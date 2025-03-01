Горлышко сжимается: Евсеев раскрыл, как российские войска окружат ВСУ в Судже
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Освобождение Свердликово в Курской области позволило ВС РФ не только продвинуться к Судже, но и зайти на территорию Сумской области. Разыгранные на этом театре военных действий силы в скором времени позволят российским войскам окружить группировки ВСУ в Судже и севернее
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он заметил, что после освобождения Свердликово ВС РФ осталось 4 километра до ключевой трассы снабжения противника "Сумы-Курск", а расстояние между подразделениями российской армии, которые атакую врага с запада и с востока, осталось около 14 километров. “Это горлышко постепенно сжимается”, заявил эксперт.
По его словам, помимо уже сказанного, российские войска после освобождения Свердликово зашли на территорию Сумской области. Евсеев также подчеркнул, что ВС РФ провернули то же самое после взятия Плехово.
“То есть у нас есть хорошие перспективы окружения ВСУ в Судже и севернее Суджи. Мы формируем котел, причем достаточно большой. В целом группировка врага на этом направлении оценивается в 60 тысяч человек: 40 тысяч в Сумской области, 20 тысяч под Курском. И если мы сейчас закроем крышку этого котла, в нем окажется 20-тысячная группировка ВСУ”, — объяснил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко сказал, что освобождение Свердликово не подразумевает глубоких рейдов ВС РФ. По его мнению, ситуация так сложилась из-за нынешних темпов продвижения и роли, которую “киевская хунта” отводит удерживаемой части.