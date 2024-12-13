https://ukraina.ru/20241213/1059651322.html

Интервенты под видом миротворцев. Какие европейские войска могут оказаться на Украине

Интервенты под видом миротворцев. Какие европейские войска могут оказаться на Украине - 13.12.2024 Украина.ру

Интервенты под видом миротворцев. Какие европейские войска могут оказаться на Украине

Италия готова отправить своих миротворцев на Украину, в Ливан и сектор Газа. Об этом министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил 12 декабря итальянским СМИ

2024-12-13T18:48

2024-12-13T18:48

2024-12-13T18:48

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Он добавил, что итальянцы "готовы сыграть ту роль, в которой они как нация всегда отличались", и выразил надежду, что у него вскоре появится возможность поговорить о миротворческой миссии на Украине.Этот же вопрос в четверг обсудили в Варшаве президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск. После переговоров Туск заявил, что Польша пока не планирует отправку своих войск на Украину.Накануне визита президента Франции в Варшаву газета Rzeczpospolita сообщила, что в столицу Польши Макрон везет план европейской миротворческой миссии, "которая позволит сохранить суверенитет Украины в рамках возможного соглашения Трампа и Путина". Издание сослалось на слова работающего над проектом миссии эксперта французского Института международных отношений Эли Тененбаум. По его информации, речь идет о контингенте из пяти бригад, состоящих их 40 тыс. человек. При этом источник издания не уточнил, из каких стран будут эти военные.Французский лидер уже долгое время вынашивает план отправки европейских войск на Украину. Правда, изначально он предлагал отправить войска отдельных стран Евросоюза для поддержки ВСУ. После конференции по вопросам поддержки Украины, которая в конце февраля прошла в Париже, Макрон заявлял, что возможность отправки войск лидеры западных стран обсудили, но консенсус достигнут не был."Однако ничего исключать нельзя", – подчеркивал он.Незадолго до поездки в Варшаву Эммануэль Макрон в Париже организовал трехстороннюю встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. По информации источников в офисе Зеленского, в ходе этой встречи обсуждался вопрос гарантий будущего мира на Украине. Агентство Reuters отметило, что Макрон воспользовался переговорами, чтобы продемонстрировать усилия Европы на украинском направлении и готовность равноценно разделить с США бремя обеспечения безопасности.Усилия Макрона, по всей видимости, не прошли даром. По информации газеты The Wall Street Journal, Дональд Трамп настаивает на том, чтобы на Украину направились именно европейские солдаты. Они станут частью сил по поддержанию мира или мониторингу режима прекращения огня, но их развертывание не будет проходить в рамках операции НАТО, уточнило издание.Американские солдаты не будут участвовать в этой миссии, сообщила американская газета.Тем временем в Кремле считают, что разговоры об отправке миротворческой миссии на Украину преждевременны. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не стоит забегать вперед и обсуждать это, пока нет никакого перемирия."Мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели", – сказал Песков журналистам 13 декабря, подчеркнув, что Россия сохраняет открытость к переговорам и считает их необходимыми.Примечание пресс-секретаря президента России более чем справедливо, учитывая то, что в соответствии с международным правом, миротворческие военные контингенты должны действовать в рамках мандата, который предоставляет им Совбез ООН. Вряд ли Россия согласилась бы с размещением какой-либо другой миротворческой миссии на территории Украины, кроме миссии ООН.При этом участие западных миротворцев, в том числе из тех стран Евросоюза, которые согласились бы принять участие в этой непростой миссии, уже само по себе поставило бы под вопрос достижение целей специальной военной операции, о которых говорил Дмитрий Песков. Их развертывание на территории Украины автоматически значило бы присутствие натовских военных в бывшей советской республике, против которого последовательно выступает Москва. Как раз недопущение расширения блока НАТО на территорию Украины и было одной из главных причин для начала СВО.Присутствие военного контингента отдельных стран Запада, которые при этом являются членами НАТО, на территории Украины одновременно означало бы и приход натовской военной инфраструктуры в республику. В этой связи можно вспомнить опыт проведения миротворческой миссии под эгидой НАТО на территории южного сербского края Косово и Метохия. Несмотря на то, что миссия проводилась в соответствии с мандатом ООН, Соединенные Штаты злоупотребили ею для того, чтобы развернуть в 1999 году самую большую свою военную базу на Балканах – Кэмп Бондстил возле города Урошевац.