Ответ на Таганрог. Итоги 13 декабря на Украине
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
© Фото : ДСНС України / Telegram
Минобороны России заявило об ответном ударе по объектам инфраструктуры, обеспечивающим работу оборонно-промышленного комплекса Украины
Днём 13 декабря министерство обороны России сообщило об ответном ударе по Украине.
"11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесён ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог. В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - отмечалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.
К тому времени СМИ сообщили о взрывах, которые звучали по всей территории Украины. В том числе, взрывы были и на Западной Украине.
Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы применила не только свои, но и северокорейские ракеты. При этом он назвал этот удар одним из самых масштабных.
"Очередной российский ракетный удар по Украине. Крылатые ракеты, баллистика. По предварительным отчётам, было 93 ракеты. В частности, была по меньшей мере одна северокорейская ракета. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из наиболее масштабных ударов по нашей энергетике", — написал Зеленский в своём телеграм-канале.
Воздушные силы ВСУ и вовсе заявили, что якобы сбили 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К", 80 ударных БПЛА и 1 баллистическую ракету "Искандер-М".
"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В том числе эффективно отработали F-16-е!" — указывалось в сообщении Воздушных сил ВСУ.
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Однако главы украинских регионов подпортили победные реляции Зеленского и украинского военного командования.
Так, глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила, что Прикарпатье подверглось "самой массированной атаке" за время СВО.
"На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом – объекты критической инфраструктуры. Есть попадания! По состоянию на сейчас, к счастью, – без пострадавших", — заявила Онищук.
По её словам, в области работали силы ПВО.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также сообщил, что были атакованы объекты энергетики в области.
"К счастью, по состоянию на эту минуту, информации о пострадавших нет. Однако из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии. Детали позже", – написал глава ОВА в телеграм-канале.
В Тернопольской ОВА сообщили, что "есть негативные последствия", но обошлось без жертв. При этом 50% потребителей в области отключили от электроэнергии.
Как сообщил генеральный директор электропоставщика YASNO Сергей Коваленко, государственная компания "Укрэнерго" распорядилась отключать три из шести очередей, на которые разделены потребители в регионах.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что объекты энергетики попали под удары.
Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила, что в результате атаке было серьёзно повреждено оборудование украинских теплоэлектростанций
"Вследствие массированной атаки было серьёзно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно начали устранение их последствий и восстановления работы оборудования", — отмечалось в сообщении.
Позднее МАГАТЭ сообщило о снижении мощности украинских атомных электростанций.
"Сегодня 5 из 9 действующих атомных энергоблоков Украины снизили мощность из-за возобновления атак на энергетическую инфраструктуру", - отмечалось в публикации в X МАГАТЭ.
Таким образом, украинская противовоздушная оборона, несмотря на все заверения военно-политического руководства страны, не была столь результативной.
Об этом говорят и независимые украинские СМИ.
"Кремль нанёс ответный удар по энергетической инфраструктуре Украины - это ответка на удар ВСУ западными ракетами вглубь РФ. Мы писали, что все ожидают удара. Экстренные отключения света по всей Украине. Перебои с водой и отоплением будут. Прилёты по энергетической инфраструктуре. Такое ощущение, что методично добивают энергетику в Украине. ПВО хоть и "работало", как пишут офисные телеграм-каналы, но очень много пропустило", — писал днём 13 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - проанализировал карту удара.
"Если посмотреть на инфографику ракетных ударов, то заявления власти о том, что сбили большинство целей выглядит странным. Ракеты летели спокойно по всей стране и достигали целей, но это никого не волнуют, главное пропаганда", - отмечалось в публикации.
Авторы канала также сообщили, что украинская власть даже после такого удара не будет ограничивать атаки на Россию.
"Наш источник в ОП сообщил, что Зеленский не собирается останавливать ракетные удары по территории России, Офис Президента сегодня будет обсуждать готовность к полному уничтожению критической инфраструктуры в стране", - писал канал после атаки.
Вчера, 18:22Трамп против ударов по РФ, ГУР заявило об убийстве под Москвой. Итоги 12 декабря на УкраинеИзбранный президент США Дональд Трамп выступил против нанесения ударов по России американскими дальнобойными ракетами. Украинские СМИ сообщили о том, что Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о якобы организованном убийстве инженера-ракетостроителя в Москве
Авторы "Резидента" заявили, что "Зеленский осознано погружает Украину в чёрную зиму" ради продолжения ударов по России, эффективность которых под вопросом.
Телеграм-канал "Іній", который, как утверждается, ведут украинские ветераны СВО, покинувшие страну, призвали последовать их примеру гражданское население Украины.
"Запомните этот твит - между Новым Годом и православным Рождеством россияне вынесут все 750-кв подстанции в Украине. Это означает заглушение всех реакторов на трёх АЭС и окончательный и бесповоротный энергетический дефицит. Вы о****те (будете ошеломлены — Ред.) до апреля, дорогие громадяне. Эвакуируйте хотя бы женщин и детей", — писали авторы канала.
Они напомнили о прекращении с 1 января газового транзита по территории Украины, отметив, что тот больше не будет "защищать украинскую энергетику".
О судьбе российского газа — в статье Павла Котова "Европа хочет избавиться от газа из России. Но получится ли?".