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Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков

Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков - 23.02.2025 Украина.ру

Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков

Россия сохраняет открытость к возможным переговорам по решению украинской проблемы без намерения "Торговать" своими новыми регионами. Об этом 23 февраля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2025-02-23T13:57

2025-02-23T13:57

2025-02-23T13:57

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Президенты России и США настроены достичь мирного соглашения по Украине и Москва открыта к этому процессу. Об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.Он также отметил, что Россия не рассматривает свои новые регионы как предмет внешнеполитического торга. Жители новых регионов приняли решение воссоединиться с Россией и в Москве исходят из этого, подчеркнул глава пресс-службы Кремля.Он также отметил, что лидеры России и США ведут прямой диалог и это очень важно в нынешних условиях, в том числе и при решении украинской проблемы.По его мнению, Владимир Путин последователен в своём подходе и Дональд Трамп также демонстрирует позитивные качества в переговорном процессе Москвы и Вашингтона.Песков отметил, что президенты России и США в ходе телефонного разговора договорились о возможности и целесообразности мирных переговоров по Украине.На уходящей неделе, 18 февраля в столице Саудовской Аравиисостоялись прямые переговоры делегаций России и США. Вашингтон и Москва задекларировали намерение урегулировать украинскую проблему. Лидеры России и США констатировали успех состоявшихся переговоров и несостоятельность критиков мирного процесса. Подробности в публикации "Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему

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россия, сша, новости, москва, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры, украина, международные отношения, международная политика, дипломатия, внешняя политика, новые регионы