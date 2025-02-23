https://ukraina.ru/20250223/1061298603.html

Страна-цивилизация возвращается к своим истокам. Кирилл Барский, Ли Мин о культуре современного Китая

Страна-цивилизация возвращается к своим истокам. Кирилл Барский, Ли Мин о культуре современного Китая - 23.02.2025 Украина.ру

Страна-цивилизация возвращается к своим истокам. Кирилл Барский, Ли Мин о культуре современного Китая

Полвека спустя, после окончания культурной революции в Китае, страну не узнать: традиционное искусство переживает взлёт и новую волну интереса, храмы и музеи Пекина полны людей в этнических нарядах, кино и литература сфокусированы на героических страницах истории.

2025-02-23T18:40

2025-02-23T18:40

2025-02-23T18:40

культура

интервью

китай

россия

кирилл барский

си цзиньпин

владимир путин

юнеско

коммунистическая партия

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О том, как менялась и развивалась в эти годы культура КНР, в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой дипломатии МГИМО, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кирилл Михайлович Барский, а также его студентка, аспирантка, обучающаяся по программе "Международная безопасность" Ли Мин.Украина.ру: Кирилл Михайлович, все мы знаем, что Китай сильно изменился за последние годы. Прежде всего – в технологической сфере. Расскажите, пожалуйста, о культуре и обо всех изменениях.Кирилл Барский: За минувшие 40-45 лет Китай действительно преобразился до неузнаваемости – во всех областях. Я приехал в Китай впервые ровно 40 лет назад – в августе 1985 года – на языковую стажировку, и мы увидели страну, которая только-только вышла из тяжёлого периода культурной революции, вкушала первые плоды экономических реформ, которые были инициированы Дэн Сяопином и его соратниками.Но для нас было важно то, что мы не только прочитали о первых успехах в экономике. Мы стали свидетелями того, как преобразили Китай реформы в сельском хозяйстве – наконец-то китайский народ стал вдоволь есть, накормили всю страну. Появились товары народного потребления в больших количествах – в магазинах, на рынках. Это всё то, что мы увидели своими глазами.Мы почувствовали ещё и новую атмосферу в китайском обществе. Люди стали дышать свободно, люди стали разговаривать свободно, возвращаться к тем идеалам, к тем ценностям, которым они верили после революции 1949 года.Им хотелось новой жизни, новой культуры, им хотелось снова заниматься своим любимым делом. Это касалось и творческой интеллигенции, и преподавателей, учёных. И, конечно же, мне было как студенту очень приятно, что наши учителя в университете, просто к нам относились как к своим детям: сразу нас вовлекли в какую-то общественную деятельность, устраивали для нас творческие вечера, пели песни и так далее.И вот прошло 40-45 лет, и сегодня мы видим совершенно другой Китай, с совершенно другой экономикой, совершенно другими технологиями, который приобрёл за эти годы уверенность в себе. Это касается не только государства, это касается простых граждан. Люди стали другие.Я бы хотел, знаете, с чего начать разговор сегодня, о современной китайской культуре – это с того, как китайское государство, Коммунистическая партия Китая, правящая партия, понимает значение культуры.Культура всегда имеет огромное значение для развития общества во всех странах. Но здесь нужно понимать, что Китай – ведь это страна древней культуры. Как мы сейчас говорим – государство-цивилизация. Страна, которая по праву гордится своей культурой.Но историческое развитие Китая складывалось таким образом, что эту культуру то возрождали, то отрицали, то передний план выходили одни ценности, то они заменялись другими ценностями. И вот теперь, когда Китай – очень современная страна, когда она ставит перед собой цели Великого Возрождения китайской нации, реализации китайской мечты – эта задача поставлена руководством партии и государства, и должна быть реализована в 2049 году, к столетию образования Китайской Народной республики.