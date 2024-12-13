Кабмин уволил главу Института нацпамяти, обещавшего вернуться в ряды ВСУ - 13.12.2024 Украина.ру
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Кабмин уволил главу Института нацпамяти, обещавшего вернуться в ряды ВСУ
Кабмин уволил главу Института нацпамяти, обещавшего вернуться в ряды ВСУ - 13.12.2024 Украина.ру
Кабмин уволил главу Института нацпамяти, обещавшего вернуться в ряды ВСУ
Кабмин уволил Антона Дробовича с должности главы Украинского института национальной памяти. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук
2024-12-13T14:52
2024-12-13T14:53
новости
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антон дробович
владимир вятрович
вооруженные силы украины
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Уточняется, что у Дробовича закончился пятилетний контракт, а продлевать его не стали.Дробович имеет неоднозначную репутацию даже на Украине. Он предлагал сделать из "Арки свободы украинского народа" символ ЛГБТ*, называл Красную армию "коммуняцкими отрядами", но в то же время осуждал марш националистов в честь дивизии СС "Галичина".В апреле текущего года Дробович уволился из рядов ВСУ "по болезни отца". Тогда он предположил, что еще вернется в ВСУ, потому что "война с Россией скоро не закончится" и "от нее не получится уйти или уехать".Дробовичу 39 лет, он имеет степень кандидата философских наук. Украинский институт национальной памяти он возглавлял с 11 декабря 2019 года, придя туда на место нынешнего депутата Рады Владимира Вятровича.Другие темы: ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий.* Запрещенная в России организация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, антон дробович, владимир вятрович, вооруженные силы украины, кабмин, курахово, всу, увольнение
Новости, Украина, Россия, Антон Дробович, Владимир Вятрович, Вооруженные силы Украины, Кабмин, Курахово, ВСУ, увольнение

Кабмин уволил главу Института нацпамяти, обещавшего вернуться в ряды ВСУ

14:52 13.12.2024 (обновлено: 14:53 13.12.2024)
 
Фото: пресс-служба форума Украина-30, Антон Дробович
Фото: пресс-служба форума Украина-30, Антон Дробович
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Кабмин уволил Антона Дробовича с должности главы Украинского института национальной памяти. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук
Уточняется, что у Дробовича закончился пятилетний контракт, а продлевать его не стали.
Дробович имеет неоднозначную репутацию даже на Украине. Он предлагал сделать из "Арки свободы украинского народа" символ ЛГБТ*, называл Красную армию "коммуняцкими отрядами", но в то же время осуждал марш националистов в честь дивизии СС "Галичина".
В апреле текущего года Дробович уволился из рядов ВСУ "по болезни отца". Тогда он предположил, что еще вернется в ВСУ, потому что "война с Россией скоро не закончится" и "от нее не получится уйти или уехать".
Дробовичу 39 лет, он имеет степень кандидата философских наук. Украинский институт национальной памяти он возглавлял с 11 декабря 2019 года, придя туда на место нынешнего депутата Рады Владимира Вятровича.
5 апреля, 19:20История
Украинский институт нацпамяти сражается с империализмом, заседая в особняке русских дворян и КГБНа днях институт Национальной памяти Украины назначил русского советского писателя, киевлянина Михаила Булгакова "украинофобом" и "имперцем"
Другие темы: ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий.
* Запрещенная в России организация.
 
НовостиУкраинаРоссияАнтон ДробовичВладимир ВятровичВооруженные силы УкраиныКабминКураховоВСУувольнение
 
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