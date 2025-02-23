https://ukraina.ru/20250223/1061296871.html

Советник Зеленского анонсировал скорое подписание договора с США по природным ресурсам Украины

Советник Зеленского анонсировал скорое подписание договора с США по природным ресурсам Украины - 23.02.2025 Украина.ру

Советник Зеленского анонсировал скорое подписание договора с США по природным ресурсам Украины

Предложенная президентом США Дональдом Трампом сделка по использованию недр Украины может быть оформлена в ближайшее время. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

2025-02-23T15:27

2025-02-23T15:27

2025-02-23T15:27

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В феврале Дональд Трамп неоднократно напоминал Владимиру Зеленскому о необходимости оплаты помои США украинскими природными ресурсами. Западная пресса упоминала о как минимум двух проектах "сделки", один из которых привозил в Киев глава Минфина США. Зеленский под разными предлогами уклонялся от подписания документа.Сделка с Вашингтоном должна предоставить нынешнему руководству Украины гарантии безопасности, сказал Подоляк в интервью телеканалу ТСН. Он также отметил, что согласования документа находятся на финальной стади.Накануне президент США снова напомнил Зеленскому о военной помощи Вашингтона в период СВО на $350 млрд. Она была выделена администрацией Джозефа Байдена, которого в январе сменил в Белом доме Дональд Трамп.По информации The New York Times, Вашингтон предложил Киеву создать фонд погашения задолженности перед США. Американская сторона внесёт в фонд сумму уже поставленной помощи руководству Украины, а украинская сторона будет пополнять фонд за счёт разработки недр Украины. Фонд должен достичь $500 млрд и быть подконтрольным правительству США.Об украинско-американском фонде на полтриллиона долларов сказано в публикации Украину разденут до нитки. Главное на Украине на утро 23 февраля

https://ukraina.ru/20250222/1061278306.html

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новости, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, михаил подоляк, разработка недр, природные ресурсы, ископаемые, металл, сво, международные отношения, международная политика, военная помощь