Эта большая задача охватывает все области – и политику, и безопасность, и экономику, и науку, и технологии. И, конечно же, в рамках этой задачи, на двадцатом съезде Коммунистической Партии Китая в октябре 2022 года была поставлена задача возрождения традиционной культуры Китая, её интеграция с марксизмом-ленинизмом. И вопросам культуры в докладе генерального секретаря центрального комитета Компартии Китая Си Цзиньпина было посвящено очень большое место.Украина.ру: Вы говорите "традиционная культура". У нас всё-таки есть какой-то стереотипный взгляд на не только Китай, но в целом на азиатские страны, что в их культуре по сей день сохраняется гораздо больше традиционного, чем у нас, в Европе, в западной культуре.Насколько это всё еще так, или, может быть, это стереотип, не имеющий ничего общего с реальностью? И насколько это видно в повседневной жизни китайцев и в повседневной бытовой культуре?Ли Мин: Да, действительно. Когда я училась в школе, всё самое популярное было корейское – мы слушали только их музыку, считали, что она очень стильная, и что это в целом стильно – слушать английскую и корейскую поп-музыку.Мы долго жили в своей культуре и в какой-то момент привыкли к ней, потеряли интерес. Поэтому сейчас нам интересно узнавать что-то новое. В то же время мы понимаем, что надо сохранять и защищать свою культуру, её национальные особенности. Речь не только о музыке: мы одеваемся как американцы, в их стиле…Кирилл Барский: Китайцы смотрят голливудские фильмы…Ли Мин: Да, всефильмы иностранные. Раньше мы думали, что этим можно гордиться, что это делало тебя модным, стильным. Но, как исказал Кирилл Михайлович, в последние годы мы стали другими, стали больше гордиться нашей культурой. Возможно, это впервые поняло именно моё поколение.Мы поняли, что в китайском фильме может быть показана именно наша история, тяжелые времена… Когда мы говорим о музыке – у нас есть пекинская опера. Раньше мы думали, что это старомодно…Украина.ру: Вы сказали о корейской и британской музыке, а вот в обычной, бытовой жизни – что всё-таки слушают люди, что звучит в транспорте, на улице?Ли Мин: Раньше больше было иностранного, а теперь китайского. Но когда я пять лет назад уезжала в Россию, все слушали только английскую и корейскую музыку. А корейская культура, она ведь популярна и в России, и в других странах: я часто вижу, как молодые девочки в Москве танцуют корейские танцы.Я задаюсь вопросом: почему корейская культура более популярна, чем наша? Возможно, китайскую проще понять через литературу, она более академичная… Но раньше люди думали, что чтение – это отдых, а сейчас у нас очень много вариантов, как отдохнуть, и чтение для многих – устаревший способ. А корейская культура работает наоборот, иони показывают красавцев и красавиц, на которых все хотят смотреть.Кирилл Барский: Мне кажется, в Китае действительно произошёл ментальный поворот в том, как люди относятся к своей стране и ко внешнему миру. И произошёл он не по указке сверху, а естественным образом. То, о чём говорит Ли Мин, увлечение западной культурой – это пришло с реформами и открытостью, это была политика, которую Китай проводил с 1978 года.Это была сознательная линия на то, чтобы вытащить Китай из кризиса, приобщить его к мировой культуре, к мировой экономике. Развитие предполагало расширение связей с зарубежными странами. И долгое время Китай не то что не препятствовал проникновению западной культуры – он приветствовал приход на китайский культурный рынок западных фильмов, книг, музыки и так далее.Часть этих произведений искусства приходила не непосредственно с Запада, а часть – из Японии: сначала через Гонконг, Тайвань, потом, в более поздний период – через Южную Корею.Украина.ру:Южная Корея воспринимается как западная культура?Кирилл Барский: Конечно, но преломлённая через свою восточную специфику. Поэтому китайцам она ближе.