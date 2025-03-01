Неделя в фотографиях. Загадочная встреча в Стамбуле, скандал в Овальном кабинете и прорыв границы - 01.03.2025 Украина.ру
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Неделя в фотографиях. Загадочная встреча в Стамбуле, скандал в Овальном кабинете и прорыв границы
Неделя в фотографиях. Загадочная встреча в Стамбуле, скандал в Овальном кабинете и прорыв границы - 01.03.2025 Украина.ру
Неделя в фотографиях. Загадочная встреча в Стамбуле, скандал в Овальном кабинете и прорыв границы
Президент США успел провести несколько встреч с европейскими политиками по украинскому конфликту. Между Москвой и Вашингтоном состоялся диалог, который стал тайным и рекордно длинным. Российские подразделения совершили еще один прорыв границы с Украиной в Курской области. И завершилась неделя скандалом в Овальном кабинете
2025-03-01T06:29
2025-03-01T06:29
фото
эксклюзив
украина
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сша
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дональд трамп
владимир путин
эммануэль макрон
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В субботу, 22 февраля, президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. Он подчеркнул, что у Киева "будет много проблем" с Вашингтоном, если он не заключит эту сделку.В воскресенье, 23 февраля, прошло празднование Дня Защитника Отечества. Также в воскресенье состоялись досрочные парламентские выборы в Германии. Изначально они должны были пройти осенью 2025 года. По результатам выборов, первое место занял оппозиционный блок "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза" (ХДС/ХСС, "Союз") Фридриха Мерца.Второе место — у правой АдГ, с которой остальные немецкие партии отказываются сотрудничать. А Социал-демократическая партия (СДПГ) нынешнего канцлера Олафа Шольца стала третьей.В понедельник же, 24 февраля, на территории консульства России в Марселе прогремел взрыв. В результате случившегося никто не пострадал. В этот же день были задержаны двое граждан Франции, которые были виновны в произошедшем.Они оказались исследователями Национального центра научных исследований. По данным La Provence, один из задержанных — инженер, второй — химик. Преступники заполнили бутылки смесью азота и химических веществ, способных произвести "детонирующий эффект", сообщила газета.Помимо этого, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон нанес визит американскому лидеру Дональду Трампу, который, как отмечалось в тот день, даже не вышел встретить коллегу. Во время беседы французский политик заверил главу Белого дома в готовности Европы усилить свою оборону и предоставить Украине гарантии безопасности.Однако после встречи анонимный французский чиновник заявил, что Макрон не смог убедить Трампа взять обязательство поддержать любое развертывание европейских войск на Украине после урегулирования конфликта. Кроме того, по итогам беседы лидеры США и Франции дали пресс-конференцию. Основными тезисами, к которым пришли президенты, поделился Трамп:В тот же день Генеральная Ассамблея приняла резолюцию с формулировками, осуждающими действия России на Украине. За нее проголосовали 93 страны, 18 выступили против, 65 воздержались.Стоит отметить, что проект резолюции ранее предложили Украина и Евросоюз. США не вошли в число соавторов документа, а позже потребовали отозвать проект Киева и Брюсселя, так как Вашингтон подготовил собственную инициативу со “смягченными формулировками”. Голосование по документу США и прошло в понедельник.Понедельник не желал заканчиваться, и вечером того дня появилась еще одна занимательная новость. Трамп принял решение о закрытии военной базы НАТО в греческом Александруполисе. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что эта база использовалась США и альянсом для переброски сил в Восточную Европу.Тем временем греческая газета "Демократия" сообщила, что президент США "разочаровывает" своего союзника, премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, "удовлетворяя совместное требование [российского лидера Владимира] Путина и [турецкого президента Реджепа Тайипа] Эрдогана".