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Военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды

Военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды - 23.02.2025 Украина.ру

Военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды

В День защитника Отечества 23 февраля военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщает Минобороны России.

2025-02-23T13:37

2025-02-23T13:37

2025-02-23T13:37

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23 февраля

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В День защитника Отечества военным связистам группировки войск "Восток" были вручены государственные и ведомственные награды. Кроме того, отметили в Минобороны России, ряду военнослужащих были присвоены офицерские звания."Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" эвакуировали около десятка мирных жителей села Улаклы в ДНР из-под обстрелов ВСУ, - сообщили в министерстве. - Операция по спасению мирных жителей длилась более суток. Военнослужащие доставили людей в пункт временного размещения, где им предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание".Также в День защитника Отечества 23 февраля президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.Президент России почтил память погибших воинов минутой молчания. Вместе с ним в церемонии приняли участие министр обороны Андрей Белоусов и военнослужащие – участники СВО. Церемония завершилась торжественным маршем роты почётного караула и оркестра, сообщила пресс-служба Кремля.Ранее в новостях: "Вы делаете это достойно": Путин выступил с речью на церемонии награждения Героев России

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новости, россия, донецкая народная республика, кремль, владимир путин, андрей белоусов, минобороны рф, награда, 23 февраля