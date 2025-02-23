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"Искандер-М" уничтожил пункт дислокации ВСУ и иностранных кураторов в Кривом Роге
"Искандер-М" уничтожил пункт дислокации ВСУ и иностранных кураторов в Кривом Роге - 23.02.2025 Украина.ру
"Искандер-М" уничтожил пункт дислокации ВСУ и иностранных кураторов в Кривом Роге
Российскими войсками нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по пункту временной дислокации противника и иностранных инструкторов, расположенных в Кривом Роге. Видео поражения опубликовал телеграм-канал "Донбасский партизан".
2025-02-23T14:54
2025-02-23T14:54
2025-02-23T14:54
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кривой рог
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"искандер"
ракетный удар
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В ночь на 23 февраля российские войска нанесли массированные удары по объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, которые критически важны для снабжения ВСУ. В результате выведены из строя нефтехранилища, разрушены ключевые узлы энергоснабжения и логистические центры, что существенно ослабляет боеспособность украинской армии, сказано в публикации.22 февраля российскими войсками были нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по пункту временной дислокации противника и иностранных инструкторов, расположенных в парк-отеле PARK HOUSE и ресторане PRIRODA по ул. Дишинского, 11, в Кривом Роге.Они отметили, что в результате двух ударов "Искандер-М" полностью разрушены основные конструкции зданий, возникло обширное возгорание и обрушение несущих конструкций. Во время поражения цели в зоне находились военнослужащие ВСУ, а также представители иностранных частных военных компаний и инструкторы, курировавшие боевую подготовку и снабжение украинских подразделений.В результате были ликвидированы офицеры командного состава и иностранные советники. Также зафиксировано обрушение здания ресторана, где на момент удара проходило совещание с участием командования и иностранных инструкторов. Кроме того, был выведен из строя автотранспорт, использовавшийся для передвижения командного состава.Телеграм-канал опубликовал фото-видеоматериалы поражения законных военных целей в Кривом Роге.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер и Макрон предлагают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 февраля
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кривой рог, украина, всу, потери всу, сво, днепропетровская область, "искандер", ракетный удар
Новости, Кривой Рог, Украина, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Днепропетровская область, "Искандер", ракетный удар
"Искандер-М" уничтожил пункт дислокации ВСУ и иностранных кураторов в Кривом Роге
Российскими войсками нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по пункту временной дислокации противника и иностранных инструкторов, расположенных в Кривом Роге. Видео поражения опубликовал телеграм-канал "Донбасский партизан".
В ночь на 23 февраля российские войска нанесли массированные удары по объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, которые критически важны для снабжения ВСУ. В результате выведены из строя нефтехранилища, разрушены ключевые узлы энергоснабжения и логистические центры, что существенно ослабляет боеспособность украинской армии, сказано в публикации
.
22 февраля российскими войсками были нанесены удары
оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по пункту временной дислокации противника и иностранных инструкторов, расположенных в парк-отеле PARK HOUSE и ресторане PRIRODA по ул. Дишинского, 11, в Кривом Роге.
"Указанные объекты использовались для размещения штаба, проведения координационных совещаний и отдыха личного состава ВСУ, а также групп иностранных военных советников, обеспечивавших оперативное управление и инструктаж украинских подразделений", - констатировали
авторы телеграм-канала.
Они отметили, что в результате двух ударов "Искандер-М" полностью разрушены основные конструкции зданий, возникло обширное возгорание и обрушение несущих конструкций. Во время поражения цели в зоне находились военнослужащие ВСУ, а также представители иностранных частных военных компаний и инструкторы, курировавшие боевую подготовку и снабжение украинских подразделений.
В результате были ликвидированы офицеры командного состава и иностранные советники. Также зафиксировано обрушение здания ресторана, где на момент удара проходило совещание с участием командования и иностранных инструкторов. Кроме того, был выведен из строя автотранспорт, использовавшийся для передвижения командного состава.
"Как и ожидалось, украинские власти незамедлительно заявили
о поражении гражданской инфраструктуры, в очередной раз пытаясь скрыть реальное военное назначение объекта. Подобная тактика дезинформации используется для сокрытия фактов о размещении штабов ВСУ в гостиницах, ресторанах и административных зданиях, в том числе рядом с жилыми районами", - констатировал "Донбасский партизан".
Телеграм-канал опубликовал фото-видеоматериалы поражения законных военных целей в Кривом Роге.