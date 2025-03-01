https://ukraina.ru/20250301/1061449168.html

Миру интересно посмотреть, кто будет после “последователя” Зеленского — политолог

Миру интересно посмотреть, кто будет после “последователя” Зеленского — политолог - 01.03.2025 Украина.ру

Миру интересно посмотреть, кто будет после “последователя” Зеленского — политолог

Президентские выборы на Украине обязательно пройдут, когда “перегной превратится в плодородный чернозем”. И вовсе неважно, будет избран экс-главком ВСУ Валерий Залужный или некто его “пошиба”. Вот те, кто придут следом — это уже будет иметь значение

2025-03-01T06:30

2025-03-01T06:30

2025-03-01T06:30

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президентские выборы

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. По его словам, сегодня не видно адекватных фигур среди первого "украинского эшелона".“Перегною нужно время, чтобы превратиться в плодородный чернозем. Так и в политике — есть естественные процессы, которые сложно ускорить”, — объяснил политолог.Поэтому, подчеркнул он, стоит рассматривать эти выборы не только в политической, но и гносеологической плоскости: то есть, меньше строить иллюзий и больше наблюдать.Между тем в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер предположил, на какую дату украинские выборы будут назначены.Стоит отметить, что ранее пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко* заявил, что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года. Он сослался на данные от нескольких источников, в том числе в украинском ЦИК.По мнению американиста, именно такую дату Порошенко* “взял не с потолка”. В интервью также было замечено, что спецпосланнику президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Киту Келлогу глава Белого дома дал 180 дней, чтобы привести кризис на Украине к миру. Если считать от даты его заявления, это получается 15 августа.“Тогда все сходится. Если это так, то 15 августа будет стартовая президентская кампания на Украине. А 26 октября пройдут выборы”, — заявил Вайнер.Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ukraina.ru/20250227/1061407739.html

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новости, украина, сша, валерий залужный, петр порошенко, выборы, президентские выборы