Прошло несколько десятков лет. Китай изменился, стал более сильным, более уверенным в себе.Люди изменились – стали жить лучше, получили возможность пользоваться благами цивилизации. И в какой-то момент у китайцев появилось то, что мы называем патриотизмом, люди стали по-другому воспринимать свою собственную родину. Они стали гордиться успехами своей страны, повернулись в сторону своей исконной культуры.Сейчас мы в Китае наблюдаем совершенно удивительное явление – музейный бум. По всему Китаю молодёжь, люди среднего возраста просто косяком валят в музеи, в храмы, во дворцы.Я был в Китае летом прошлого года, пошёл с моими коллегами в Императорский дворец. Это огромный музейный комплекс в центре Пекина. Очередь такая невероятная! И это не иностранцы! Это жители Пекина и гости столицы.Ещё одна вещь. Я увидел такое, чего я не видел никогда, поскольку это новое явление, а я бываю в Китае довольно регулярно и это было впервые для меня. Молодые, пожилые, люди среднего возраста приходят в эти музеи, одетые в национальную одежду эпохи Цин, эпохи Мин… Это, извините, 300-400 лет тому назад!Украина.ру:Адаптированную, осовремененную?Кирилл Барский: Есть уже специальные компании, которые сдают в аренду традиционные костюмы – женские, мужские. Они идут в парикмахерские и делают себе высокие причёски тех времён. Ходят группами, фотографируются, разрешают фотографировать себя всем, кто пожелает, и проводят там целые дни.Украина.ру:А не делают так, как во многих странах: в современную одежду адаптируются какие-то элементы традиционного орнамента, например, и в повседневной жизни используются?Ли Мин: Да, есть такое. Дизайнеры начинают активно этим заниматься.Украина.ру: И просто человек на работу так ходит?Ли Мин: Да. Одно время у нас были популярны платья – "ципао". На самом деле они должны быть длинные, но сейчас очень многие любят короткие, и "ципао" шьют покороче. Это тоже изменение: не только совмещение китайского и европейского дизайна, но и превращение традиционного платья в более современное.Кирилл Барский: Приходишь на приём в китайское посольство, тебя встречает китайский посол в традиционном френче. Это наглухо застёгнутый пиджак с воротником-стоечкой, костюм покроя "а-ля доктор Сунь Ятсен". Сунь Ятсен – лидер китайской революции 1911 года, он ввёл такую вот одежду.А супруга посла – в платье "ципао", очень красивом, шелковом, тоже с наглухо застегнутым воротником, тоже длинном. Это традиционное платье с разрезом на боку смотрится очень элегантно. И вот в таком виде сейчас принято одеваться китайским дипломатам. Это новое явление, такого раньше не было.Понимаете, вот эти элементы патриотизма, гордости за свою страну, национальные символы – они повсюду. Посмотрите, как в этом году отмечался Праздник Весны в Москве.Украина.ру: Я хотела об этом спросить. Насколько это попадает в настоящее китайское традиционное празднование, насколько это точно, а не стереотипно и со стороны?Кирилл Барский: Сейчас в Китае широко отмечается не только Праздник Весны – главный народный праздник, но и Праздник Фонарей, Праздник Середины Осени. В этом проявляется желание китайцев самых разных возрастов делать свою жизнь более красочной, более яркой, украшать её теперь уже новыми современными техническими средствами.И то, что мы увидели на улицах Москвы, на улицах других российских городов в этом году – конечно, это признак нового уровня наших отношений с Китаем, потому что 2024 и 2025 годы провозглашены нашими лидерами Перекрёстными годами культуры – России и Китая.С другой стороны, в декабре прошлого года произошло очень важное событие: Праздник Весны был объявлен ЮНЕСКО объектом всемирного нематериального наследия.Украина.ру: А можно ли представить на улицах китайского города, тем более китайской столицы, русский праздник – также в рамках сотрудничества? Масленицу, например.