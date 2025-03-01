https://ukraina.ru/20250301/1061424861.html

Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции

Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции - 01.03.2025 Украина.ру

Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции

Возможно, что буря и натиск Трампа ничем не закончатся, пена схлынет и выяснится, что все идет по-старому: американцы и европейцы в капельном режиме дают Украине оружие, украинцы воюют все хуже и хуже, а мы, порядком вымотанные, ползем к победе, считает сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-03-01T07:00

2025-03-01T07:00

2025-03-01T07:00

интервью

украина

европа

россия

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

переговоры

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Сергей, у себя в телеграм-канале вы регулярно публикуете новости о переговорном процессе и в одном из постов написали следующее: "Наша главная задача — добиться того, чтобы США и Европа оставили Украину один на один с нами. Впрочем, без военного разгрома ВСУ — это игра на тоненького". У меня возникает простой вопрос обывателя: если какие-либо договоренности по Украине невозможны без разгрома Украины, почему мне нужно читать новости о переговорах, а не продолжать следить за обстановкой на фронте?- На самом деле это правильный вопрос.Обстановка на фронте – это постоянно действующий фактор. Все эти три года она медленно меняется в нашу сторону, но мы не можем сказать, что разгром ВСУ наступит уже завтра. Не думаю, что это произойдет раньше, чем в конце весенне-летней кампании 2025 года. А на всю эту пляску вокруг переговоров надо смотреть потому, что Трамп и Путин могут договориться закончить войну неким волюнтаристским решением, не доводя дело до разгрома ВСУ.Вспомните, что было в Стамбуле в марте 2022 года. Тогда через делегации шли переговоры между Путиным и Зеленским о прекращении вооруженного конфликта, хотя разгрома Украины там не было. Нечто подобное было в Южной Осетии в 2008 году. Когда был подписан план Медведева и Саркози, грузинская армия разгромлена не была. Да, она была сильно потрепана и разбежалась. Но если бы Саакашвили собрал остатки армии в оборону и продолжил воевать, как это сделал Зеленский, операция по принуждению к миру затянулась бы на многие месяцы.Сейчас у нас не было никаких переговоров с противником с марта 2022 года. Мы просто воевали и навязывали нашу волю противнику только посредством пушек, и этот подход наиболее эффективен вдолгую. Это как в уличной драке: если ты набил сопернику морду, повалил его на землю и отпинал ногами, понятно, что ты победил. А если вы мутузите друг другу лица, а потом к вам подошел какой-то человек и сказал: "Ты победил, а ты проиграл", это может вылиться в реваншизм и миф "о ноже в спину", как это было с Германией после Первой мировой войны.Кстати, напрямую сравнивать Украину с Кайзеровской Германией не совсем корректно, потому что в Первую мировую никакого Трампа не было. Тогда германские элиты сами поняли, что еще немного и фронт рухнет. Рейхсвер на момент Компьенского перемирия 1918 года были в таком же положении, в котором к концу этого года могут оказаться ВСУ. Пока что мы ВСУ не разгромили и еще не можем навязывать свою волю Украине как государству.- Но тут должно быть одно большое "НО".- "НО" состоит в том, что Украина сама воевать не может. Украина – это инструмент в руках США и Запада. Инструмент без руки, которая его использует – это просто кусок железа. Трамп говорит: "Я не хочу этим инструментом пользоваться. Я хочу, чтобы эта драка закончилась. И закончилась так, чтобы при мне она не началась снова".Если бы я был на месте Трампа, я бы выставил Путину следующее условие: "Владимир, ты должен мне гарантировать, что ты не начнешь снова".Одновременно с этим Трамп как главный акционер давит на европейских партнеров: "Я выхожу из проекта Украина. Давайте этот проект сворачивать". Европа говорит: "Как сворачивать? Ты чего? Мы же столько в нее вложили". Этот поезд войны набрал за три года большую инерцию. Хотя бы потому, что только в Америке власть поменялась, а в Европе сидят те же элиты, которые против нас воевали. С Украиной вообще все понятно. Там у власти остаются те же люди, которые поставили на эту войну судьбу своей страны и жизни своих граждан. Они останавливать войну не хотят.