https://ukraina.ru/20241213/1059643050.html

Юрий Кнутов: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев

Юрий Кнутов: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев - 13.12.2024 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев

Киевский режим утратил здравый смысл и действует по указке наиболее радикальных американских политиков, которые делают все для эскалации войны с Россией. И через эту эскалацию втянуть НАТО в войну против нашей страны. И чем больше ВСУ терпят поражение в Курской области или в Донбассе, тем больше Киев совершает безрассудных действий.

2024-12-13T15:10

2024-12-13T15:10

2024-12-13T15:18

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаку на аэродром в Таганроге. Украинская сторона признала его одним из самых масштабных с начала боевых действий.- Юрий Альбертович, можем ли мы уже сейчас судить об эффективности этого налета?- Судить об этом сложно. Но на Украине действует наше подполье. Оно оценивает вероятность попаданий. С другой стороны, есть снимки спутников, которые после обработки позволяют оценить эффективность ударов. Но как правило, от 90 до 100 процентов целей выводится из строя.Этот налет – ответ на удар американскими ракетами по Таганрогу. На Украине уже заявляли, что нужно готовиться к тяжелой зиме, они запросили генераторы, мобильные станции подогрева воды. Это говорит о том, что удары по объектам энергетики эффективны, и они будут продолжены.- Кстати, наше подполье сообщает об ударе по военному аэродрому в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Попадание было, вероятно, в подземный склад.- По нему регулярно наносятся удары, есть информация, что там базируются F-16. Взлетно-посадочная полоса используется не только для запуска самолетов, но и БПЛА.- Но даже после серии ударов аэродром продолжает функционировать?- Его восстанавливают. День-два требуются для того, чтобы заделать выбоины, всего около недели уходит на восстановительные работы. После того, как им удается его восстановить, мы снова выводим его из строя.- Трамп назвал глупым решение разрешить Украине бить дальнобоем по российской территории. Можно ли ожидать, что таких атак, как недавний удар по Таганрогу, больше не будет?- Киевский режим утратил здравый смысл и действует по указке наиболее радикальных американских политиков, которые делают все для эскалации войны с Россией. И через эту эскалацию втянуть НАТО в войну против нашей страны. И чем больше ВСУ терпят поражение в Курской области или в Донбассе, тем больше киевский режим совершает безрассудных действий.И Трамп понимает, что все может закончиться тем, что "Орешник", и не один, прилетит и в Киев, а не только на объекты военно-промышленного комплекса типа Южмаша. Но и Зеленский осознает, что после инаугурации Трампа шансов остаться в кресле президента у него мало, поэтому он пытается максимально эскалировать ситуацию, чтобы у Трампа не было возможности его сменить.- Говоря о прилете "Орешника" в Киев, вы имеет в виду удары по правительственному кварталу украинской столицы?- Да. Трамп и отметил, что Россия проявляет терпение и ожидает смены руководства в США. Хотя я иллюзий в отношении Трампа не питаю. Вспомните, как Трамп в 2017 году приказал нанести ракетный удар по Сирии в ответ на применение химического оружия, хотя это была инсценировка. Эффективность удара была снижена благодаря работе сирийской и российской ПВО. Но само решение было популистским жестким и неоправданным. Трамп и на Украине может действовать популистски.- Недавно в СМИ попало сообщение о том, что Украине было передано 847 ракет для системы Patriot. Это общее количество ракет, переданных с начала военной кампании, или это недавняя поставка?- У меня сложилось впечатление, что это поставка, которая будет сейчас. При этом производство ракет для этих систем растет.Но давайте не забывать, что есть некоторые интересные моменты. Первое, наши ударные средства научились преодолевать зоны безопасности, прикрытые системой Patriot. Во-вторых, даже когда Patriot работает из засад недалеко от линии боевого соприкосновения, мы успешно сбиваем ракеты Patriot. Это феноменальные результаты, которые говорят о том, что наши системы более эффективны, чем американские.Поэтому для нас это не станет тяжелым препятствием. Здесь важна и работа наших разведывательно-ударных комплексов (РУК), Искандер-М и других. Они будут в состоянии находить склады этих ракет и выводить из строя, обезоруживая комплексы ПВО. Во-вторых, вывод из строя станций наведения ракет делает комплекс ПВО слепым и бесполезным.- По состоянию на конец года насколько выведена из строя энергосистема Украины?- На сегодняшний день функционирует только атомная энергетика. И она обеспечивает потребности крупных городов. Что касается обычной энергетики, то она выведена из строя процентов на 70. Не надо забывать, что мы действуем не огульно. Мы понимаем, что там есть мирное население, и его надо обеспечивать теплом. Поэтому мы стараемся подходить к этому вопросу диверсифицировано, чтобы отключать от тепла и электричества военные предприятия.- Есть информация о том, что наши разведгруппы уже заходят на окраину Красноармейска (Покровска). Как будут развиваться боевые действия на этом участке фронта в ближайшее время?- Покровск — это серьезно укрепленный населенный пункт. Украина вложила туда немалые средства. А главная проблема в отсутствии людей, которые должны этот город оборонять. Сейчас попытаются снимать резервы из Харьковской, а может, и из Курской областей и перебрасывать туда. Сырский таким образом будет пытаться сдержать наше продвижение.Но вчера нашим войскам оставалось пройти 2,5 километра до города. То, что ДРГ заходят на окраину, это объективная информация, соответствующая действительности. Если будем действовать быстро и с разных направлений, то сможем блокировать город и освободить его. Сложно прогнозировать даты, но думаю, что за месяц постараемся город зачистить.- В Курской области освобождены Плёхово и Дарьино, причем в Плёхово, судя по видео, было уничтожено значительное количество бронетехники. Как освобождение этих сел поможет ситуации на Курском направлении?- Если посмотреть на карту, то из района Суджи мы пытаемся двигаться на северо-запад, а с севера – на юго-восток. Эти стрелы должны разрезать украинскую группировку и отрезать ее от снабжения. Перспективы образования такого котла хорошо просматриваются.Подробно о ситуации в зоне СВО Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа

https://ukraina.ru/20241212/1059614290.html

https://ukraina.ru/20241213/1059635340.html

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