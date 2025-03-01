https://ukraina.ru/20250301/1061449607.html

Россия не может “сократить 2 танка в 2 раза”: Прокопенко о предложении Трампа

Россия не может “сократить 2 танка в 2 раза”: Прокопенко о предложении Трампа - 01.03.2025 Украина.ру

Россия не может “сократить 2 танка в 2 раза”: Прокопенко о предложении Трампа

Идея президента США Дональда Трампа о сокращении военного бюджета может и интересна России, но вряд ли осуществима. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко

2025-03-01T05:00

2025-03-01T05:00

2025-03-01T05:00

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что готов к дискуссиям о сокращении оборонных расходов. Ранее с идеей снизить военные траты США, России и Китая выступил Трамп, отметив, что средства можно направить на что-то "более продуктивное".“Трамп предложил идею, и она выглядит красиво. Владимир Путин согласился, и это тоже выглядит красиво. Дальше — черт в мелочах”, — прокомментировал предложенную идею собеседник издания.Он напомнил, что у США военный бюджет около 1 триллиона долларов. Бюджет России по открытым официальным данным до начала СВО составлял порядка 80 миллиардов, западные источники заявляли цифру в 460 миллиардов, что в два раза меньше, чем у США. И примерно такой же бюджет у Китая.Подробнее о словах президента России — в публикации Путин про Зеленского, Трампа и совместные проекты с СШАПолный текст интервью Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Игорь Прокопенко об идее Трампа сократить военные расходы США и РФ

россия

сша

китай

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский