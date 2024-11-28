https://ukraina.ru/20241128/1059251848.html

Виктор Кутырь: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку

Виктор Кутырь: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку - 28.11.2024 Украина.ру

Виктор Кутырь: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку

Я бы всерьез отнесся к сообщениям о том, что Украина подготовила на Западе какие-то бригады. Противник готовится к последнему рывку до или сразу после инаугурации Трампа. Они где-то нанесут удар. Повторение контрнаступа им вообще ничего не даст. Десант в Крым сейчас невозможен из-за штормов

2024-11-28T06:05

2024-11-28T06:05

2024-11-28T06:05

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Следовательно, у противника остается либо Воронежская, либо Брянская область со стороны Чернигова и Сум, считает ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор КутырьОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Виктор Борисович, что вы думаете по поводу "Орешника"? Выходит, что наши пехотинцы тянули время в этих позиционных боях ради того, чтобы наши оружейники изготовили шайтан-машину, способную стереть с лица земли любой непонравившийся нам объект на территории Украины и Запада?- Я бы не был столь категоричным.Вне зависимости от того, что происходило в стране, мы всегда разрабатывали новые виды вооружений. Скорее всего, "Орешник" - это система нового типа, которую мы сделали в ответ на баллистические ракеты в США, способные прилететь к нам из Европы. Сначала мы его просто испытывали, а потом применили и показали. Теперь удары вглубь России и угрозы отправить войска НАТО на Украину напоминают примерно такой разговор негодяя с обычным человеком:- Да что ты можешь…- Да у тебя оружия нет…- Да этот пистолет у тебя игрушечный…- Да у тебя патронов нет…- Да ты все равно не выстрелишь…- Да у тебя патроны холостые…- Да ты стреляешь плохо. Промахнулся…- Да ты мне случайно в ногу попал…- Да тебе слабо мне в голову выстре....Так что когда-нибудь этот монолог Запада закончится.Мы могли и раньше показать "Орешник", но не могли этого сделать из-за определенных обстоятельств. Только обыватель думает, что ударить баллистической ракетой – это так просто. Мы предупредили США, потому что только у России и Америки есть системы, которые контролируют все, что происходит за горизонтом. Если кто-то просто так запустит ракету, нужно нажимать красную кнопку и наступит судный день. Поэтому мы сказали американцам: "Это не по вам".Скорее всего, удар был нанесен болванками. У нашего Генштаба есть данные объективного контроля атаки, но нам их не показывают. Все, что мы видим, опубликовано вражескими каналами. Но понятно, что сама кинетическая энергия от удара уже привела к серьезным повреждениям."Орешник" — это не последнее, что мы показали. Запад убедится, что все наши "мультики" - реальное оружие, которое может его уничтожить.- Вы сказали, что "Орешник" был изготовлен в ответ на баллистические ракеты в США, способные прилететь к нам из Европы. А у вас остались какие-то детские воспоминания конца 1970х годов, когда мы разместили в Сумской области "Пионеры" в ответ на то, что США разместили в Европе "Першинги" и "Томагавки"?- Это было не только в Сумской области. У нас был целый стратегический пояс. У нас тогда самые передовые и способные части стояли в Польше и в ГДР, потому что основной удар НАТО пришелся бы по ним. Сегодня эта гонка вооружений продолжается. Тут многое будет зависеть от того, кто сильнее и кто кого перехитрит.- Мы в нынешней гонке вооружений приблизимся к уровню Советского Союза?- Мы от него и не отставали. Наши деды придумали столько интересного, что нам остается додумывать новое и улучшать старое.- Минобороны РФ в своем сообщении подробно рассказало, как за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области и пообещало жесткий ответ. Будут у вас по этому поводу пожелания и предпочтения?- Надо сделать так, чтобы противнику было понятно, что в следующий раз мы уже не мимо него выстрелим, а попадем в ногу. Если и это не поможет – выстрелим в голову.- "Нога" - это Украина, а "голова" - это США? Или применительно к объектам на Украине тоже есть "ноги" и "головы"?- Сначала речь пойдет об украинских объектах, а потом что-то должно прилететь и по рядом стоящим. По поводу конкретных целей гадать не буду. Скажу только, что порядок ответов должен быть такой: выстрел в ногу, выстрел в грудь, выстрел в голову.