Загадочный "Орешник" и интересы мировых финансистов. Украина в международном контексте - 28.11.2024 Украина.ру
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Загадочный "Орешник" и интересы мировых финансистов. Украина в международном контексте
Загадочный "Орешник" и интересы мировых финансистов. Украина в международном контексте - 28.11.2024 Украина.ру
Загадочный "Орешник" и интересы мировых финансистов. Украина в международном контексте
Удар российской баллистической ракеты "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске обозначил новую фазу военного конфликта на Украине
2024-11-28T05:40
2024-11-28T05:40
эксклюзив
украина
россия
запад
владимир путин
эммануэль макрон
мвф
южмаш
мариуполь
"орешник"
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Что это было – блеф российского лидера Владимира Путина, предупреждение Западу или повод для новой эскалации? Об этом на днях дискутируют эксперты на страницах иностранных изданий.Американцы надеются не на мудрость собственного руководства, а на самообладание российскогоПрезидент России Владимир Путин, который дорожит своим образом человека, чьи слова не расходятся с действием, не смог не ответить на одобренные Вашингтоном удары американскими ракетами по Курской и Брянской областям 19 и 21 ноября, пишет The National Interest в своей статье от 27 ноября.Иначе восприятие российской мощи пошатнется, а угрозы Западу покажутся неубедительными. Поэтому Путин должен был действовать, как минимум из самоуважения, утверждает издание."Москва предпочла ответить на действующем поле боя, а не атаковать интересы Запада в глобальном масштабе. Запуск “Орешника” — гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности в неядерном исполнении — по уже разоренной Украине послужил этой цели. Этой атакой Москва показала зубы, не нанеся серьезного ущерба. Россия доказала, что у нее есть оружие, ранее не представленное, и она готова его применить", - подчеркивается в статье.При этом американское издание больше беспокоит не ответ России, который был предпринят с соблюдением всех правил, установленных в рамках российско-американской системы оповещения, а постоянные провокации со стороны уходящей администрации Байдена, которая провоцирует Москву на ядерный удар.По мнению авторов издания, запуск "Орешника" по заводу в Днепропетровске показал, что переход власти в США — опаснейший период, в течение которого возможна значительная эскалация.Холостой "Орешник" не пугает?Сербский государственный телеканал РТС в вечернем эфире 26 ноября организовал экспертную дискуссию о том, как запуск российского "Орешника" повлияет на ход военного конфликта на Украине.Эксперт по ракетному вооружению Саво Ивкович скептически отнесся к возможностям новой российской ракеты, утверждая, что исчерпывающих данных о ее силе и дальности полета нет."Дальность ракет может быть разная, она зависит от нагрузки, которую ракета несет. Некоторые эксперты утверждают, что это – модификация существующей системы, а американские источники определяют ее как ракету средней дальности – от 1000 до 3500 километров", – рассказал Ивкович.Сербский историк Александр Животич сделал акцент на изменении ядерной доктрины России, которая первый раз появилась отдельно от общей военной доктрины в 2020 году. При этом он подчеркнул, что в самом названии документа упоминается не использование ядерного оружия, а стратегия ядерного сдерживания.Животич напомнил, что в доктрине также упоминаются несколько сценариев, при которых Россия имеет право на предупредительный удар. Удары американскими ракетами по территории Курской и Брянской областей как раз соответствуют описанной ситуации, однако Москва не использовала свое ядерное оружие в ответ на эти удары."И в этом случае, и в ряде других, ядерная доктрина прежде всего является инструментом сдерживания. Ядерное оружие сделано не для того, чтобы его использовали – страх сохраняет баланс сил", - полагает Животич.При этом эксперт не верит, что до ядерной войны действительно дойдет.Журналист и физик Слободан Бубневич подчеркнул, что не существует систем ПРО, которые могли бы остановить ядерные снаряды, движущиеся с такой скоростью, с которой летит "Орешник"."В чем состоит идея ядерного зонта? Идея в том, что вы пробуете во всех сегментах обороны – от систем ПРО до подводных лодок и авиации, добиться своего рода переноса ядерных мощностей на территорию противника. Когда у вас две такие силы, существует страх с обеих сторон. Уже 80 лет нет ядерной войны именно из-за этого обоюдного страха", - резюмировал Буневич.