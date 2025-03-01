Развязка в Курской области все ближе: Ермаков рассказал о решающем шаге ВС РФ - 01.03.2025 Украина.ру
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Развязка в Курской области все ближе: Ермаков рассказал о решающем шаге ВС РФ
Развязка в Курской области все ближе: Ермаков рассказал о решающем шаге ВС РФ - 01.03.2025 Украина.ру
Развязка в Курской области все ближе: Ермаков рассказал о решающем шаге ВС РФ
Село Юнаковка в Сумской области Украины стало фактически основным логистическим хабом ВСУ, поэтому когда российские подразделения перережут трассу между населенным пунктом и Курском, то лишат противника снабжения в российском регионе, который стал полем боя
2025-03-01T05:15
2025-03-01T05:15
новости
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
вс рф
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков. По его словам, развязка курской авантюры ВСУ уже близка. Военкор напомнил, что с тех пор, как Украина вторглась в российский регион, ВС РФ накапливали под Курском силы, поэтому сейчас имеют численное превосходство над врагом.Он добавил, что сейчас российским подразделениям необходимо взять Юнаковку, чтобы перерезать трассу между населенным пунктом и Курской областью, оставив ВСУ без снабжения.Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов также высказал мнение, что вся логистика ВСУ под Курском выстраивается вокруг единственной асфальтированной дороги "Сумы-Курск" через Юнаковку в Сумской области.По его словам, в последнее время стали поступать сообщения, что украинские военные не пользуются этим логистическим объектом. Они сами запретили по ней движение, потому что фронт придвинулся к трассе настолько, что проезд по ней стал слишком опасен, и “украинцы отказываются играть со смертью”.Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Развязка в Курской области все ближе: Ермаков рассказал о решающем шаге ВС РФ

05:15 01.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа разведчиков 169 бригады на Краснолиманском направлении
Боевая работа разведчиков 169 бригады на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Село Юнаковка в Сумской области Украины стало фактически основным логистическим хабом ВСУ, поэтому когда российские подразделения перережут трассу между населенным пунктом и Курском, то лишат противника снабжения в российском регионе, который стал полем боя
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков. По его словам, развязка курской авантюры ВСУ уже близка. Военкор напомнил, что с тех пор, как Украина вторглась в российский регион, ВС РФ накапливали под Курском силы, поэтому сейчас имеют численное превосходство над врагом.
“Основную работу сейчас проделывают именно тульские десантники в треугольнике "Свердликово-Юнаковка-Суджа". Юнаковка фактически стала основным логистическим хабом ВСУ, откуда их техника с личным составом попадают в Курскую область по единственной их транспортной артерии. Ни по каким другим проселочным дорогам они пройти не могут”, — объяснил Ермаков.
Он добавил, что сейчас российским подразделениям необходимо взять Юнаковку, чтобы перерезать трассу между населенным пунктом и Курской областью, оставив ВСУ без снабжения.
Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов также высказал мнение, что вся логистика ВСУ под Курском выстраивается вокруг единственной асфальтированной дороги "Сумы-Курск" через Юнаковку в Сумской области.
По его словам, в последнее время стали поступать сообщения, что украинские военные не пользуются этим логистическим объектом. Они сами запретили по ней движение, потому что фронт придвинулся к трассе настолько, что проезд по ней стал слишком опасен, и “украинцы отказываются играть со смертью”.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
26 февраля, 16:08
В Курской области для ВСУ уже готовится большой котел — МарочкоПодразделения ВСУ, которые сейчас воюют в Курской область, в скором времени могут оказаться в котле. Такое заявление сделал 26 февраля сделал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с изданием aif.ru
Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск
 
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