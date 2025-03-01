https://ukraina.ru/20250301/1061371585.html

Никто не загоняет Украину в угол лучше, чем она сама себя — Копылов

Никто не загоняет Украину в угол лучше, чем она сама себя — Копылов - 01.03.2025 Украина.ру

Никто не загоняет Украину в угол лучше, чем она сама себя — Копылов

Киевский режим и дальше будет продавливаться со всех сторон, продолжит нести огромные потери, которые ему будет все тяжелее восполнить. Украина сама загнала себя в угол. Никто ей в этом не помогал лучше, чем она сама

2025-03-01T05:30

2025-03-01T05:30

2025-03-01T05:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов.В последнее время в СМИ обсуждаются возможности, которые могли бы помочь Украине в конфликте. Это, например, новая линейка дронов, мобилизация 18-летних граждан и поставки самоходной артиллерии из Европы.По словам историка, новости, о которых “нам прожужжали все уши, относится к разряду "может быть когда-нибудь". Он считает, что за три года СВО украинская сторона ни разу не пыталась упростить себе жизнь на фронте.А вот премьер Украины Денис Шмыгаль уже подсчитал, сколько будет стоит восстановление страны в ближайшие 10 лет. По его словам, цифра варьируется около 542 миллиардов долларов. Подробности его слов — в публикации Шмыгаль подсчитал, сколько миллиардов понадобится на восстановление УкраиныПолный текст интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России

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европа

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, россия, дональд трамп, всу, потери всу