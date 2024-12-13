https://ukraina.ru/20241213/1059642385.html
Кабмин уволил главу Института нацпамяти, обещавшего вернуться в ряды ВСУ
Кабмин уволил главу Института нацпамяти, обещавшего вернуться в ряды ВСУ - 13.12.2024 Украина.ру
Кабмин уволил главу Института нацпамяти, обещавшего вернуться в ряды ВСУ
Кабмин уволил Антона Дробовича с должности главы Украинского института национальной памяти. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук
2024-12-13T14:52
2024-12-13T14:52
2024-12-13T14:53
новости
украина
россия
антон дробович
владимир вятрович
вооруженные силы украины
кабмин
курахово
всу
увольнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059642029_3:0:1240:696_1920x0_80_0_0_6e2d57bb2075fe009f0f496cc578450c.jpg.webp
Уточняется, что у Дробовича закончился пятилетний контракт, а продлевать его не стали.Дробович имеет неоднозначную репутацию даже на Украине. Он предлагал сделать из "Арки свободы украинского народа" символ ЛГБТ*, называл Красную армию "коммуняцкими отрядами", но в то же время осуждал марш националистов в честь дивизии СС "Галичина".В апреле текущего года Дробович уволился из рядов ВСУ "по болезни отца". Тогда он предположил, что еще вернется в ВСУ, потому что "война с Россией скоро не закончится" и "от нее не получится уйти или уехать".Дробовичу 39 лет, он имеет степень кандидата философских наук. Украинский институт национальной памяти он возглавлял с 11 декабря 2019 года, придя туда на место нынешнего депутата Рады Владимира Вятровича.Другие темы: ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий.* Запрещенная в России организация.
https://ukraina.ru/20240405/1054340465.html
украина
россия
курахово
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059642029_222:0:1150:696_1920x0_80_0_0_f9188d170c79473e64f2025d2b06dc95.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, антон дробович, владимир вятрович, вооруженные силы украины, кабмин, курахово, всу, увольнение
Новости, Украина, Россия, Антон Дробович, Владимир Вятрович, Вооруженные силы Украины, Кабмин, Курахово, ВСУ, увольнение
Кабмин уволил главу Института нацпамяти, обещавшего вернуться в ряды ВСУ
14:52 13.12.2024 (обновлено: 14:53 13.12.2024)
Кабмин уволил Антона Дробовича с должности главы Украинского института национальной памяти. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук