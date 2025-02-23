https://ukraina.ru/20250223/1061301253.html

Зеленский: "Паляныця" - летит, "Пекло" - летит, "Рута" – летит, занимаемся украинскими аналогами Patriot"

Зеленский: "Паляныця" - летит, "Пекло" - летит, "Рута" – летит, занимаемся украинскими аналогами Patriot" - 23.02.2025 Украина.ру

Зеленский: "Паляныця" - летит, "Пекло" - летит, "Рута" – летит, занимаемся украинскими аналогами Patriot"

Новые украинские ракеты успешно применяются в ходе СВО против России. Об этом 23 февраля на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский.

2025-02-23T21:07

2025-02-23T21:07

2025-02-23T21:07

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Отвечая на вопрос о новейших украинских ракетных разработках, Зеленский заверил: все они успешно летают.Он также отметил, что "эти три вещи летят, баллистика готовится".Кроме того, Зеленский заявил, что на Украине разрабатываются свои зенитные ракетные комплексы - аналоги Patriot производства США."Занимаемся этими вопросами, занимаемся системами ПВО и занимаемся украинскими аналогами", - поведал Зеленский.Он также пожаловался на партнёров из НАТО, которые не поставили для нужд ВСУ все обещанные системы Patriot.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел новейшие украинские ракетные разработки в публикации Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом

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