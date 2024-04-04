https://ukraina.ru/20240404/1054311167.html

Тысяча лет войны за ресурсы. Россию хотят вытеснить из Арктики

Тысяча лет войны за ресурсы. Россию хотят вытеснить из Арктики - 04.04.2024 Украина.ру

Тысяча лет войны за ресурсы. Россию хотят вытеснить из Арктики

Крупнейший частный производитель природного газа в России, ПАО "Новатэк" резко сократило добычу природного газа на проекте "Арктик СПГ 2". Предполагается, что компания якобы откажется от проекта. Об этом сообщили СМИ в начале апреля.

2024-04-04T18:52

2024-04-04T18:52

2024-04-04T18:52

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Собрание акционеров утвердило 25 марта последним днем для покупки акций NVTK под дивиденды в размере 44,09 рубля за каждую. Котировки на Мосбирже просели на следующий день на 3,6% до 1315,4 руб.Падение продолжилось вопреки предположениям участников торгов о развороте после дивидендной отсечки. Впрочем, плавный поход графика по оси игрек на юг продолжался с осени. В виновники чуть не записали информагентства, распространившие очевидную новость: газ негде хранить, газ не на чем вывозить.О поисках решений говорили еще в декабре 2023 года. По сообщениям СМИ, "Новатэк" направил клиентам предупреждение о форс-мажоре при поставках сжиженного газа с "Арктик СПГ 2". Этому примеру последовали иностранные инвесторы ─ французский Total Energies SE и японская Mitsui & Co. На эти новости рынок отреагировал так же чутко, как и в ноябре того же года, когда США ввели санкции против самого проекта.2 апреля журналисты российских "Ведомостей", ссылаясь на два источника, владеющих доступом к статистике Минэнерго РФ, заявили о сокращении добычи газа на "Арктик СПГ - 2" до 83 млн кубометров в феврале (против 428 млн кубометров в декабре и 250 млн кубометров в январе). Журналистам Reuters в тот же день два анонимных источника сообщили об остановке первой очереди проекта минимум до конца июня по причине нехватки танкеров из-за американских санкций. Котировки NVTK упали до 1270,6 руб."Арктик СПГ 2" готов к работе. Проблема с газовозами решается. Продолжаем искать поставщиков. Собственные программы тоже есть, но они требуют времени. Мы и компании решаем и будем решать эти вопросы", - заявил 3 апреля журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.К позднему вечеру 3 апреля котировки акций NVTK на Мосбирже подросли на 1,38% до 1304,5 рублей за штуку.Утром 4 апреля РБК, ссылаясь на начальника отдела развития нефтегазового оборудования Минпромторга Хаджимурата Саадулаева, сообщили о договоренности правительства РФ с руководством "Новатэка" о финансировании дорожной карты по созданию оборудования для СПГ-проектов на сумму 24,3 млрд рублей до 2030 года. По его словам, соглашение может быть подписано 5 апреля.ПроизводствоПроизводство сжиженного газа "Арктик СПГ 2" мощностью 19,8 млн тонн в год - очередной проект российской компании "Новатэк" после успешного запуска аналогичного "Ямал СПГ". Базовый проект был подготовлен в 2018 году, первую из трех технологических линий доставили на месторождение Утреннее (разработка 1970-х) на Гыданском полуострове в августе 2023 года.В проекте приняли участие представители Франции, Китая и Японии. Оператором и владельцем всех активов определили ООО "Арктик СПГ 2" в составе:Первую очередь завода - основания гравитационного типа (ОГТ) с резервуарами и технологическими модулями - построили в уникальном Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области и отбуксировали по Северному морскому пути. К строительству третьей линии приступили уже в октябре."Уникальная морская операция по буксировке платформы была завершена всего за 22 дня. Платформа имеет вес 640 тыс. тонн и является самым тяжелым перемещаемым объектом в истории мировой СПГ-отрасли, ее длина составляет 330 м, ширина – 152 м и высота – 90 м", - поясняли в пресс-службе "Новатэка".2 ноября 2023 года Минфин США внес ООО "Арктик СПГ 2" в санкционной список. Американским компаниям запретили осуществлять сделки с россиянами, кроме транзакций для выхода из капитала до 31 января 2024 года. Также под санкции попали связанные с "Новатэком" компании, в том числе управляющая морскими перегрузочными комплексами СПГ "Арктическая перевалка", плавучие хранилища СПГ Саам ПХГ (Мурманск) и Коряк ПХГ (Камчатка). В Госдепе США объяснили это стремлением Вашингтона сократить доходы России от экспорта нефти и газа."Наша цель заключается в том, чтобы прекратить существование этого проекта", - заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.Впрочем, все комментарии в иностранных СМИ, касающиеся желания Запада ограничить Россию якобы только из-за СВО и стремления защитить Украину - ложь. Дело в тысячелетнем противостоянии Запада с Россией и борьбе за ресурсы.Механизм вывозаПо замыслу сжиженный газ должны были поставлять по морю на перегрузочные комплексы в Мурманской области (80%) и Камчатском крае (20%). Затем энергоносители перегружали бы с ледоколов на обычные танкеры и могли транспортировать на рынки стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона по Северному морскому пути.Для доставки до перевалочных пунктов спроектировали специальные ледокольные танкеры класса Arc7, способные прорубать лед толщиной до двух метров. Такие танкеры нужны для того, чтобы поставлять ресурсы по Севморпути без сопровождения ледоколов: на Запад - круглогодично, Восток - в летнюю навигацию.В 2019 году "Новатэк" на полях Восточного экономического форума (это к слову о важности ЯМЭФ, ПМЭФ и ВЭФ) заключил соглашение с "Совкомфлотом" о транспортировке энергоносителей из "Арктик СПГ 2". Для этого было создано совместное предприятие ООО "Современный морской арктический транспорт СПГ". От его имени через год заключены контракты на строительство 14 арктических газовозов на судостроительном комплексе "Звезда" в Приморском крае. Еще один газовоз - пилотный - заказала группа "Совкомфлот"."Совкомфлот" - один из мировых лидеров в отрасли танкерных перевозок. Суда компании транспортируют нефть и сжиженный газ, обслуживают нефтегазовые шельфы. С 2006 года компания владеет газовозами СПГ, специализируется на перевозках в сложных климатических условиях. Первый и единственный ледокольный газовоз "Совкомфлота" был построен специально для проекта "Ямал СПГ" компании "Новатэк" - судно "Кристоф де Маржери" ввели в эксплуатацию в 2017 году."Ямал СПГ" - также международный проект, управляется "Новатэком" (50,1%), французским концерном Total (20%), Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC, 20%) и Фондом Шелкового пути (9,9%). В перевозках задействованы иностранные суда.Анализ вывоза энергоносителей из "Арктик СПГ" представлен в Резюме нетехнического характера от 2021 года. Документ раскрыт и публичен, с текстом можно ознакомиться здесь. Авторы документа просчитали как вариант географической альтернативы перевозок - трубопроводам, так и нулевой альтернативы - фактического отказа от деятельности.Нулевая альтернатива приведет к тому, что Россия не сможет создать опорные пункты по освоению российского сектора Арктики, а многолетние разработки окажутся невостребованными. Экспорт не увеличится, добывающую инфраструктуру придется или законсервировать или демонтировать. Таким образом под угрозой находится реализация государственной стратегии по развитию Арктической зоны.Ледокольные газовозыЧасть ледокольных газовозов для обслуживания "Арктик СПГ 2" должна была построить южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Контракт был заключен в 2020 году, но после известных событий февраля 2022 года иностранцы разорвали договор. Журналистам издания Business Korea судостроители объяснили решение "отключением России от SWIFT и запретом российскому клиенту оплачивать счета". Тем не менее, верфь под новым названием Hanwha Ocean продолжила строительство, но дальнейшая попытка выкупить судна, по данным СМИ, кипрскими компаниями также привела к блокировке американскими санкциями. В конце марта журналисты Bloomberg заявили о трудностях Hanwha Ocean с продажей этих газовозов. Речь идет о трех судах: "Жорес Алферов", "Петр Капица" и "Лев Ландау".Еще три других строящихся на Hanwha Ocean судна ("Илья Мечников", "Николай Басов" и "Николай Семенов") принадлежат японской компании Mitsui OSK Lines Ltd. В феврале представители компании заявили о невозможности зафрахтовать их для проекта "Арктик СПГ 2" из-за санкций и о поисках вариантов продажи. По данным из открытых источников, первый из этой партии танкер "Николай Басов" будет построен приблизительно к июлю 2024 года.Газовозы строятся по проекту SN2366, разработанному южнокорейской компанией Samsung Heavy Industries (SHI). В 2019 году опять же на Восточном экономическом форуме SHI заключила соглашение с российской "Звездой" об учреждении совместного предприятия по управлению проектами строительства флота. Иностранцы предоставили россиянам техническую документацию судов и помогли запустить строительство газовозов в России.