Американские вассалы: Лозанский объяснил, почему Европе так тяжело отказаться от спонсирования ВСУ - 01.03.2025 Украина.ру
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Американские вассалы: Лозанский объяснил, почему Европе так тяжело отказаться от спонсирования ВСУ
Американские вассалы: Лозанский объяснил, почему Европе так тяжело отказаться от спонсирования ВСУ - 01.03.2025 Украина.ру
Американские вассалы: Лозанский объяснил, почему Европе так тяжело отказаться от спонсирования ВСУ
На данный исторический момент большинство европейских лидеров — это американские вассалы, привыкшие подчиняться диктату Вашингтона, причем некоторые делают это из-за русофобских убеждений. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский
2025-03-01T06:00
2025-03-01T06:00
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По его словам, эти “американские вассалы” инвестировали большой финансовый, материальный и политический капитал в войну на Украине, “бессовестно” используя ее как прокси-наемную силу для борьбы с Россией, поэтому отступить теперь без потери лица им будет трудно.Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину. При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается представить президенту США Дональду Трампу совместно разработанный с Францией план об отправке около 30 тысяч военнослужащих в помощь ВСУ.Между тем в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко допустил, что, возможно, союзникам удастся убедить в этом Трампа. Потому что ему надо заключать договор, а не просто "любить Россию на расстоянии". А для этого надо "продавливать" Москву на какие-то уступки, добавил он."Так что теоретически он может разыграть европейскую карту и сказать: "Видите, европейцы серьезно намерены повоевать. Давайте вместе попытаемся их ублажить", — отметил Ищенко.Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: США расколоты на две части, только время покажет, справится ли Трамп с несогласными
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новости, россия, сша, европа, дональд трамп, ес, запад
Новости, Россия, США, Европа, Дональд Трамп, ЕС, Запад
Американские вассалы: Лозанский объяснил, почему Европе так тяжело отказаться от спонсирования ВСУ

Лозанский раскрыл, как будущие переговоры России и США скажутся на Европе

06:00 01.03.2025
 
© point.md
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На данный исторический момент большинство европейских лидеров — это американские вассалы, привыкшие подчиняться диктату Вашингтона, причем некоторые делают это из-за русофобских убеждений. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский
По его словам, эти “американские вассалы” инвестировали большой финансовый, материальный и политический капитал в войну на Украине, “бессовестно” используя ее как прокси-наемную силу для борьбы с Россией, поэтому отступить теперь без потери лица им будет трудно.
“В Европе есть здравые силы, понимающие что происходит, но пока они в меньшинстве. Тем не менее, если переговоры России и США пройдут успешно, это поможет указанным европейским силам в борьбе за изменение политики своих правительств”, — заявил Лозанский.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину. При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается представить президенту США Дональду Трампу совместно разработанный с Францией план об отправке около 30 тысяч военнослужащих в помощь ВСУ.
Между тем в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко допустил, что, возможно, союзникам удастся убедить в этом Трампа. Потому что ему надо заключать договор, а не просто "любить Россию на расстоянии". А для этого надо "продавливать" Москву на какие-то уступки, добавил он.
"Так что теоретически он может разыграть европейскую карту и сказать: "Видите, европейцы серьезно намерены повоевать. Давайте вместе попытаемся их ублажить", — отметил Ищенко.
Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: США расколоты на две части, только время покажет, справится ли Трамп с несогласными
 
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