Миру интересно посмотреть, кто будет после “последователя” Зеленского — политолог - 01.03.2025 Украина.ру
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Миру интересно посмотреть, кто будет после “последователя” Зеленского — политолог
Миру интересно посмотреть, кто будет после “последователя” Зеленского — политолог - 01.03.2025 Украина.ру
Миру интересно посмотреть, кто будет после “последователя” Зеленского — политолог
Президентские выборы на Украине обязательно пройдут, когда “перегной превратится в плодородный чернозем”. И вовсе неважно, будет избран экс-главком ВСУ Валерий Залужный или некто его “пошиба”. Вот те, кто придут следом — это уже будет иметь значение
2025-03-01T06:30
2025-03-01T06:30
новости
украина
сша
валерий залужный
петр порошенко
выборы
президентские выборы
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. По его словам, сегодня не видно адекватных фигур среди первого "украинского эшелона".“Перегною нужно время, чтобы превратиться в плодородный чернозем. Так и в политике — есть естественные процессы, которые сложно ускорить”, — объяснил политолог.Поэтому, подчеркнул он, стоит рассматривать эти выборы не только в политической, но и гносеологической плоскости: то есть, меньше строить иллюзий и больше наблюдать.Между тем в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер предположил, на какую дату украинские выборы будут назначены.Стоит отметить, что ранее пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко* заявил, что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года. Он сослался на данные от нескольких источников, в том числе в украинском ЦИК.По мнению американиста, именно такую дату Порошенко* “взял не с потолка”. В интервью также было замечено, что спецпосланнику президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Киту Келлогу глава Белого дома дал 180 дней, чтобы привести кризис на Украине к миру. Если считать от даты его заявления, это получается 15 августа.“Тогда все сходится. Если это так, то 15 августа будет стартовая президентская кампания на Украине. А 26 октября пройдут выборы”, — заявил Вайнер.Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, валерий залужный, петр порошенко, выборы, президентские выборы
Новости, Украина, США, Валерий Залужный, Петр Порошенко, выборы, президентские выборы

Миру интересно посмотреть, кто будет после “последователя” Зеленского — политолог

06:30 01.03.2025
 
© Фото : Офіс Президента / TelegramВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : Офіс Президента / Telegram
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Президентские выборы на Украине обязательно пройдут, когда “перегной превратится в плодородный чернозем”. И вовсе неважно, будет избран экс-главком ВСУ Валерий Залужный или некто его “пошиба”. Вот те, кто придут следом — это уже будет иметь значение
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. По его словам, сегодня не видно адекватных фигур среди первого "украинского эшелона".
“Перегною нужно время, чтобы превратиться в плодородный чернозем. Так и в политике — есть естественные процессы, которые сложно ускорить”, — объяснил политолог.
Поэтому, подчеркнул он, стоит рассматривать эти выборы не только в политической, но и гносеологической плоскости: то есть, меньше строить иллюзий и больше наблюдать.
“Помните сюжет из знаменитого фильма, где герой непревзойденного Филиппова говорит, что ему не важно, есть ли жизнь на Марсе или нет. Будет избран Залужный или некто его пошиба, нам не так уж важно. Вот те, кто придут следом — это уже интересно”, — заявил Выдрин.
Между тем в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер предположил, на какую дату украинские выборы будут назначены.
Стоит отметить, что ранее пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко* заявил, что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года. Он сослался на данные от нескольких источников, в том числе в украинском ЦИК.
По мнению американиста, именно такую дату Порошенко* “взял не с потолка”. В интервью также было замечено, что спецпосланнику президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Киту Келлогу глава Белого дома дал 180 дней, чтобы привести кризис на Украине к миру. Если считать от даты его заявления, это получается 15 августа.
“Тогда все сходится. Если это так, то 15 августа будет стартовая президентская кампания на Украине. А 26 октября пройдут выборы”, — заявил Вайнер.
Рейтинги Зеленского и Залужного, февраль 2025 года
27 февраля, 16:24
Зеленский и имитация выбора: игра в рейтинги в условиях диктатурыСловосочетание "имитация выборов" использовано специалистами украинской социологической службы Socis в инфографике к своему февральскому исследованию. По сути это простейший прогноз, при котором учитываются только желающие голосовать и определившиеся с выборами. Однако в нынешней ситуации это похоже на прогноз общеполитической ситуации вообще
Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
НовостиУкраинаСШАВалерий ЗалужныйПетр Порошенковыборыпрезидентские выборы
 
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