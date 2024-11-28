https://ukraina.ru/20241128/1059272335.html

"Чистая математика" геноцида: США предлагают отправлять на смерть украинцев с 18 лет

"Чистая математика" геноцида: США предлагают отправлять на смерть украинцев с 18 лет - 28.11.2024 Украина.ру

"Чистая математика" геноцида: США предлагают отправлять на смерть украинцев с 18 лет

США настаивают, что Украина должна нарастить темпы мобилизации за счет снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Иначе, полагают из-за океана, успеха на поле боя ВСУ ждать не стоит

2024-11-28T12:28

2024-11-28T12:28

2024-11-28T12:28

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

мобилизация

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Кадровое голоданиеМобилизация на Украине была объявлена в первый же день российской военной спецоперации. Официально она считается всеобщей, однако на практике многие сумели выехать за границу, у кого-то есть бронь, а кто-то не подходит по возрасту.Среди последних пока это участь минует тех, кому нет 25-ти или уже больше 60-ти. До весны этого года минимальным возрастным порогом был возраст 27 лет, однако решением властей его понизили на два года. Это было связано с нехваткой личного состава в армии.С тех пор разговоры об ужесточении мобилизации на Украине периодически активизируются. Кадровые проблемы ВСУ обостряются стремительно. Виной этому несколько факторов.Во-первых, ход боевых действий в последнее время складывается не в пользу Украины. Командование с подачи Владимира Зеленского до последнего момента не дает приказа эвакуироваться, чтобы избежать безнадежных оборонительных боев, как было, например, в Угледаре или в настоящий момент в Курахово. В итоге личный состав ВСУ просто перемалывается в этих сражениях, итогом которых все равно становится потеря контроля над очередным населенным пунктом и откат назад.Во-вторых, подавляющее большинство мотивированных и опытных бойцов уже покоятся на кладбищах по всем украинским городам, в окопы бросают необученных, неподготовленных, хворых мужчин предпенсионного и близкого к этому возраста, которые не понимают, за что они воюют.Происходящее в городах страны все больше напоминает настоящую охоту на людей, когда сотрудники военкоматов (или на украинский манер территориальных центров комплектования) выхватывают и силой пакуют всех подвернувшихся под руку. Таких охотников в народе так и прозвали – людоловы. Теперь мужчины – редкие гости на улицах украинских городов, многие просто бояться выходить из дома.Самые отмороженные украинские военные такой стиль мобилизации только поддерживают. Более того, они считают, что настал момент подзакрутить гайки."Им надо дать полномочия, надо дать возможность применять физическую силу к уклонисту. Стрелять надо дать право", - заявил недавно в одном из интервью старший сержант ВСУ Андрей Соколов.Впрочем, мобилизация уже давно идет под аккомпанемент стрельбы. На днях в Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники военкомата открыли огонь в сторону мужчины, который пытался отбить своего сына от людоловов.Еще одна немаловажная причина провалов – избирательный характер бронирования. Так, мобилизация по-прежнему обходит стороной госаппарат, всевозможных депутатов разных уровней, чиновников, а также тех, кто попросту смог откупиться.Не стесняются отсиживаться в тылу разномастные активисты и патриоты, у которых вдруг "находят" какие-то застарелые болезни, не позволяющие им отправиться воевать. Так было, например, с бывшим лидером одесского "Правого сектора"*, а ныне околополитическим деятелем Сергеем Стерненко. Теперь он исправно носит очки и утверждает, что не пригоден к службе из-за плохого зрения.Зато регулярно отменяют бронь у действительно важных специалистов, которые обеспечивают функционирование жизненно необходимых отраслей и сфер государства. Накануне мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин сообщил, что глава региональной военной администрации отменил отсрочку для всех местных коммунальщиков и постановил отправить их в армию в двухдневный срок.Периодически сторонники тотальной войны призывают поставить под ружье не только всех мужчин, но и женщин."Давно поддерживаю мобилизацию женщин. <...> Если мобилизовывать женщин, то мужчин [будут] мобилизовывать меньше. Начать следовало бы с мобилизации на тыловые должности: делопроизводителей, кадровиков, подразделений охраны и тому подобное. В тылу сейчас много "пристроенных" - тысячи и тысячи мужчин, которые "порешали" и которых боевые подразделения уже заждались. <...> Второе важное направление - трудовая мобилизация, которая у нас вообще забыта. Для выполнения хозяйственных работ и наращивания темпов оборонной промышленности", - написала в начале ноября депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.При этом сама парламентарий встать в строй не спешит, предпочитая этому законотворчество в перерывах между ведением своих соцсетей.По опыту ВьетнамаИ вот, теперь уже американцы считают, что без ужесточения мобилизации Украине не обойтись. Пока такие заявления доходят окольными путями, через неназванных источников западных СМИ.Так, практически одновременно об этом сообщили "Ассошиэйтед Пресс" и "Рейтер", журналисты которых побеседовали с американскими чиновниками. Они считают, что для продолжения боевых действий порог мобилизации нужно снизить до 18 лет.Отмечается, что Соединенные Штаты полагают, что в достаточной степени обеспечили ВСУ оружием. Теперь дело за властями Украины.В Киеве при этом полагают, что для продолжения войны им требуется еще порядка 160 тыс. военнослужащих. Это число можно обеспечить в рамках текущей мобилизации, считают власти. В качестве оправдания приводится тезис о том, что Запад должен интенсифицировать поставки вооружений.Месяц назад советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что в США демократы и республиканцы синхронно призывают Киев снизить возраст мобилизуемых. По его словам, они приводят в пример опыт войны во Вьетнаме, куда отправляли американцев с 19 лет."Президент Зеленский не поддался давлению и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста", - отмечал Лещенко.Советник Зеленского Дмитрий Литвин также заявил, что нет смысла ужесточать мобилизацию, так как западные партнеры не могут обеспечить оружием те части, которые уже сформированы."Не имеет смысла призывать Украину снизить призывной возраст, предположительно для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя", - написал он в соцсети Х в ответ на новости о требованиях американцев.Население стремительно убываетКак бы не отнекивались украинские власти, скрытая подготовка к мобилизации 18-летних уже идет. Один из ее признаков – анонсированная Зеленским система специальных контрактов на службу в армию для тех, кому нет 25 лет.Предполагается, что подписавшие такой контракт будут отправляться в зону боевых действий исключительно на год. При этом нет никаких гарантий, что таких новобранцев вернут домой через год, так как за это время ситуация может поменяться в корне.Маловероятно, что полностью зависящий от Запада киевский режим сможет долго держать оборону и оберегать от мобилизации молодежь. Если в США решат окончательно принести Украину в жертву своих антироссийских планов, то в окопы бросят и молодых людей, и пенсионеров, и женщин, а там глядишь и до детей дойдет.Такие методы очень скоро поставят под вопрос будущее народа Украины, который рискует просто закончится и безвозвратно уйти в историю. За прошлый год рождаемость в стране упала до рекордного для этой территории за три сотни лет уровня - 187 тыс. детей.По самым оптимистичным оценкам, к началу 2030-х гг. население Украины сократится до 26 млн человек, хотя по официальной статистике на 1 февраля 2022 года в стране проживали свыше 41 млн (де-факто меньше, учтено было население ДНР и ЛНР).Таков результат геноцида, который проводится сейчас на Украине властями этого государства.*Деятельность организации запрещена в РФО том, как советская шутка про половину страны сидевших, которую охраняла другая половина, повторилась в виде фарса на современной Украине - в материале издания Украина.ру Как Украина стала страной уголовников и крепостных.

https://ukraina.ru/20241128/1059251848.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мобилизация