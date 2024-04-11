https://ukraina.ru/20240411/1054453533.html

Британцы помогают России утилизировать элитный украинский спецназ под Херсоном

Британцы помогают России утилизировать элитный украинский спецназ под Херсоном - 11.04.2024 Украина.ру

Британцы помогают России утилизировать элитный украинский спецназ под Херсоном

Украинская армия предприняла очередную неудачную попытку высадить десант в Херсонской области. Отряд диверсантов был уничтожен, один военнослужащий попал в плен. Его показания подтвердили, что подобные операции ВСУ не обходятся без прямого участия Великобритании

2024-04-11T16:42

2024-04-11T16:42

2024-04-11T16:42

эксклюзив

украина

британия

кэмерон

десант

всу

спецназ

херсонская область

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Британский обманДетали этой сорванной операции Украины стали достоянием СМИ еще в начале марта. Теперь же появились подробности о роли в этой истории Британии.По сообщению ФСБ, российские силовики и военнослужащие пресекли высадку украинского армейского спецназа на Тендровскую косу в Херсонской области. В ходе боя десант был уничтожен, один военнослужащий ВСУ, старший солдат (аналог ефрейтора) 73-го морского центра сил специальных операций Евгений Горин был взят в плен.На допросе он рассказал, что операцию планировали британцы, однако что-то пошло не так.Небольшие отряды украинских диверсантов пытаются высаживаться на занимаемой РФ территории по левому берегу Днепра в Херсонской области регулярно. Во всех случаях их лодки вместе с десантом или топят при подходе или же уничтожают противника сразу после высадки.Королевские "лодочники"Отмечается, что пленный подробно рассказал о своей подготовке, которая проходила в Британии. Речь идет о "базе "5 RIFLES" бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии - "единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)".Именно британские специалисты курируют 73-й морской центра сил специальных операций ВСУ, бойцы которого пытались высадиться на Тендровскую косу.Как рассказали в ФСБ, работу с этим украинским центром осуществляет подразделение специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS).Базы на британские деньгиБритания словами своих руководителей отнекивается от обвинений в прямом участии в военном конфликте на Украине, заявляя, что помощь идет исключительно деньгами и оружием, однако факты – вещь упрямая.Помимо нынешнего шефства королевских морпехов над украинскими коллегами, британские специалисты готовили на Украине морских диверсантов еще до начала российской военной спецоперации.За несколько лет до СВО была принята программа под названием "Объединенная многонациональная группа по подготовке - Украина". За этим ничего не говорящем названием скрывались тренировки морских диверсантов, которые проходили на базе на острове Первомайский в Очакове Николаевской области.Именно там была оборудована база того самого 73-го морского центра сил специальных операций, который до 2014 года дислоцировался в Севастополе.Более того, Лондон нацеливался на то, чтобы превратить Очаков (Черное море) в свою полноценную базу. Такую же участь готовили и Бердянску в Запорожской области (Азовское море), который теперь является частью РФ.Тогда британцы предлагали Киеву кредит в 1,25 млн фунтов на обустройство баз, первые приготовления были уже начаты, однако СВО спутала им все карты.Тем не менее, Британия не ослабевает хватку и все глубже погружается в украинский конфликт. Осенью прошлого года министр обороны Грант Шэппс анонсировал возможный перенос подготовки украинских военных британскими специалистами на территорию Украины. Этот шаг будет означать официальное появление британских военных в зоне СВО, серьезную эскалацию и риск прямого столкновения России и НАТО.Миссия КэмеронаКак ранее отмечали эксперты, внутри Североатлантического альянса нет консенсуса по поводу того, как далеко этот военный блок готов зайти ради победы Украины и достижения своих целей по ослаблению РФ.На фоне предвыборных дрязг в США и туманных перспектив дальнейшей помощи Украины, Британия выступает наиболее последовательным сторонником войны против России до победного конца.В одиночку, и даже в тандеме с Францией в рамках "новой Антанты" Лондон не в силах удовлетворить все военные хотелки киевского режима и тянуть этот груз дальше.В этой связи любопытен недавний визит главы британского МИД Дэвида Кэмерона в Соединенные Штаты.Как писало издание Украина.ру, цель визита была обозначена без излишнего дипломатического тумана: "подтвердить совместную приверженность Великобритании и США поддержке Украины, которая остаётся жизненно важной для безопасности США и Европы".Примечательны, кроме самого факта поездки Кэмерона на поклон за океан, и адресаты его уговоров. Ими были главным образом республиканцы, в том числе бывший и возможно будущий президент США Дональд Трамп.Судя по официальным сообщениям и подробностям, опубликованных в прессе, визит главы британской дипломатии в Соединенные Штаты окончился провалом.Такая заинтересованность Лондона в продолжении конфликта на Украине показывает, что Великобритания направит еще не один десант украинских смертников на российские позиции. Военнослужащие ВСУ и Украина в целом для британцев – лишь расходный материал для достижения своих целей.

https://ukraina.ru/20240410/1054427224.html

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эксклюзив, украина, британия, кэмерон, десант, всу, спецназ, херсонская область