В ожидании летней кампании: историк о том, как ВС РФ могут изменить баланс сил и "выкрутить" линию фронта
ВСУ выбросили энергию наступления в попытках занять руины Работино, при этом ВС РФ устали после тяжелых боев в Марьинке и в Авдеевке. Мяч на стороне армии РФ и она сделает все, чтобы изменить дальнейший баланс сил и выкрутить линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
Если до СВО эксперты переоценивали баланс сил между Россией и Украиной в пользу РФ, то в прошлом году маятник качнулся в противоположную сторону. Армию РФ стали недооценивать, а возможности ВСУ – переоценивать, рассказал историк.
Надо признать, что разговоры о натовской подготовке и западных танках звучали довольно убедительно даже для российских солдат и офицеров. Но в ходе наступления ВСУ даже не дошли до первой линии обороны ВС РФ, добавил он.
"Но поскольку отражение контрнаступа для нашей армии тоже прошли не безболезненно, то сейчас наши боксеры стоят в клинче", - отметил Норин.
ВСУ выбросили энергию наступления в попытках занять руины Работино, при этом ВС РФ устали после тяжелых боев в Марьинке и в Авдеевке. И теперь стороны застыли в ожидании летней кампании, подчеркнул журналист.
Летом российская сторона постарается "дать войне еще один шанс", взять реванш и перейти в наступление. Мяч на стороне армии РФ и она сделает все, чтобы изменить дальнейший баланс сил и выкрутить линию фронта, резюмировал собеседник издания.
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Вчера, 05:36Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на ВолыниДа, киевской хунте тяжелее, чем год назад. Да, она отступает. Но мы то же Работино штурмуем уже 1,5 месяца. Мы не сможем так выполнить задачу, которую поставил верховный главнокомандующий — денацификация и демилитаризация Украины