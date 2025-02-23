Что подарили бойцы ВС России боевикам ВСУ на 23 февраля: наш эксклюзив из Белгородской области - 23.02.2025 Украина.ру
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Что подарили бойцы ВС России боевикам ВСУ на 23 февраля: наш эксклюзив из Белгородской области
Что подарили бойцы ВС России боевикам ВСУ на 23 февраля: наш эксклюзив из Белгородской области - 23.02.2025 Украина.ру
Что подарили бойцы ВС России боевикам ВСУ на 23 февраля: наш эксклюзив из Белгородской области
Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов побывал на позициях ВС России в Белгородской области. Хотите узнать, как там отмечают День защитника Отечества и что наши... Украина.ру, 23.02.2025
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россия
белгородская область
украина
всу
сво
подарок
23 февраля
праздники
спецоперация
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Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов побывал на позициях ВС России в Белгородской области. Хотите узнать, как там отмечают День защитника Отечества и что наши бойцы подготовили по случаю праздника для боевиков ВСУ? Подробности - на видео. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, белгородская область, украина, всу, сво, подарок, 23 февраля, праздники, спецоперация, кто, белгород, видео
Видео, Россия, Белгородская область, Украина, ВСУ, СВО, подарок, 23 февраля, праздники, Спецоперация, КТО, Белгород

Что подарили бойцы ВС России боевикам ВСУ на 23 февраля: наш эксклюзив из Белгородской области

14:12 23.02.2025 (обновлено: 14:13 23.02.2025)
 
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Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов побывал на позициях ВС России в Белгородской области. Хотите узнать, как там отмечают День защитника Отечества и что наши бойцы подготовили по случаю праздника для боевиков ВСУ? Подробности - на видео.
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ВидеоРоссияБелгородская областьУкраинаВСУСВОподарок23 февраляпраздникиСпецоперацияКТОБелгород
 
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Заголовок открываемого материала
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