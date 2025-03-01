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"Вышвырнули из Белого дома". Зеленский и Трамп: кто кого "дожал" и почему такое стало возможно

"Вышвырнули из Белого дома". Зеленский и Трамп: кто кого "дожал" и почему такое стало возможно - 01.03.2025 Украина.ру

"Вышвырнули из Белого дома". Зеленский и Трамп: кто кого "дожал" и почему такое стало возможно

Что же произошло в Овальном кабинете Белого дома в пятницу, 28 февраля?

2025-03-01T05:34

2025-03-01T05:34

2025-03-01T05:34

эксклюзив

украина

европа

россия

владимир зеленский

дональд трамп

эммануэль макрон

ес

офис президента

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Как и из-за чего произошел грандиозный скандал, в результате которого впервые в истории представителя другого государства выгнали из Белого дома?Было ли это случайностью? Вспышкой раздражения? Или это был чей-то "хитрый план"?Почему Зеленского, как пишут американские СМИ, "вышвырнули из Белого дома"?Для этого надо посмотреть в ретроспективе на события последних дней. Во всем произошедшем есть определенная закономерность.За последние два дня Дональд Трамп последовательно если не унизил, то поставил в неловкое положение сначала президента Франции, потом премьера Британии.Это было ударом по самолюбию для обоих, но они стоически выдержали эти испытания.И это была, конечно, целенаправленная акция. Трамп (и группа, стоящая за ним) показывали, кто тут доминирует. Никакой случайности. Макрону и Стармеру (и группам, стоящим за ними) указали их место.Макрон и СтармерНачалось все с того, что Макрона на входе в Белый дом встречал не Трамп, а представитель дипломатического персонала. Даже не второго и не третьего уровня управленец.Это было настолько вопиющим нарушением протокола, что сразу же привлекло внимание вездесущих журналистов.Но дальше было еще хуже. Чтобы подчеркнуть, что ли, унижение Макрона?Макрон вышел из Белого дома, сел в машину, опять подъехал к входу, и его уже встретил сам Трамп. Как какой-то мальчик, Макрон выдержал все эти процедуры.Во время сеанса видеосвязи Макрона посадили сбоку, на уголке стола Трампа. Он кажется, чуть не упал, когда садился в кресло, до того неудобно всё было для него устроено.И в таком виде Эммануэль, продолжая улыбаться, предстал перед лидерами других стран Европы.Они вдвоем с Трампом провели встречу по видеосвязи: Макрон, разместившийся на уголке стола, и Трамп, восседающий посредине, как хозяин положения.Премьер Стармер был встречен, в отличие от Макрона, со всей любезностью. Но он, в свою очередь, неожиданно был поставлен в тупик вопросом Трампа на пресс конференции: "а в одиночку сможете справиться с Россией?"Понятно, что это невозможно, а Стармер вообще был не готов к такой неполиткорректности. Стармеру осталось только нервно посмеяться.Когда же премьер Англии завёл пластинку про то, что США и Канада - прекрасные страны, которым надо жить в мире и согласии, Трамп оборвал его замечанием: "Достаточно".Ясно было, что Зеленского ждёт аналогичный приём.Но он почему-то оказался к этому не готов. Почему?Некомпетентность, отсутствие подготовки и личные черты характера.И конечно, привычка к тому, что Украине всё дозволено. За три последних года Демпартия и Европа вырастили украинского Франкенштейна.Но главное, это не отсутствие подготовки и воспитания. Главное - это глупость Зеленского, который продолжает всё то же: "дайте нам оружие, дайте нам деньги"."Мы хотим закончить войну!" - кричит ему Трамп.Но Зеленский не хочет. И имеет глупость говорить об этом в прямом эфире.ЗеленскийЗеленскому надо было просто кивать и улыбаться. Больше ничего не надо было делать. Ещё надо было благодарить.Макрон выглядел глупо. Стармер выглядел глупо. Но они сделали вид, что ничего не произошло.Зеленский с самого начала выглядел подавленным и раздражённым. Что пошло не так? Что помешало сыграть свою роль комику из Кривого рога?Надо вспомнить особенности его характера.Как Зеленский два года тому назад ещё в поезде записал обращение к министру обороны Англии, где 47 раз сказал "спасибо". Он не мог дождаться, надо было немедленно ответить, под стук колёс.Злобный, сварливый, раздражительный характер у Зеленского, и проявляется внезапно. Нетерпение плюс раздражительность плюс жажда немедленного реванша.