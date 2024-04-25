Власти нескольких регионов Украины жалуются на повреждения

Взрывы в Одесской области, пострадали склады и сельхозтехника В ночь на понедельник в Одесской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации