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Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне

Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне - 01.03.2025 Украина.ру

Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне

Посол Украины в США Оксана Маркарова покраснела, наклонила голову и закрыла рукой лицо. То, что говорил Зеленский Трампу было точно не по плану. Не по плану ни украинской дипломатии, ни какой-либо еще дипломатии, ни здравого смысла, но отлично подходило для телешоу

2025-03-01T01:29

2025-03-01T01:29

2025-03-01T01:29

эксклюзив

украина

сша

дональд трамп

вашингтон

владимир зеленский

владимир путин

еврокомиссия

нато

ес

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Это позор, вынесли вердикт как сторонники Зеленского, так и недоброжелатели. Он герой, заявили американские ястребы, для которых Украина, ее жители и то, что осталось от этой страны, - рандомная точка, куда попадает палец, тыкни его с закрытыми глазами в крутящийся глобус.Сделка по редкоземельным металлам, которую должен был подписать Зеленский в Вашингтоне, и для чего он туда, собственно говоря, прилетел, провалилась. Украина, а именно ее руководство, к миру не готово, заключил Трамп. И Зеленский, в богатом воображении европейцев, покинул Овальный кабинет, хлопнув дверью. "Мы с тобой", - раздались в соцсетях голоса из Евросоюза, но их с Зеленским разделял океан. Ручки и бумаги на столах остались нетронутыми, встреча завершилась преждевременно - бегством.28 февраля Владимир Зеленский с Украины прибыл в Вашингтон. В Овальном кабинете Белого дома его принял президент США Дональд Трамп. Беседа длилась около 50 минут, и постепенно от шуток Трампа и замечаний вице-премьера США Джей Ди Венса переросла в перепалку.Началось с того, что Зеленского обвинили в неуважении к протоколу встреч на высоком уровне. Украинский гость приехал в Штаты не в деловом костюме, и на это обратили внимание журналисты, Джей Ди Венс и Трамп.Костюм-то когда наденете?- Что? Я надену костюм после того, как война закончится. Может, такой же, как ваш. Может, лучше… Не знаю. Посмотрим. Может, дешевле, - сказал Зеленский. Хотя Трамп еще при первом рукопожатии у двери западного крыла Овального кабинета толсто намекнул Зеленскому на грядущее шоу: "смотрите-ка, принарядился!".Но, конечно, дело не в костюме.- Хотите что-нибудь сказать? - предложил Трамп, размышлявший вслух о мирном соглашении, Зеленскому в начале встречи.- Да, спасибо, мистер президент, за приглашение. Я надеюсь, что этот документ станет первым шагом к реальным гарантиям безопасности для Украины. Мы рассчитываем, что Америка не прекратит поддержку - для нас это очень важно, - сказал Зеленский, и напомнил, что некие гарантии безопасности - а речь всю неделю шла о европейской интервенции - готова предоставить Европа.Следующий шаг был прямо в лужу.- Я рассчитываю на вашу твердую позицию, чтобы остановить [президента России Владимира] Путина. Вы же сказали, что хватит войны, - продолжил Зеленский. - Я думаю, Вин, нужно сказать эти слова Путину в самом начале, потому что он - убийца и террорист.И дайте нам, сказал Зеленский, системы ПВО в обмен на украинские беспилотники. И войска. Франция и Великобритания готовы, но без вас, мистер Трамп, они будут не так готовы, как надо Киеву, сказал Зеленский. А эти "сумасшедшие русские" украли, дескать, 20 тысяч детей с Украины, всем сменили имена и дали новые семьи - каков кошмар. Украли пасторов и посадили в тюрьму (на кой черт?).- Мы хотим вернуть их назад. Это большая мечта для меня и наших воинов, - продолжил Зеленский. Кто-то протянул ему папку с фотографиями военнопленных, и вот он уже показывает их Трампу и журналистам в стиле Петра Порошенко с продырявленным куском металла на Давосе в 2015 году.Трамп дослушал Зеленского, покачал головой, поправил пиджак и передал Зеленского на растерзание журналистам: "Есть какие-нибудь вопросы?"А мог бы не тянуть, не устраивать американское телешоу, а сказать прямо: "с этого момента у тебя начинаются проблемы", что он и сделал, но значительно позже.- Все говорят о безопасности. Я говорю: дайте мне заключить сначала сделку! Сейчас я не беспокоюсь о безопасности, - сказал Трамп и повторил то, что говорил на вчерашней встрече с британским премьер-министром Киром Стармером.Подробнее о встрече Трампа и Стармера можно прочитать здесь и здесь.- У нас есть газохранилища, мы можем надолго обеспечивать Европу, потому что они - наши друзья, партнеры, они нам много дали, - сказал Зеленский.- Но меньше нас, - вставил Трамп,- Нет, - сказал Зеленский.- Значительно меньше, - сказал Трамп.- Нееет, - протянул Зеленский.- Окей.У Трампа все просто. Он себя не сравнивает с Вашингтоном, а просто выполняет свою работу. В украинском конфликте он выполняет функцию переговорщика, потому и знает, что всем сторонам необходимо искать компромиссы. А если он, Трамп, выполнит желания Зеленского, то его даже повесят когда-нибудь на стену рядом с Вашингтоном. Но это сказал уже Зеленский.- Я надеюсь, что меня запомнят, как миротворца, - подчеркнул Трамп. - Это очень опасная ситуация. Это может привести к третьей мировой войне.Но оружие Украине США продолжат поставлять. Если конфликт завершится мирным соглашением, то не так много, как раньше. Европейские страны намерены отправить войска на Украину, но американская система безопасности будет выстроена другим способом - Штаты направят туда рабочих, которые будут добывать полезные ископаемые. После всего этого уже можно будет говорить об отношениях с Россией.У Зеленского, получившего к этому моменту оплеуху за дресс-код, на упоминании России сработал триггер. Он попросил высказаться, но Трамп беспощадно давил его за отсутствие костюма, хлопнул по плечу, и сказал: да мне нравится этот парень!- Я отвечу на более серьезные вопросы, если позволите! - сказал Зеленский.- Давай, - предложил Трамп.- … Путин 25 раз нарушал обещания под своей подписью…- И никогда не нарушал обещания, данные мне, - добавил Трамп.- Но когда вы были президентом, у нас был нормандский формат общения - Франция, Германия, Украина и Россия. Вот почему мы никогда не согласимся на прекращение огня. Возможно, президент Трамп прав, но этот документ (мирное соглашение. - Ред.) не сработает без сильной армии.А сильная армия в понимании Зеленского - это европейская интервенция при поддержке США. Однако если Вашингтон не одобрит идею, ни Франция, ни Великобритания на ввод войск на Украину не пойдут. Украина и украинцы, по словам Зеленского, якобы не согласятся на прекращение боевых действий, а за столом переговоров должны находиться на равных позициях Москва и Киев.Может, в Одессу поедете?- Это был мой вопрос, - обрадовался Зеленский. Рано.- Не хочу я говорить про Одессу. Я хочу говорить о мирном соглашении. Кроме Одессы есть много разрушенных до неузнаваемости городов, - сказал Трамп.- Нет, мистер президент, вы должны приехать, - перебил Зеленский и аккуратно потрогал руку Трампа. - Вы должны приехать и посмотреть. У нас много хороших городов. Да, многое разрушено, но люди живут, работают, дети ходят в школы.Начало концаТрамп признает, что Путин и Зеленский не нравятся друг другу. Но он не позволяет себе кого-то оскорблять, потому что он не сможет потом позвонить Владимиру Владимировичу и спросить: "Привет, как продвигается сделка?" Поэтому Трамп не поддерживает ни Россию, ни Украину - все-таки он президент США.- Вы видите, с какой ненавистью он относится к Путину? - спросил Трамп и показал на Зеленского. - Мне трудно с этим мириться. Это огромная ненависть, но я могу вам рассказать и об обратной стороне медали. Я тоже в него не влюблен. Я в гармонии с миром, хочу все уладить, солидарен с Европой. Хотите, чтобы я был жестким? Я могу быть жестче любого человека, которого вы видели. Но сделку тогда не заключить.Трампа поддержал его заместитель Джей Ди Венс. Он напомнил, что предыдущие четыре года Штаты возглавлял человек, который на пресс-конференциях негативно высказывался о Владимире Путине. А потом случилась Украина. Администрация Трампа пробовала пойти по пути Джо Байдена, но пришла к выводу, что Америка должна заниматься дипломатией.- Можно спросить? - не выдержал Зеленский и пошел словами по пути Байдена. - Так о какой дипломатии ты говоришь?