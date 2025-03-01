https://ukraina.ru/20250301/1061447607.html

Развязка в Курской области все ближе: Ермаков рассказал о решающем шаге ВС РФ

Развязка в Курской области все ближе: Ермаков рассказал о решающем шаге ВС РФ - 01.03.2025 Украина.ру

Развязка в Курской области все ближе: Ермаков рассказал о решающем шаге ВС РФ

Село Юнаковка в Сумской области Украины стало фактически основным логистическим хабом ВСУ, поэтому когда российские подразделения перережут трассу между населенным пунктом и Курском, то лишат противника снабжения в российском регионе, который стал полем боя

2025-03-01T05:15

2025-03-01T05:15

2025-03-01T05:15

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курская область

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков. По его словам, развязка курской авантюры ВСУ уже близка. Военкор напомнил, что с тех пор, как Украина вторглась в российский регион, ВС РФ накапливали под Курском силы, поэтому сейчас имеют численное превосходство над врагом.Он добавил, что сейчас российским подразделениям необходимо взять Юнаковку, чтобы перерезать трассу между населенным пунктом и Курской областью, оставив ВСУ без снабжения.Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов также высказал мнение, что вся логистика ВСУ под Курском выстраивается вокруг единственной асфальтированной дороги "Сумы-Курск" через Юнаковку в Сумской области.По его словам, в последнее время стали поступать сообщения, что украинские военные не пользуются этим логистическим объектом. Они сами запретили по ней движение, потому что фронт придвинулся к трассе настолько, что проезд по ней стал слишком опасен, и “украинцы отказываются играть со смертью”.Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск

https://ukraina.ru/20250226/1061377418.html

курская область

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сумская область

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новости, курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вс рф