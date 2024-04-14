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Украинки во главе Блистательной Порты

Украинки во главе Блистательной Порты - 14.04.2024 Украина.ру

Украинки во главе Блистательной Порты

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2024-04-14T14:59

2024-04-14T14:59

2024-04-14T14:59

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Супруга султана Сулеймана Великолепного Роксолана, считающаяся русинкой, умерла где-то около 15 апреля 1558 года. Где-то около, потому что источники неточны. С уверенностью можно говорить только о второй половине апреля.Роксолана положила начало эпохе "Женского султаната", которую через сто с лишним лет завершила уроженка Подолья, известная как Хатидже Турхан.Впервые имя "Роксолана" упомянул в своем дневнике в 1542 году генуэзский банкир в Стамбуле, когда рассказывал о неслыханном событии, произошедшем восемью годами ранее: "Великий повелитель Сулейман взял себе в жены как императрицу пленницу из Руси по имени Роксолана".Позже посол Священной Римской империи в Стамбуле Ожье Гислен де Бусбек вспомнил Роксолану как супругу султана в "Турецких письмах", написанных между 1555 и 1560 годами. Так тогда турки-османы называли выходцев из заселенных русинами земель Польского Королевства – Рутении или Роксолании.Однако настоящее имя этой женщины неизвестно. В гареме султана её назвали Хюррем, что в переводе с персидского означает "веселая", "радостная", "улыбающаяся". Настей (или Александрой) Лисовской её окрестили в XIX веке польские писатели.Год рождения Роксоланы также неизвестен. Во время её жизни считалось, что она на 11 лет младше султана Сулеймана. Тот родился в ноябре 1494, а Роксолана, учитывая продолжительность мусульманского года (354 дня), – во второй половине 1505-го или первой половине 1506 года.Кроме того, неизвестно также место рождения и происхождение Роксоланы. Версия о том, что она была "поповной из Рогатина народа русинского" принадлежит польскому дипломату Станиславу Негошевскому, секретарю польского короля Стефана Батория. По его словам, в 1596 году он узнал об этом от внука Роксоланы, тогдашнего султана Мурада III.Однако никаких подтверждений этой версии не существует, что даёт возможность еврейским комментаторам утверждать, что Роксолана была их соплеменницей, ссылаясь на рыжий цвет её волос, абсолютно нетипичный для русинов и поляков.С уверенностью можно сказать одно: ещё ребёнком после очередного набега крымских татар на Польшу она попала в Крым. Там её более двух лет воспитывали как будущую наложницу во дворце Крымского хана в Салачике (ныне окраина Бахчисарая). В 1520 году, когда на престол Османской империи взошёл 26-летний султан Сулейман I, девушка оказалась одним из подарков по этому случаю – то ли от хана Мехмеда Герая, то ли от Великого визиря Пири Мехмед-паши. Попав в гарем султана, она получила имя Хюррем.С этого момента биография Роксоланы известна достаточно детально. В 1521-м она родила султану первого сына – Мехмеда. После родов мать с младенцем должны были отправить в гарем Старого дворца на стамбульской площади Баязид. Тогда в султанской семье действовал принцип "одной матери – один сын". То есть по тогдашним гаремным законам женщина не имела права на интим с султаном до совершеннолетия сына, но Роксолане удалось ниспровергнуть эту традицию – как и много других впоследствии.Уже в следующем году Роксолана родила Сулейману дочь Михримах, и несколько лет подряд она дарила султану потомков. В 1523 году – сына Абдуллаха, умершего в детском возрасте. В 1524 году родился рыжеволосый, как мать, Селим, преемник отца на престоле, в 1525-м – Баязид. И наконец, через 6 лет после первенца, на свет появился её последний, шестой ребенок – сын Джихангир, который был горбуном. И всё это время Роксолана не покидала султанский дворец Топкапы, более того, именно для неё османский архитектор Синан построил там роскошные покои.При этом султан большинство времени проводил вне Стамбула – в военных походах, однако Роксолана постоянно напоминала ему о себе письмами. Судя по всему, именно ум и эмпатия, а не красота или сексуальные чары, помогли ей установить и сохранить власть над султаном.