- О такой, которая прекратит уничтожать вашу страну, - сказал Венс. - Господин президент, при всем моем уважении, я думаю, это неуважительно с вашей стороны приходить в Овальный кабинет и спорить перед американскими СМИ. Прямо сейчас вы отправляете призывников на линию соприкосновения, потому что у вас проблемы с людьми. Вы должны быть благодарны президенту [США Дональду Трампу] за то, что он вмешался в конфликт.- Ты был на Украине? Видел наши проблемы? - перебил Зеленский.- Был…- Приезжай еще.- Я видел истории, когда вы приглашаете людей в пропагандистское турне. Вы не согласны с тем, что у вас проблемы с призывом в армию?- Есть..- Или вы считаете это нормальным, приходить в Овальный кабинет, и нападать на администрацию, которая пытается спасти от разрушения вашу страну?- Слишком много вопросов, - сказал Зеленский, сложил руки на груди в замок, и начал рассказывать про океан, разделяющий Штаты и Европу, что чувствуют американцы… Пока его не остановил Трамп.- Мы пытаемся решить проблему. Ты не в том положении, чтобы… Не надо нам говорить, что мы чувствуем, - сказал Трамп.- Я не говорю, - ответил Зеленский.- Ты не в том положении, чтобы говорить нам, что мы должны чувствовать. Мы будем чувствовать себя хорошо и очень сильными. А вы в не очень хорошем положении. Ты сейчас играешь в карты, но козырей у тебя нет. Вы ставите на кон миллионы жизней. Вы заигрываете с третьей мировой войной! То, что ты делаешь, это очень неуважительно по отношению к стране, которая сделала для вас больше, чем другие, - отчитал его Трамп.- Ты спасибо хоть раз сказал? - возмутился Венс. - За всю эту встречу.Трамп напомнил Зеленскому, что Украина находится в большой беде, и не выигрывает. Зеленский попытался возразить, и тогда Трамп назвал его "глупым президентом". Венс предложил украинскому гостю просто сказать "спасибо", но тот не унимался. Трамп позволил перепалке продолжиться, чтобы американский народ узнал, что происходит на самом деле, и передразнил Зеленского:- У вас не хватает солдат, люди гибнут. А затем ты приходишь к нам и говоришь: "Я не хочу прекращения огня. Я хочу то, я хочу се". Слушай, если бы мы могли договориться о прекращении огня, мы бы сделали это прямо сейчас, и ты бы согласился. Мы хотим остановить войну, а ты говоришь, что не хочешь прекращения огня.- Что если Россия нарушит режим прекращения огня? - спросила у Трампа журналистка.- А что если сейчас бомба на голову упадет? - разозлился Трамп.И, главное, проблема заключается в том, что у Трампа с Путиным хорошие отношения, он доверяет российскому президенту, так как тот ни разу не нарушал договоренности с Трампом. А Зеленский…- Я научил тебя быть крутым парнем. Но я не думаю, что ты был бы крутым парнем без США. Ваши люди храбрые, но или ты заключишь сделку, или мы уходим. Если мы проиграем, ты останешься до конца. Думаю, это будет не очень красиво, но ты справишься. Но у тебя нет козырей. Как только мы подпишем сделку, положение улучшится. Но ты ведешь себя неблагодарно, и это нехорошо.И на финал:- Ладно, мы увидели достаточно, - завершил Трамп.После перепалки западные СМИ показали видеокадр бегства Владимира Зеленского из Овального кабинета. По словам журналистов, Зеленский позвонил генеральному секретарю НАТО Марко Рютте, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.Американский сенатор Линдси Грэм предложил Зеленскому уйти в отставку, а Илон Маск - проверить, на что и как расходовались все средства, выделенные Украине из Вашингтона.Совместная пресс-конференция не состоялась. Дональд Трамп заявил журналистам, что Зеленский переоценил свои возможности, а Штаты не намерены играть в игры. США стремятся достичь мира на Украине, но для возобновления переговоров о таком же намерении должен сказать Зеленский. 2 марта он посетит Великобританию, где будут обсуждать европейскую интервенцию под видом гарантий безопасности представители 18 европейских государств.Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали многое, чего никогда не смогли бы понять без разговора под таким огнем и давлением.Удивительно, что выходит через эмоции, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру, пока Америка не будет вовлечена. Потому ччто он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу МИРА. Он проявил неуважение к США в заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру.

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