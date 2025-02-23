Красный военлёт Николай Васильченко и фильм "Служили два товарища"
Военный лётчик Николай Васильченко
23 февраля 1942 года из камеры-одиночки внутренней тюрьмы саратовского управления НКВД вывели немолодого уже человека. Вместе с другими такими же немолодыми мужчинами его погрузили в автобус с зарешеченными окнами, вывезли на окраину города и расстреляли. Так окончил свой земной путь один из самых легендарных красных лётчиков Гражданской войны
В декабре 1896 года в поселке при железнодорожной станции Ворожба Харьковской губернии в семье рабочего-ремонтника Николая Васильченко родился сын Коля. После получения начального образования, окончил 2-классное железнодорожное училище и в 1914 году ремесленное училище в городе Белополье. За несколько месяцев до начала Первой мировой войны он успел поработать в железнодорожном депо слесарем, но в марте 1915 года его призвали на воинскую службу.
Сначала Николай служил рядовым в 19-м запасном пехотном батальоне, а потом его направили в Витебск на курсы авиамотористов при 4-м авиапарке, которые он окончил в декабре 1916 года. С этого времени Васильченко служил в Смоленске механиком 1-го авиаотряда. В царской армии он дослужился до унтер-офицерского чина и должности старшего моториста, что для 20-летнего юноши из рабочего посёлка по тем временам было немалым достижением.
Затем последовали революционные события, заключение с немцами Брестского мира и захват немецкой армией территории современной Украины. Васильченко в это время находился на Волыни в Луцке. Немцы взяли его в плен и посадили в лагерь, откуда через два месяца он благополучно бежал и пробрался к себе домой в Ворожбу. Парнишка включился в работу существовавшей в Конотопе подпольной партийной большевистской ячейки. Здесь же его и приняли в партию.
Не прошло и полгода, как Германская империя признала свое поражение в Первой мировой войне. Немецкие солдаты оперативно убрались с Украины, а им на смену пришли дивизии Красной армии, к которой в ноябре 1918 года Николай добровольно и примкнул.
Сначала он служил авиатехником 24-го Красногвардейского авиаотряда, но, глядя, как летают другие, и обслуживая их аэропланы, он мечтал летать и сам. Летчиков Красной армии остро не хватало, а потому командование пошло юноше навстречу – в феврале 1919 года он стал курсантом Киевской школы военных лётчиков, а когда белые захватили город – Московской авиационной школы высшего пилотажа.
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Здесь Николай стал осваивать самостоятельные полёты. Неоценимую помощь начинающему летчику оказал будущий известный лётчик-испытатель Александр Иванович Жуков. Под его руководством Васильченко покорил не дававшиеся ему летные дисциплины и, наконец, получил в свое распоряжение самолёт – французский биплан "Ньюпор". В марте 1920 года Николай стал лётчиком 6-го истребительного отряда РККА, который отправили на Южный фронт в состав 13-й армии. Она как раз вела ожесточенные бои против армии барона Врангеля.
В конце мая 1920 года Васильченко вызвал к себе начальник Воздушного флота 13-й армии кавалер трех "Георгиев" Владимир Иванович Коровин. Задача перед молодым военлётом была поставлена непростая. Требовалось сфотографировать передовые вражеские позиции на Перекопе – армию Врангеля блокировали в Крыму и собирались окончательно разгромить.
Отряд располагал двумя аэрофотоаппаратами конструкции самарского изобретателя Владимира Филлиповича Потте ("АФА-Потте") и запасом фотоплёнки к ним. Каждая плёнка давала возможность сделать до 50 снимков. Переключение затвора осуществлялось сжатием специальной резиновой "груши", что приводило в движение прикреплённый к затвору стальной тросик. Заслонка объектива после нажатия смещалась, и получался снимок. Вроде бы ничего сложного, кроме одного – снимать нужно было при ясном небе с относительно небольшой высоты в зоне досягаемости стрелкового оружия, и во время съёмки требовалось лететь по прямой и на одной и той же высоте. Самолёт превращался в идеальную мишень.
План полёта Васильченко разрабатывал вместе с командиром своего авиаотряда кавалером орденов св. Станислава III-й степении и св. Анны IV-й степени Иваном Константиновичем Спатарелем. В назначенное время самолет поднялся в воздух. Уже при взлёте изношенный мотор, который давно пора было выбросить на свалку, закашлял, закапризничал, но Николай продолжал полет – надо было выполнять задание. Вскоре он уже летел над Перекопом. С земли по нему открыли хаотичный огонь, а он, не обращая на это внимания, лёг на курс съёмки вдоль Турецкого вала. Но тут мотор заглох окончательно.
Васильченко бросил грушу фотоаппарата и развернул свой "Ньюпор" в сторону от Перекопа – нужно было, пока еще полностью не потеряна высота, спланировать до своих позиций. Аэроплан приземлился всего в 300 метрах от передовой. Бросившиеся на помощь к военлёту красноармейцы помогли ему оттащить самолёт в безопасное место.