Во вторник, 25 февраля, стало известно о противоречиях среди представителей властей США. Трамп заявил, что конфликт на Украине закончится в ближайшие недели, а вот госсекретарь Марко Рубио сделал ровно противоположное заявление, фактически растянув эти сроки до бесконечности. Между тем во вторник власти города Полтавы на Центральной Украине демонтировали памятник российскому императору Петру I. "Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации", — заявила в тот день исполняющая обязанности главы города Екатерина Ямщикова. В среду, 26 февраля, телеграм-канал Mash опубликовал фото элитной виллы четы Владимира и Елены Зеленских в итальянской Тоскане. Авторы поста заявили, что она подешевела с 4,5 миллионов евро до 2,5 (примерно с 400 до 225 миллиарда рублей), но найти на нее покупателя все равно не могут третий год.В тот же день, в среду, в Румынии задержали кандидата в президенты страны и победителя аннулированного первого тура выборов Кэлина Джорджеску. Это случилось, когда он направлялся подавать документы на регистрацию в качестве претендента на пост главы государства. Джорджеску подозревают по делу о создании фашистской организации и незаконном финансировании предвыборной кампании.В четверг, 27 февраля, состоялись "суперконфиденциальные" переговоры представителей России и США. Они длились примерно в полтора раза дольше, чем предыдущие — 6, 5 часов. Стороны обсудили работу посольств в Москве и Вашингтоне. Стоит отметить, что местом переговоров была выбрана резиденция американского генконсула в Стамбуле, которая находится на возвышенности, и с улицы не видно, кто именно выходит из машины на ее территории. Помимо этого, стороны не огласили, кто представлял государства на этой встрече. В то же время в Донецке в честь празднования Масленицы сожгли чучела экс-премьера Британии Бориса Джонсона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона. По словам руководителя "Молодой гвардии Единой России" ДНР Сергея Добровольского, Масленица не может обойтись без традиционных обрядов, поэтому местные жители решили "сжечь вот таких врагов нашей страны, врагов России, вот этих непослушных, нехороших товарищей".Также в четверг состоялась встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Дональдом Трампом. Она стала "отрезвляющей" для Украины и ее европейских союзников, написала газета Politico. Издание отметило, что Стармер планировал уговорить американского коллегу на военную поддержку для миротворческих сил Европы на Украине. Однако Трамп отказал ему. Также британский премьер анонсировал самую большую поставку военной помощи Киеву. А Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что США не придут на помощь Великобритании в случае, если ее войска будут атакованы на территории Украины. В пятницу, 28 февраля, российские войска перешли границу с Украиной в Сумской области и теперь ведут бои в селе Новенькое. Армия России преодолела кордон со стороны ранее зачищенного от ВСУ Свердликово.Помимо этого, в пятницу депутат Верховной Рады Анна Скороход рассказала, что у некоторых насильно мобилизованных солдат ВСУ появились шевроны для военной формы с термином, обозначающим принудительную мобилизацию сотрудниками ТЦК (военкомата). Она добавила, что по статистике в настоящее время из 10 мобилизованных в ВСУ лишь трое "в лучшем случае" готовы к выполнению боевых заданий.Закончилась неделя 28 февраля грандиозным скандалом в Овальном кабинете - на официальном рабочем месте президента США. В этот день в Вашингтон, а потом в Белый дом прибыл Владимир Зеленский, который, как планировалось ранее, должен был подписать сделку с президентом США Дональдом Трампом о передаче ряда месторождений, инфраструктурных и логистических объектов в фонд, который по идее авторов должен был компенсировать расходы США на содержание Украины и ее Вооруженные силы. Однако сделка сорвалась - начавшись со взаимных упреков, встреча завершилась скандалом - фактически Трамп выгнал из Белого дома Зеленского - за хамское поведение и неблагодарность. Кроме того, глава шведской военной разведки Томас Нильссон заявил, что его страна должна готовиться к возможной конфронтации с Россией. По словам собеседника издания, РФ представляет "военную угрозу" Швеции. Нильссон отметил, что "как только военные действия на Украине прекратятся или сократятся, русские вернутся в их края". Подробнее об этом — в публикации "Русские вернутся в наши края": в Швеции испугались столкновения с РФ после СВО
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фото, эксклюзив, украина, россия, сша, франция, великобритания, дональд трамп, владимир путин, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, ес, всу, вс рф, курская область, сумская область
фото, Эксклюзив, Украина, Россия, США, Франция, Великобритания, Дональд Трамп, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, ЕС, ВСУ, ВС РФ, Курская область, Сумская область

