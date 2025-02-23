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Красный военлёт Николай Васильченко и фильм "Служили два товарища"

Красный военлёт Николай Васильченко и фильм "Служили два товарища" - 23.02.2025 Украина.ру

Красный военлёт Николай Васильченко и фильм "Служили два товарища"

23 февраля 1942 года из камеры-одиночки внутренней тюрьмы саратовского управления НКВД вывели немолодого уже человека. Вместе с другими такими же немолодыми мужчинами его погрузили в автобус с зарешеченными окнами, вывезли на окраину города и расстреляли. Так окончил свой земной путь один из самых легендарных красных лётчиков Гражданской войны

2025-02-23T16:00

2025-02-23T16:00

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В декабре 1896 года в поселке при железнодорожной станции Ворожба Харьковской губернии в семье рабочего-ремонтника Николая Васильченко родился сын Коля. После получения начального образования, окончил 2-классное железнодорожное училище и в 1914 году ремесленное училище в городе Белополье. За несколько месяцев до начала Первой мировой войны он успел поработать в железнодорожном депо слесарем, но в марте 1915 года его призвали на воинскую службу.Сначала Николай служил рядовым в 19-м запасном пехотном батальоне, а потом его направили в Витебск на курсы авиамотористов при 4-м авиапарке, которые он окончил в декабре 1916 года. С этого времени Васильченко служил в Смоленске механиком 1-го авиаотряда. В царской армии он дослужился до унтер-офицерского чина и должности старшего моториста, что для 20-летнего юноши из рабочего посёлка по тем временам было немалым достижением.Затем последовали революционные события, заключение с немцами Брестского мира и захват немецкой армией территории современной Украины. Васильченко в это время находился на Волыни в Луцке. Немцы взяли его в плен и посадили в лагерь, откуда через два месяца он благополучно бежал и пробрался к себе домой в Ворожбу. Парнишка включился в работу существовавшей в Конотопе подпольной партийной большевистской ячейки. Здесь же его и приняли в партию.Не прошло и полгода, как Германская империя признала свое поражение в Первой мировой войне. Немецкие солдаты оперативно убрались с Украины, а им на смену пришли дивизии Красной армии, к которой в ноябре 1918 года Николай добровольно и примкнул.Сначала он служил авиатехником 24-го Красногвардейского авиаотряда, но, глядя, как летают другие, и обслуживая их аэропланы, он мечтал летать и сам. Летчиков Красной армии остро не хватало, а потому командование пошло юноше навстречу – в феврале 1919 года он стал курсантом Киевской школы военных лётчиков, а когда белые захватили город – Московской авиационной школы высшего пилотажа.Здесь Николай стал осваивать самостоятельные полёты. Неоценимую помощь начинающему летчику оказал будущий известный лётчик-испытатель Александр Иванович Жуков. Под его руководством Васильченко покорил не дававшиеся ему летные дисциплины и, наконец, получил в свое распоряжение самолёт – французский биплан "Ньюпор". В марте 1920 года Николай стал лётчиком 6-го истребительного отряда РККА, который отправили на Южный фронт в состав 13-й армии. Она как раз вела ожесточенные бои против армии барона Врангеля.В конце мая 1920 года Васильченко вызвал к себе начальник Воздушного флота 13-й армии кавалер трех "Георгиев" Владимир Иванович Коровин. Задача перед молодым военлётом была поставлена непростая. Требовалось сфотографировать передовые вражеские позиции на Перекопе – армию Врангеля блокировали в Крыму и собирались окончательно разгромить.Отряд располагал двумя аэрофотоаппаратами конструкции самарского изобретателя Владимира Филлиповича Потте ("АФА-Потте") и запасом фотоплёнки к ним. Каждая плёнка давала возможность сделать до 50 снимков. Переключение затвора осуществлялось сжатием специальной резиновой "груши", что приводило в движение прикреплённый к затвору стальной тросик. Заслонка объектива после нажатия смещалась, и получался снимок. Вроде бы ничего сложного, кроме одного – снимать нужно было при ясном небе с относительно небольшой высоты в зоне досягаемости стрелкового оружия, и во время съёмки требовалось лететь по прямой и на одной и той же высоте. Самолёт превращался в идеальную мишень.План полёта Васильченко разрабатывал вместе с командиром своего авиаотряда кавалером орденов св. Станислава III-й степении и св. Анны IV-й степени Иваном Константиновичем Спатарелем. В назначенное время самолет поднялся в воздух. Уже при взлёте изношенный мотор, который давно пора было выбросить на свалку, закашлял, закапризничал, но Николай продолжал полет – надо было выполнять задание. Вскоре он уже летел над Перекопом. С земли по нему открыли хаотичный огонь, а он, не обращая на это внимания, лёг на курс съёмки вдоль Турецкого вала. Но тут мотор заглох окончательно.Васильченко бросил грушу фотоаппарата и развернул свой "Ньюпор" в сторону от Перекопа – нужно было, пока еще полностью не потеряна высота, спланировать до своих позиций. Аэроплан приземлился всего в 300 метрах от передовой. Бросившиеся на помощь к военлёту красноармейцы помогли ему оттащить самолёт в безопасное место.