Теоретически Трамп может вынуть вилку из розетки, чтобы все сразу закончилось. Но он пока это не делает. Если не читать новости о переговорах и только смотреть сводки с фронта, мы увидим, что по большому счету ничего не поменялось, лишь немного затихли боевые действия. Но они не раз уже затихали, это, видимо, сезонное. Год назад мы уже наблюдали нечто подобное после взятия Авдеевки. Тогда тоже была пауза, которая продолжалась почти месяц.А на самом деле точно так же в Жешуве ежедневно разгружаются самолеты с боеприпасами, откуда они едут на Украину. Точно так же перечисляются деньги на счет украинского казначейства. Единственное, что поменялось – это риторика Трампа, но до поры до времени у киевского режима есть возможность ее игнорировать.Если Трамп о чем-то договорится с Путиным и выкрутит руки Украине и Европы, через какое-то время там может возобладать миф о том, что "еще чуть-чуть, и мы бы до Урала дошли". Поэтому нам надо, чтобы на Украине произошел психологический перелом. Украина должна почувствовать, что ее повалили на землю и сейчас начнут бить ногами.- Так и какая наша тактика на этих переговорах? Москва действительно хочет чего-то добиться? Или это по принципу "Мы послушаем твои предложения, а сами будем делать то, что хотим"?- Насколько я понимаю действия Путина, он пользуется моментом: впервые за три года с нами хотят говорить по существу.Во-первых, это само по себе дорогого стоит: теперь есть возможность не лекции по истории читать в интервью Такеру Карлсону, а глаза в глаза объяснить Трампу наши цели и убедиться, что он их понял. Это как во время переговоров по бизнесу. Надо стараться говорить не с исполнителями, а с человеком, который принимает решения. Потому что тогда все становится проще и быстрее.Во-вторых, посмотрите, какую истерику на Украине и на Западе вызвал один только телефонный разговор Путина и Трампа. Смятение в рядах противника – это всегда хорошо.А теперь давайте предположим, что воплотиться сценарий, при котором Путин встретится с Трампом и они решат принудить Украину заключить договор в формате "Стамбул плюс что-то" (за это "что-то" сейчас идет торговля).Допустим, это произошло. Тут уже мяч будет на стороне Трампа. Именно он должен будет обеспечить, чтобы эти договоренности выполнили Украина и Европа. Сможет он это сделать? Вопрос. Мы же с вами неоднократно обсуждали, что Зеленский оказался не таким уж управляемым, как о нем говорили. Трамп его попытался нагнуть, а он не нагибается.Да, у украинцев и российских либералов сложилось впечатление, что Трамп насмотрелся Соловьева и сейчас их всех сольет. Но он явно не идиот. На время переговоров Украина будет воевать в том же режиме, что и раньше. Будет новый пакет помощи от Трампа, который он обоснует подписанием сделки по редкоземельным металлам. "Смотрите, я теперь это делаю не бесплатно, как старый маразматик Байден. Америка теперь на этом зарабатывает". А после того, как весенне-летнюю кампанию деньги выделит Америка, их выделит и Европа. Они какие-то миллиарды тоже нашли, но пока все повисло.При таком сценарии для нас принципиально ничего не поменяется. Просто в известном смысле может повториться ситуация весны 2024 года, когда тоже была эпопея с выделением денег.Трамп собирался быстро встретиться с Путиным и быстро все порешать. Это же он говорил, что "мы встретимся до конца февраля", и это подавалось в СМИ как уже свершившийся факт. На самом деле, после первой встречи делегаций в Эр-Рияде ничего не произошло. Все остальные встречи идут по второстепенным вопросом (работа посольств и снятие каких-то санкций). Но встреча на высшем уровне, на которой должно все решиться, отложена на неопределенный срок.То есть пока не будет встречи Путина и Трампа, США будут вынуждены снабжать Украину, потому что иначе у нее фронт посыплется. Может быть, Трамп это не сразу понимал, но сейчас он это понимает. Можно даже проследить по его записям в соцсетях, как он входил в курс дела. Все, что он там публикует – это лишь мысли вслух, не надо к ним относиться как к готовому решению. То есть по мере того, как он получал больше информации, его заявления менялись. И менялись они не хаотично, а последовательно. Трамп понимает, что одного его желания все быстро закончить недостаточно.