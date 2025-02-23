Зеленский: "Паляныця" - летит, "Пекло" - летит, "Рута" – летит, занимаемся украинскими аналогами Patriot" - 23.02.2025 Украина.ру
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Зеленский: "Паляныця" - летит, "Пекло" - летит, "Рута" – летит, занимаемся украинскими аналогами Patriot"
Зеленский: "Паляныця" - летит, "Пекло" - летит, "Рута" – летит, занимаемся украинскими аналогами Patriot" - 23.02.2025 Украина.ру
Зеленский: "Паляныця" - летит, "Пекло" - летит, "Рута" – летит, занимаемся украинскими аналогами Patriot"
Новые украинские ракеты успешно применяются в ходе СВО против России. Об этом 23 февраля на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский.
2025-02-23T21:07
2025-02-23T21:07
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украина
владимир зеленский
нато
военная помощь
ракеты
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Отвечая на вопрос о новейших украинских ракетных разработках, Зеленский заверил: все они успешно летают.Он также отметил, что "эти три вещи летят, баллистика готовится".Кроме того, Зеленский заявил, что на Украине разрабатываются свои зенитные ракетные комплексы - аналоги Patriot производства США."Занимаемся этими вопросами, занимаемся системами ПВО и занимаемся украинскими аналогами", - поведал Зеленский.Он также пожаловался на партнёров из НАТО, которые не поставили для нужд ВСУ все обещанные системы Patriot.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел новейшие украинские ракетные разработки в публикации Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом
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новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, нато, военная помощь, ракеты, пво, сво, всу, украина-нато, впк
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, военная помощь, ракеты, ПВО, СВО, ВСУ, Украина-НАТО, ВПК

Зеленский: "Паляныця" - летит, "Пекло" - летит, "Рута" – летит, занимаемся украинскими аналогами Patriot"

21:07 23.02.2025
 
пресс-конференция Зеленского 23.02.2023
пресс-конференция Зеленского 23.02.2023
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Новые украинские ракеты успешно применяются в ходе СВО против России. Об этом 23 февраля на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос о новейших украинских ракетных разработках, Зеленский заверил: все они успешно летают.

"Паляныця" - летит, "Пекло" - летит, "Рута" - летит. Имеют успехи, имеют военные цели, имеют попадания", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что "эти три вещи летят, баллистика готовится".
Кроме того, Зеленский заявил, что на Украине разрабатываются свои зенитные ракетные комплексы - аналоги Patriot производства США.
"Занимаемся этими вопросами, занимаемся системами ПВО и занимаемся украинскими аналогами", - поведал Зеленский.
19 февраля, 16:29
Зеленский пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО PatriotТак как нынешний президент США Дональд Трамп не утверждал новый пакет военной помощи Украине, у ВСУ заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot. Об этом 19 февраля заявил Владимир Зеленский
Он также пожаловался на партнёров из НАТО, которые не поставили для нужд ВСУ все обещанные системы Patriot.
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел новейшие украинские ракетные разработки в публикации Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом
 
НовостиРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОвоенная помощьракетыПВОСВОВСУУкраина-НАТОВПК
 
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21:07Зеленский: "Паляныця" - летит, "Пекло" - летит, "Рута" – летит, занимаемся украинскими аналогами Patriot"
20:45Зеленский не считает себя диктатором, но и выборы проводить не собирается
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