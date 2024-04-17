https://ukraina.ru/20240417/1054545340.html

В ожидании летней кампании: историк о том, как ВС РФ могут изменить баланс сил и "выкрутить" линию фронта

В ожидании летней кампании: историк о том, как ВС РФ могут изменить баланс сил и "выкрутить" линию фронта - 17.04.2024 Украина.ру

В ожидании летней кампании: историк о том, как ВС РФ могут изменить баланс сил и "выкрутить" линию фронта

ВСУ выбросили энергию наступления в попытках занять руины Работино, при этом ВС РФ устали после тяжелых боев в Марьинке и в Авдеевке. Мяч на стороне армии РФ и она сделает все, чтобы изменить дальнейший баланс сил и выкрутить линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин

2024-04-17T03:00

2024-04-17T03:00

2024-04-17T03:00

новости

россия

работино

евгений норин

марьинка

наступление

танки

вс рф

всу

авдеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/95/1033359566_0:0:3382:1902_1920x0_80_0_0_bf8a56469fef63e73479a8aa98260f8a.jpg

Если до СВО эксперты переоценивали баланс сил между Россией и Украиной в пользу РФ, то в прошлом году маятник качнулся в противоположную сторону. Армию РФ стали недооценивать, а возможности ВСУ – переоценивать, рассказал историк.Надо признать, что разговоры о натовской подготовке и западных танках звучали довольно убедительно даже для российских солдат и офицеров. Но в ходе наступления ВСУ даже не дошли до первой линии обороны ВС РФ, добавил он.ВСУ выбросили энергию наступления в попытках занять руины Работино, при этом ВС РФ устали после тяжелых боев в Марьинке и в Авдеевке. И теперь стороны застыли в ожидании летней кампании, подчеркнул журналист.Летом российская сторона постарается "дать войне еще один шанс", взять реванш и перейти в наступление. Мяч на стороне армии РФ и она сделает все, чтобы изменить дальнейший баланс сил и выкрутить линию фронта, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Норин: ВСУ выбили России форточку, а Россия выбьет им минимум три окна вместе с рамой читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240416/1054519474.html

россия

работино

марьинка

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, работино, евгений норин, марьинка, наступление, танки, вс рф, всу, авдеевка