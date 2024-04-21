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"По кускам как тортик": эксперт о том, как ВС РФ "съедят" оккупированный ВСУ Славянск
"По кускам как тортик": эксперт о том, как ВС РФ "съедят" оккупированный ВСУ Славянск - 21.04.2024 Украина.ру
"По кускам как тортик": эксперт о том, как ВС РФ "съедят" оккупированный ВСУ Славянск
Штурмовать в лоб хорошо укрепленную Славянско-Краматорскую агломерацию - плохая идея, российская армия будет действовать иначе. Об этом военный историк и журналист Евгений Норин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-04-21T04:00
2024-04-21T04:00
2024-04-21T04:00
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ВС в ходе своего будущего наступления точно попытаются приступить к охвату и штурму Славянско-Краматорской агломерации, которая простирается от Красного Лимана до Константиновки, полагает Норин."Штурмовать Славянск и Краматорск в лоб – это очень плохая идея. Скорее всего, российские войска попытаются есть эта агломерацию по кускам как тортик. К нашей работе на этом направлении уже можно отнести наступление на Часов Яр и продвижение на западных окраинах Донецка. Это дает нам возможность выйти в тыл к этой агломерации, взять под артиллерийский огонь позиции ВСУ в Константиновке и попытаться откусить ее южную часть", - рассказал он.Кроме того, добавил военный историк, армии России не избежать новых боев за Красный Лиман, чтобы охватить эту агломерацию с севера. А также не избежать решения гуманитарной задачи – отодвинуть ВСУ от Горловки, которую украинские вооруженные силы обстреливают с 2014 года, подытожил Норин.Полный текст интервью Евгений Норин: ВСУ выбили России "форточку", а Россия выбьет им минимум три "окна" вместе с "рамой" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, славянск, всу, вс рф, россия, украина, сво, наступление
Новости, Славянск, ВСУ, ВС РФ, Россия, Украина, СВО, наступление
"По кускам как тортик": эксперт о том, как ВС РФ "съедят" оккупированный ВСУ Славянск
Штурмовать в лоб хорошо укрепленную Славянско-Краматорскую агломерацию - плохая идея, российская армия будет действовать иначе. Об этом военный историк и журналист Евгений Норин рассказал в интервью изданию Украина.ру
ВС в ходе своего будущего наступления точно попытаются приступить к охвату и штурму Славянско-Краматорской агломерации, которая простирается от Красного Лимана до Константиновки, полагает Норин.
"Штурмовать Славянск и Краматорск в лоб – это очень плохая идея. Скорее всего, российские войска попытаются есть эта агломерацию по кускам как тортик. К нашей работе на этом направлении уже можно отнести наступление на Часов Яр и продвижение на западных окраинах Донецка. Это дает нам возможность выйти в тыл к этой агломерации, взять под артиллерийский огонь позиции ВСУ в Константиновке и попытаться откусить ее южную часть", - рассказал он.
Кроме того, добавил военный историк, армии России не избежать новых боев за Красный Лиман, чтобы охватить эту агломерацию с севера. А также не избежать решения гуманитарной задачи – отодвинуть ВСУ от Горловки, которую украинские вооруженные силы обстреливают с 2014 года, подытожил Норин.