Вернемся к нашей гипотезе.Думаю, что в первом телефонном разговоре Путин и Трамп общую схему обсудили. Я об этом делаю вывод, исходя из их последующих заявлений. Они договорились, что на Украине должна произойти смена власти Зеленского на какую-то другую и что условия мира должны будут зафиксировать новый президент и новая Верховная Рада. Сейчас идет речь о том, что Путин и Трамп договариваются об условиях мира (записывают на бумаге или пожимают руки) и после этого можно останавливать боевые действия. То есть, между тем, как договорятся Путин с Трампом, эти решения утвердит Украина и законодательно подтвердит Европа – пройдет время. И это уже напоминает Минские соглашения, когда все уже было решено, но ничего не было принято.Путин будет учитывать, что это может произойти.Едем дальше. Трампа идеология не интересует. Но отказ от вступления в НАТО должна подписать не только Украина, но и европейские страны — это то, что должен обеспечить Трамп. Теоретически он это может сделать так: "Уважаемые члены НАТО, завтра вы принимаете это решение. Не принимаете завтра - повышаю тарифы на 25%. Не принимаете послезавтра – повышаю тарифы на 50%". Пойдет ли Трамп на это – вопрос. Настолько ли это для него важно, чтобы такие вещи делать. А для Путина это важно. Значит, и здесь личные договоренности Путина и Трампа могут оказаться не выполненными.Есть еще вопрос миротворцев. Москва говорит, что никаких западных миротворцев не допустит, но тема витает в воздухе с подачи Европы. Понятно, что европейцам важно хоть тушкой, хоть чучелком подтвердить, что Украина по итогам войны останется в их сфере влияния. "Пусть русские забирают 20% разрушенных территорий Украины, зато нам останется все остальное, и мы им потом наваляем". Мы полны решимости этого не допустить. Если Путин добьется, чтобы Трамп эту тему снял (это возможно), то Европу просто поставят перед фактом.А теперь я предлагаю посмотреть на то, как шли переговоры во время других крупных вооруженных конфликтов.Переговоры о завершении Корейской войны шли больше двух лет (с 1951 по 1953 год). Но они привели к миру, потому что конфликт в Корее зашел в тупик. Конфликт на Украине в тупик не зашел, наоборот, он выходит из тупика в нашу пользу. И исходя из этого, нам эти переговоры сейчас вести невыгодно.- Может быть, выгодно в том плане, чтобы Путин объяснил Трампу: "Дональд Фредерикович, Украину мы все равно доломаем, давай соглашайся на наши условия".- Почему Трамп так торопится? Мы точно не знаем. Может быть, ему действительно принесли таблицу, которая подтверждает, что через несколько месяцев у Украины фронт развалится, поэтому "давай продавай эту корову, пока она не сдохла". И у меня есть ощущение, что Украина к весенне-летней кампании подготовиться не сможет. Да она к ней толком и не готовится.- В каком плане толком не готовится?- У ВСУ огромные проблемы с личным составом, которые они не решают. Год назад у них была точно такая же ситуация, потому что наша штурмовая машина по взятию городов уже тогда наносила им серьезные потери и здорово истощала. Тогда они эту проблему частично решили снижением призывного возраста с 27 по 25 лет, что дало им некий приток живой силы, который довольно быстро иссяк.Теперь им нужно снижать планку мобилизации до 18 лет, чтобы пополнить соединения на передней линии хотя бы до уровня российских. У нас они укомплектованы на 80-90%, а у них - на 60%-40%, причем личный состав менее качественный. Понятно, что там еще остались кадровые военные или идейно заряженные бойцы, но все большую массу составляют насильно мобилизованные.А самое поганое для командования ВСУ, что у них неровное качество бригад. Нередки ситуации, когда в городе стояит опытная бригада, которую мы долго не можем пробить, а на фланги на усиление бросают свежие соединения или каких-нибудь ТРОшников, которые дунуть — и они разбегаются. Для фронта – это полная катастрофа. И когда наше наступление во второй половине 2024 набрало максимальный ход, у противника рвалось то тут, то там.