Опыт проведения миротворческих миссий с участием стран НАТО на территории бывшей Югославии также свидетельствует о том, что западные миротворцы по каким-то причинам не в состоянии справиться с главной своей задачей – обеспечением безопасности мирного населения на той территории, на которой они стоят.Например, во время гражданской войны в Хорватии "голубые каски", которые были введены в регион в 1992 году для того, чтобы не допустить усугубления конфликта. На правах сторонних наблюдателей, избрав тактику невмешательства, они отчасти послужили одним из факторов разгрома Республики Сербская Краина (автономии, провозглашенной сербами, проживающими на территории Хорватии – Ред.) некоторое время спустя.Когда в августе 1995 года хорватская армия перешла в массированное наступление на Республику Сербская Краина, "голубые каски" миротворческого контингента ООН самоустранились, пропустив их через свои позиции без какого бы то ни было сопротивления.Лишь сектор "Восток" в Восточной Славонии, где стояли в том числе российские миротворцы, были приведены в боевую готовность, как только началась хорватская операция "Буря" по уничтожению Сербской Краины. Однако на этом участке хорватские войска не начали вторжение – возможно, именно из-за присутствия российских миротворцев, а также близости области к границе с Сербией и контроле со стороны югославской армии. По словам генсека ООН, операция "Буря" продемонстрировала неспособность миротворцев ООН повлиять на развитие событий в зоне конфликта. Поделиться хорватским опытом по зачистке территории от сербского населения в начале конфликта на Донбассе премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович "щедро" предлагал киевскому режиму.Во время событий в боснийском городе Сребреница в июле 1995 года батальон голландских миротворцев, который отвечал за этот участок, не был в состоянии помешать гибели мусульман, которые находились в городе в момент его взятия Армией Республики Сербской.Данные о числе жертв резни в Сребренице сильно разнятся в зависимости от источников. Мусульманские источники говорят о жертвах исключительно среди мирного населения, и утверждают, что их число достигает 8000 человек. Сербская сторона доказывает, что уже данные последней предвоенной переписи населения доказывают, что это число необоснованно. Руководство Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины сформировало Независимую международную комиссию по расследованию произошедшего в Сребренице и ее окрестностях в 1992—1995 гг, которая пришла к выводу, что речь идет о 2500 убитых.В составе миротворческой миссии под командованием НАТО в Косово с 1999 года принимал участие российский контингент. Однако в 2003 году было принято речение о сворачивании деятельности миссии, и в июле того года последний российский солдат покинул территорию южного сербского края. В марте 2004 года в Косово и Метохии начался сербский погром, в результате которого было убито 27 мирных жителей, 4000 человек были вынуждены покинуть дома, 800 домов и 36 православных храмов были повреждены или уничтожены.Миротворческая операция, проводимая во время гражданских конфликтов на территории бывшей Югославии в 1990-е годы, сильно скомпрометировала институт международной поддержки мира, когда он проводится с подавляющим участием стран НАТО или под их командованием. Поэтому есть повод хорошо задуматься об оправданности повторения югославского опыта на территории Украины.Однако то, что Эммануэль Макрон под видом миротворцев предлагает для Украины, вряд ли можно назвать миротворческой операцией в общепринятом смысле этого слова. Невозможно планировать такую операцию в разгаре военных действий, не понимая, каков будет итог конфликта, где будут разграничительные линии, на каких началах в конце концов будет достигнута договоренность о его прекращении.Служба внешней разведки России предупредила об этом в конце ноября, заявив о намерениях Запада ввести под видом "миротворцев" 100 тысяч военнослужащих. Их задача – обеспечить заморозку конфликта и дать Киеву возможность подготовиться "к реваншу". Также НАТО рассчитывает за это время восстановить военно-промышленный комплекс Украины, уверены в ведомстве.Президент Франции в данном случае прибегает к излюбленному западному приему подмены понятий. Дело осталось за малым – убедить все заинтересованные стороны в том, что его план стоящий. Это будет чрезвычайно сложно.Больше о перспективе мирного урегулирования на Украине в статье Владимира Скачко Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире

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Татьяна Стоянович

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