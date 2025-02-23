Хинштейн навестил раненых бойцов в больницах Курской области - 23.02.2025 Украина.ру
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Хинштейн навестил раненых бойцов в больницах Курской области
Хинштейн навестил раненых бойцов в больницах Курской области - 23.02.2025 Украина.ру
Хинштейн навестил раненых бойцов в больницах Курской области
Поздравления с Днём защитника Отечества, а также медали раненым бойцам и медикам привёз в больницы Курской области врио губернатора Александр Хинштейн. Об этом он сообщил 23 февраля в своём телеграм-канале.
2025-02-23T17:37
2025-02-23T17:37
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курская область
чечня
белгород
хинштейн
владимир путин
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сво
раненые
здравоохранение
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"Поздравил с праздником наших воинов, которые сейчас проходят лечение в курских больницах. Был в Курской областной многопрофильной клинической больнице и Курской городской больнице №3, - сообщил Хинштейн. - В первую очередь, вручил раненым медали "Защитник Курской области". Ей награждаются те, кто освобождает нашу землю, проявляя отвагу и героизм".На вопрос Хинштейна о том, какая нужна помощь, по его словам, все люди ответили "все хорошо, ничего не нужно".По словам чиновника, военнослужащие на излечении представлены многими городами и регионами - Камчатка, Красноярск, Чечня, Белгород, Москва и Подмосковье, Ленобласть, Челябинск, Дагестан, Псков, Хабаровск, Саратов, Екатеринбург, Ульяновск, Удмуртия, КБР, Кубань, Ставрополья.Он также рассказал, что в нескольких палатах раненые особо попросили поощрить персонал больниц. За 2,5 месяца работы Хинштейн слышал от раненых (и гражданских, и военных) о медперсонале только хорошее."В обеих больницах наряду с воинами вручил медали и сотрудникам учреждений: врачам, медсестрам. Они - такие же защитники Курской земли, как и их пациенты. Низкий поклон им за сердечность, высокий профессионализм и полную самоотдачу", - сообщил врио губернатора."Сегодня Курская область – концентрация сил всей нашей огромной Родины. И значит, мы победим, потому что за нами - в прямом смысле слова вся Россия!", - заявил Хинштейн.Ранее в новостях: Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области
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новости, курская область, чечня, белгород, хинштейн, владимир путин, кто, сво, раненые, здравоохранение, 23 февраля, награда
Новости, Курская область, Чечня, Белгород, Хинштейн, Владимир Путин, КТО, СВО, раненые, здравоохранение, 23 февраля, награда

Хинштейн навестил раненых бойцов в больницах Курской области

17:37 23.02.2025
 
Хинштейн навестил раненых бойцов СВО в больницах Курской области 23.02.2023
Хинштейн навестил раненых бойцов СВО в больницах Курской области 23.02.2023
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Поздравления с Днём защитника Отечества, а также медали раненым бойцам и медикам привёз в больницы Курской области врио губернатора Александр Хинштейн. Об этом он сообщил 23 февраля в своём телеграм-канале.
"Поздравил с праздником наших воинов, которые сейчас проходят лечение в курских больницах. Был в Курской областной многопрофильной клинической больнице и Курской городской больнице №3, - сообщил Хинштейн. - В первую очередь, вручил раненым медали "Защитник Курской области". Ей награждаются те, кто освобождает нашу землю, проявляя отвагу и героизм".
На вопрос Хинштейна о том, какая нужна помощь, по его словам, все люди ответили "все хорошо, ничего не нужно".

"Даже тяжелораненые искренне улыбаются. Жизнь продолжается: в стенах больницы уже зарегистрировано два брака: к раненым воинам - приезжали их невесты и прямо в палатах проходила выездная регистрация, - отметил Хинштейн. - Очень приятно слышать, как солдаты и офицеры тепло отзываются о врачах и медперсонале. Их не просто ставят на ноги, но и заботятся, как о родных".

По словам чиновника, военнослужащие на излечении представлены многими городами и регионами - Камчатка, Красноярск, Чечня, Белгород, Москва и Подмосковье, Ленобласть, Челябинск, Дагестан, Псков, Хабаровск, Саратов, Екатеринбург, Ульяновск, Удмуртия, КБР, Кубань, Ставрополья.
"Вся страна сегодня вместе с Курском и эти воины - в первую очередь, потому что за курскую землю они пролили свою кровь, - констатировал Хинштейн. - Сказал им, что медаль - открывает отныне любые двери в нашем регионе и мы всегда их ждем. Они - не гости, они - наши братья, потому что этот урок географии - и есть лучший урок патриотизма".
Он также рассказал, что в нескольких палатах раненые особо попросили поощрить персонал больниц. За 2,5 месяца работы Хинштейн слышал от раненых (и гражданских, и военных) о медперсонале только хорошее.
"В обеих больницах наряду с воинами вручил медали и сотрудникам учреждений: врачам, медсестрам. Они - такие же защитники Курской земли, как и их пациенты. Низкий поклон им за сердечность, высокий профессионализм и полную самоотдачу", - сообщил врио губернатора.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
13 февраля, 16:14
Полковник Геннадий Алехин: Россия впечатляюще продвинулась под Курском, нанеся урон сборной солянке ВСУЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
"Сегодня Курская область – концентрация сил всей нашей огромной Родины. И значит, мы победим, потому что за нами - в прямом смысле слова вся Россия!", - заявил Хинштейн.
Ранее в новостях: Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области
 
НовостиКурская областьЧечняБелгородХинштейнВладимир ПутинКТОСВОраненыездравоохранение23 февралянаграда
 
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