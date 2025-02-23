https://ukraina.ru/20250223/1061300101.html

"Если Америка договорится с русскими про нас без нас": Зеленский рассказал, что будет потом

"Если Америка договорится с русскими про нас без нас": Зеленский рассказал, что будет потом - 23.02.2025 Украина.ру

"Если Америка договорится с русскими про нас без нас": Зеленский рассказал, что будет потом

Нынешнее руководство Украины не признает прямые договорённости США и России по урегулированию украинской проблемы. Об этом 23 февраля на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский.

2025-02-23T19:40

2025-02-23T19:40

2025-02-23T19:40

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"Если Америка договорится с русскими про нас без нас, то успеха этого соглашения не будет, если мы потом не утвердим это соглашение", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции.По мнению Зеленского, за столом переговоров о мире на Украине может быть несколько участников, в том числе Евросоюз. Однако обязательно на этих переговорах должно быть представлено нынешнее украинское руководство.Оценивая перспективы прямой встречи с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский рассказал юмористическую историю о некоем своём знакомом главе государства, с которым они уже три года хотят повидаться, но никак не могут согласовать дату.По словам Зеленского, важно участие в переговорном процессе и "европейских партнёров" нынешнего руководства Украины, потому как конфликт на украинской территории и их касается."Встреча с Трампом будет, но я не могу вас сказать, когда", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о перспективах встречи с президентом США.Также Зеленский заверил, что сейчас военная помощь США по-прежнему поступает на Украину. подробности в публикации "Ничего не остановлено": Зеленский рассказал о военных поставках из США

https://ukraina.ru/20250223/1061299807.html

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новости, сша, украина, америка, владимир зеленский, дональд трамп, ес, переговоры, сво