Неделя в фотографиях. Загадочная встреча в Стамбуле, скандал в Овальном кабинете и прорыв границы

06:29 01.03.2025
 
© Украина.руКоллаж: неделя в фотографиях
Коллаж: неделя в фотографиях - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Украина.ру
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Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент США успел провести несколько встреч с европейскими политиками по украинскому конфликту. Между Москвой и Вашингтоном состоялся диалог, который стал тайным и рекордно длинным. Российские подразделения совершили еще один прорыв границы с Украиной в Курской области. И завершилась неделя скандалом в Овальном кабинете
В субботу, 22 февраля, президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. Он подчеркнул, что у Киева "будет много проблем" с Вашингтоном, если он не заключит эту сделку.
© Public domain
© Public domain
В воскресенье, 23 февраля, прошло празднование Дня Защитника Отечества.
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПеред торжественной частью в честь Дня защитника Отечества в МВЦ "Казань Экспо".
Праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества
1 из 8
Перед торжественной частью в честь Дня защитника Отечества в МВЦ "Казань Экспо".
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны Алексей Дмитриевич Самохин, которому 15 февраля 2025 года исполнилось 100 лет, принимает поздравления с Днем защитника Отечества у себя дома в Дивногорске.
Ветераны ВОВ приняли поздравления в День защитника Отечества
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Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Дмитриевич Самохин, которому 15 февраля 2025 года исполнилось 100 лет, принимает поздравления с Днем защитника Отечества у себя дома в Дивногорске.
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкВолонтеры, молодые люди и военнослужащие Росгвардии развернули полотно с надписью "Армия России" в честь Дня защитника Отечества в Мелитополе.
Празднование Дня защитника Отечества
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Волонтеры, молодые люди и военнослужащие Росгвардии развернули полотно с надписью "Армия России" в честь Дня защитника Отечества в Мелитополе.
© РИА Новости . Сергей Мирный
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© POOL / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград сотрудникам Министерства обороны и Росгвардии.

Президент Владимир Путин вручил государственные награды сотрудникам Министерства обороны и Росгвардии
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград сотрудникам Министерства обороны и Росгвардии.

© POOL
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© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Торжественная отправка в Ростове-на-Дону подарков масштабного сбора ко Дню защитника Отечества участникам специальной военной операции.

Празднование Дня защитника Отечества
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Торжественная отправка в Ростове-на-Дону подарков масштабного сбора ко Дню защитника Отечества участникам специальной военной операции.

© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМальчик во время праздничного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества, в Горячих Ключах.
Праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества
6 из 8
Мальчик во время праздничного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества, в Горячих Ключах.
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкВозложение цветов к Вечному огню и открытие Аллеи героев СВО на Завокзальном мемориальном комплексе в Сочи в День защитника Отечества.
Празднование Дня защитника Отечества
7 из 8
Возложение цветов к Вечному огню и открытие Аллеи героев СВО на Завокзальном мемориальном комплексе в Сочи в День защитника Отечества.
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Артем Пряхин / Перейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге.
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
8 из 8
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Артем Пряхин
Перейти в фотобанк
1 из 8
Перед торжественной частью в честь Дня защитника Отечества в МВЦ "Казань Экспо".
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 8
Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Дмитриевич Самохин, которому 15 февраля 2025 года исполнилось 100 лет, принимает поздравления с Днем защитника Отечества у себя дома в Дивногорске.
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
3 из 8
Волонтеры, молодые люди и военнослужащие Росгвардии развернули полотно с надписью "Армия России" в честь Дня защитника Отечества в Мелитополе.
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
4 из 8

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград сотрудникам Министерства обороны и Росгвардии.

© POOL
Перейти в фотобанк
5 из 8

Торжественная отправка в Ростове-на-Дону подарков масштабного сбора ко Дню защитника Отечества участникам специальной военной операции.

© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
6 из 8
Мальчик во время праздничного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества, в Горячих Ключах.
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
7 из 8
Возложение цветов к Вечному огню и открытие Аллеи героев СВО на Завокзальном мемориальном комплексе в Сочи в День защитника Отечества.
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
8 из 8
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Артем Пряхин
Перейти в фотобанк
Также в воскресенье состоялись досрочные парламентские выборы в Германии. Изначально они должны были пройти осенью 2025 года. По результатам выборов, первое место занял оппозиционный блок "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза" (ХДС/ХСС, "Союз") Фридриха Мерца.
Второе место — у правой АдГ, с которой остальные немецкие партии отказываются сотрудничать. А Социал-демократическая партия (СДПГ) нынешнего канцлера Олафа Шольца стала третьей.
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В понедельник же, 24 февраля, на территории консульства России в Марселе прогремел взрыв. В результате случившегося никто не пострадал. В этот же день были задержаны двое граждан Франции, которые были виновны в произошедшем.
Они оказались исследователями Национального центра научных исследований. По данным La Provence, один из задержанных — инженер, второй — химик. Преступники заполнили бутылки смесью азота и химических веществ, способных произвести "детонирующий эффект", сообщила газета.
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Помимо этого, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон нанес визит американскому лидеру Дональду Трампу, который, как отмечалось в тот день, даже не вышел встретить коллегу. Во время беседы французский политик заверил главу Белого дома в готовности Европы усилить свою оборону и предоставить Украине гарантии безопасности.
Однако после встречи анонимный французский чиновник заявил, что Макрон не смог убедить Трампа взять обязательство поддержать любое развертывание европейских войск на Украине после урегулирования конфликта. Кроме того, по итогам беседы лидеры США и Франции дали пресс-конференцию. Основными тезисами, к которым пришли президенты, поделился Трамп:
  • Франция является "старейшим союзником Америки";
  • Встреча с президентом Франции стала "важным шагом вперед" на пути к достижению прекращения огня между Россией и Украиной;
  • Европа должна сыграть "центральную роль" в обеспечении долгосрочной безопасности на Украине.
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В тот же день Генеральная Ассамблея приняла резолюцию с формулировками, осуждающими действия России на Украине. За нее проголосовали 93 страны, 18 выступили против, 65 воздержались.
Стоит отметить, что проект резолюции ранее предложили Украина и Евросоюз. США не вошли в число соавторов документа, а позже потребовали отозвать проект Киева и Брюсселя, так как Вашингтон подготовил собственную инициативу со “смягченными формулировками”. Голосование по документу США и прошло в понедельник.
© Getty Images / Michael M. Santiago
- РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Getty Images / Michael M. Santiago
Понедельник не желал заканчиваться, и вечером того дня появилась еще одна занимательная новость. Трамп принял решение о закрытии военной базы НАТО в греческом Александруполисе. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что эта база использовалась США и альянсом для переброски сил в Восточную Европу.
Тем временем греческая газета "Демократия" сообщила, что президент США "разочаровывает" своего союзника, премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, "удовлетворяя совместное требование [российского лидера Владимира] Путина и [турецкого президента Реджепа Тайипа] Эрдогана".
© topcor.ru
© topcor.ru
Во вторник, 25 февраля, стало известно о противоречиях среди представителей властей США. Трамп заявил, что конфликт на Украине закончится в ближайшие недели, а вот госсекретарь Марко Рубио сделал ровно противоположное заявление, фактически растянув эти сроки до бесконечности.
© AP / Ludovic Marin
- РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP / Ludovic Marin
Между тем во вторник власти города Полтавы на Центральной Украине демонтировали памятник российскому императору Петру I. "Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации", — заявила в тот день исполняющая обязанности главы города Екатерина Ямщикова.
© Катерина Ямщикова / Telegram
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© Катерина Ямщикова / Telegram
В среду, 26 февраля, телеграм-канал Mash опубликовал фото элитной виллы четы Владимира и Елены Зеленских в итальянской Тоскане. Авторы поста заявили, что она подешевела с 4,5 миллионов евро до 2,5 (примерно с 400 до 225 миллиарда рублей), но найти на нее покупателя все равно не могут третий год.
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В тот же день, в среду, в Румынии задержали кандидата в президенты страны и победителя аннулированного первого тура выборов Кэлина Джорджеску. Это случилось, когда он направлялся подавать документы на регистрацию в качестве претендента на пост главы государства. Джорджеску подозревают по делу о создании фашистской организации и незаконном финансировании предвыборной кампании.
© Getty Images / Anadolu
- РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Getty Images / Anadolu
В четверг, 27 февраля, состоялись "суперконфиденциальные" переговоры представителей России и США. Они длились примерно в полтора раза дольше, чем предыдущие — 6, 5 часов. Стороны обсудили работу посольств в Москве и Вашингтоне.
Стоит отметить, что местом переговоров была выбрана резиденция американского генконсула в Стамбуле, которая находится на возвышенности, и с улицы не видно, кто именно выходит из машины на ее территории. Помимо этого, стороны не огласили, кто представлял государства на этой встрече.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк

