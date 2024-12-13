https://ukraina.ru/20241213/1059648360.html

Без морока "украинства": для Украины Россия незаменима — Медведев

Без морока "украинства": для Украины Россия незаменима — Медведев - 13.12.2024 Украина.ру

Без морока "украинства": для Украины Россия незаменима — Медведев

Одна из главных задач России во время украинского конфликта — помочь жителям Малороссии и Новороссии построить страну без морока "украинства", а также закрепить идею незаменимости русского языка и культуры. Об этом 13 декабря заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

2024-12-13T17:48

2024-12-13T17:48

2024-12-13T17:48

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Свое мнение политик написал в статье о национальной идентичности и политическом выборе, опубликованной в журнале "Международная жизнь".Уже много лет киевский режим делает все возможное, чтобы стереть из памяти своего народа важные страницы его истории. Так, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, который узаконил борьбу местных националистов со всем советским и российским. С тех в стране демонтированы тысячи памятников, изменены названия более сотни населенных пунктов, а также несколько десятков тысяч улиц и парков. Не обошла эта борьба и русский язык.Ранее в своем материале обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко написал, что: "киевские неонацисты с замашками упырей-культуртрегеров русофобского пошиба не остановятся, пока не уничтожат малейшее упоминание о русской культуре на территории Киева"."В Киеве намечена окончательная зачистка от всего русского, что не просто составляет мировую славу города, но и является частью нерусофобского прошлого и настоящего несчастной Украины, у которой такое (нерусофбоское) будущее отобрали изначально", — считает Скачко.Другие темы: Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой

https://ukraina.ru/20241030/1058476552.html

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новости, украина, россия, малороссия, декоммунизация, русский язык