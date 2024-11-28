https://ukraina.ru/20241128/1059248538.html

"Нельзя читать без брома". Украинские эксперты вспоминают Винниченко и критикуют западные СМИ

"Нельзя читать без брома". Украинские эксперты вспоминают Винниченко и критикуют западные СМИ - 28.11.2024 Украина.ру

"Нельзя читать без брома". Украинские эксперты вспоминают Винниченко и критикуют западные СМИ

На Украине вдруг обнаружили "магичность" сознания ультра-патриотов и задумались над тем, за что на самом деле гибнут украинские солдаты - и стоит ли оно того... Украина.ру, 28.11.2024

2024-11-28T05:59

2024-11-28T05:59

2024-11-28T05:59

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На Украине вдруг обнаружили "магичность" сознания ультра-патриотов и задумались над тем, за что на самом деле гибнут украинские солдаты - и стоит ли оно того. Впрочем, так прямо вопрос пока не ставят.Ситуация на фронтах киевских экспертов не радует, Комментируя воинственные заявления западных политиков о том, что украинский конфликт зашел в критическую фазу и что Западу надо именно сейчас делать больше для Киева, украинский политтехнолог Андрей Золотарев вспомнил высказывание Владимира Винниченко о том, что украинскую историю нельзя читать без брома."Так и сводки с полей войны нельзя читать без валерьянки", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka. По его словам, за скупой и обезличенной информацией с линии фронта стоят "человеческие потери – убитые, пропавшие без вести, это чьи-то братья, мужья, сыновья… и счет этот по-прежнему множится".Золотарев добавил, что сейчас на фронте действительно ситуация для ВСУ критическая, "фронт каким-то чудом еще держится", но российские войска наступают, по его словам – "неважно, какой ценой". Эксперт предположил, что ВС РФ могут пойти и на Запорожье. По его словам, вообще эти два месяца до инаугурации Дональда Трампа будут для Киева "абсолютно критическими, поскольку глобально ситуация повернулась против Украины".После инаугурации будет не легче, грядет "трампизация США – перспектива со всеми вытекающими последствиями, с изменением политики в отношении Украины, кардинальным изменением, подчеркиваю, и "орбанизация" Европы", продолжил Золотарев.Однако, по его словам, в Киеве ничего этого не предвидели, вообще украинские патриоты "обладают таким магическим мышлением – они считают, что, если бы не российские деньги, влияние, ничего бы не произошло…".Комментируя решение Джо Байдена о "дальнобое", Золотарев заявил, что на ход войны это не повлияет никак – сотня-другая ракет ситуацию не переломит, у России гораздо больше возможностей. Так что это шаг чисто политический, сделан он с целью "поставить Трампа на растяжку", это привет уходящей администрации Байдена преемнику.А украинский политолог Дмитрий Спивак обеспокоен "изысками" западных СМИ, которые пишут, что украинская энергетика может не выдержать минусовых температур."Подобные изыски литературные в западной прессе – это констатация факта. А предложения какие-то есть?" - воззвал Спивак в эфире одного из ютуб-каналов то ли к западным СМИ, то ли к Западу в целом. Он констатировал: у русских ракеты есть, как бить по украинским объектам энергетики так, чтобы лампочка погасла, они знают. А вот что делать украинцам? И для чего западные СМИ об этом пишут, чтобы - что? "Вот это бесит", заявил политолог.Впрочем, о рисках для Украины при прохождении зимы говорит не только западная пресса. Ранее в украинском Совбезе предупредили, что этой зимой украинцев может ожидать перспектива проводить от 12 до 20 часов в сутки без света и тепла. Такой сценарий возможен при продолжении ударов по объектам украинской энергосистемы (если эти объекты не будут успевать восстанавливать) и при понижении температуры ниже минус десяти градусов.Говоря о западной помощи и о том, что потребуют взамен, Спивак отметил, что "Запад – это же не про ценности, Запад – это про бизнес через обертку ценностей". По словам эксперта, об этом свидетельствуют высказывания американского сенатора Линдси Грэма* о том, что Америка должна помочь Украине, чтобы там не обосновалась Россия, что Америка тогда вернет свои деньги и обогатится редкими полезными ископаемыми, которые есть на Украине, что это будет "хорошее соглашение" и для США, и для Украины."То, что у них у всех на уме, у Линдси Грэма на языке, ничего личного, только бизнес", - прокомментировал Спивак. Он напомнил, что Грэм уже год "говорит о том, что для США это классная инвестиция - помочь Украине, потому что (чтобы — Ред.) Путину не досталось, потому что в Украине уран, титан, литий, графит и так далее".Эксперт отметил, что если спросить сейчас у фонда BlackRock, чем они владеют на Украине, то от ответа "у вас волосы на голове встанут дыбом". А если еще знать, какие украинские земли кому принадлежат…Вот Грэм открыто объясняет, зачем США поддерживают Киев. Да это ведь давно и не секрет."Сотни тысяч в земле, которая им уже не принадлежит", - читаем в комментариях к видеозаписи интервью.Впрочем, многих украинских ЛОМов такая странность совсем не удивляет и не возмущает. Спивак заявил, что партнерство между странами всегда формируется на основе интересов, ведь, по его словам, "в политике нет морали и ценностей тоже нет, это - придуманные вещи…".Вот и объяснили бы это солдатам на передовой? А то ведь они как будто за какие-то "ценности" воюют? По факту получается – да, за ценности, только ценности эти материальные. Гибнут за материальные ценности, которые принадлежат давно уже не им, а BlackRock и прочим транснациональным фондам и компаниям, точнее, тем, кто за ними стоит.Только Россия может исправить эту гибельную для Украины ситуацию, но именно с Россией обманутые украинцы и воюют...*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Павла Котова "Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского"

https://ukraina.ru/20241127/1059219306.html

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