https://ukraina.ru/20250223/1061296720.html

"Искандер-М" уничтожил пункт дислокации ВСУ и иностранных кураторов в Кривом Роге

"Искандер-М" уничтожил пункт дислокации ВСУ и иностранных кураторов в Кривом Роге - 23.02.2025 Украина.ру

"Искандер-М" уничтожил пункт дислокации ВСУ и иностранных кураторов в Кривом Роге

Российскими войсками нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по пункту временной дислокации противника и иностранных инструкторов, расположенных в Кривом Роге. Видео поражения опубликовал телеграм-канал "Донбасский партизан".

2025-02-23T14:54

2025-02-23T14:54

2025-02-23T14:54

новости

кривой рог

украина

всу

потери всу

сво

днепропетровская область

"искандер"

ракетный удар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/17/1061296600_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_140cd73a364d573c4226da26a4af0fd7.jpg.webp

В ночь на 23 февраля российские войска нанесли массированные удары по объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, которые критически важны для снабжения ВСУ. В результате выведены из строя нефтехранилища, разрушены ключевые узлы энергоснабжения и логистические центры, что существенно ослабляет боеспособность украинской армии, сказано в публикации.22 февраля российскими войсками были нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по пункту временной дислокации противника и иностранных инструкторов, расположенных в парк-отеле PARK HOUSE и ресторане PRIRODA по ул. Дишинского, 11, в Кривом Роге.Они отметили, что в результате двух ударов "Искандер-М" полностью разрушены основные конструкции зданий, возникло обширное возгорание и обрушение несущих конструкций. Во время поражения цели в зоне находились военнослужащие ВСУ, а также представители иностранных частных военных компаний и инструкторы, курировавшие боевую подготовку и снабжение украинских подразделений.В результате были ликвидированы офицеры командного состава и иностранные советники. Также зафиксировано обрушение здания ресторана, где на момент удара проходило совещание с участием командования и иностранных инструкторов. Кроме того, был выведен из строя автотранспорт, использовавшийся для передвижения командного состава.Телеграм-канал опубликовал фото-видеоматериалы поражения законных военных целей в Кривом Роге.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер и Макрон предлагают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 февраля

кривой рог

украина

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кривой рог, украина, всу, потери всу, сво, днепропетровская область, "искандер", ракетный удар