Хинштейн навестил раненых бойцов в больницах Курской области
Хинштейн навестил раненых бойцов СВО в больницах Курской области 23.02.2023
Поздравления с Днём защитника Отечества, а также медали раненым бойцам и медикам привёз в больницы Курской области врио губернатора Александр Хинштейн. Об этом он сообщил 23 февраля в своём телеграм-канале.
"Поздравил с праздником наших воинов, которые сейчас проходят лечение в курских больницах. Был в Курской областной многопрофильной клинической больнице и Курской городской больнице №3, - сообщил Хинштейн. - В первую очередь, вручил раненым медали "Защитник Курской области". Ей награждаются те, кто освобождает нашу землю, проявляя отвагу и героизм".
На вопрос Хинштейна о том, какая нужна помощь, по его словам, все люди ответили "все хорошо, ничего не нужно".
"Даже тяжелораненые искренне улыбаются. Жизнь продолжается: в стенах больницы уже зарегистрировано два брака: к раненым воинам - приезжали их невесты и прямо в палатах проходила выездная регистрация, - отметил Хинштейн. - Очень приятно слышать, как солдаты и офицеры тепло отзываются о врачах и медперсонале. Их не просто ставят на ноги, но и заботятся, как о родных".
По словам чиновника, военнослужащие на излечении представлены многими городами и регионами - Камчатка, Красноярск, Чечня, Белгород, Москва и Подмосковье, Ленобласть, Челябинск, Дагестан, Псков, Хабаровск, Саратов, Екатеринбург, Ульяновск, Удмуртия, КБР, Кубань, Ставрополья.
"Вся страна сегодня вместе с Курском и эти воины - в первую очередь, потому что за курскую землю они пролили свою кровь, - констатировал Хинштейн. - Сказал им, что медаль - открывает отныне любые двери в нашем регионе и мы всегда их ждем. Они - не гости, они - наши братья, потому что этот урок географии - и есть лучший урок патриотизма".
Он также рассказал, что в нескольких палатах раненые особо попросили поощрить персонал больниц. За 2,5 месяца работы Хинштейн слышал от раненых (и гражданских, и военных) о медперсонале только хорошее.
"В обеих больницах наряду с воинами вручил медали и сотрудникам учреждений: врачам, медсестрам. Они - такие же защитники Курской земли, как и их пациенты. Низкий поклон им за сердечность, высокий профессионализм и полную самоотдачу", - сообщил врио губернатора.
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"Сегодня Курская область – концентрация сил всей нашей огромной Родины. И значит, мы победим, потому что за нами - в прямом смысле слова вся Россия!", - заявил Хинштейн.
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