- Постепенно переходим от темы прилетов к ситуации на фронте. В прошлый раз мы с вами обсуждали, насколько Шостка важна для Украины в военном отношении. Так вот за последние пару недель по артиллерийским заводам "Импульс" и "Звезда" мы стали активно наносить удары.- Я уже говорил, что все это военно-химическое производство находится не в самой Шостке, а в отдельных микрорайонах на приличном отдалении от города. Эти заводы были построены при СССР и хорошо укреплены. Что-то спрятано под землей, какие-то цеха находятся в разных частях города, где-то размещены ложные цели.Это только недавно в сети появилось видео прилетов по шосткинскому заводу. Сначала они были рядом. Ничего не получилось, потом – получилось. Спустя пару недель опять получилось. Насколько эффективно мы попали вам не скажет никто. У нас нет данных объективного контроля. Мы даже спутниковые снимки пораженных украинских объектов видим из вражеских каналов.Повторюсь, "что конкретно мы поразили" - это вопрос риторический.- Тогда другой риторический вопрос. Мы можем куда-то ударить в Сумской области, чтобы ВСУ навсегда ушли из-под Курска?- Приведу бытовой пример.К вам в дом залез бандит. Вы можете стрелять по нему через дверь или через окно. Но пока вы его физически не вытащите оттуда, вы проблему не решите. Для этого вам нужно или заморить его голодом, или ломать дверь. Сейчас мы в Курской области никуда не спешим. Нам нужно оттуда бесповоротно выбить ВСУ, чтобы у них не было желания туда вернуться. Если они куда-то убегут из Курской области, они побреются, помоются, а потом побегут куда-то еще.Я бы всерьез отнесся к сообщениям о том, что Украина подготовила на Западе какие-то бригады. Противник готовится к последнему рывку до или сразу после инаугурации Трампа. Они где-то нанесут удар. Повторение контрнаступа им вообще ничего не даст. Десант в Крым сейчас невозможен из-за штормов. Следовательно, у них остается либо Воронежская, либо Брянская область со стороны Чернигова и Сум.Когда ВСУ заходили в Курскую область, левый фланг у них был прикрыт рейкой Сейм, а правый – рекой Псел. Они шли по этому коридору, стараясь перебить все наши мосты и понтоны. В случае нападении на Брянскую область их фланги тоже будут прикрыты реками: либо Десна-Днепр, либо Десна-Сейм.Десна-Днепр – это уже Белоруссия. Готова ли Украина атаковать Брянскую область через Гомель? Почему нет. Готова ли Украина атаковать Брянскую область со стороны Знобь-Новгородского района Сумской области, чтобы овладеть Погаром? Там болота, но этот вариант тоже не исключен. Наступление со стороны Середино-Будского района на Суземку? Это тоже вполне реально.Нужно понимать, что Погар и Суземка – это города, которые находятся очень близко к границе. Украине, чтобы добраться до них, хватит одного рывка. Да, там леса и болота. Но она может дождаться, когда эту местность скует мороз, либо атаковать по дорогам. Атаковать по дорогам опасно, но мы же видим, что иногда логики в действиях киевского режима вообще нет.- Нападение на Воронежскую область мне кажется совсем уж нереальным. Как ВСУ могут готовить наступление на Валуйки (Белгородская область), когда у них трещит Купянский участок?- Во-первых, как я уже сказал, военная логика в действия киевского режима зачастую отсутствует. Во-вторых, у нас же до сих пор не было разбирательств относительно того, что же произошло в Курской области. То ли вражеская разведка сработала хорошо, то ли наша разведка все профукала. К тому же, у нас были случаи, когда бойцы бились две-три недели в полном окружении, а были те, кто сдались в первые же часы. Можно ли все эти аспекты запланировать? Нет, нельзя.А так я согласен, что ВСУ было бы логичнее наступать в Брянской области в направлении двух конкретных городов: Суземка (чтобы перерезать трассу "Москва-Киев-Брянск") и Погар (чтобы перерезать трассу "Брянск-Гомель").- При этом наши диверсанты заходили в населенный пункт Гремяч (Черниговской области), который располагаются по дороге от Погара на Новгород-Северский вдоль Десны. Мы можем оттуда нанести некий упреждающий удар по этой гипотетической Брянской группировке ВСУ или растащить действующую Курскую группировку ВСУ?- Теоретически, да. Но там те же самые леса и болота, а самая хорошая трасса идет на Чернигов из Гомеля. Все эти дороги от "Трех сестер" (пограничный пункт на стыке границ России, Украины и Белоруссии) не настолько хороши. И там перепад высот. Это заметно даже когда ты едешь на машине (спуск-подъем, спуск-подъем).