Горлышко сжимается: Евсеев раскрыл, как российские войска окружат ВСУ в Судже - 01.03.2025 Украина.ру
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Горлышко сжимается: Евсеев раскрыл, как российские войска окружат ВСУ в Судже
Горлышко сжимается: Евсеев раскрыл, как российские войска окружат ВСУ в Судже - 01.03.2025 Украина.ру
Горлышко сжимается: Евсеев раскрыл, как российские войска окружат ВСУ в Судже
Освобождение Свердликово в Курской области позволило ВС РФ не только продвинуться к Судже, но и зайти на территорию Сумской области. Разыгранные на этом театре военных действий силы в скором времени позволят российским войскам окружить группировки ВСУ в Судже и севернее
2025-03-01T05:45
2025-03-01T05:45
новости
россия
суджа
сумская область
курская область
вооруженные силы украины
вс рф
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он заметил, что после освобождения Свердликово ВС РФ осталось 4 километра до ключевой трассы снабжения противника "Сумы-Курск", а расстояние между подразделениями российской армии, которые атакую врага с запада и с востока, осталось около 14 километров. “Это горлышко постепенно сжимается”, заявил эксперт.По его словам, помимо уже сказанного, российские войска после освобождения Свердликово зашли на территорию Сумской области. Евсеев также подчеркнул, что ВС РФ провернули то же самое после взятия Плехово.Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко сказал, что освобождение Свердликово не подразумевает глубоких рейдов ВС РФ. По его мнению, ситуация так сложилась из-за нынешних темпов продвижения и роли, которую “киевская хунта” отводит удерживаемой части.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра
https://ukraina.ru/20250224/1061320475.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, суджа, сумская область, курская область, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Суджа, Сумская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Горлышко сжимается: Евсеев раскрыл, как российские войска окружат ВСУ в Судже

05:45 01.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Освобождение Свердликово в Курской области позволило ВС РФ не только продвинуться к Судже, но и зайти на территорию Сумской области. Разыгранные на этом театре военных действий силы в скором времени позволят российским войскам окружить группировки ВСУ в Судже и севернее
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он заметил, что после освобождения Свердликово ВС РФ осталось 4 километра до ключевой трассы снабжения противника "Сумы-Курск", а расстояние между подразделениями российской армии, которые атакую врага с запада и с востока, осталось около 14 километров. “Это горлышко постепенно сжимается”, заявил эксперт.
По его словам, помимо уже сказанного, российские войска после освобождения Свердликово зашли на территорию Сумской области. Евсеев также подчеркнул, что ВС РФ провернули то же самое после взятия Плехово.
“То есть у нас есть хорошие перспективы окружения ВСУ в Судже и севернее Суджи. Мы формируем котел, причем достаточно большой. В целом группировка врага на этом направлении оценивается в 60 тысяч человек: 40 тысяч в Сумской области, 20 тысяч под Курском. И если мы сейчас закроем крышку этого котла, в нем окажется 20-тысячная группировка ВСУ”, — объяснил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко сказал, что освобождение Свердликово не подразумевает глубоких рейдов ВС РФ. По его мнению, ситуация так сложилась из-за нынешних темпов продвижения и роли, которую “киевская хунта” отводит удерживаемой части.
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
24 февраля, 16:13
ВС РФ наступают в Сумской области: военкоры назвали их главную цельРоссийские подразделения прорвались в Сумскую область, чтобы перерезать трассу снабжения ВСУ, ведущую в курскую Суджу. Об этом 24 февраля написал Телеграм-канал "Иди и смотри"
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра
 
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