"Идут голосовать, а на голову беспилотники": Баранец раскрыл три причины, почему ДРГ ударили по Белгороду - 20.03.2024 Украина.ру
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"Идут голосовать, а на голову беспилотники": Баранец раскрыл три причины, почему ДРГ ударили по Белгороду
"Идут голосовать, а на голову беспилотники": Баранец раскрыл три причины, почему ДРГ ударили по Белгороду - 20.03.2024 Украина.ру
"Идут голосовать, а на голову беспилотники": Баранец раскрыл три причины, почему ДРГ ударили по Белгороду
Украинские власти хотели "подгадить" России перед президентскими выборами и устроили атаку ДРГ на границе, чтобы вызвать недовольство народа. Таким образом киевский режим отрабатывает деньги, который ему дает Запад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-03-20T04:30
2024-03-20T04:30
новости
запад
виктор баранец
белгородская область
всу
дрг
диверсия
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ракетный удар
резервы
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То, что происходит на границе Белгородской области, нельзя связывать с новым украинским наступлением. Это комплекс террористических актов против России, Киев это делает по нескольким причинам, рассказал обозреватель.Во-первых, киевский режим хотел "подгадить" России перед президентскими выборами, чтобы показать, что Россия якобы "не охраняет Белгородскую область" и вызвать недовольство народа. Люди идут голосовать, а им "на голову падают беспилотники", уточнил военный.Третья причина: российская армия серьезно давит ВСУ под Купянском. Противник уже несколько раз подбрасывал туда резервы, но это не улучшило положение ВСУ. Значит, врагу нужно вынудить ВС РФ забрать часть резервов из-под Купянска и перебросить их на границу Белгородчины, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
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новости, запад, виктор баранец, белгородская область, всу, дрг, диверсия, бпла, ракетный удар, резервы, купянск
Новости, Запад, Виктор Баранец, Белгородская область, ВСУ, ДРГ, диверсия, БПЛА, ракетный удар, резервы, Купянск

"Идут голосовать, а на голову беспилотники": Баранец раскрыл три причины, почему ДРГ ударили по Белгороду

04:30 20.03.2024
 
© Настоящий Гладков телеграм-канал
© Настоящий Гладков телеграм-канал
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Украинские власти хотели "подгадить" России перед президентскими выборами и устроили атаку ДРГ на границе, чтобы вызвать недовольство народа. Таким образом киевский режим отрабатывает деньги, который ему дает Запад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
То, что происходит на границе Белгородской области, нельзя связывать с новым украинским наступлением. Это комплекс террористических актов против России, Киев это делает по нескольким причинам, рассказал обозреватель.
Во-первых, киевский режим хотел "подгадить" России перед президентскими выборами, чтобы показать, что Россия якобы "не охраняет Белгородскую область" и вызвать недовольство народа. Люди идут голосовать, а им "на голову падают беспилотники", уточнил военный.

"Второе. Киевский режим отрабатывает деньги, который ему дал Запад. Запад спрашивает: "Почему вы сидите и никак не мучаете Россию. Давайте, устраивайте террористические акты". А украинское командование говорит: "Вы нам заплатили – вот ваш товар", - отметил Баранец.

Третья причина: российская армия серьезно давит ВСУ под Купянском. Противник уже несколько раз подбрасывал туда резервы, но это не улучшило положение ВСУ. Значит, врагу нужно вынудить ВС РФ забрать часть резервов из-под Купянска и перебросить их на границу Белгородчины, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
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