Вскоре к Васильченко прибыл механик Святкин. Вместе они быстро удалили неисправность. Тогда же обнаружилось, что в плоскостях "Ньюпора" зияют несколько пробоин, но особой опасности они не представляли. Самолёт отбуксировали на подходящую площадку, и Васильченко вновь поднялся в небо. На этот раз мотор заглох, когда он еще даже не набрал нужную высоту. Но Николаю снова повезло – он смог посадить свой аэроплан, но теперь уже у самого переднего края – эвакуировать его пришлось под артиллерийским обстрелом. На последующий ремонт ушло несколько часов. Несмотря на две первые неудачные попытки, старенький самолёт Васильченко снова взлетел и упрямо направился к Перекопу. На этот раз задание было выполнено. Советское командование получило чёткие снимки вражеских позиций, на которых отчетливо виднелись даже вражеские пулемётные гнезда.
В наградном листе на орден Красного Знамени, который Васильченко вручили в феврале 1921 года отмечалось: "1 июня 1920 года, получив задание сфотографировать неприятельские позиции Перекопского вала и вторую линию его окопов. Несмотря на губительный артиллерийский и пулеметный огонь, на ветхом самолете выполнил задание комгруппы войск перекопского направления – сделал фотографические снимки".
Во второй половине 60-х годов знаменитые советские кинодраматурги Юлий Дунский и Валерий Фрид написали сценарий к легендарному советскому фильму о Гражданской войне "Служили два товарища" (1968) с Олегом Янковским, Роланом Быковым и Владимиром Высоцким в главных ролях. Более чем вероятно, что прототипом военлёта и вообще ситуации с аэросъемкой Турецкого вала и Перекопских позиций для них стал именно Николай Васильченко. В фильме его сыграл 70-летний советский авиаконструктор и историк отечественной авиации Вадим Борисович Шавров, который был всего на два года младше Васильченко и, конечно же, знал его историю.
"Служили два товарища". Кадр из фильма
"Служили два товарища". Кадр из фильма
Но этот подвиг был не единственным в жизни красного военлёта. 12 августа 1920 года ожесточённые бои разгорелись между Белой и Красной армиями в районе Каховки. "Красные" у городка Берислав навели через Днепр понтонную переправу. Вечером на неё налетели 7 идущих плотным строем 2-местных вражеских бомбардировщиков "Аирко" DH.9 производства британской компании "Де Хэвилленд". Казалось, переправу уже ничто не спасёт, и тут откуда-то сверху на белогвардейцев "свалился" невесть откуда взявшийся краснозвездный "Ньюпор". Это был аэроплан Васильченко, который как раз возвращался с разведки. Недолго думая, он атаковал головной бомбардировщик – тот отвернул, и вражеский строй рассыпался. Спустя несколько минут, враги восстановили строй, а два самолета стали подниматься вверх и провели против "Ньюпора" несколько атак. Пулеметные очереди прошли совсем рядом с кабиной истребителя.
Однако Васильченко, мастерски увернувшись от них, снова атаковал один из бомбардировщиков. Тот клюнул носом, стал быстро снижаться и упал где-то за Большой Каховкой. Второй из атаковавших Васильченко самолетов развернулся и ретировался с поля боя. Остались пять врагов, которых упорно вел к переправе лидирующий самолет. Васильченко набрал высоту и вновь атаковал врага. Строй "белых" снова рассыпался. Не выдержав напряжения боя, ведомые куда попало сбросили свою бомбовую нагрузку и пустились наутёк, и Васильченко остался один на один с командиром этой группы.
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У Николая заканчивались патроны и бензин, но у него было преимущество в манёвренности. Васильченко, выполнив фигуру высшего пилотажа, мастерски зашёл врагу в хвост и последнюю оставшуюся очередь выпустил практически в упор. Враг резко пошел вниз и врезался в землю сразу за линией фронта. За этот бой впоследствии его наградили вторым орденом Красного Знамени.
Благодаря совершённому подвигу с 1 сентября Николая назначили временно исполняющим обязанности 6-го авиаотряда. 14 октября он снова вылетел на разведку, на этот раз вражеского аэродрома. Васильченко обстрелял стоявшие там два самолета и стал выполнять в небе различные фигуры высшего пилотажа, вызывая врагов на бой. Через 10 минут аэропланы "белогвардейцев" вырулили к своей взлетной полосе. Васильченко подловил ведомого на взлете, открыл по нему огонь, и тот, повреждённый, тут же приземлился и больше не взлетал. Затем "красный" военлёт занялся ведущим, несколько раз его атаковал. Враг запаниковал и быстро приземлился. Всего по непроверенным данным за время Гражданской войны Васильченко сбил четыре вражеских самолета.
В межвоенное время судьба Николая Николаевича, как и у многих командиров Красной Армии того времени, сложилась трагически. Сначала карьера его шла стремительно в гору: с августа 1928 года он стал командиром 10-й авиационной бригады. С августа 1933 года по февраль 1939 года был военно-воздушным атташе при полномочном представительстве СССР во Франции, занимался переправкой наших лётчиков-интернационалистов через Европу в революционную Испанию. Однако затем маховик репрессий "достал" и Васильченко – его отправили на пенсию, правда, в сентябре того же года вернули на службу.
Комдив Васильченко после этого преподавал, с августа 1940 года занял должность помощника генерал-инспектора ВВС по военно-учебным заведениям. Но 1 июня 1941 года его арестовали и 13 февраля 1942 года Постановлением Особого совещания при НКВД СССР обвинили в шпионаже и участии в военном заговоре. Спустя 10 дней его расстреляли вместе с несколькими другими генералами. Реабилитирован Николай Николаевич Васильченко был 17 сентября 1955 года.