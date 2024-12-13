https://ukraina.ru/20241213/1059641665.html
Безвыходное положение: Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседей
Безвыходное положение: Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседей - 13.12.2024 Украина.ру
Безвыходное положение: Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседей
После массированного удара России по энергообъектам Украины в пятницу, 13 декабря, Киев запросил импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысяч мегаватт в час у пяти соседних стран. Об этом сообщила энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале
2024-12-13T14:51
2024-12-13T14:51
2024-12-13T14:51
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В публикации говорится, что импорт в течение суток будет происходить из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.В пятницу, 13 декабря, ВС РФ нанесли высокоточный массированный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины.В Минобороны РФ подчеркнули, что это ответ Москвы на недавнюю атаку ВСУ по аэродрому в Таганроге американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Подробности — в материале "Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу.Другие темы: Трампа призвали "порвать" с Байденом и "еврогадами вроде Макрона"
https://ukraina.ru/20241213/1059630639.html
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новости, украина, россия, таганрог, вооруженные силы украины, укрэнерго, впк
Новости, Украина, Россия, Таганрог, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, ВПК
Безвыходное положение: Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседей
После массированного удара России по энергообъектам Украины в пятницу, 13 декабря, Киев запросил импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысяч мегаватт в час у пяти соседних стран. Об этом сообщила энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале