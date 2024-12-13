Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж новых граждан периода работы на Украине
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Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж граждан страны период их работы на Украине с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов
В документе уточняется, что трудовой стаж граждан России при определении права на страховую пенсию будут включаться периоды работы:
- —на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года;
- —в Донецкой и Луганской Народных Республиках — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года;
- —в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2022 года.
Для подтверждения этого стажа, гражданам потребуется предъявить документы, выданные работодателями или государственными органами.
Уточняется, что инициатива коснется 236,6 тысяч человек, а суммарные расходы на выплату им пенсий составят более 7,2 млрд рублей в 2024 году, свыше 7,6 млрд - в 2025 году и более 8,1 млрд - в 2026-м.
Закон, за исключением нескольких положений, вступит в силу 1 июля 2025 года.
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