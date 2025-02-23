"Искандер-М" уничтожил пункт дислокации ВСУ и иностранных кураторов в Кривом Роге - 23.02.2025 Украина.ру
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"Искандер-М" уничтожил пункт дислокации ВСУ и иностранных кураторов в Кривом Роге
"Искандер-М" уничтожил пункт дислокации ВСУ и иностранных кураторов в Кривом Роге - 23.02.2025 Украина.ру
"Искандер-М" уничтожил пункт дислокации ВСУ и иностранных кураторов в Кривом Роге
Российскими войсками нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по пункту временной дислокации противника и иностранных инструкторов, расположенных в Кривом Роге. Видео поражения опубликовал телеграм-канал "Донбасский партизан".
2025-02-23T14:54
2025-02-23T14:54
новости
кривой рог
украина
всу
потери всу
сво
днепропетровская область
"искандер"
ракетный удар
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В ночь на 23 февраля российские войска нанесли массированные удары по объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, которые критически важны для снабжения ВСУ. В результате выведены из строя нефтехранилища, разрушены ключевые узлы энергоснабжения и логистические центры, что существенно ослабляет боеспособность украинской армии, сказано в публикации.22 февраля российскими войсками были нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по пункту временной дислокации противника и иностранных инструкторов, расположенных в парк-отеле PARK HOUSE и ресторане PRIRODA по ул. Дишинского, 11, в Кривом Роге.Они отметили, что в результате двух ударов "Искандер-М" полностью разрушены основные конструкции зданий, возникло обширное возгорание и обрушение несущих конструкций. Во время поражения цели в зоне находились военнослужащие ВСУ, а также представители иностранных частных военных компаний и инструкторы, курировавшие боевую подготовку и снабжение украинских подразделений.В результате были ликвидированы офицеры командного состава и иностранные советники. Также зафиксировано обрушение здания ресторана, где на момент удара проходило совещание с участием командования и иностранных инструкторов. Кроме того, был выведен из строя автотранспорт, использовавшийся для передвижения командного состава.Телеграм-канал опубликовал фото-видеоматериалы поражения законных военных целей в Кривом Роге.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер и Макрон предлагают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 февраля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, кривой рог, украина, всу, потери всу, сво, днепропетровская область, "искандер", ракетный удар
Новости, Кривой Рог, Украина, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Днепропетровская область, "Искандер", ракетный удар

"Искандер-М" уничтожил пункт дислокации ВСУ и иностранных кураторов в Кривом Роге

14:54 23.02.2025
 
Последствия ракетного удара в г. Кривой Рог
Последствия ракетного удара в г. Кривой Рог
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Российскими войсками нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по пункту временной дислокации противника и иностранных инструкторов, расположенных в Кривом Роге. Видео поражения опубликовал телеграм-канал "Донбасский партизан".
В ночь на 23 февраля российские войска нанесли массированные удары по объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, которые критически важны для снабжения ВСУ. В результате выведены из строя нефтехранилища, разрушены ключевые узлы энергоснабжения и логистические центры, что существенно ослабляет боеспособность украинской армии, сказано в публикации.
22 февраля российскими войсками были нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по пункту временной дислокации противника и иностранных инструкторов, расположенных в парк-отеле PARK HOUSE и ресторане PRIRODA по ул. Дишинского, 11, в Кривом Роге.
"Указанные объекты использовались для размещения штаба, проведения координационных совещаний и отдыха личного состава ВСУ, а также групп иностранных военных советников, обеспечивавших оперативное управление и инструктаж украинских подразделений", - констатировали авторы телеграм-канала.
Они отметили, что в результате двух ударов "Искандер-М" полностью разрушены основные конструкции зданий, возникло обширное возгорание и обрушение несущих конструкций. Во время поражения цели в зоне находились военнослужащие ВСУ, а также представители иностранных частных военных компаний и инструкторы, курировавшие боевую подготовку и снабжение украинских подразделений.
В результате были ликвидированы офицеры командного состава и иностранные советники. Также зафиксировано обрушение здания ресторана, где на момент удара проходило совещание с участием командования и иностранных инструкторов. Кроме того, был выведен из строя автотранспорт, использовавшийся для передвижения командного состава.
"Как и ожидалось, украинские власти незамедлительно заявили о поражении гражданской инфраструктуры, в очередной раз пытаясь скрыть реальное военное назначение объекта. Подобная тактика дезинформации используется для сокрытия фактов о размещении штабов ВСУ в гостиницах, ресторанах и административных зданиях, в том числе рядом с жилыми районами", - констатировал "Донбасский партизан".
Телеграм-канал опубликовал фото-видеоматериалы поражения законных военных целей в Кривом Роге.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер и Макрон предлагают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 февраля
 
НовостиКривой РогУкраинаВСУпотери ВСУСВОДнепропетровская область"Искандер"ракетный удар
 
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