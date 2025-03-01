https://ukraina.ru/20250301/1061365888.html

Горлышко сжимается: Евсеев раскрыл, как российские войска окружат ВСУ в Судже

Горлышко сжимается: Евсеев раскрыл, как российские войска окружат ВСУ в Судже - 01.03.2025 Украина.ру

Горлышко сжимается: Евсеев раскрыл, как российские войска окружат ВСУ в Судже

Освобождение Свердликово в Курской области позволило ВС РФ не только продвинуться к Судже, но и зайти на территорию Сумской области. Разыгранные на этом театре военных действий силы в скором времени позволят российским войскам окружить группировки ВСУ в Судже и севернее

2025-03-01T05:45

2025-03-01T05:45

2025-03-01T05:45

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он заметил, что после освобождения Свердликово ВС РФ осталось 4 километра до ключевой трассы снабжения противника "Сумы-Курск", а расстояние между подразделениями российской армии, которые атакую врага с запада и с востока, осталось около 14 километров. “Это горлышко постепенно сжимается”, заявил эксперт.По его словам, помимо уже сказанного, российские войска после освобождения Свердликово зашли на территорию Сумской области. Евсеев также подчеркнул, что ВС РФ провернули то же самое после взятия Плехово.Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко сказал, что освобождение Свердликово не подразумевает глубоких рейдов ВС РФ. По его мнению, ситуация так сложилась из-за нынешних темпов продвижения и роли, которую “киевская хунта” отводит удерживаемой части.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра

https://ukraina.ru/20250224/1061320475.html

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новости, россия, суджа, сумская область, курская область, вооруженные силы украины, вс рф