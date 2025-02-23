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Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков
Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков - 23.02.2025 Украина.ру
Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков
Россия сохраняет открытость к возможным переговорам по решению украинской проблемы без намерения "Торговать" своими новыми регионами. Об этом 23 февраля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-02-23T13:57
2025-02-23T13:57
2025-02-23T13:57
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украина
международные отношения
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Президенты России и США настроены достичь мирного соглашения по Украине и Москва открыта к этому процессу. Об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.Он также отметил, что Россия не рассматривает свои новые регионы как предмет внешнеполитического торга. Жители новых регионов приняли решение воссоединиться с Россией и в Москве исходят из этого, подчеркнул глава пресс-службы Кремля.Он также отметил, что лидеры России и США ведут прямой диалог и это очень важно в нынешних условиях, в том числе и при решении украинской проблемы.По его мнению, Владимир Путин последователен в своём подходе и Дональд Трамп также демонстрирует позитивные качества в переговорном процессе Москвы и Вашингтона.Песков отметил, что президенты России и США в ходе телефонного разговора договорились о возможности и целесообразности мирных переговоров по Украине.На уходящей неделе, 18 февраля в столице Саудовской Аравиисостоялись прямые переговоры делегаций России и США. Вашингтон и Москва задекларировали намерение урегулировать украинскую проблему. Лидеры России и США констатировали успех состоявшихся переговоров и несостоятельность критиков мирного процесса. Подробности в публикации "Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему
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россия, сша, новости, москва, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры, украина, международные отношения, международная политика, дипломатия, внешняя политика, новые регионы
Россия, США, Новости, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры, Украина, международные отношения, Международная политика, дипломатия, внешняя политика, Новые регионы
Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков
Россия сохраняет открытость к возможным переговорам по решению украинской проблемы без намерения "Торговать" своими новыми регионами. Об этом 23 февраля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Президенты России и США настроены достичь мирного соглашения по Украине и Москва открыта к этому процессу. Об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
"Мы сохраняем свою открытость", - сказал Песков.
Он также отметил, что Россия не рассматривает свои новые регионы как предмет внешнеполитического торга. Жители новых регионов приняли решение воссоединиться с Россией и в Москве исходят из этого, подчеркнул глава пресс-службы Кремля
.
"Для нас главное, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России. Эти территории уже никто никогда не распродаст. Для нас главное это", - констатировал Песков.
Он также отметил, что лидеры России и США ведут прямой диалог и это очень важно в нынешних условиях, в том числе и при решении украинской проблемы.
"Здесь диалог идёт между двумя действительно выдающимися президентами. Это многообещающе. Важно, чтобы ничего не помешало реализации их политической воли", - подчеркнул Песков.
По его мнению, Владимир Путин
последователен в своём подходе и Дональд Трамп
также демонстрирует позитивные качества в переговорном процессе Москвы и Вашингтона
.
Песков отметил, что президенты России и США в ходе телефонного разговора договорились о возможности и целесообразности мирных переговоров по Украине.
"Я считаю, здесь важно анализировать, наверное, происходящее с точки зрения перспектив выхода на траекторию мирных переговоров. О возможности таких переговоров и целесообразности такого процесса наши президенты договорились в ходе телефонного разговора, и об этом же, собственно, шла речь и на встрече в Эр-Рияде двух делегаций", - сообщил Песков.
На уходящей неделе, 18 февраля в столице Саудовской Аравии
состоялись прямые переговоры делегаций России
и США. Вашингтон
и Москв
а задекларировали намерение урегулировать украинскую проблему. Лидеры России и США констатировали успех состоявшихся переговоров и несостоятельность критиков мирного процесса. Подробности в публикации "Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему