"Если Америка договорится с русскими про нас без нас": Зеленский рассказал, что будет потом - 23.02.2025 Украина.ру
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"Если Америка договорится с русскими про нас без нас": Зеленский рассказал, что будет потом
"Если Америка договорится с русскими про нас без нас": Зеленский рассказал, что будет потом - 23.02.2025 Украина.ру
"Если Америка договорится с русскими про нас без нас": Зеленский рассказал, что будет потом
Нынешнее руководство Украины не признает прямые договорённости США и России по урегулированию украинской проблемы. Об этом 23 февраля на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский.
2025-02-23T19:40
2025-02-23T19:40
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"Если Америка договорится с русскими про нас без нас, то успеха этого соглашения не будет, если мы потом не утвердим это соглашение", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции.По мнению Зеленского, за столом переговоров о мире на Украине может быть несколько участников, в том числе Евросоюз. Однако обязательно на этих переговорах должно быть представлено нынешнее украинское руководство.Оценивая перспективы прямой встречи с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский рассказал юмористическую историю о некоем своём знакомом главе государства, с которым они уже три года хотят повидаться, но никак не могут согласовать дату.По словам Зеленского, важно участие в переговорном процессе и "европейских партнёров" нынешнего руководства Украины, потому как конфликт на украинской территории и их касается."Встреча с Трампом будет, но я не могу вас сказать, когда", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о перспективах встречи с президентом США.Также Зеленский заверил, что сейчас военная помощь США по-прежнему поступает на Украину. подробности в публикации "Ничего не остановлено": Зеленский рассказал о военных поставках из США
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новости, сша, украина, америка, владимир зеленский, дональд трамп, ес, переговоры, сво
Новости, США, Украина, Америка, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, переговоры, СВО

"Если Америка договорится с русскими про нас без нас": Зеленский рассказал, что будет потом

19:40 23.02.2025
 
пресс-конференция В.Зеленского 23.02.2023
пресс-конференция В.Зеленского 23.02.2023
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Нынешнее руководство Украины не признает прямые договорённости США и России по урегулированию украинской проблемы. Об этом 23 февраля на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский.
"Если Америка договорится с русскими про нас без нас, то успеха этого соглашения не будет, если мы потом не утвердим это соглашение", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции.
По мнению Зеленского, за столом переговоров о мире на Украине может быть несколько участников, в том числе Евросоюз. Однако обязательно на этих переговорах должно быть представлено нынешнее украинское руководство.
19:22
Зеленский не исключил вынос мирного договора с Россией на референдумУкраинско-российский мирный договор может быть вынесен на референдум. Об этом 23 февраля на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский.
Оценивая перспективы прямой встречи с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский рассказал юмористическую историю о некоем своём знакомом главе государства, с которым они уже три года хотят повидаться, но никак не могут согласовать дату.
"Война не видит границ. Она такая", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции.
По словам Зеленского, важно участие в переговорном процессе и "европейских партнёров" нынешнего руководства Украины, потому как конфликт на украинской территории и их касается.
"Встреча с Трампом будет, но я не могу вас сказать, когда", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о перспективах встречи с президентом США.
Также Зеленский заверил, что сейчас военная помощь США по-прежнему поступает на Украину. подробности в публикации "Ничего не остановлено": Зеленский рассказал о военных поставках из США
 
НовостиСШАУкраинаАмерикаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕСпереговорыСВО
 
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20:45Зеленский не считает себя диктатором, но и выборы проводить не собирается
19:40"Если Америка договорится с русскими про нас без нас": Зеленский рассказал, что будет потом
19:22Зеленский не исключил вынос мирного договора с Россией на референдум
19:10"Ничего не остановлено": Зеленский рассказал о военных поставках из США
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