Кирилл Барский: Я слышал о том, что в этом году в Китае во всех крупных городах будет отмечаться Масленица. Мне хочется верить, что это будет происходить с таким же размахом, с каким отмечался Праздник Весны в Москве. Другое дело, что такие мероприятия требуют очень тщательной подготовки, и, скажем прямо, больших инвестиций.Очень важный момент – как в Китае сегодня относятся к учению Конфуция. Конфуций – великий учитель, который жил в VI-Vвеках до нашей эры, оставил небольшое письменное наследие, но великую гуманистическую традицию, которая потом получила совершенно потрясающее развитие и в самом Китае, и стала объектом изучения во всём мире.И вы знаете, в Китае вот уже несколько десятков лет имя Конфуция вознесено на очень высокий пьедестал. Каждый год в сентябре отмечается день рождения Конфуция. Это уже не просто отдельные энтузиасты, какие-то его последователи, потомки Конфуция – это мероприятие общенационального масштаба. Оно проходит в провинции Шаньдун в городе Цюйфу, на родине Конфуция. В каждом китайском городе – большом, маленьком – есть храм Конфуция. Сегодня эти храмы все приведены в порядок, и вы можете быть уверены, что там всегда много людей.То же самое касается и буддийских, и даосских храмов – это три религии Китая, которые мирно сосуществуют друг с другом – конфуцианство, буддизм и даосизм.Украина.ру: Расскажите ещё о новых тенденциях в искусстве, пожалуйста.Кирилл Барский: Я бы отметил, что в Китае появляется новая литература. Книжный рынок Китая очень интересный, и там можно найти вообще всё, что угодно. Сейчас публикуется огромное количество литературы. Столько книг, сколько издаётся в Китае, не издаётся ни в одной стране мира. Почему? Ну потому, что в Китае проживает 1 миллиард 415 миллионов человек. И китайцы – очень читающая нация.Вот недавно был опубликован роман Чжоу Мэйсиня "Во имя народа". Он переведён на русский язык и издан в России. Это книга, посвящённая теме борьбы с коррупцией, расследование, как бы превращённое в литературное произведение, такой остросюжетный детектив.В позапрошлом году это была просто "бомба" на китайском книжном рынке. И по тому, сколько было издано экземпляров этой книги, сколько было раскуплено, какая была дискуссия в обществе, можно судить, что это было какое-то новое поветрие. Это действительно тема, которая взволновала всё китайское общество, и читали эту книгу десятки, может быть, сотни миллионов человек, представляете?Ещё одна тема, которая является популярной среди молодёжи прежде всего – это научная фантастика. В Китае издаётся очень много произведений фантастики. Вот новая книга, которая вышла в Китае, называется "Задача трёх тел". Это роман писателя Лю Цысиня, она тоже переведена на русский язык.Украина.ру: И экранизирована.Кирилл Барский: Судя по всему, она овладела умами и сердцами огромного количества людей. Вы упомянули об экранизации. Очень многие популярные книги тут же выходят на экран. Потому что современный человек, молодой человек, как сказала Ли Мин, он больше любит смотреть, чем читать.И надо сказать, что китайское кино и китайские телесериалы – это отдельный вид искусства, которым, по-моему, китайские мастера овладели в совершенстве.Украина.ру: Я как раз хотела спросить, как будто бы с одной стороны сохраняется тренд на азиатские сериалы – везде, во всём мире, но больше речь идёт о южнокорейских сериалах. Японские, мне кажется, уже отошли, какое-то время были популярны, а сейчас не очень. А так – ну южнокорейские и, может быть, тайские сериалы, а китайские меньше.Ошибаюсь ли я, и какой вообще есть зарубежный рынок экспортный китайского кино? Где смотрят китайские фильмы и сериалы больше всего?Кирилл Барский: Мне кажется, что китайцу интереснее всё-таки смотреть свои художественные фильмы и свои телесериалы. Их производится большое количество, они тематически улавливают те проблемы, или те сферы жизни общества, или те исторические периоды, которые интересны самим китайцам. Если говорить о художественных фильмах, то среди них есть и шедевры мирового киноискусства.