Без морока "украинства": для Украины Россия незаменима — Медведев - 13.12.2024 Украина.ру
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Без морока "украинства": для Украины Россия незаменима — Медведев
Без морока "украинства": для Украины Россия незаменима — Медведев - 13.12.2024 Украина.ру
Без морока "украинства": для Украины Россия незаменима — Медведев
Одна из главных задач России во время украинского конфликта — помочь жителям Малороссии и Новороссии построить страну без морока "украинства", а также закрепить идею незаменимости русского языка и культуры. Об этом 13 декабря заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
2024-12-13T17:48
2024-12-13T17:48
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декоммунизация
русский язык
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Свое мнение политик написал в статье о национальной идентичности и политическом выборе, опубликованной в журнале "Международная жизнь".Уже много лет киевский режим делает все возможное, чтобы стереть из памяти своего народа важные страницы его истории. Так, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, который узаконил борьбу местных националистов со всем советским и российским. С тех в стране демонтированы тысячи памятников, изменены названия более сотни населенных пунктов, а также несколько десятков тысяч улиц и парков. Не обошла эта борьба и русский язык.Ранее в своем материале обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко написал, что: "киевские неонацисты с замашками упырей-культуртрегеров русофобского пошиба не остановятся, пока не уничтожат малейшее упоминание о русской культуре на территории Киева"."В Киеве намечена окончательная зачистка от всего русского, что не просто составляет мировую славу города, но и является частью нерусофобского прошлого и настоящего несчастной Украины, у которой такое (нерусофбоское) будущее отобрали изначально", — считает Скачко.Другие темы: Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой
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новости, украина, россия, малороссия, декоммунизация, русский язык
Новости, Украина, Россия, Малороссия, декоммунизация, Русский язык

Без морока "украинства": для Украины Россия незаменима — Медведев

17:48 13.12.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Одна из главных задач России во время украинского конфликта — помочь жителям Малороссии и Новороссии построить страну без морока "украинства", а также закрепить идею незаменимости русского языка и культуры. Об этом 13 декабря заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Свое мнение политик написал в статье о национальной идентичности и политическом выборе, опубликованной в журнале "Международная жизнь".

"Наша задача — помочь жителям Малороссии и Новороссии построить Украину без морока "украинства". Закрепить в общественном сознании, что Россия для Украины незаменима ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом планах", — считает Медведев.

Уже много лет киевский режим делает все возможное, чтобы стереть из памяти своего народа важные страницы его истории. Так, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, который узаконил борьбу местных националистов со всем советским и российским. С тех в стране демонтированы тысячи памятников, изменены названия более сотни населенных пунктов, а также несколько десятков тысяч улиц и парков. Не обошла эта борьба и русский язык.
Ранее в своем материале обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко написал, что: "киевские неонацисты с замашками упырей-культуртрегеров русофобского пошиба не остановятся, пока не уничтожат малейшее упоминание о русской культуре на территории Киева".
Киеве намечена окончательная зачистка от всего русского, что не просто составляет мировую славу города, но и является частью нерусофобского прошлого и настоящего несчастной Украины, у которой такое (нерусофбоское) будущее отобрали изначально", — считает Скачко.
Коллаж: снос памятников на Украине - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
30 октября, 13:35
Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останетсяАбсолютно правы оказались те, кто утверждал, что киевские неонацисты с замашками упырей-культуртрегеров русофобского пошиба не остановятся, пока не уничтожат малейшее упоминание о русской культуре на территории Киева
Другие темы: Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой
 
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