Тем временем польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita рассказал, что ситуация с тестированием российской баллистической ракеты намного сложнее. По его словам, таким образом русские убедились в том, что системы ПВО, имеющиеся в распоряжении украинцев, не способны бороться с такими ракетами, которые преодолевают расстояния на большой высоте."Системы спутниковой разведки, будь то военная, американская или коммерческая, которой располагают украинцы, должна была обнаружить запуск и полет этой ракеты. Однако ее не увидели, тревоги никто не поднял. Для русских это сигнал, что разведывательные системы, которые имеются в распоряжении Украины, или те, которые работают в интересах Украины, не способны обнаружить баллистическую ракету, потому что они ее действительно не заметили", — пояснил Скшипчак.В результате атаки с использованием "Орешника" русские убедились, что этими ракетами можно, например, ударить по Киеву, разрушить украинские политические и командные центры. При этом ВСУ не смогут обнаружить и сбить ракету, которая может нанести Украине гораздо больший ущерб, чем до сих пор наносили другие ракетные средства, используемые Москвой, резюмировал польский генерал.От идеи до реализации: Франция и Британия готовят подразделения для отправки на УкраинуОтправка национальных войск на Украину, которая в Великобритании и Франции ранее обсуждалась скорее на уровне идеи, теперь, похоже, близка к практической реализации, пишет хорватские издание Advance, ссылаясь на публикацию французского Le Monde от 25 ноября.Хорватские журналисты цитируют французских коллег, которые утверждают, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон вернулись к обсуждению возможного размещения британо-французского военного контингента на Украине после недавнего визита Стармера в Париж.Готовы ли европейцы воевать и гибнуть на Украине уже этой зимой, задаются вопросом авторы публикации.При этом они допускают, что у Стармера и Макрона есть определенные причины, которые заставляют их обсуждать эту тему."Эти двое верно служат финансовой олигархии, которая по силе и власти намного их превосходит, а у важных фигур в этих транснациональных кругах свое видение вооруженного конфликта на Украине", - предполагает хорватские издание.Advance напоминает слова представителя Международного валютного фонда (МВФ) Присциллы Тоффано, которая заявила на конференции в Киеве, что Украина зарекомендовала себя как "надежный заемщик" с убедительным планом выплаты долга."Финансировать Украину сейчас целесообразно не только ввиду ценностей, принципов и морали, но и выгодно для ее союзников. Лучше сейчас финансировать Украину и предотвратить ее проигрыш в конфликте, чем потом нести расходы на дополнительную оборону или беженцев, если Украина проиграет", — заявила Тоффано.Хорватские журналисты считают наблюдение представителя МВФ весьма интересным и верным по сути."Если Россия победит, то в итоге может заглотить всю Украину. Но если Украины больше не будет, то кто вернет Западу все те сотни миллиардов долларов США, которые были потрачены на помощь украинской армии, экономике и госаппарату? От Украины ждут, что она все вернет, да еще и с процентами. Конечно, и проценты и основную сумму рассчитывают получить за счет украинских природных ресурсов, которые очень ценны и которых у Украины очень много", - отмечается в статье.В Мариуполь возвращаются его жителиБританский Times 27 ноября пишет о 50-ти тысячах украинцев, которые ранее уехали из зоны боевых действий, но сейчас уже вернулись в Мариуполь и на другие российские территории.Авторы статьи цитируют слова депутата Верховной рады от партии "Слуга народа", Максима Ткаченко, который ранее рассказал, что около 150 тысяч человек отказались от попыток наладить новую жизнь в контролируемых Киевом регионах Украины и вернулись на территории, освобожденные Россией.По словам Ткаченко, у них не осталось выбора, так как от украинского государства они не получили должной помощи – ни жилья, ни социальной поддержки, ни работы.Депутат Рады также отметил, что большинство временно перемещенных граждан столкнулись с дискриминацией и не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей.Times напоминает, что заявление украинского депутата прозвучало после того, как советник бывшего мэра Мариуполя Пётр Андрющенко заявил, что по меньшей мере 50 тысяч человек вернулись в Мариуполь с тех пор, как он был освобожден российской армией в 2022 году.Это произошло из-за отсутствия помощи киевских властей – беженцы не смогли начать жизнь с чистого листа в районах, подконтрольных Киеву, рассказал Андрющенко. По его словам, это не "вопрос идеологии".