Да, на машине от Новгород-Северского ты можешь попасть в Шостку, переправившись через Десну. Но форсировать Десну очень тяжело. Это не Псел и не Сейм. В том месте она полноводная. И если мы предпримем наступление от Гремяча на Новгород-Северский, мы попадем в мешок, потому что у нас будет слабая логистика.Эффективный превентивный удар возможен только в том случае, если Белоруссия снова позволит нам использовать свою территорию. Согласится ли на это Минск – вопрос.Теперь насчет Гремяча. В этом поселке уже давно никто не живет, и там удобно прятаться. Именно там скрывались всякие власовцы. Примерно там же мы уничтожили ДРГ с американскими наемниками. По этим контрабандистским тропам очень удобно заезжать и выезжать на внедорожниках. И наш спецназ туда тоже заходил. Но по одной узкой дороге завести туда полноценную войсковую группировку будет невозможно.- Вы сказали, что Белоруссия вряд ли даст нам повторно использовать свою территорию для превентивного удара. А Украина учитывает, что в случае такого нападения Лукашенко теперь точно будет требовать ударов тактическим ядерным оружием по Киеву?- При всей своей вспыльчивости Лукашенко вполне рациональный политик. Он бы не смог столько лет удержаться у власти, если бы не умел просчитывать на несколько шагов вперед. Но если Украина все же попробует атаковать Брянскую область через Белоруссию, ответ Москвы и Минска будет жестоким.Надо понимать, что Гомель – это не только большой город, но и самая короткая дорога на Киев через Чернигов. Если у Украины наступление сразу не задастся, у российско-белорусских войск может возникнуть соблазн одним ударом решить исход всей СВО.И мы, и противник будут все это взвешивать.- Обсудим еще один гипотетический сценарий СВО. СМИ пишут, что министр обороны Украины поехал в Южную Корею выпрашивать танки и артиллерию. Похоже, киевский режим нарывается на все, что только можно.- Понятно, что Украина – это как лисичка, которая взяла спички и пытается поджечь море. Но конкретно эта поездка – не более чем пиар.Что конкретно сейчас может сделать Южная Корея для поддержки Киева? Напасть на Пхеньян? Нет. Дать танки и артиллерию? Так тогда Северная Корея может напасть на Сеул.Допустим, киевский режим все же получит южнокорейское оружие. Тебе нужно время, чтобы понять, как оно стреляет. Ладно, если бы это еще была американская техника. У нас на Украине много специалистов владеет корейским языком? Самые мощные факультеты востоковедения всегда были в Санкт-Петербурге и Москве. Украина специализировалась на других языках и направлениях.- А нам с северокорейской техникой будет проще разобраться, потому что она советского происхождения?- Это во-первых. А, во-вторых, армии КНДР надо где-то учиться. Северокорейские военнослужащие могут приехать в Россию на своей технике, чтобы вдали от линии фронта попробовать свою артиллерию и РСЗО. Украина же сама называет себя военным полигоном. Если натовские специалисты запускают по нам ракеты, почему нам нельзя разрешить то же самое ребятам из Северной Кореи?- Вы в Чечне были командиром роты. Представьте, что вы отправляетесь на СВО и вам поступает приказ принять на себя командование ротой северокорейских военнослужащих. Что вы будете делать в первую очередь?- Побегу искать двух-трех толковых переводчиков, потому что с испорченным телефоном ты много не навоюешь (смеется).Да что там корейцы. Я когда еще на срочной службе был сержантом, мне привезли узбеков, которые принципиально отказывались подчиняться. "Я не понимаю, что вы от меня хотите" - говорили они мне на русском языке. Мне пришлось обратиться к моему другу-узбеку, чтобы он объяснил мне, как будет по-узбекски "кругом", "равняйсь" и "смирно". Я им это все начал говорить. "Ого, откуда ты наш язык знаешь?". Да не знаю я их языка. Я только знаю как команды отдавать (смеется).Даже если ты хорошо знаешь язык, ты можешь не знать конкретных его нюансов. Представьте, если сейчас американец попадет служить рядовым в русскую армию. Русский армейский язык – это даже русский не язык, на котором говорят в кабаке. Да он там с ума сойдет (смеется).Языковой барьер – это серьезная проблема. Поэтому нам нужно много качественных военных переводчиков.О других деталях СВО - в интервью Алексея Самойлова: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах

https://ukraina.ru/20230628/1047638412.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, брянская область, дональд трамп, александр лукашенко, вооруженные силы украины, нато, белоруссия, курская область, ядерное оружие, "орешник", кндр