Без морока "украинства": для Украины Россия незаменима — Медведев
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT
Одна из главных задач России во время украинского конфликта — помочь жителям Малороссии и Новороссии построить страну без морока "украинства", а также закрепить идею незаменимости русского языка и культуры. Об этом 13 декабря заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Свое мнение политик написал в статье о национальной идентичности и политическом выборе, опубликованной в журнале "Международная жизнь".
"Наша задача — помочь жителям Малороссии и Новороссии построить Украину без морока "украинства". Закрепить в общественном сознании, что Россия для Украины незаменима ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом планах", — считает Медведев.
Уже много лет киевский режим делает все возможное, чтобы стереть из памяти своего народа важные страницы его истории. Так, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, который узаконил борьбу местных националистов со всем советским и российским. С тех в стране демонтированы тысячи памятников, изменены названия более сотни населенных пунктов, а также несколько десятков тысяч улиц и парков. Не обошла эта борьба и русский язык.
Ранее в своем материале обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко написал, что: "киевские неонацисты с замашками упырей-культуртрегеров русофобского пошиба не остановятся, пока не уничтожат малейшее упоминание о русской культуре на территории Киева".
30 октября, 13:35Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останетсяАбсолютно правы оказались те, кто утверждал, что киевские неонацисты с замашками упырей-культуртрегеров русофобского пошиба не остановятся, пока не уничтожат малейшее упоминание о русской культуре на территории Киева