Английский министр, кстати, упрекнул Зеленского в том же, что и вице-президент Вэнс в этот раз: в неблагодарности. "Мы не супермаркет", - сообщил он Зеленскому."Спасибо, спасибо, спасибо..." - злобно неслось из поезда, который увозил Зеленского на Украину.Зеленский совершенно не терпит "советов старших товарищей" и не умеет ни вести себя, ни держать лицо в сложной ситуации. И в простой тоже не умеет.Что сложного было в той ситуации, в которой он оказался перед Трампом? Совершенно ничего.Но для психотипа Зеленского это невыносимо. Кто-то посмел его поучать?Лидер группы "АнтиТрамп"Надо также вспомнить - Зеленский последовательно и довольно активно хамил последние полгода всем друзьям Трампа.Он, по сути, был уже фронтмен группы "АнтиТрамп".Кто туда входит? Их называют по разному, но эта группа активно формируется из части политической элиты европейских стран и бюрократии ЕС.Это "друзья" Демпартии, глубинного государства, "Фининтерна", глобалистов и европейской масонской ложи.Всех их собрал Макрон на открытии Нотр-Дам. И Зеленского позвали. Тогда произошла первая встреча Трампа и Зеленского, и она тоже, судя по унылому виду "Зе" прошла не очень гладко.Кстати, а Папы Римского там не было!Где же он был?Он был в этот момент на Корсике. Демонстративно поехал "окормлять духовно" остров, жители которого заявляют о своих сепаратистских антифранцузских настроениях.Так что сегодняшний Папа Римский явно не входит в группу "АнтиТрамп".А Зеленский - конечно же, да.Кому хамил?Кому он только не хамил!Он нападал на всех друзей Трампа.На премьера Венгрии Орбана, на премьера Словакии Фицо.Про Трампа он сказал, что "он ничего не решает, всё решает Байден" (за пару недель до инаугурации).Виктору Орбану, узнав о разговоре Орбана с президентом Путиным: "мы надеемся, он хотя бы Асаду в Москву не будет звонить".И "анекдот, улыбка? Пусть оставит это себе".Совсем недавно происходила его перепалка с премьером Словакии Фицо.Про Такера Карлсона он тоже умудрился высказаться: "должен перестать работать на Путина".Еще раньше, кстати, Зеленский звонил на Ютуб и требовал убрать эфиры Такера Карлсона.На Илона Маска он сам не нападал, но подгавкивали его подручные. В обычном для Украины стиле общения: "твое дело завалить (хле)бало и Старлинки раздавать".Все это хамство - это последовательная серия нападений на группу Трампа от группы "АнтиТрамп".Это не имеет никакого отношения к несдержанности или особенностям характера.Это демонстрация доминирования. Важная часть политического ритуала. Демонстрация своей силы колеблющимся союзникам и тем, кто стоит в стороне и наблюдает за схваткой.Макрон и Стармер сами не хамят. Зачем? У них есть Зеленский."Так задумано"Было ли это "так задумано", как пишут украинские паблики Офиса президента. Мол, это Зеленский специально. Чтобы показать свою силу.Конечно, нет. Достаточно было посмотреть на лица украинской делегации. Красное лицо Ермака и чуть не плачущую послицу Маркарову.Не помогут быстро появившиеся поднимающие дух политукра мэмы в соцсетях типа фото Трампа с подписью "зныщено" - "уничтожен". Или "новости" "Укринформ" - "Зеленский дожал Трампа!"Для Зеленского наступают очень опасные дни. И для Украины тоже.Будут ли последствия? Надо наблюдать.Если бы всем управляли лично Трамп и лично Зеленский, последствия могли бы быть грандиозные. Но поскольку за ними обоими стоят политические силы и группы, то все дальше может быть совершенно непредсказуемо.Какой следующий ход сделает группа "Трамп" (антиглобалисты) против группы "АнтиТрамп" (глобальная Демпартия, ЕС и Украина)? Ответить сложно. Надо просто наблюдать. И держать в голове, что все это - борьба двух разных групп, а не просто каких-то политиков.Ну а пока начинаются первые комментарии и первые реакции в сети.Кроме "вышвырнули из Белого дома", лучший комментарий в сети:"Паникующая небритая крыса таки вцепилась в руку хозяина".И как тут не вспомнить прекрасного Михаила Задорнова с шуткой:"Мировые новости: "США умоляют Россию забрать обнаглевших хохлов обратно в СССР".Ну а что? В каждой шутке есть, как известно, доля шутки.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, европа, россия, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, ес, офис президента