Британское издание также отметило, что тысячи украинцев вернулись в Мариуполь, чтобы переоформить право собственности на недвижимость по российским законам.По данным Times, внутренними переселенцами на Украине стали почти четыре миллиона граждан (по данным омбудсмена при Верховной Раде Дмитрия Лубинца – 4,9 млн – Ред.). Они получают две тысячи гривен (5 тысяч рублей) в месяц от правительства или три тысячи гривен, если у них есть несовершеннолетние дети или люди с инвалидностью.При этом Всемирный банк (ВК) оценивает восстановление поврежденного или разрушенного жилого фонда на Украине в 120 миллиардов фунтов стерлингов. При нынешнем финансировании в четыре миллиарда гривен в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет, подчеркивает британская газета.В продлении конфликта на Украине заинтересованы многие игроки. Их мотивы как политические, так и финансовые. С каждым днем конфликта ставки повышаются, а риск его разрастания только увеличивается. Пока же иностранные СМИ теряются в догадках, каким именно будет новый ответ Москвы на продолжение ракетных обстрелов российской территории. Больше об экономической ситуации на Украине - в материале Ивана Лизана Экономика Украины и война: досрочные репарации, отопительный сезон без отопления и ЕБРР против Ахметова
https://ukraina.ru/20241127/1059216221.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, россия, запад, владимир путин, эммануэль макрон, мвф, южмаш, мариуполь, "орешник"
Эксклюзив, Украина, Россия, Запад, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, МВФ, Южмаш, Мариуполь, "Орешник"

Загадочный "Орешник" и интересы мировых финансистов. Украина в международном контексте

05:40 28.11.2024
 
Коллаж: Украина в международном контексте
Коллаж: Украина в международном контексте
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Удар российской баллистической ракеты "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске обозначил новую фазу военного конфликта на Украине
Что это было – блеф российского лидера Владимира Путина, предупреждение Западу или повод для новой эскалации? Об этом на днях дискутируют эксперты на страницах иностранных изданий.
Американцы надеются не на мудрость собственного руководства, а на самообладание российского
Президент России Владимир Путин, который дорожит своим образом человека, чьи слова не расходятся с действием, не смог не ответить на одобренные Вашингтоном удары американскими ракетами по Курской и Брянской областям 19 и 21 ноября, пишет The National Interest в своей статье от 27 ноября.
Иначе восприятие российской мощи пошатнется, а угрозы Западу покажутся неубедительными. Поэтому Путин должен был действовать, как минимум из самоуважения, утверждает издание.
"Москва предпочла ответить на действующем поле боя, а не атаковать интересы Запада в глобальном масштабе. Запуск “Орешника” — гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности в неядерном исполнении — по уже разоренной Украине послужил этой цели. Этой атакой Москва показала зубы, не нанеся серьезного ущерба. Россия доказала, что у нее есть оружие, ранее не представленное, и она готова его применить", - подчеркивается в статье.
При этом американское издание больше беспокоит не ответ России, который был предпринят с соблюдением всех правил, установленных в рамках российско-американской системы оповещения, а постоянные провокации со стороны уходящей администрации Байдена, которая провоцирует Москву на ядерный удар.
По мнению авторов издания, запуск "Орешника" по заводу в Днепропетровске показал, что переход власти в США — опаснейший период, в течение которого возможна значительная эскалация.
"Складывается впечатление, что главная защита от большой войны — это самообладание Москвы, а отнюдь не мудрость Вашингтона. Неужели искусство военной дипломатии на Западе умерло окончательно? Сейчас бы оно пришлось как нельзя более кстати", - констатирует The National Interest.
Холостой "Орешник" не пугает?
Сербский государственный телеканал РТС в вечернем эфире 26 ноября организовал экспертную дискуссию о том, как запуск российского "Орешника" повлияет на ход военного конфликта на Украине.
Эксперт по ракетному вооружению Саво Ивкович скептически отнесся к возможностям новой российской ракеты, утверждая, что исчерпывающих данных о ее силе и дальности полета нет.
"Дальность ракет может быть разная, она зависит от нагрузки, которую ракета несет. Некоторые эксперты утверждают, что это – модификация существующей системы, а американские источники определяют ее как ракету средней дальности – от 1000 до 3500 километров", – рассказал Ивкович.
