https://ukraina.ru/20250223/1061297760.html

Хинштейн навестил раненых бойцов в больницах Курской области

Хинштейн навестил раненых бойцов в больницах Курской области - 23.02.2025 Украина.ру

Хинштейн навестил раненых бойцов в больницах Курской области

Поздравления с Днём защитника Отечества, а также медали раненым бойцам и медикам привёз в больницы Курской области врио губернатора Александр Хинштейн. Об этом он сообщил 23 февраля в своём телеграм-канале.

2025-02-23T17:37

2025-02-23T17:37

2025-02-23T17:37

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здравоохранение

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"Поздравил с праздником наших воинов, которые сейчас проходят лечение в курских больницах. Был в Курской областной многопрофильной клинической больнице и Курской городской больнице №3, - сообщил Хинштейн. - В первую очередь, вручил раненым медали "Защитник Курской области". Ей награждаются те, кто освобождает нашу землю, проявляя отвагу и героизм".На вопрос Хинштейна о том, какая нужна помощь, по его словам, все люди ответили "все хорошо, ничего не нужно".По словам чиновника, военнослужащие на излечении представлены многими городами и регионами - Камчатка, Красноярск, Чечня, Белгород, Москва и Подмосковье, Ленобласть, Челябинск, Дагестан, Псков, Хабаровск, Саратов, Екатеринбург, Ульяновск, Удмуртия, КБР, Кубань, Ставрополья.Он также рассказал, что в нескольких палатах раненые особо попросили поощрить персонал больниц. За 2,5 месяца работы Хинштейн слышал от раненых (и гражданских, и военных) о медперсонале только хорошее."В обеих больницах наряду с воинами вручил медали и сотрудникам учреждений: врачам, медсестрам. Они - такие же защитники Курской земли, как и их пациенты. Низкий поклон им за сердечность, высокий профессионализм и полную самоотдачу", - сообщил врио губернатора."Сегодня Курская область – концентрация сил всей нашей огромной Родины. И значит, мы победим, потому что за нами - в прямом смысле слова вся Россия!", - заявил Хинштейн.Ранее в новостях: Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области

https://ukraina.ru/20250213/1061056220.html

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новости, курская область, чечня, белгород, хинштейн, владимир путин, кто, сво, раненые, здравоохранение, 23 февраля, награда