В османских архивах Турции находится девять интимных писем Роксоланы к Сулейману – хотя их было гораздо больше, ведь переписка происходила достаточно интенсивно. К сожалению, любовную корреспонденцию самого султана история не сохранила – в отличие от его любовной лирики, которую Сулейман Великолепный писал под псевдонимом "Мухибби", то есть влюблённый.При этом турецкие ученые до сих пор не могут объяснить, как иностранка могла выучить сверхсложный османский язык на таком уровне, чтобы писать любовные письма и украшать их стихами, которые по художественной ценности не уступают поэзии султана.Позже Роксолана писала многочисленные дипломатические послания, но поначалу ей нужно было укрепить свой статус. Когда в 1526 году Сулейман ушёл в поход на Венгрию, Роксолана сообщила ему, что приняла ислам: "благодаря моему султану я, найдя праведный путь, избрала веру". В следующем послании она пожелала Сулейману победы над венграми: "да поможет Вам Аллах, чтобы со своей счастливой звездой и царским знаменем одерживали всегда победы над ничтожными и мерзкими неверными".Роксолана смогла отодвинуть на вторые роли ранее любимую супругу султана – черкешенку Махидерван, мать наследника престола, шехзаде Мустафы, однако ничего не могла сделать против матери Сулеймана – валиде Хафсы. Лишь после смерти Хафсы в марте 1534 года Роксолане удалось осуществить свой план возвышения до уровня султана.Вооружившись Кораном, Роксолана начала действовать. Сначала она убедила султана освободить её от рабства – ведь, будучи рабыней, не могла делать добрые дела: строить мечети, школы, больницы и фонтаны в Мекке, Медине и Стамбуле. Однако став свободной мусульманкой, она не могла иметь внебрачных отношений – потому уговорила Сулеймана, вопреки традициям, вступить с ней в брак. Это было беспрецедентное событие, ведь после завоевания Константинополя османские султаны не женились на наложницах из гарема, даже тех, сыновья которых становились претендентами на трон.Брачная церемония, состоявшаяся в начале июня 1534 года, напоминала сказку об Алладине. "Сначала появились двести мулов, изрядно нагруженные коврами, золотыми и серебряными вазами, специями, драгоценностями, мебелью и всевозможными предметами обихода. Каждого мула сопровождали двое рабов в великолепных ливреях, а подарки были обёрнуты шарфами серебристого и розового цвета. Затем прошли двести верблюдов, нагруженные роскошными подарками, которые прислали императрице из самых отдаленных уголков империи, и в конце – восемьдесят чёрных евнухов и восемьдесят белых евнухов в прекрасных одеяниях, которые сопровождали подарки и должны были служить ей. Ночью главные улицы были ярко освещены, долго играла музыка и пировали" – писал в своём дневнике упомянутый выше генуэзский банкир.Свадебный подарок (махр) Роксоланы составил 100 тысяч дукатов ($ 14 миллионов 700 тысяч в пересчёте по золотому эквиваленту), доставшихся султану в Венгерском королевстве. Кроме того, Роксолане, получившей особый титул "Хасеки-султан", из султанской казны ежедневно выплачивалось 2 тысячи акче ($ 6 тысяч).Накопленное состояние Роксолана тратила на благотворительность – возведение мечетей, хамамов, столовых для бедных, больниц, фонтанов. Она не ограничивалась провинциями Османской империи, как матери предыдущих султанов, её деятельность распространялась и на столицу – Стамбул. Кстати, на подконтрольной османам территории нынешней Украины никаких объектов Роксолана не создала (впрочем, иное было бы странно – контроль Турции над землями Причерноморья и Крыма был номинальным, посредством ногайских и крымских ханов).Кроме того, как супруга султана также переписывалась с правителями соседних стран. До неё такую миссию выполняли только женщины знатного происхождения, супруги ранних османских султанов. Да и в целом Роксолана оказала большое влияние на политику в султанском дворце. Поэтому турецкие историки считают её зачинательницей такого явления в Османской империи, как "Женский султанат". Более века женщины гарема оказали влияние на государственные дела Блистательной Порты.Роксолана умерла от рака лёгких в 1558 году, не дождавшись восхождения сына Селима на трон, хотя и гарантировала ему эту возможность – добившись в 1553 казни сына Сулеймана от Махидевран, шехзаде Мустафы.