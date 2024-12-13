Безвыходное положение: Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседей - 13.12.2024 Украина.ру
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Безвыходное положение: Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседей
Безвыходное положение: Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседей - 13.12.2024 Украина.ру
Безвыходное положение: Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседей
После массированного удара России по энергообъектам Украины в пятницу, 13 декабря, Киев запросил импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысяч мегаватт в час у пяти соседних стран. Об этом сообщила энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале
2024-12-13T14:51
2024-12-13T14:51
новости
украина
россия
таганрог
вооруженные силы украины
укрэнерго
впк
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В публикации говорится, что импорт в течение суток будет происходить из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.В пятницу, 13 декабря, ВС РФ нанесли высокоточный массированный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины.В Минобороны РФ подчеркнули, что это ответ Москвы на недавнюю атаку ВСУ по аэродрому в Таганроге американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Подробности — в материале "Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу.Другие темы: Трампа призвали "порвать" с Байденом и "еврогадами вроде Макрона"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, таганрог, вооруженные силы украины, укрэнерго, впк
Новости, Украина, Россия, Таганрог, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, ВПК

Безвыходное положение: Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседей

14:51 13.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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После массированного удара России по энергообъектам Украины в пятницу, 13 декабря, Киев запросил импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысяч мегаватт в час у пяти соседних стран. Об этом сообщила энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале
В публикации говорится, что импорт в течение суток будет происходить из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.
В пятницу, 13 декабря, ВС РФ нанесли высокоточный массированный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины.
10:24
На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетелоЭнергетика Украины находится под массированным ударом. Такое сообщение утром 13 декабря сделал глава Минэнерго страны Галущенко. Он подтвердил, что во многих городах наблюдаются перебои с электричеством, а Киеве поезда встали прямо на станциях метро
В Минобороны РФ подчеркнули, что это ответ Москвы на недавнюю атаку ВСУ по аэродрому в Таганроге американскими дальнобойными ракетами ATACMS.
Подробности — в материале "Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу.
Другие темы: Трампа призвали "порвать" с Байденом и "еврогадами вроде Макрона"
 
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