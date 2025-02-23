https://ukraina.ru/20250223/1061295323.html

Что подарили бойцы ВС России боевикам ВСУ на 23 февраля: наш эксклюзив из Белгородской области

Что подарили бойцы ВС России боевикам ВСУ на 23 февраля: наш эксклюзив из Белгородской области - 23.02.2025 Украина.ру

Что подарили бойцы ВС России боевикам ВСУ на 23 февраля: наш эксклюзив из Белгородской области

Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов побывал на позициях ВС России в Белгородской области. Хотите узнать, как там отмечают День защитника Отечества и что наши... Украина.ру, 23.02.2025

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Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов побывал на позициях ВС России в Белгородской области. Хотите узнать, как там отмечают День защитника Отечества и что наши бойцы подготовили по случаю праздника для боевиков ВСУ? Подробности - на видео. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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