Вы знаете имена режиссёров – Чэнь Кайгэ, Чжан Имоу – они получали пальмовые ветви в Каннах, и получали заслужено, потому что это прекрасные фильмы. Сейчас появляются иновые имена, авторское кино. А сериалы – тут я небольшой знаток. Ли Мин, какие вы любите больше сериалы? Китайские или корейские?Ли Мин: Ну, в самом-то Китае, наверное, китайские. Но скажем,девчонки любят смотреть о любви. А про любовь корейцы делают лучше, романтичнее. В нашей культуре немного не так… Когда я в детстве смотрела кино, где была сцена, как на экране целуются, мама закрывала мне глаза. А я хотела посмотреть! Мы, китайцы, более скромные и слишком серьёзные.Украина.ру: А куда за границу экспортируются фильмы? Где переводят, смотрят, показы идут китайских фильмов и сериалов?Кирилл Барский: У нас стали появляться китайские фильмы, китайские сериалы. Мне кажется, что это хорошее начало, потому что мы действительно плохо знали китайское кино, китайские телесериалы, и сейчас они постепенно пробивают дорогу к нашим людям. И отношение к ним тоже меняется.Давайте сравним это с китайскими автомобилями: они начали поступать на наш рынок ещё тридцать лет назад, и отношение к китайским машинам было довольно пренебрежительное. Может быть, действительно, и качество было не очень высокое, но сейчас мы видим, что китайские автомобили ездят по улицам всех российских городов. Я беседую с водителями, и многие из них говорят, что это очень неплохие машины.Поэтому я не удивлюсь, если лет через 10-15 китайские фильмы, как и китайские автомобили, станут частью нашей жизни – и по качеству, по содержанию, по отношению к ним со стороны российского зрителя, они, наверное, не будут уступать другим китайским импортным новациям.У Председателя КНР Си Цзиньпина есть такой тезис, и он проводится в жизнь уже более 10 лет: не забывать об истоках, помнить о том, с чего всё начиналось и ради чего всё затевалось.Под этой как бы абстрактной, немножко аморфной фразой подразумевается то, что китайцы очень хорошо понимают. Речь идёт о тех огромных жертвах, которые понесли китайские коммунисты, когда поднимали революцию, боролись за независимость своей страны, за реализацию своих идеалов.Конечно, мир очень сильно изменился, но вот Си Цзиньпин выдвинул такой лозунг. Это всё было сделано для людей, для народа, для того, чтобы страна расправила плечи, встала на ноги, стала сильной, уважающей себя, и чтобы её уважали все другие страны мира.И поэтому в области культуры, насколько я понимаю, проводится такая сознательная политика по возвращению людей к прежним временам, к прежним идеалам.Очень много снимается фильмов о революции, о войне, о великих людях, которые возглавляли китайскую коммунистическую партию в тот период, китайскую Народно-освободительную армию. Которые отдали свои жизни за революцию.Украина.ру: О взаимодействии российской и китайской культуры: мы в этом году особенно говорим об огромном сближении в политике, экономике и других отраслях, на высочайшем уровне звучат слова о культуре. Но как мы себе это представляем на бытовом уровне?Довольно, мне кажется, абстрактно. Мы знаем, что проводятся официальные мероприятия. Крупные театры привозят постановки, приезжает в Китай труппа Большого театра, привозят балет, что-то традиционно русское, и наоборот. А где и как для обычных людей, обывателей пересекается русская и китайская культура, где могут быть точки соприкосновения – не на государственном уровне, а на простом, человеческом?Кирилл Барский: Я приведу пример. Сейчас в России наблюдается массовое увлечение – изучение китайского языка. Чуть ли не в каждом пятом вузе страны есть кафедра или курсы китайского языка, во многих городах работают Институты или кабинеты Конфуция.Сегодня в нашей стране не менее 100.000 человек изучают китайский язык. В наших средних и начальных школах вводится китайский язык – и так по всей стране. Мы, китаисты в Обществе российско-китайской дружбы, постоянно получаем запросы: помогите нам с учебными материалами, найдите преподавателей – хотим учить китайский язык и т.