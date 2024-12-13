Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж новых граждан периода работы на Украине - 13.12.2024 Украина.ру
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Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж новых граждан периода работы на Украине
Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж новых граждан периода работы на Украине - 13.12.2024 Украина.ру
Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж новых граждан периода работы на Украине
Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж граждан страны период их работы на Украине с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов
2024-12-13T15:42
2024-12-13T15:42
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В документе уточняется, что трудовой стаж граждан России при определении права на страховую пенсию будут включаться периоды работы:Для подтверждения этого стажа, гражданам потребуется предъявить документы, выданные работодателями или государственными органами.Уточняется, что инициатива коснется 236,6 тысяч человек, а суммарные расходы на выплату им пенсий составят более 7,2 млрд рублей в 2024 году, свыше 7,6 млрд - в 2025 году и более 8,1 млрд - в 2026-м.Закон, за исключением нескольких положений, вступит в силу 1 июля 2025 года.Весной прошлого года Путин подписал закон "О гражданстве РФ", предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, а также лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ.Летом текущего года депутаты нижней палаты российского парламента проголосовали за законопроект, обязывающий новых граждан страны становятся на воинский учет в России. Нововведениями предусмотрено лишение приобретенного гражданства в случае отсутствия постановки на воинский учет.Другие темы: Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой.
https://ukraina.ru/20230428/1045776197.html
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новости, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область, владимир путин, закон, пенсии
Новости, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область, Владимир Путин, Закон, пенсии

Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж новых граждан периода работы на Украине

15:42 13.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО
Президент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО
© POOL
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Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж граждан страны период их работы на Украине с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов
В документе уточняется, что трудовой стаж граждан России при определении права на страховую пенсию будут включаться периоды работы:
Для подтверждения этого стажа, гражданам потребуется предъявить документы, выданные работодателями или государственными органами.
Уточняется, что инициатива коснется 236,6 тысяч человек, а суммарные расходы на выплату им пенсий составят более 7,2 млрд рублей в 2024 году, свыше 7,6 млрд - в 2025 году и более 8,1 млрд - в 2026-м.
Закон, за исключением нескольких положений, вступит в силу 1 июля 2025 года.
Весной прошлого года Путин подписал закон "О гражданстве РФ", предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, а также лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ.
Паспорт гражданство РФ России - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
28 апреля 2023, 15:38
За дискредитацию российской армии теперь можно лишиться гражданства РФ - Путин подписал законПрезидент России Владимир Путин подписал закон "О гражданстве РФ", предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, а также лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ, сообщает РИА Новости 28 апреля
Летом текущего года депутаты нижней палаты российского парламента проголосовали за законопроект, обязывающий новых граждан страны становятся на воинский учет в России. Нововведениями предусмотрено лишение приобретенного гражданства в случае отсутствия постановки на воинский учет.
31 июля, 16:18
Госдума приняла закон, обязывающий новых граждан РФ вставать на воинский учетДепутаты нижней палаты российского парламента 31 июля проголосовали за законопроект о гражданстве. Отныне иностранцы при получении российского гражданства не только присягают, но и обязательно становятся на воинский учёт
Другие темы: Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой.
 
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