Павел Леонов интервью
Вчера, 07:00
Павел Леонов: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зонуКак человек, который изучает ядерное оружие времен холодной войны, я выступаю за то, чтобы конфликт до нее не доходил. Но тут все зависит от двух людей, которые сидят за шахматной доской. Ты делаешь ход – противник отвечает – ты отвечаешь своим ходом
Сербский историк Александр Животич сделал акцент на изменении ядерной доктрины России, которая первый раз появилась отдельно от общей военной доктрины в 2020 году. При этом он подчеркнул, что в самом названии документа упоминается не использование ядерного оружия, а стратегия ядерного сдерживания.
Животич напомнил, что в доктрине также упоминаются несколько сценариев, при которых Россия имеет право на предупредительный удар. Удары американскими ракетами по территории Курской и Брянской областей как раз соответствуют описанной ситуации, однако Москва не использовала свое ядерное оружие в ответ на эти удары.
"И в этом случае, и в ряде других, ядерная доктрина прежде всего является инструментом сдерживания. Ядерное оружие сделано не для того, чтобы его использовали – страх сохраняет баланс сил", - полагает Животич.
При этом эксперт не верит, что до ядерной войны действительно дойдет.
Журналист и физик Слободан Бубневич подчеркнул, что не существует систем ПРО, которые могли бы остановить ядерные снаряды, движущиеся с такой скоростью, с которой летит "Орешник".
"В чем состоит идея ядерного зонта? Идея в том, что вы пробуете во всех сегментах обороны – от систем ПРО до подводных лодок и авиации, добиться своего рода переноса ядерных мощностей на территорию противника. Когда у вас две такие силы, существует страх с обеих сторон. Уже 80 лет нет ядерной войны именно из-за этого обоюдного страха", - резюмировал Буневич.
Тем временем польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita рассказал, что ситуация с тестированием российской баллистической ракеты намного сложнее. По его словам, таким образом русские убедились в том, что системы ПВО, имеющиеся в распоряжении украинцев, не способны бороться с такими ракетами, которые преодолевают расстояния на большой высоте.
"Системы спутниковой разведки, будь то военная, американская или коммерческая, которой располагают украинцы, должна была обнаружить запуск и полет этой ракеты. Однако ее не увидели, тревоги никто не поднял. Для русских это сигнал, что разведывательные системы, которые имеются в распоряжении Украины, или те, которые работают в интересах Украины, не способны обнаружить баллистическую ракету, потому что они ее действительно не заметили", — пояснил Скшипчак.
В результате атаки с использованием "Орешника" русские убедились, что этими ракетами можно, например, ударить по Киеву, разрушить украинские политические и командные центры. При этом ВСУ не смогут обнаружить и сбить ракету, которая может нанести Украине гораздо больший ущерб, чем до сих пор наносили другие ракетные средства, используемые Москвой, резюмировал польский генерал.
удар Орешником по Днепропетровску
Вчера, 03:41
Уверяют, что РФ блефует и просят дать "Томагавки". Как на Украине отреагировали на удар "Орешника"На прошлой неделе ВС РФ впервые применили по украинскому военному объекту (заводу "Южмаш") в Днепре новую ракету "Орешник", по поводу которой на Украине сразу же возникли разногласия и разночтения.
От идеи до реализации: Франция и Британия готовят подразделения для отправки на Украину
Отправка национальных войск на Украину, которая в Великобритании и Франции ранее обсуждалась скорее на уровне идеи, теперь, похоже, близка к практической реализации, пишет хорватские издание Advance, ссылаясь на публикацию французского Le Monde от 25 ноября.
Хорватские журналисты цитируют французских коллег, которые утверждают, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон вернулись к обсуждению возможного размещения британо-французского военного контингента на Украине после недавнего визита Стармера в Париж.
Готовы ли европейцы воевать и гибнуть на Украине уже этой зимой, задаются вопросом авторы публикации.
"Конечно же, нет. Те немногие, кого привлекает эта идея, уже давно участвуют в украинской международной бойне. Однако в воинственных планах, которые вынашиваются в кругах высшей политической элиты, мнение европейцев не учитывается", - отвечают на собственный вопрос авторы статьи.
При этом они допускают, что у Стармера и Макрона есть определенные причины, которые заставляют их обсуждать эту тему.
"Эти двое верно служат финансовой олигархии, которая по силе и власти намного их превосходит, а у важных фигур в этих транснациональных кругах свое видение вооруженного конфликта на Украине", - предполагает хорватские издание.