Вскоре к Васильченко прибыл механик Святкин. Вместе они быстро удалили неисправность. Тогда же обнаружилось, что в плоскостях "Ньюпора" зияют несколько пробоин, но особой опасности они не представляли. Самолёт отбуксировали на подходящую площадку, и Васильченко вновь поднялся в небо. На этот раз мотор заглох, когда он еще даже не набрал нужную высоту. Но Николаю снова повезло – он смог посадить свой аэроплан, но теперь уже у самого переднего края – эвакуировать его пришлось под артиллерийским обстрелом. На последующий ремонт ушло несколько часов. Несмотря на две первые неудачные попытки, старенький самолёт Васильченко снова взлетел и упрямо направился к Перекопу. На этот раз задание было выполнено. Советское командование получило чёткие снимки вражеских позиций, на которых отчетливо виднелись даже вражеские пулемётные гнезда.В наградном листе на орден Красного Знамени, который Васильченко вручили в феврале 1921 года отмечалось: "1 июня 1920 года, получив задание сфотографировать неприятельские позиции Перекопского вала и вторую линию его окопов. Несмотря на губительный артиллерийский и пулеметный огонь, на ветхом самолете выполнил задание комгруппы войск перекопского направления – сделал фотографические снимки".Во второй половине 60-х годов знаменитые советские кинодраматурги Юлий Дунский и Валерий Фрид написали сценарий к легендарному советскому фильму о Гражданской войне "Служили два товарища" (1968) с Олегом Янковским, Роланом Быковым и Владимиром Высоцким в главных ролях. Более чем вероятно, что прототипом военлёта и вообще ситуации с аэросъемкой Турецкого вала и Перекопских позиций для них стал именно Николай Васильченко. В фильме его сыграл 70-летний советский авиаконструктор и историк отечественной авиации Вадим Борисович Шавров, который был всего на два года младше Васильченко и, конечно же, знал его историю.Но этот подвиг был не единственным в жизни красного военлёта. 12 августа 1920 года ожесточённые бои разгорелись между Белой и Красной армиями в районе Каховки. "Красные" у городка Берислав навели через Днепр понтонную переправу. Вечером на неё налетели 7 идущих плотным строем 2-местных вражеских бомбардировщиков "Аирко" DH.9 производства британской компании "Де Хэвилленд". Казалось, переправу уже ничто не спасёт, и тут откуда-то сверху на белогвардейцев "свалился" невесть откуда взявшийся краснозвездный "Ньюпор". Это был аэроплан Васильченко, который как раз возвращался с разведки. Недолго думая, он атаковал головной бомбардировщик – тот отвернул, и вражеский строй рассыпался. Спустя несколько минут, враги восстановили строй, а два самолета стали подниматься вверх и провели против "Ньюпора" несколько атак. Пулеметные очереди прошли совсем рядом с кабиной истребителя.Однако Васильченко, мастерски увернувшись от них, снова атаковал один из бомбардировщиков. Тот клюнул носом, стал быстро снижаться и упал где-то за Большой Каховкой. Второй из атаковавших Васильченко самолетов развернулся и ретировался с поля боя. Остались пять врагов, которых упорно вел к переправе лидирующий самолет. Васильченко набрал высоту и вновь атаковал врага. Строй "белых" снова рассыпался. Не выдержав напряжения боя, ведомые куда попало сбросили свою бомбовую нагрузку и пустились наутёк, и Васильченко остался один на один с командиром этой группы.У Николая заканчивались патроны и бензин, но у него было преимущество в манёвренности. Васильченко, выполнив фигуру высшего пилотажа, мастерски зашёл врагу в хвост и последнюю оставшуюся очередь выпустил практически в упор. Враг резко пошел вниз и врезался в землю сразу за линией фронта. За этот бой впоследствии его наградили вторым орденом Красного Знамени.Благодаря совершённому подвигу с 1 сентября Николая назначили временно исполняющим обязанности 6-го авиаотряда. 14 октября он снова вылетел на разведку, на этот раз вражеского аэродрома. Васильченко обстрелял стоявшие там два самолета и стал выполнять в небе различные фигуры высшего пилотажа, вызывая врагов на бой. Через 10 минут аэропланы "белогвардейцев" вырулили к своей взлетной полосе. Васильченко подловил ведомого на взлете, открыл по нему огонь, и тот, повреждённый, тут же приземлился и больше не взлетал. Затем "красный" военлёт занялся ведущим, несколько раз его атаковал. Враг запаниковал и быстро приземлился. Всего по непроверенным данным за время Гражданской войны Васильченко сбил четыре вражеских самолета.В межвоенное время судьба Николая Николаевича, как и у многих командиров Красной Армии того времени, сложилась трагически. Сначала карьера его шла стремительно в гору: с августа 1928 года он стал командиром 10-й авиационной бригады. С августа 1933 года по февраль 1939 года был военно-воздушным атташе при полномочном представительстве СССР во Франции, занимался переправкой наших лётчиков-интернационалистов через Европу в революционную Испанию. Однако затем маховик репрессий "достал" и Васильченко – его отправили на пенсию, правда, в сентябре того же года вернули на службу.Комдив Васильченко после этого преподавал, с августа 1940 года занял должность помощника генерал-инспектора ВВС по военно-учебным заведениям. Но 1 июня 1941 года его арестовали и 13 февраля 1942 года Постановлением Особого совещания при НКВД СССР обвинили в шпионаже и участии в военном заговоре. Спустя 10 дней его расстреляли вместе с несколькими другими генералами. Реабилитирован Николай Николаевич Васильченко был 17 сентября 1955 года.

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