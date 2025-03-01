Миру интересно посмотреть, кто будет после “последователя” Зеленского — политолог
© Фото : Офіс Президента / TelegramВладимир Зеленский
© Фото : Офіс Президента / Telegram
Президентские выборы на Украине обязательно пройдут, когда “перегной превратится в плодородный чернозем”. И вовсе неважно, будет избран экс-главком ВСУ Валерий Залужный или некто его “пошиба”. Вот те, кто придут следом — это уже будет иметь значение
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. По его словам, сегодня не видно адекватных фигур среди первого "украинского эшелона".
“Перегною нужно время, чтобы превратиться в плодородный чернозем. Так и в политике — есть естественные процессы, которые сложно ускорить”, — объяснил политолог.
Поэтому, подчеркнул он, стоит рассматривать эти выборы не только в политической, но и гносеологической плоскости: то есть, меньше строить иллюзий и больше наблюдать.
“Помните сюжет из знаменитого фильма, где герой непревзойденного Филиппова говорит, что ему не важно, есть ли жизнь на Марсе или нет. Будет избран Залужный или некто его пошиба, нам не так уж важно. Вот те, кто придут следом — это уже интересно”, — заявил Выдрин.
Между тем в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер предположил, на какую дату украинские выборы будут назначены.
Стоит отметить, что ранее пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко* заявил, что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года. Он сослался на данные от нескольких источников, в том числе в украинском ЦИК.
По мнению американиста, именно такую дату Порошенко* “взял не с потолка”. В интервью также было замечено, что спецпосланнику президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Киту Келлогу глава Белого дома дал 180 дней, чтобы привести кризис на Украине к миру. Если считать от даты его заявления, это получается 15 августа.
“Тогда все сходится. Если это так, то 15 августа будет стартовая президентская кампания на Украине. А 26 октября пройдут выборы”, — заявил Вайнер.
27 февраля, 16:24Зеленский и имитация выбора: игра в рейтинги в условиях диктатурыСловосочетание "имитация выборов" использовано специалистами украинской социологической службы Socis в инфографике к своему февральскому исследованию. По сути это простейший прогноз, при котором учитываются только желающие голосовать и определившиеся с выборами. Однако в нынешней ситуации это похоже на прогноз общеполитической ситуации вообще
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.