Следующей весной и летом эта ситуация у них усугубится еще сильнее, какое бы оружием им не давали. Следовательно, этих кризисов будет больше, и это может привести к явлению с умным названием "каскадное обрушение фронта": то, что происходило в 1941 году у Красной Армии, а в 1944-1945 году – у вермахта. Если по-простому, это будет как в игре "Волк ловит яйца", когда они падают с такой скоростью, что ты просто не успеваешь их ловить.У Украины пока этого нет, потому что оборону они пока удерживают. Но помимо военно-демографических нюансов, есть еще моральный фактор. Я внимательно смотрю, что говорят сами украинские эксперты. Они еще до выборов Трампа были в растрепанных чувствах, а теперь им совсем плохо. Образно говоря, раньше это был для них страшный сон, а теперь он превратился в леденящую душу реальность. Они очень боятся Россию и при этом ждут, что скоро будет мир. Причем для все большего числа людей на Украине уже неважно, какой ценой.И эти настроения в тылу сказываются на фронте: "Если скоро все закончится, зачем я буду умирать". Может быть, боец не убежит из окопа, потому что от его действий зависит его собственная жизнь и жизнь его товарищей. Если ты начинаешь думать о бегстве, тебя точно убьют. А вот число дезертиров из тыловых частей может вырасти парадоксальным образом. Тем более, там уже приняли закон, когда за первое оставление части не предусмотрено уголовное наказание.Причем такие настроения могут быть у тех, кто решит подписать контракт: "Ага, через месяц будет мир. Пойду-ка я свой миллион гривен получу и даже до фронта не доеду, сбегу раньше". Их же не сразу в окопы бросают. Их все равно сначала привозят в ближний тыл.- Главное, чтобы у наших бойцов таких настроений не было из-за всех этих новостей о переговорах.- Конечно, нас это тоже касается. Но все-таки мы владеем стратегической инициативой. И я вижу, что истощение ВСУ начинает переходить из количества в качество. Я, конечно, зуб не дам, что это произойдет до конца года. Но к весенне-летней кампании мы готовы лучше противника. И я бы еще обратил внимание на то, что у нас сейчас происходит в Курской области.- Я бы сказал, что после освобождения Свердликово, продвижения на Юнаковку и охвата Малой Локни мы уже видим сценарий, по которому враг там будет уничтожен.- Да. Там принята отработанная в Донбассе тактика с силовым обжатием с трех сторон. Мы еще августе говорили, что ВСУ дальше не пойдут, а попытаются окопаться на плацдарме, который им проще будет удерживать. И мы еще говорили, что будем перерезать их трассу снабжения, невзирая на границу. Так оно и происходит.Причем и ВСУ действуют под Курском по такой же схеме, что и в Донбассе. Они пытаются укреплять стенки котла, контратаковать и эти клещи разжать. Надеюсь, у них ничего не получится, и через пару месяцев мы их или уничтожим, или заставим бежать. Может быть, они решат уйти оттуда сами. Но если они не могли уйти из никому не нужной Великой Новоселки, то из Суджи они тем более не уйдут.Успешное завершение Курской операции в нашу пользу будет полезным для переговоров с Трампом. Одно дело, идти на переговоры, когда враг на нашей территории, а другое – когда их оттуда с позором прогнали.- За эти пару месяцев, пока мы их будем выбивать из-под Курска, поймет ли Трамп, что нужно договариваться на наших условиях?- Все зависит от результатов их личной встречи. Может быть, эта встреча будет не одна. Но я бы на месте Путина тянул время как минимум до освобождения Курской области.В идеале, чтобы мы вышли на переговоры с Трампом или перед самым разгромом ВСУ, или в процессе этого самого каскадного обрушения фронта. Но Трамп хочет побыстрее, а мы не можем его откровенно послать. Поэтому есть ощущение, что Путин тянет время.- А вы уверены, что Трамп хочет добиться быстрых результатов? Может быть, он все это делает ради пиара для избирателей?- Не думаю, что это пиар для избирателей. Избиратели Трампа эту Украину в гробу видали, и если бы он про нее просто перестал говорить, никто бы про Украину бы и не вспомнил. Но Трамп на каждой своей пресс-конференции говорит об Украине большую часть времени. Он в эту тему погрузился со свойственным ему жаром, хотя мог бы этого не делать.- А по тональности наших переговорщиков можно понять, что мы уверены в нашей военной победе и ведем диалог с позиции силы?