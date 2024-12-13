https://ukraina.ru/20241213/1059651800.html

Ответ на Таганрог. Итоги 13 декабря на Украине

Ответ на Таганрог. Итоги 13 декабря на Украине - 13.12.2024 Украина.ру

Ответ на Таганрог. Итоги 13 декабря на Украине

Минобороны России заявило об ответном ударе по объектам инфраструктуры, обеспечивающим работу оборонно-промышленного комплекса Украины

2024-12-13T18:20

2024-12-13T18:20

2024-12-13T18:20

эксклюзив

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Днём 13 декабря министерство обороны России сообщило об ответном ударе по Украине."11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесён ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог. В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - отмечалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.К тому времени СМИ сообщили о взрывах, которые звучали по всей территории Украины. В том числе, взрывы были и на Западной Украине.Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы применила не только свои, но и северокорейские ракеты. При этом он назвал этот удар одним из самых масштабных."Очередной российский ракетный удар по Украине. Крылатые ракеты, баллистика. По предварительным отчётам, было 93 ракеты. В частности, была по меньшей мере одна северокорейская ракета. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из наиболее масштабных ударов по нашей энергетике", — написал Зеленский в своём телеграм-канале.Воздушные силы ВСУ и вовсе заявили, что якобы сбили 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К", 80 ударных БПЛА и 1 баллистическую ракету "Искандер-М"."Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В том числе эффективно отработали F-16-е!" — указывалось в сообщении Воздушных сил ВСУ.Однако главы украинских регионов подпортили победные реляции Зеленского и украинского военного командования.Так, глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила, что Прикарпатье подверглось "самой массированной атаке" за время СВО."На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом – объекты критической инфраструктуры. Есть попадания! По состоянию на сейчас, к счастью, – без пострадавших", — заявила Онищук.По её словам, в области работали силы ПВО.Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также сообщил, что были атакованы объекты энергетики в области."К счастью, по состоянию на эту минуту, информации о пострадавших нет. Однако из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии. Детали позже", – написал глава ОВА в телеграм-канале.В Тернопольской ОВА сообщили, что "есть негативные последствия", но обошлось без жертв. При этом 50% потребителей в области отключили от электроэнергии.Как сообщил генеральный директор электропоставщика YASNO Сергей Коваленко, государственная компания "Укрэнерго" распорядилась отключать три из шести очередей, на которые разделены потребители в регионах.Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что объекты энергетики попали под удары.Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила, что в результате атаке было серьёзно повреждено оборудование украинских теплоэлектростанций"Вследствие массированной атаки было серьёзно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно начали устранение их последствий и восстановления работы оборудования", — отмечалось в сообщении.Позднее МАГАТЭ сообщило о снижении мощности украинских атомных электростанций."Сегодня 5 из 9 действующих атомных энергоблоков Украины снизили мощность из-за возобновления атак на энергетическую инфраструктуру", - отмечалось в публикации в X МАГАТЭ.Таким образом, украинская противовоздушная оборона, несмотря на все заверения военно-политического руководства страны, не была столь результативной.Об этом говорят и независимые украинские СМИ."Кремль нанёс ответный удар по энергетической инфраструктуре Украины - это ответка на удар ВСУ западными ракетами вглубь РФ. Мы писали, что все ожидают удара. Экстренные отключения света по всей Украине. Перебои с водой и отоплением будут. Прилёты по энергетической инфраструктуре. Такое ощущение, что методично добивают энергетику в Украине. ПВО хоть и "работало", как пишут офисные телеграм-каналы, но очень много пропустило", — писал днём 13 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - проанализировал карту удара."Если посмотреть на инфографику ракетных ударов, то заявления власти о том, что сбили большинство целей выглядит странным. Ракеты летели спокойно по всей стране и достигали целей, но это никого не волнуют, главное пропаганда", - отмечалось в публикации.Авторы канала также сообщили, что украинская власть даже после такого удара не будет ограничивать атаки на Россию."Наш источник в ОП сообщил, что Зеленский не собирается останавливать ракетные удары по территории России, Офис Президента сегодня будет обсуждать готовность к полному уничтожению критической инфраструктуры в стране", - писал канал после атаки.Авторы "Резидента" заявили, что "Зеленский осознано погружает Украину в чёрную зиму" ради продолжения ударов по России, эффективность которых под вопросом.Телеграм-канал "Іній", который, как утверждается, ведут украинские ветераны СВО, покинувшие страну, призвали последовать их примеру гражданское население Украины."Запомните этот твит - между Новым Годом и православным Рождеством россияне вынесут все 750-кв подстанции в Украине. Это означает заглушение всех реакторов на трёх АЭС и окончательный и бесповоротный энергетический дефицит. Вы о****те (будете ошеломлены — Ред.) до апреля, дорогие громадяне. Эвакуируйте хотя бы женщин и детей", — писали авторы канала.Они напомнили о прекращении с 1 января газового транзита по территории Украины, отметив, что тот больше не будет "защищать украинскую энергетику".О судьбе российского газа — в статье Павла Котова "Европа хочет избавиться от газа из России. Но получится ли?".

https://ukraina.ru/20241213/1059636082.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, таганрог, владимир зеленский, вооруженные силы украины, магатэ, укрэнерго, f-16