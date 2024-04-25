Власти нескольких регионов Украины жалуются на повреждения - 25.04.2024 Украина.ру
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Власти нескольких регионов Украины жалуются на повреждения
Власти нескольких регионов Украины жалуются на повреждения - 25.04.2024 Украина.ру
Власти нескольких регионов Украины жалуются на повреждения
Объект критической инфраструктуры поврежден в Черкасской области в центре Украины. Об этом 25 апреля сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец в своем телеграм-канале
2024-04-25T10:00
2024-04-25T10:00
новости
украина
черкасская область
киев
инфраструктура
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"По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе", - написал Табурец.Кроме того, объект критической инфраструктуры был поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
https://ukraina.ru/20240422/1054643504.html
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новости, украина, черкасская область, киев, инфраструктура
Новости, Украина, Черкасская область, Киев, инфраструктура

Власти нескольких регионов Украины жалуются на повреждения

10:00 25.04.2024
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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Объект критической инфраструктуры поврежден в Черкасской области в центре Украины. Об этом 25 апреля сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец в своем телеграм-канале
"По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе", - написал Табурец.
Кроме того, объект критической инфраструктуры был поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
"Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры", - написал в своем телеграм-канале назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
22 апреля, 07:57
Взрывы в Одесской области, пострадали склады и сельхозтехникаВ ночь на понедельник в Одесской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
 
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Заголовок открываемого материала
10:00Власти нескольких регионов Украины жалуются на повреждения
09:52Украинцы без паспортов и без прав. Главное на Украине на утро 25 апреля
09:41Суд арестовал бизнесмена Фомина по делу о взятке замминистру обороны Иванову
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07:28Французский экс-разведчик рассказал, сколько наемников воевали в ВСУ с начала СВО
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