- Я не уверен, что Генштаб дает МИДу эту информацию. Может быть, она есть у Лаврова, но по его тональности точно ничего понять нельзя. Он же опытный дипломат. Он тебе не ответит, какой сегодня день недели, если у него будет такая задача (смеется).- Когда будет понятно, что какая-то договорённость достигнута или переговоры сорваны?- Показателем будет встреча Путина и Трампа, о которой объявят заранее. А если громогласно объявят, что этой встречи не будет, станет ясно, что переговорный процесс сорван. В любом случае, встреча двух лидеров станет определяющей.Она может закончиться и провалом, таких примеров тоже немало, например, встреча Путина с Зеленским в Париже в 2019 году, в ходе которой Путин для себя понял, что с новой украинской властью каши не сваришь.Еще была встреча Путина с Байденом летом 2021 года в Женеве, на которой они продлили договор об СНВ, но принципиальный украинский вопрос решен не был, после чего все покатилось к войне.Встреча Путина и Трампа, судя по всему, готовится тяжело. У них должно быть понимание, о каких вещах они смогут говорить, сейчас возможный разговор пытаются наполнить содержанием. Например, с Байденом после 2022 года разговаривать было не о чем. То, что от Трампа идут сигналы отталкиваться от Стамбульских договорённостей, для нас хорошо. Это значит, что появится тема для обсуждения.Пока же Трамп выступает в роли Бога из машины (Deus ex machina) из античного театра.Поскольку в те времена драматургия была слабо развита, в конце спектакля из специального приспособления выходил актер в маске Зевса и говорил героям пьесы: "Тебя я убиваю, вы женитесь, ты отправляешься в изгнание". Но в реальной жизни такой прием противоестественен и не может привести, например, к долгосрочному миру. Мы говорили об этом выше.Возможно, что буря и натиск Трампа ничем не закончатся, пена схлынет и выяснится, что все идет по-старому: американцы и европейцы в капельном режиме дают Украине оружие, украинцы воюют все хуже и хуже, а мы, порядком вымотанные, ползем к победе.- Как поведет себя Трамп, если поймет, что ВСУ сыплются и готовы отступать за Днепр и Збруч? Как поведет себя в том случае, если война затянется еще на два года с прежней интенсивностью?- Во втором случае он может продолжать политику Байдена.- Но без эскалации и показательных обстрелов "старой" России из дальнобойного оружия?- А кто сейчас уже вспоминает о дальнобойном оружии? Это ни к чему не привело.А в первом случае если он поймет, что корова завтра сдохнет, то ему имеет смысл ее выгнать, чтобы она сдохла не у него в огороде.Я бы на его месте в его эксцентричном стиле нашел бы повод сказать: "Все, ребята, дальше без меня" и представить это как достижение, а не как поражение.Может быть и так, что они с Путиным договорятся о том, что будет мир на определенных условиях, а Украина и Европа первый этап перемирия соблюдать не станут. Тогда Трамп скажет: "Я выбил для Украины лучшую сделку из возможных, а украинцы повели себя украинцы", развернется и уйдет в закат. После этого Украина остается один на один с нами, и Европа ей ничем не сможет помочь. Это был бы для нас наилучший сценарий. Поэтому он не реализуется (смеется).Напоследок хочу еще напомнить про первые Минские соглашения — это сентябрь 2014 года. До украинцев с первого раза не дошло, поэтому им пришлось устроить еще один разгром под Дебальцево. После этого Порошенко* уже вынужден был подписать мир.Сейчас уже известны подробности этих переговоров. Порошенко* бегал и звонил, вышли ВСУ из котла или нет, а Путин смотрел на него стеклянными глазами и говорил: "Ничего страшного, в другой раз встретимся. Сейчас вы Дебальцево потеряете, а после него потеряете Углегорскую ТЭС. В Донбассе свет будет. Что скажете?".То есть он такие вещи делать умеет.* Признан в России террористом и экстремистомТакже о ходе боевых действий на фоне переговоров - в интервью Михаила Мягкова: России надо готовиться к форсированию Днепра, а не отвлекаться на жонглирования Трампа

https://ukraina.ru/20231102/1050684830.html

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интервью, украина, европа, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, переговоры, сво, курская область, минские соглашения