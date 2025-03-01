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Американские вассалы: Лозанский объяснил, почему Европе так тяжело отказаться от спонсирования ВСУ

Американские вассалы: Лозанский объяснил, почему Европе так тяжело отказаться от спонсирования ВСУ - 01.03.2025 Украина.ру

Американские вассалы: Лозанский объяснил, почему Европе так тяжело отказаться от спонсирования ВСУ

На данный исторический момент большинство европейских лидеров — это американские вассалы, привыкшие подчиняться диктату Вашингтона, причем некоторые делают это из-за русофобских убеждений. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский

2025-03-01T06:00

2025-03-01T06:00

2025-03-01T06:00

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По его словам, эти “американские вассалы” инвестировали большой финансовый, материальный и политический капитал в войну на Украине, “бессовестно” используя ее как прокси-наемную силу для борьбы с Россией, поэтому отступить теперь без потери лица им будет трудно.Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину. При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается представить президенту США Дональду Трампу совместно разработанный с Францией план об отправке около 30 тысяч военнослужащих в помощь ВСУ.Между тем в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко допустил, что, возможно, союзникам удастся убедить в этом Трампа. Потому что ему надо заключать договор, а не просто "любить Россию на расстоянии". А для этого надо "продавливать" Москву на какие-то уступки, добавил он."Так что теоретически он может разыграть европейскую карту и сказать: "Видите, европейцы серьезно намерены повоевать. Давайте вместе попытаемся их ублажить", — отметил Ищенко.Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: США расколоты на две части, только время покажет, справится ли Трамп с несогласными

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новости, россия, сша, европа, дональд трамп, ес, запад