Первое судно под строительным номером 041 - "Алексей Косыгин" - достроили на "Звезде" и спустили на воду в мае 2022 года (всего пять). В январе 2024 года компания SHI остановила производство оборудования и модулей для 10 из 15 газовозов, ссылаясь на растущее давление западных санкций на Россию. Судя по всему, судна по номерам от 046 по 055 будут строить на "Звезде".Санкции по ФранцииГаз переходит в жидкое состояние при температуре минус 163 градуса по Цельсию. Для того, чтобы газовоз мог транспортировать СПГ, на нем должны быть установлены соответствующие низкотемпературные танки. На судна типа "Алексей Косыгин" монтировали мембранные системы Mark III Flex по лицензии французской Gaztransport & Technigaz (GTT). Контракт на изготовление был заключен в 2020 году, однако в январе 2023 года договор был приостановлен."После углубленного анализа пакетов европейских санкций №8 и 9, запрещающих, в частности, оказание инжиниринговых услуг в пользу российских компаний, Группа объявляет о прекращении своей деятельности в России", - заявили в GTT.Французский энергетический концерн Total Energies после объявления форс-мажора отказался по от получения своей газовой доли в виду запрета американцами на ее получение. Как бы абсурдно это ни звучало, но это так. Процесс невидимого давления сопровождала развязанная европейскими СМИ лживая информационная кампания. Например, в августе 2022 года газета Le Monde опубликовала статью под заголовком "Как TotalEnergies заправляет российские истребители на Украине" с обвинениями в чуть ли не в финансировании боевых действий и извлечении рекордной прибыли.Total Energies пришлось оправдываться. Компания запросила информацию у "Новатэка" и предоставила французской общественности ответ: газовый конденсат действительно используется для переработки в авиационное топливо, но только полученный керосин идет на экспорт и не сертифицируется в РФ. Что касается прибыли, только за два квартала 2022 года Total Energies потеряла 7,6 млрд долларов США."С учетом описанных выше убытков в размере 7,6 млрд долларов США Россия внесла свой вклад в убыток Total Energies в первом полугодии в размере 5,9 млрд долларов США. Таким образом, Россия оказалась не источником неожиданных прибылей, как вы утверждаете, а источником огромных потерь", - заявили в компании.Еще раньше, в марте 2022 года Total Energies французские СМИ обвинили в "соучастии в военных преступлениях", что вынудило руководство компании заявить о строгом соблюдении всех действующих "и будущих" санкциях против России. В конце того же года компания начала постепенный вывод российских активов, причем продать долю в "Новатэке" оказалось невозможным - из-за санкций.Двум представителям французского концерна просто запретили посещать заседания совета директоров, чтобы они не имели отношения к ее управлению.Арктику на Мурманск?4 апреля история с "Арктик СПГ 2" получила развитие ─ опять на страницах Reuters с пометкой "эксклюзив". Со ссылкой на анонимные источники агентство сообщило о якобы отказе "Новатэка" от проекта и переориентации на Мурманск.Вторая очередь завода СПГ - она же гравитационная платформа - якобы отправится на "Арктик СПГ 2", а вот третья, которую начали строить в октябре, якобы будет использоваться для проекта "Мурманск СПГ". По словам источника Reuters, знакомого с планами, эти варианты рассматриваются.О строительстве Мурманского завода СПГ российские СМИ заявили в октябре 2023 года. Предполагается, что "Новатэк" построит в регионе завод мощностью на 20 млн тонн в год. Для запуска потребуется возвести трубопровод длиной в 1300 км. Из особенностей: действительно, незамерзающая акватория Мурманской области позволит вывозить энергоносители обычными танкерами.Планы и задачи поставлены амбициозные. И перед всеми.К 2030 году доля России на мировом рынке СПГ, как планировалось, должна вырасти до 20% и составить 100 млн тонн в год. Эти цифры называл вице-премьер Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации в ноябре 2023 года.США же, словами журналистов Reuters, поставили перед собой задачу вытеснить Россию из мировых лидеров по производству сжиженного газа. После отказа Европы от трубопроводного российского газа, Россия заменила его на СПГ, тем самым компенсировав поставки. По подсчетам СМИ, Европа получила из России 15,6 млн тонн СПГ, что на 37,7% больше, чем в 2021 году.И на Украину, как и на весь украинский кейс, конечным потребителям на Западе абсолютно наплевать. Поставки СПГ по морю санкции не нарушают.

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новости, эксклюзив, спг, арктика, совкомфлот, россия, сша, мурманск, александр новак, reuters, московская биржа, санкции