов минутой молчания. Вместе с ним в церемонии приняли участие министр обороны Андрей Белоусов и военнослужащие – участники СВО. Церемония завершилась торжественным маршем роты почётного караула и оркестра, сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее в новостях: "Вы делаете это достойно": Путин выступил с речью на церемонии награждения Героев России
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаКремльВладимир ПутинАндрей БелоусовМинобороны РФнаграда23 февраля
 
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13:37Военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды
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13:02"Вы делаете это достойно": Путин выступил с речью на церемонии награждения Героев России
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