д.В Москве китайский язык после английского стал вторым по популярности. Как говорили в Древнем Риме, "люди голосуют ногами". То есть они сами выбирают, их никто не заставляет учить китайский язык. Просто это интересно, это популярно, это перспективно.Это совершенно новое явление, которое говорит о том, что Китай, китайская культура, китайский язык становятся частью нашей жизни. Обществороссийско-китайской дружбы в прошлом году провело конкурс творческих работ с тем, чтобы отметить 75-летие образования КНР и 75-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы получили больше 350 творческих работ со всей страны. В основном,их авторами были младшие школьники и учащиеся средних школ. Были и студенты. Рисунки, плакаты, художественные произведения, произведения каллиграфии, видеоролики с танцами, песнями, экскурсиями, эссе, стихи. Нам присылали и небольшие скульптурные изображения, и вазочки.Жюри конкурса, а я был заместителем председателя жюри, потратило не один день на то, чтобы просмотреть все работы и решить самую главную, самую трудную задачу – выбрать лучшие. Сделать это было очень трудно.В конце концов, мы выбрали пять победителей, они поедут в этом году в Китай на целую неделю – это главный приз. И ещё мы решили всё-таки 10 участников конкурса определить в качестве призёров и наградить их поощрительными призами – настолько много было хороших работ!Очень по-детски чистые, искренние работы, изображающие то, как наши молодые люди понимают российско-китайскую дружбу. И они, конечно, были полны символов: это Кремль и Великая Китайская стена; это бурый мишка и панда; это девочки в национальных костюмах – в русских и китайских; это портреты Владимира Путина и Си Цзиньпина.Украина.ру: Мы кратко прошлись по разным видам искусства. Может быть, глупый и наивный вопрос, но человеку русскому, интересующемуся китайской культурой, но не знающему китайский язык, что посоветуете – книгу, фильм или музыкальное произведение – чтобы составить не стереотипное, не "шароварное", а максимально точное и интересное впечатление о ментальности, о культуре Китая в целом?Кирилл Барский: Я бы не взялся рекомендовать какое-то одно произведение. Мне кажется, чтобы понять Китай, нужно всё-таки обратиться к истокам, к основам, к тому, на чём стоит вся китайская культура.Давайте начнем с философии. "Суждения и беседы" Конфуция. Это небольшая книжечка афоризмов и историй, которые были записаны учениками Конфуция. Эта книга существует в десятках переводах наших прекрасных китаеведов, начиная с XIXвека. Мне кажется, прочитать эту книгу необходимо каждому, кто хочет понять, что такое Китай.Дальше, наверное, литература. Я бы всё-таки порекомендовал какое-то классическое произведение. Можно взять не очень сложное, не очень большое, но очень яркое – например, "Путешествие на Запад" У Чэнъэня. Это средневековый роман, который переведён на русский язык и на языки всех, мне кажется, стран мира. Есть полная версия, есть краткая версия. Есть киноэпопея, есть вариант для маленьких детей. Есть мультфильм. Это приключенческий роман, даже немножко лубочный, очень традиционный. Но там фигурируют и китайские символы культуры, и персонажи, которые прочно вошли в ткань современной китайской жизни.Едва ли кого-то оставят равнодушными великолепные стихи титанов средневековой китайской поэзии: Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэя, Бо Цзюйи, Су Дунпо. Их мастерски перевели на русский язык наши неподражаемые поэты и переводчики, в том числе поэты Серебряного века – Анна Ахматова, Александр Гитович.Если говорить о живописи, я бы порекомендовал, прежде всего, посмотреть какой-нибудь то, может быть,сайт или найти какой-то сборник произведений художников, которые рисуют в традиционной китайской манере. Это живопись в жанре "горы и воды" – шань-шуй – китайские пейзажи. Это искусство минимализма, который мы видим в произведениях блистательного мастера живописи конца XIX – первой половины XX века – Ци Байши, который мог несколькими мазками создать законченную картину, от который ты просто балдеешь – цветы, травы, креветки, рыбы… И в этом прелесть китайской живописи.