Посмертный намаз 15 апреля 1558 года совершил муфтий Эбуссууд-эфенди в мечети султана Баязида II. Похоронили Роксолану на территории мечети её мужа – Сулеймания. Вокруг её могилы несчастный султан приказал посадить розарий, а через год возвёл над ней роскошную гробницу. Роксолана стала первой супругой султана, которую похоронили в собственном мавзолее.Дипломатические навыки Роксоланы переняла её невестка – гречанка Нурбану. Она вышла замуж за султана Селима II, а позже получила статус валиде (матери правящего султана) Мурада ІІІ. Нурбан переписывалась с венецианскими дожами и французской королевой Екатериной Медичи, выступая гарантом мира с Османской империей. В свою очередь, женой Мурада III стала албанка София. Она также поддерживала связь с венецианцами, переписывалась с британской королевой Елизаветой I, способствуя налаживанию интенсивной торговли с её подданными. София также контролировала сына – султана Мехмеда ІІІ, за что получила от современников прозвище "валиде-падишах".Самой могущественной султаншей эпохи "Женского султаната" стала гречанка Кесэм. Жена султана Ахмеда I, она после его смерти пять лет руководила государством как регентша при малолетнем сыне Мураде IV. Удержать власть Кесэм планировала и после восшествия на престол своего 6-летнего внука Мехмеда. Она присвоила себе невиданное до того звания "старшей валиде", и отодвинула в тень мать султана – 21-летнюю наложницу Хатидже Турхан. Известно, что та была родом из Подолья, и звали ее Надежда. Впрочем, она стала достойной конкуренткой гречанки. Она навязала сыну Мехмеду IV свою волю, и сплотила вокруг себя сторонников.За три года вокруг Хатидже Турхан образовалась фракция, в которую входили великий визирь, главный евнух и одна из служанок Кесэм. Последняя сообщила о плане отравить Мехмеда IV и посадить на трон другого внука, чья мать была более покладистой. Поклонники Хатидже Турхан 2 сентября 1651 года ворвались ночью в гарем, и задушили бабушку султана веревкой. Кесэм стала первой в истории османов казненной валиде (при этом в своё время ходили упорные слухи, что валиде Хафсу отравили по приказу Роксоланы).Хатидже Турхан получила регентство при малолетнем Мехмеде IV. Пять лет подряд она фактически правила Османской империей, ослабленной войнами с соседями и внутренними восстаниями. Всё это время Хатидже Турхан искала надежного помощника в должности Великого визиря, которым в 1656 году стал Кепрюлю Мехмед-паша. Получив широкие полномочия, он диктаторскими методами навёл порядок в Османской империи и увеличил её владения.Впоследствии Хатидже Турхан отошла от государственных дел и занялась благотворительностью. Принято считать, что именно она стала последней представительницей "Женского султаната": одна уроженка территории современной Украины его основала, вторая – завершила. При этом Хатидже Турхан сама приказала построить для себя величайший в Стамбуле мавзолей. Сейчас к нему паломничество, ведь турки считают эту султаншу чуть ли не святой.А вот Роксолану турки недолюбливают, обвиняя в казни шехзаде Мустафы, которого называли достойным наследником трона. Кроме того, считается, что де-факто основанный Роксоланой "Женский султанат" ослабил Османскую империю, что в результате привело к её краху.Но это не мешает нынешним украинцам гордиться успехами вероятной соотечественницы, которая стала самой могущественной и богатой султаншей Османской империи. Причём гордиться агрессивно: в 2019 году посольство Украины в Турции добилось смены текста на табличке у мавзолея Роксоланы. Ранее там была сказано, что она "русского происхождения", а ныне написано: "Она дочь священника из Рогатина, расположенного на территории нынешней Украины, и её настоящее имя Александра Лисовская". Напомню, что оба этих утверждения – польская выдумка, просто первая – конца XVI века, а вторая – середины XIX-го.P.S.: Украинцы, конечно, талантливые люди и нередко достигали значительных высот всюду, куда их забрасывала судьба. Но делать что-то действительно полезное для Украины им удавалось только из Москвы и Петербурга.

https://ukraina.ru/20210519/1031414553.html

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https://ukraina.ru/20190126/1022466878.html

османская империя

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Олег Хавич

история, история украины, османская империя, xvi век, xvii век, женщины, украинка