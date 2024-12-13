https://ukraina.ru/20241213/1059642385.html

Кабмин уволил главу Института нацпамяти, обещавшего вернуться в ряды ВСУ

Кабмин уволил главу Института нацпамяти, обещавшего вернуться в ряды ВСУ - 13.12.2024 Украина.ру

Кабмин уволил главу Института нацпамяти, обещавшего вернуться в ряды ВСУ

Кабмин уволил Антона Дробовича с должности главы Украинского института национальной памяти. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук

2024-12-13T14:52

2024-12-13T14:52

2024-12-13T14:53

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Уточняется, что у Дробовича закончился пятилетний контракт, а продлевать его не стали.Дробович имеет неоднозначную репутацию даже на Украине. Он предлагал сделать из "Арки свободы украинского народа" символ ЛГБТ*, называл Красную армию "коммуняцкими отрядами", но в то же время осуждал марш националистов в честь дивизии СС "Галичина".В апреле текущего года Дробович уволился из рядов ВСУ "по болезни отца". Тогда он предположил, что еще вернется в ВСУ, потому что "война с Россией скоро не закончится" и "от нее не получится уйти или уехать".Дробовичу 39 лет, он имеет степень кандидата философских наук. Украинский институт национальной памяти он возглавлял с 11 декабря 2019 года, придя туда на место нынешнего депутата Рады Владимира Вятровича.Другие темы: ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий.* Запрещенная в России организация.

https://ukraina.ru/20240405/1054340465.html

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новости, украина, россия, антон дробович, владимир вятрович, вооруженные силы украины, кабмин, курахово, всу, увольнение