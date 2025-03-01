Никто не загоняет Украину в угол лучше, чем она сама себя — Копылов
© Фото : Офіс Президента / TelegramВладимир Зеленский
© Фото : Офіс Президента / Telegram
Киевский режим и дальше будет продавливаться со всех сторон, продолжит нести огромные потери, которые ему будет все тяжелее восполнить. Украина сама загнала себя в угол. Никто ей в этом не помогал лучше, чем она сама
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов.
В последнее время в СМИ обсуждаются возможности, которые могли бы помочь Украине в конфликте. Это, например, новая линейка дронов, мобилизация 18-летних граждан и поставки самоходной артиллерии из Европы.
По словам историка, новости, о которых “нам прожужжали все уши, относится к разряду "может быть когда-нибудь". Он считает, что за три года СВО украинская сторона ни разу не пыталась упростить себе жизнь на фронте.
“Мы ни разу не увидели ни сокращения линии фронта, ни уплотнения боевых порядков, ни оставления населенных пунктов, в которых противник несет явно больше потерь, чем мы. Следовательно, киевский режим и дальше будет продавливаться со всех сторон и продолжит нести огромные потери, которые ему будет все тяжелее восполнить. Украина сама загнала себя в угол. Никто ей в этом не помогал лучше, чем она сама”, — заявил Копылов.
А вот премьер Украины Денис Шмыгаль уже подсчитал, сколько будет стоит восстановление страны в ближайшие 10 лет. По его словам, цифра варьируется около 542 миллиардов долларов. Подробности его слов — в публикации Шмыгаль подсчитал, сколько миллиардов понадобится на восстановление Украины