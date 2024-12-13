https://ukraina.ru/20241213/1059645644.html

Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж новых граждан периода работы на Украине

Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж новых граждан периода работы на Украине - 13.12.2024 Украина.ру

Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж новых граждан периода работы на Украине

Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж граждан страны период их работы на Украине с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов

2024-12-13T15:42

2024-12-13T15:42

2024-12-13T15:42

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В документе уточняется, что трудовой стаж граждан России при определении права на страховую пенсию будут включаться периоды работы:Для подтверждения этого стажа, гражданам потребуется предъявить документы, выданные работодателями или государственными органами.Уточняется, что инициатива коснется 236,6 тысяч человек, а суммарные расходы на выплату им пенсий составят более 7,2 млрд рублей в 2024 году, свыше 7,6 млрд - в 2025 году и более 8,1 млрд - в 2026-м.Закон, за исключением нескольких положений, вступит в силу 1 июля 2025 года.Весной прошлого года Путин подписал закон "О гражданстве РФ", предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, а также лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ.Летом текущего года депутаты нижней палаты российского парламента проголосовали за законопроект, обязывающий новых граждан страны становятся на воинский учет в России. Нововведениями предусмотрено лишение приобретенного гражданства в случае отсутствия постановки на воинский учет.Другие темы: Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой.

https://ukraina.ru/20230428/1045776197.html

https://ukraina.ru/20240731/1056594349.html

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