Возьмутся за руки и перекроют путь России: Копылов о том, чем европейские контингенты “помогут” ВСУ - 01.03.2025 Украина.ру
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Возьмутся за руки и перекроют путь России: Копылов о том, чем европейские контингенты “помогут” ВСУ
Возьмутся за руки и перекроют путь России: Копылов о том, чем европейские контингенты “помогут” ВСУ - 01.03.2025 Украина.ру
Возьмутся за руки и перекроют путь России: Копылов о том, чем европейские контингенты “помогут” ВСУ
Европейские лидеры любят махать шашкой. Если бы они реально хотели отправить свои войска на поле боя, они бы это уже сделали. Вопрос в том, сколько сил они смогут собрать для вторжения на Украину
2025-03-01T06:45
2025-03-01T06:45
новости
украина
россия
германия
британия
франция
фридрих мерц
вооруженные силы украины
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов.“По информации источников, заслуживающих доверия, ситуация примерно такова: Британия может развернуть две бригады, Франция тоже может развернуть две бригады, еще по одной могут добавить Германия и Швеция”, — рассказал собеседник издания.По меркам СВО, отметил он, этих сил хватит на один маленький участок фронта. Кроме того, добавил историк, “все это очень весело, пока у тебя нет потерь”.Но, резюмировал эксперт, они даже на это не могут войска собрать.А между тем в Европе уже обсуждается “независимость”. Лидер победившего на выборах в Германии блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц отметил, что европейские страны должны самостоятельно укреплять свою обороноспособность на фоне смены курса в Вашингтоне. Подробности в публикации "Без пяти минут полночь": Мерц оценил ситуацию в Европе на фоне "тени" ТрампаПолный текст интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, германия, британия, франция, фридрих мерц, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Германия, Британия, Франция, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины

Возьмутся за руки и перекроют путь России: Копылов о том, чем европейские контингенты “помогут” ВСУ

06:45 01.03.2025
 
Фото: "Сегодня", бразильские наемники в ВСУ
Фото: Сегодня, бразильские наемники в ВСУ
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Европейские лидеры любят махать шашкой. Если бы они реально хотели отправить свои войска на поле боя, они бы это уже сделали. Вопрос в том, сколько сил они смогут собрать для вторжения на Украину
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов.
“По информации источников, заслуживающих доверия, ситуация примерно такова: Британия может развернуть две бригады, Франция тоже может развернуть две бригады, еще по одной могут добавить Германия и Швеция”, — рассказал собеседник издания.
По меркам СВО, отметил он, этих сил хватит на один маленький участок фронта. Кроме того, добавил историк, “все это очень весело, пока у тебя нет потерь”.
“Поэтому меня очень забавят разговоры о том, что "европейский контингент миротворцев встанет на Украине вокруг ключевых точек". Они вокруг АЭС или одесского порта встанут, взявшись за руки? <...> Так что я не понял, каким образом европейцы собираются своим телом закрывать стратегические объекты”, — заявил Копылов.
Но, резюмировал эксперт, они даже на это не могут войска собрать.
А между тем в Европе уже обсуждается “независимость”. Лидер победившего на выборах в Германии блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц отметил, что европейские страны должны самостоятельно укреплять свою обороноспособность на фоне смены курса в Вашингтоне. Подробности в публикации "Без пяти минут полночь": Мерц оценил ситуацию в Европе на фоне "тени" Трампа
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России
 
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