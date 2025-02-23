Советник Зеленского анонсировал скорое подписание договора с США по природным ресурсам Украины - 23.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250223/1061296871.html
Советник Зеленского анонсировал скорое подписание договора с США по природным ресурсам Украины
Советник Зеленского анонсировал скорое подписание договора с США по природным ресурсам Украины - 23.02.2025 Украина.ру
Советник Зеленского анонсировал скорое подписание договора с США по природным ресурсам Украины
Предложенная президентом США Дональдом Трампом сделка по использованию недр Украины может быть оформлена в ближайшее время. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
2025-02-23T15:27
2025-02-23T15:27
новости
сша
украина
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
михаил подоляк
разработка недр
природные ресурсы
ископаемые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049360144_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_bfd087db14663a7398e9139154210ebc.jpg
В феврале Дональд Трамп неоднократно напоминал Владимиру Зеленскому о необходимости оплаты помои США украинскими природными ресурсами. Западная пресса упоминала о как минимум двух проектах "сделки", один из которых привозил в Киев глава Минфина США. Зеленский под разными предлогами уклонялся от подписания документа.Сделка с Вашингтоном должна предоставить нынешнему руководству Украины гарантии безопасности, сказал Подоляк в интервью телеканалу ТСН. Он также отметил, что согласования документа находятся на финальной стади.Накануне президент США снова напомнил Зеленскому о военной помощи Вашингтона в период СВО на $350 млрд. Она была выделена администрацией Джозефа Байдена, которого в январе сменил в Белом доме Дональд Трамп.По информации The New York Times, Вашингтон предложил Киеву создать фонд погашения задолженности перед США. Американская сторона внесёт в фонд сумму уже поставленной помощи руководству Украины, а украинская сторона будет пополнять фонд за счёт разработки недр Украины. Фонд должен достичь $500 млрд и быть подконтрольным правительству США.Об украинско-американском фонде на полтриллиона долларов сказано в публикации Украину разденут до нитки. Главное на Украине на утро 23 февраля
https://ukraina.ru/20250222/1061278306.html
сша
украина
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049360144_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_0499a52289cf5ef51a6b267f7fd5bc83.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, михаил подоляк, разработка недр, природные ресурсы, ископаемые, металл, сво, международные отношения, международная политика, военная помощь
Новости, США, Украина, Вашингтон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Михаил Подоляк, разработка недр, природные ресурсы, ископаемые, металл, СВО, международные отношения, Международная политика, военная помощь

Советник Зеленского анонсировал скорое подписание договора с США по природным ресурсам Украины

15:27 23.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / Office of the President of UkraineМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© commons.wikimedia.org / Office of the President of Ukraine
Читать в
ДзенTelegram
Предложенная президентом США Дональдом Трампом сделка по использованию недр Украины может быть оформлена в ближайшее время. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
В феврале Дональд Трамп неоднократно напоминал Владимиру Зеленскому о необходимости оплаты помои США украинскими природными ресурсами. Западная пресса упоминала о как минимум двух проектах "сделки", один из которых привозил в Киев глава Минфина США. Зеленский под разными предлогами уклонялся от подписания документа.
Сделка с Вашингтоном должна предоставить нынешнему руководству Украины гарантии безопасности, сказал Подоляк в интервью телеканалу ТСН. Он также отметил, что согласования документа находятся на финальной стади.
"Договор между Украиной и США о совместной добыче украинских ископаемых ресурсов согласовывается и может быть подписан в ближайшее время", — заявил Подоляк.
Накануне президент США снова напомнил Зеленскому о военной помощи Вашингтона в период СВО на $350 млрд. Она была выделена администрацией Джозефа Байдена, которого в январе сменил в Белом доме Дональд Трамп.
- РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Вчера, 09:55
"Будет много проблем": Трамп пригрозил Киеву, затягивающему с соглашением о минералахПрезидент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий
По информации The New York Times, Вашингтон предложил Киеву создать фонд погашения задолженности перед США. Американская сторона внесёт в фонд сумму уже поставленной помощи руководству Украины, а украинская сторона будет пополнять фонд за счёт разработки недр Украины. Фонд должен достичь $500 млрд и быть подконтрольным правительству США.
Об украинско-американском фонде на полтриллиона долларов сказано в публикации Украину разденут до нитки. Главное на Украине на утро 23 февраля
 
НовостиСШАУкраинаВашингтонВладимир ЗеленскийДональд ТрампМихаил Подолякразработка недрприродные ресурсыископаемыеметаллСВОмеждународные отношенияМеждународная политикавоенная помощь
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Как Германия помирила Россию с Турцией и поедет ли Путин в США - Ищенко
16:00Красный военлёт Николай Васильченко и фильм "Служили два товарища"
15:27Советник Зеленского анонсировал скорое подписание договора с США по природным ресурсам Украины
14:54"Искандер-М" уничтожил пункт дислокации ВСУ и иностранных кураторов в Кривом Роге
14:12Что подарили бойцы ВС России боевикам ВСУ на 23 февраля: наш эксклюзив из Белгородской области
13:57Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков
13:37Военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды
13:03Скотт Риттер: Британии не удастся втянуть Трампа в авантюру и подорвать его сближение с Россией
13:02"Вы делаете это достойно": Путин выступил с речью на церемонии награждения Героев России
13:01Стармер и Макрон предлагают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 февраля
12:42Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами
12:12Макрон и Стармер готовят сценарий третьей мировой войны - Advance
12:00"Вокруг Булгакова": мастер на службе дьяволу
11:38Аллею героев СВО открыли в Сочи
10:54Главы МИД России и Турции лично обсудят конфликты в Сирии и на Украине
10:41ПВО России за утро уничтожила 10 украинских беспилотников
10:07"Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраля
09:30"Враг будет уничтожен. Правда восторжествует": Медведев поздравил соотечественников с 23 февраля
09:27Украину разденут до нитки. Главное на Украине на утро 23 февраля
08:22"Нас слили в унитаз", США - "страна-предатель", редкозёмы как "золото Полуботка" и другие скандалы
Лента новостейМолния