Россия не может “сократить 2 танка в 2 раза”: Прокопенко о предложении Трампа - 01.03.2025 Украина.ру
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Россия не может “сократить 2 танка в 2 раза”: Прокопенко о предложении Трампа
Россия не может “сократить 2 танка в 2 раза”: Прокопенко о предложении Трампа - 01.03.2025 Украина.ру
Россия не может “сократить 2 танка в 2 раза”: Прокопенко о предложении Трампа
Идея президента США Дональда Трампа о сокращении военного бюджета может и интересна России, но вряд ли осуществима. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко
2025-03-01T05:00
2025-03-01T05:00
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что готов к дискуссиям о сокращении оборонных расходов. Ранее с идеей снизить военные траты США, России и Китая выступил Трамп, отметив, что средства можно направить на что-то "более продуктивное".“Трамп предложил идею, и она выглядит красиво. Владимир Путин согласился, и это тоже выглядит красиво. Дальше — черт в мелочах”, — прокомментировал предложенную идею собеседник издания.Он напомнил, что у США военный бюджет около 1 триллиона долларов. Бюджет России по открытым официальным данным до начала СВО составлял порядка 80 миллиардов, западные источники заявляли цифру в 460 миллиардов, что в два раза меньше, чем у США. И примерно такой же бюджет у Китая.Подробнее о словах президента России — в публикации Путин про Зеленского, Трампа и совместные проекты с СШАПолный текст интервью Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Игорь Прокопенко об идее Трампа сократить военные расходы США и РФ
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новости, россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Россия не может “сократить 2 танка в 2 раза”: Прокопенко о предложении Трампа

05:00 01.03.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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Идея президента США Дональда Трампа о сокращении военного бюджета может и интересна России, но вряд ли осуществима. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко
Российский лидер Владимир Путин заявил, что готов к дискуссиям о сокращении оборонных расходов. Ранее с идеей снизить военные траты США, России и Китая выступил Трамп, отметив, что средства можно направить на что-то "более продуктивное".
“Трамп предложил идею, и она выглядит красиво. Владимир Путин согласился, и это тоже выглядит красиво. Дальше — черт в мелочах”, — прокомментировал предложенную идею собеседник издания.
Он напомнил, что у США военный бюджет около 1 триллиона долларов. Бюджет России по открытым официальным данным до начала СВО составлял порядка 80 миллиардов, западные источники заявляли цифру в 460 миллиардов, что в два раза меньше, чем у США. И примерно такой же бюджет у Китая.
“Если сокращать на 50%, то получится как в поговорке: "Пока толстый сохнет, худой сдохнет". Большой военный бюджет можно сократить там, где есть 4 танка, на 2 танка. Но невозможно сократить 2 танка в 2 раза”, — заявил Прокопенко.
Подробнее о словах президента России — в публикации Путин про Зеленского, Трампа и совместные проекты с США
Полный текст интервью Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Игорь Прокопенко об идее Трампа сократить военные расходы США и РФ
 
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