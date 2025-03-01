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Россия не может “сократить 2 танка в 2 раза”: Прокопенко о предложении Трампа
Россия не может “сократить 2 танка в 2 раза”: Прокопенко о предложении Трампа - 01.03.2025 Украина.ру
Россия не может “сократить 2 танка в 2 раза”: Прокопенко о предложении Трампа
Идея президента США Дональда Трампа о сокращении военного бюджета может и интересна России, но вряд ли осуществима. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко
2025-03-01T05:00
2025-03-01T05:00
2025-03-01T05:00
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что готов к дискуссиям о сокращении оборонных расходов. Ранее с идеей снизить военные траты США, России и Китая выступил Трамп, отметив, что средства можно направить на что-то "более продуктивное".“Трамп предложил идею, и она выглядит красиво. Владимир Путин согласился, и это тоже выглядит красиво. Дальше — черт в мелочах”, — прокомментировал предложенную идею собеседник издания.Он напомнил, что у США военный бюджет около 1 триллиона долларов. Бюджет России по открытым официальным данным до начала СВО составлял порядка 80 миллиардов, западные источники заявляли цифру в 460 миллиардов, что в два раза меньше, чем у США. И примерно такой же бюджет у Китая.Подробнее о словах президента России — в публикации Путин про Зеленского, Трампа и совместные проекты с СШАПолный текст интервью Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Игорь Прокопенко об идее Трампа сократить военные расходы США и РФ
россия
сша
китай
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Россия не может “сократить 2 танка в 2 раза”: Прокопенко о предложении Трампа
Идея президента США Дональда Трампа о сокращении военного бюджета может и интересна России, но вряд ли осуществима. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко
Российский лидер Владимир Путин заявил, что готов к дискуссиям о сокращении оборонных расходов. Ранее с идеей снизить военные траты США, России и Китая выступил Трамп, отметив, что средства можно направить на что-то "более продуктивное".
“Трамп предложил идею, и она выглядит красиво. Владимир Путин согласился, и это тоже выглядит красиво. Дальше — черт в мелочах”, — прокомментировал предложенную идею собеседник издания.
Он напомнил, что у США военный бюджет около 1 триллиона долларов. Бюджет России по открытым официальным данным до начала СВО составлял порядка 80 миллиардов, западные источники заявляли цифру в 460 миллиардов, что в два раза меньше, чем у США. И примерно такой же бюджет у Китая.
“Если сокращать на 50%, то получится как в поговорке: "Пока толстый сохнет, худой сдохнет". Большой военный бюджет можно сократить там, где есть 4 танка, на 2 танка. Но невозможно сократить 2 танка в 2 раза”, — заявил Прокопенко.