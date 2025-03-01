https://ukraina.ru/20250301/1061372173.html

Возьмутся за руки и перекроют путь России: Копылов о том, чем европейские контингенты “помогут” ВСУ

Возьмутся за руки и перекроют путь России: Копылов о том, чем европейские контингенты “помогут” ВСУ - 01.03.2025 Украина.ру

Возьмутся за руки и перекроют путь России: Копылов о том, чем европейские контингенты “помогут” ВСУ

Европейские лидеры любят махать шашкой. Если бы они реально хотели отправить свои войска на поле боя, они бы это уже сделали. Вопрос в том, сколько сил они смогут собрать для вторжения на Украину

2025-03-01T06:45

2025-03-01T06:45

2025-03-01T06:45

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вооруженные силы украины

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов.“По информации источников, заслуживающих доверия, ситуация примерно такова: Британия может развернуть две бригады, Франция тоже может развернуть две бригады, еще по одной могут добавить Германия и Швеция”, — рассказал собеседник издания.По меркам СВО, отметил он, этих сил хватит на один маленький участок фронта. Кроме того, добавил историк, “все это очень весело, пока у тебя нет потерь”.Но, резюмировал эксперт, они даже на это не могут войска собрать.А между тем в Европе уже обсуждается “независимость”. Лидер победившего на выборах в Германии блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц отметил, что европейские страны должны самостоятельно укреплять свою обороноспособность на фоне смены курса в Вашингтоне. Подробности в публикации "Без пяти минут полночь": Мерц оценил ситуацию в Европе на фоне "тени" ТрампаПолный текст интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, германия, британия, франция, фридрих мерц, вооруженные силы украины