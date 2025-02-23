"Если Америка договорится с русскими про нас без нас": Зеленский рассказал, что будет потом
пресс-конференция В.Зеленского 23.02.2023
Нынешнее руководство Украины не признает прямые договорённости США и России по урегулированию украинской проблемы. Об этом 23 февраля на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский.
"Если Америка договорится с русскими про нас без нас, то успеха этого соглашения не будет, если мы потом не утвердим это соглашение", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции.
По мнению Зеленского, за столом переговоров о мире на Украине может быть несколько участников, в том числе Евросоюз. Однако обязательно на этих переговорах должно быть представлено нынешнее украинское руководство.
Оценивая перспективы прямой встречи с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский рассказал юмористическую историю о некоем своём знакомом главе государства, с которым они уже три года хотят повидаться, но никак не могут согласовать дату.
"Война не видит границ. Она такая", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции.
По словам Зеленского, важно участие в переговорном процессе и "европейских партнёров" нынешнего руководства Украины, потому как конфликт на украинской территории и их касается.
"Встреча с Трампом будет, но я не могу вас сказать, когда", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о перспективах встречи с президентом США.
Также Зеленский заверил, что сейчас военная помощь США по-прежнему поступает на Украину. подробности в публикации "Ничего не остановлено": Зеленский рассказал о военных поставках из США