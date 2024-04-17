https://ukraina.ru/20240417/1054559947.html

"Небесный щит". Польша передаст свою ПВО в руки Германии?

"Небесный щит". Польша передаст свою ПВО в руки Германии? - 17.04.2024 Украина.ру

"Небесный щит". Польша передаст свою ПВО в руки Германии?

Премьер Польши Дональд Туск заявил о присоединении своей страны к инициативе "Европейский небесный щит". Речь идёт о коллективной системе ПВО, построенной на основе немецких ракетных установок IRIS-T

2024-04-17T13:33

2024-04-17T13:33

2024-04-17T13:33

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В понедельник, 15 апреля, премьер-министр Польши Дональд Туск встретился в Варшаве с коллегой из Дании Метте Фредериксен. "Я рад, что премьер-министр положительно отреагировала на мое предложение о присоединении Польши к европейскому проекту, который позволит эффективно построить купол для защиты нашего неба", – заявил глава польского правительства."Дания, Германия и Великобритания сотрудничают в рамках НАТО по вопросу европейской системы противовоздушной обороны. Недавние события, атака Ирана на Израиль, подтвердили, насколько важны такие объекты. Нет никаких причин, по которым Европа не должна иметь такого противоракетного щита", – заявил Туск.Речь шла об инициированном Германией проекте ESSI (European Sky Shield Initiative, инициатива "Европейский небесный щит"), который предполагает совместное создание в Европе многоуровневой системы ПВО. Протокол о намерениях относительно ESSI подписали в октябре 2022 года министры обороны 14 стран НАТО и тогда ещё страны-партнёра Альянса – Финляндии.Более конкретный Меморандум о взаимопонимании по ESSI был подписан осенью прошлого года десятью странами, а на данный момент в инициативу входят 12 стран, включая нейтральную Швейцарию, которая присоединилась к инициативе несколько дней назад.А вот Италия и Франция пока не присоединились к проекту, и этому есть простое объяснение. Дело в том, что первый уровень ESSI, систему ПВО среднего радиуса действия (до 25 км), планируется создать на основе немецких установок IRIS-T, которые третий год проходят испытания на Украине. Однако у итальянских и французских оружейников есть свой аналогичный проект – SAMP-T, который также поставлен Киеву, хоть и в меньших количествах. В июне 2023 года Франция призвала другие европейские страны "изучить альтернативы", но не была услышана.В Польше этот проект поначалу также не пользовался поддержкой. Когда он был анонсирован, партия Дональда Туска "Гражданская коалиция", находившаяся тогда в оппозиции, объявила, что присоединится к ESSI после прихода к власти. Правящая же партия "Право и Справедливость" (ПиС) заявила, что этого делать не стоит, поскольку Польша создаёт собственную, более совершенную систему ПВО, а перспективы европейской инициативы являются неопределенными.Президент Польши Анджей Дуда, выдвиженец ПиС, комментируя заявление Туска во вторник, охарактеризовал ESSI как "немецкий бизнес-проект, относительно новый по сравнению с тем, что мы начали строить", и "совершенно отличный" от того, чем является польская многоуровневая система ПВО.Действительно, согласно "Плану технической модернизации", принятому в 2021 году, польская система ПВО под названием "Польский щит" предполагает три основных уровня. Первый, нижний, будет состоять из ракетно-артиллерийских систем малой дальности типа "Пилица" (до 5 километров). Второй уровень – это ракетные комплексы средней дальности "Нарев" (до 25 километров), а третий уровень – система "Висла", то есть ракетные комплексы большой дальности, способные поражать цели на расстоянии примерно 100 километров.Но если в случае "Вислы" речь на самом деле идёт об американских комплексах ПВО Patriot, которые в прошлом году начали ставить на боевое дежурство в Польше, то "Пилица" и "Нарев" – это установки польского производства, которые выпускает компания Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).В конце ноября 2023 года правительство Польши подписало с PGZ соглашение о реализации программы "Нарев" на сумму в 20,4 млрд злотых (более 5 миллиардов долларов). Оно предусматривает поставку 138 пусковых установок и 1000 высокоточных ракет САММ класса "земля-воздух". Всего же Польша инвестирует около 54 миллиардов злотых в развитие программы строительства системы ПВО, сообщала тогда газета Rzeczpospolita.А тогдашний министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что возможности существующей системы "Нарев" больше, чем планируемые в рамках ESSI, поскольку ракеты САММ совместимы с технологией боевого управления IBCS – такой же, как в комплексах Patriot, уже используемых польской армией.Кстати, именно используемых. На недавнем саммите "Инициативы Трёх морей" в Вильнюсе это признал Анджей Дуда. Отвечая на вопрос, готова ли Варшава передать Киеву свои комплексы Patriot, польский президент ответил: "Мы только начинаем строить эту систему в Польше, она ещё абсолютно не готова. Фактически сегодня – как Польше – нам нечего передавать, даже если бы мы захотели".Дуда сказал, что "в Польше действительно есть батареи Patriot", но, как он отметил, "это системы, которые были развернуты в Польше армией США и британской армией".В Вильнюсе президент Польши также заявил, что его страна может передать Киеву некие "ракеты для систем ПВО советского производства". Тогда уточнений ни от него, ни от польских военных не последовало.Однако 16 апреля портал Defence24.pl написал, что в первую очередь речь идёт о ракетах к ранее поставленным поляками на Украину системам типа "Оса" и "Нева". Источники портала в свете поставок в Польшу очередных комплексов Patriot также не исключили передачи Киеву ракет к комплексам ПВО дальнего радиуса действия С-200, "часть из которых украинцы могут использовать для ударов по наземным целям".Но если в случае с передачей советских систем ПВО и ракет к ним имеет место плановое перевооружение польской армии, то присоединение Варшавы к инициативе ESSI – совсем другое дело. В польских социальных сетях появились многочисленные комментарии о том, что "европейский противоракетный щит" находится только на стадии обсуждения, а заявление Дональда Туска может означать "отказ" Польши от уже реализуемых программ, и готовность приобрести вместо польских систем "Нарев" немецкие IRIS-T.Но даже если Польше, в отличие от Италии и Франции, удастся договориться об использовании систем ПВО национального производства в рамках ESSI, неизменным останется ключевое условие любой коллективной обороны – наличие единого центра управления. То, что он будет находиться за пределами Польши, абсолютно очевидно.Поскольку основой ПВО среднего радиуса действия в ESSI в любом случае останутся немецкие установки IRIS-T, а дальний радиус планируется создать из систем Patriot, в эксплуатации которых у бундесвера большой опыт ещё со времён "холодной войны", то "европейский небесный щит" явно будет находиться в руках Берлина.С другой стороны, учитывая позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок Киеву крылатых ракет Taurus, это не самый худший вариант. Особенно вспоминая призывы Анджея Дуды к НАТО активировать 5-ю статью договора о коллективной обороне после того, как осенью 2022 года украинская ракета ударила по польской территории и убила двух поляков.Тогда Варшава больше суток подыгрывала русофобской истерии Киева, пока её не одёрнули из Вашингтона. Если же что-то подобное произойдёт опять, призыв к порядку может прозвучать уже из Берлина.

https://ukraina.ru/20240411/1054449518.html

https://ukraina.ru/20240408/1054366287.html

https://ukraina.ru/20240315/1053896301.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, киев, германия, олаф шольц, анджей дуда, туск, нато, олег хавич, зрк patriot