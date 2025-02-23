Советник Зеленского анонсировал скорое подписание договора с США по природным ресурсам Украины
Предложенная президентом США Дональдом Трампом сделка по использованию недр Украины может быть оформлена в ближайшее время. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
В феврале Дональд Трамп неоднократно напоминал Владимиру Зеленскому о необходимости оплаты помои США украинскими природными ресурсами. Западная пресса упоминала о как минимум двух проектах "сделки", один из которых привозил в Киев глава Минфина США. Зеленский под разными предлогами уклонялся от подписания документа.
Сделка с Вашингтоном должна предоставить нынешнему руководству Украины гарантии безопасности, сказал Подоляк в интервью телеканалу ТСН. Он также отметил, что согласования документа находятся на финальной стади.
"Договор между Украиной и США о совместной добыче украинских ископаемых ресурсов согласовывается и может быть подписан в ближайшее время", — заявил Подоляк.
Накануне президент США снова напомнил Зеленскому о военной помощи Вашингтона в период СВО на $350 млрд. Она была выделена администрацией Джозефа Байдена, которого в январе сменил в Белом доме Дональд Трамп.
Вчера, 09:55"Будет много проблем": Трамп пригрозил Киеву, затягивающему с соглашением о минералахПрезидент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий
По информации The New York Times, Вашингтон предложил Киеву создать фонд погашения задолженности перед США. Американская сторона внесёт в фонд сумму уже поставленной помощи руководству Украины, а украинская сторона будет пополнять фонд за счёт разработки недр Украины. Фонд должен достичь $500 млрд и быть подконтрольным правительству США.
Об украинско-американском фонде на полтриллиона долларов сказано в публикации Украину разденут до нитки. Главное на Украине на утро 23 февраля