Advance напоминает слова представителя Международного валютного фонда (МВФ) Присциллы Тоффано, которая заявила на конференции в Киеве, что Украина зарекомендовала себя как "надежный заемщик" с убедительным планом выплаты долга.
"Финансировать Украину сейчас целесообразно не только ввиду ценностей, принципов и морали, но и выгодно для ее союзников. Лучше сейчас финансировать Украину и предотвратить ее проигрыш в конфликте, чем потом нести расходы на дополнительную оборону или беженцев, если Украина проиграет", — заявила Тоффано.
Хорватские журналисты считают наблюдение представителя МВФ весьма интересным и верным по сути.
"Если Россия победит, то в итоге может заглотить всю Украину. Но если Украины больше не будет, то кто вернет Западу все те сотни миллиардов долларов США, которые были потрачены на помощь украинской армии, экономике и госаппарату?
От Украины ждут, что она все вернет, да еще и с процентами. Конечно, и проценты и основную сумму рассчитывают получить за счет украинских природных ресурсов, которые очень ценны и которых у Украины очень много", - отмечается в статье.
В Мариуполь возвращаются его жители
Британский Times 27 ноября пишет о 50-ти тысячах украинцев, которые ранее уехали из зоны боевых действий, но сейчас уже вернулись в Мариуполь и на другие российские территории.
Авторы статьи цитируют слова депутата Верховной рады от партии "Слуга народа", Максима Ткаченко, который ранее рассказал, что около 150 тысяч человек отказались от попыток наладить новую жизнь в контролируемых Киевом регионах Украины и вернулись на территории, освобожденные Россией.
По словам Ткаченко, у них не осталось выбора, так как от украинского государства они не получили должной помощи – ни жилья, ни социальной поддержки, ни работы.
Депутат Рады также отметил, что большинство временно перемещенных граждан столкнулись с дискриминацией и не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей.
Times напоминает, что заявление украинского депутата прозвучало после того, как советник бывшего мэра Мариуполя Пётр Андрющенко заявил, что по меньшей мере 50 тысяч человек вернулись в Мариуполь с тех пор, как он был освобожден российской армией в 2022 году.
Это произошло из-за отсутствия помощи киевских властей – беженцы не смогли начать жизнь с чистого листа в районах, подконтрольных Киеву, рассказал Андрющенко. По его словам, это не "вопрос идеологии".
Британское издание также отметило, что тысячи украинцев вернулись в Мариуполь, чтобы переоформить право собственности на недвижимость по российским законам.
По данным Times, внутренними переселенцами на Украине стали почти четыре миллиона граждан (по данным омбудсмена при Верховной Раде Дмитрия Лубинца – 4,9 млн – Ред.). Они получают две тысячи гривен (5 тысяч рублей) в месяц от правительства или три тысячи гривен, если у них есть несовершеннолетние дети или люди с инвалидностью.
При этом Всемирный банк (ВК) оценивает восстановление поврежденного или разрушенного жилого фонда на Украине в 120 миллиардов фунтов стерлингов. При нынешнем финансировании в четыре миллиарда гривен в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет, подчеркивает британская газета.
В продлении конфликта на Украине заинтересованы многие игроки. Их мотивы как политические, так и финансовые. С каждым днем конфликта ставки повышаются, а риск его разрастания только увеличивается.
Пока же иностранные СМИ теряются в догадках, каким именно будет новый ответ Москвы на продолжение ракетных обстрелов российской территории.
Больше об экономической ситуации на Украине - в материале Ивана Лизана Экономика Украины и война: досрочные репарации, отопительный сезон без отопления и ЕБРР против Ахметова
 
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06:05Виктор Кутырь: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку
06:00Самойлов: "Орешник" был абсолютно засекречен, удар по Южмашу стал ответом на скрытую передачу ATACMS
05:59"Нельзя читать без брома". Украинские эксперты вспоминают Винниченко и критикуют западные СМИ
05:45"Сгорят в ядерном пепле": эксперт о том, почему нападение на Приднестровье обернется крахом для Украины
05:40Загадочный "Орешник" и интересы мировых финансистов. Украина в международном контексте
05:20Эксперт: если Киев и Кишинев нападут на Тирасполь, ВС РФ ударят по порту в Одессе и аэродрому в Кишиневе
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