Или человек, который попытался скрестить традиции китайской живописи с западной живописью: в этом году мы будем отмечать 130 лет со дня рождения Сюй Бэйхуна,гениального художника, который больше всего любил рисовать лошадей – с невероятно изящными развивающимися хвостами и гривами, и делал это очень по-китайски!Если брать музыку, я бы всё-таки порекомендовал послушать, как звучат китайские традиционные инструменты – лютня "пипа"…Украина.ру: В основном щипковые?Кирилл Барский: Да. Еще китайские гусли "цинь" и "гучжэн". Знаете, это очень красиво, можно просто заслушаться! Непривычно для русского уха, но очень развивает в смысле того, что – а можно, оказывается, и так.Если вы окажетесь в Китае, то можно сходить на Пекинскую оперу. Или посмотреть видео в интернете. Это ещё более своеобразный вид искусства, совсем непонятный – многие звуки могут показаться даже какофонией. Но это настолько яркие образы, будто с другой планеты!Ну и посмотреть современное китайское кино – мне кажется, это тоже очень интересно.Украина.ру: Что-нибудь историческое, о революции?Кирилл Барский: Я просто немножко из другого поколения, поэтому мне нравятся те фильмы, которые снимали мастера китайского киноискусства. "Поднимите красный фонарь", "Красный гаолян" Чжан Имоу, "Ночной дождь в горах Башань" У Игуна– мои любимые фильмы, открывающие миру новый китайский киноязык.А есть те, которые сняты в очень современной манере, может быть на традиционные темы, но с использованием новых технологий. Вот когда китайское киноискусство вырвалось на мировой рынок, появился завораживающий фильм – "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" тайваньского кинорежиссера Энга Ли.И искусство Тайваня, и искусство Гонконга следует воспринимать как частьискусства Китая. Со своими особенностями, но они такие же китайцы, как и китайцы, живущие на материке. Поэтому фильмы, которые они снимают – это тоже своего рода важный кусок китайской культуры, и там тоже есть совершенно прекрасные произведения.Мой любимый фильм известного гонконгского кинорежиссера Вонг Карвая – "Любовное настроение".Много всего, нельзя выбрать что-то одно, что было бы таким комплексным символом китайской культуры.Ли Мин: Я думаю, что самое первое – смотреть живопись, известные картины. Нам в школе, рассказывая о России, показывали картины, которые я потом видела в Третьяковской галерее. Стиль национального – русского или китайского художника – показывает всю культуру, я думаю.А уж если появится интерес, можно двигаться дальше: решить, интересно ли тебе будет изучать китайский язык, потому что это всё же серьёзное решение, оно потребует много времени и усилий. И знать – зачем? Как по мне, всегда должна быть чёткая цель: поехать в Китай, например, посетить какие-то конкретные места.Кирилл Барский: Я согласен с Ли Мин, многие молодые люди в нашей стране изучают китайский язык для того, чтобы построить карьеру, и они хотят поехать в Китай. Поэтому самый лучший способом понять Китай – это поехать туда и там побыть.Но пока вы не уехали в Китай, я дам вам ещё один совет, как стать поклонником китайской культуры раз и навсегда – сходить в китайский ресторан.Ли Мин: Но у нас очень много непривычной для вас острой еды!Кирилл Барский: Я не знаю ни одного человека – русского или какого-то другого иностранца, который бы попробовал китайскую кухню и не полюбил бы её. Я, например, не могу есть сычуанскую кухню – это слишком остро! Я просто её не выбираю. Но в каждом китайском ресторане такое обширное меню, что всегда можно выбрать что-то по душе!

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Мария Нестерова

интервью, китай, россия, кирилл барский, си цзиньпин, владимир путин, юнеско, коммунистическая партия