Встреча представителей РФ и США в Стамбуле
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© РИА Новости . Кирилл Зыков
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© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк

Встреча представителей РФ и США в Стамбуле
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© РИА Новости . Кирилл Зыков
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© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк

Встреча представителей РФ и США в Стамбуле
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© РИА Новости . Кирилл Зыков
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© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк

Встреча представителей РФ и США в Стамбуле
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© РИА Новости . Кирилл Зыков
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© РИА Новости . Кирилл Зыков
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© РИА Новости . Кирилл Зыков
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В то же время в Донецке в честь празднования Масленицы сожгли чучела экс-премьера Британии Бориса Джонсона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона. По словам руководителя "Молодой гвардии Единой России" ДНР Сергея Добровольского, Масленица не может обойтись без традиционных обрядов, поэтому местные жители решили "сжечь вот таких врагов нашей страны, врагов России, вот этих непослушных, нехороших товарищей".
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк

В Донецке в честь празднования Масленицы сожгли чучела европейских политиков
1 из 4

© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк

В Донецке в честь празднования Масленицы сожгли чучела европейских политиков
2 из 4

© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк

В Донецке в честь празднования Масленицы сожгли чучела европейских политиков
3 из 4

© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк

В Донецке в честь празднования Масленицы сожгли чучела европейских политиков
4 из 4

© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
1 из 4

© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
2 из 4

© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
3 из 4

© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
4 из 4

© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Также в четверг состоялась встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Дональдом Трампом. Она стала "отрезвляющей" для Украины и ее европейских союзников, написала газета Politico. Издание отметило, что Стармер планировал уговорить американского коллегу на военную поддержку для миротворческих сил Европы на Украине. Однако Трамп отказал ему.
Также британский премьер анонсировал самую большую поставку военной помощи Киеву. А Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что США не придут на помощь Великобритании в случае, если ее войска будут атакованы на территории Украины.
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В пятницу, 28 февраля, российские войска перешли границу с Украиной в Сумской области и теперь ведут бои в селе Новенькое. Армия России преодолела кордон со стороны ранее зачищенного от ВСУ Свердликово.
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
Помимо этого, в пятницу депутат Верховной Рады Анна Скороход рассказала, что у некоторых насильно мобилизованных солдат ВСУ появились шевроны для военной формы с термином, обозначающим принудительную мобилизацию сотрудниками ТЦК (военкомата). Она добавила, что по статистике в настоящее время из 10 мобилизованных в ВСУ лишь трое "в лучшем случае" готовы к выполнению боевых заданий.
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP / Evgeniy Maloletka
Закончилась неделя 28 февраля грандиозным скандалом в Овальном кабинете - на официальном рабочем месте президента США. В этот день в Вашингтон, а потом в Белый дом прибыл Владимир Зеленский, который, как планировалось ранее, должен был подписать сделку с президентом США Дональдом Трампом о передаче ряда месторождений, инфраструктурных и логистических объектов в фонд, который по идее авторов должен был компенсировать расходы США на содержание Украины и ее Вооруженные силы.
© телеграм-канал РИА НовостиВладимир Зеленский в гостях у президента США Дональда Трампа 28 февраля 2025 года
Владимир Зеленский в гостях у президента США Дональда Трампа 28 февраля 2025 года
© телеграм-канал РИА Новости
Владимир Зеленский в гостях у президента США Дональда Трампа 28 февраля 2025 года
Однако сделка сорвалась - начавшись со взаимных упреков, встреча завершилась скандалом - фактически Трамп выгнал из Белого дома Зеленского - за хамское поведение и неблагодарность.
Кроме того, глава шведской военной разведки Томас Нильссон заявил, что его страна должна готовиться к возможной конфронтации с Россией. По словам собеседника издания, РФ представляет "военную угрозу" Швеции. Нильссон отметил, что "как только военные действия на Украине прекратятся или сократятся, русские вернутся в их края". Подробнее об этом — в публикации "Русские вернутся в наши края": в Швеции испугались столкновения с РФ после СВО
 
фотоЭксклюзивУкраинаРоссияСШАФранцияВеликобританияДональд ТрампВладимир ПутинЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныЕСВСУВС РФКурская областьСумская область
 
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