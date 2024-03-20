"Идут голосовать, а на голову беспилотники": Баранец раскрыл три причины, почему ДРГ ударили по Белгороду
© Настоящий Гладков телеграм-канал
© Настоящий Гладков телеграм-канал
Украинские власти хотели "подгадить" России перед президентскими выборами и устроили атаку ДРГ на границе, чтобы вызвать недовольство народа. Таким образом киевский режим отрабатывает деньги, который ему дает Запад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
То, что происходит на границе Белгородской области, нельзя связывать с новым украинским наступлением. Это комплекс террористических актов против России, Киев это делает по нескольким причинам, рассказал обозреватель.
Во-первых, киевский режим хотел "подгадить" России перед президентскими выборами, чтобы показать, что Россия якобы "не охраняет Белгородскую область" и вызвать недовольство народа. Люди идут голосовать, а им "на голову падают беспилотники", уточнил военный.
"Второе. Киевский режим отрабатывает деньги, который ему дал Запад. Запад спрашивает: "Почему вы сидите и никак не мучаете Россию. Давайте, устраивайте террористические акты". А украинское командование говорит: "Вы нам заплатили – вот ваш товар", - отметил Баранец.
Третья причина: российская армия серьезно давит ВСУ под Купянском. Противник уже несколько раз подбрасывал туда резервы, но это не улучшило положение ВСУ. Значит, врагу нужно вынудить ВС РФ забрать часть резервов из-под Купянска и перебросить их на границу Белгородчины, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.