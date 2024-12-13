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Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу

Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу - 13.12.2024 Украина.ру

Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу

Владимир Зеленский назвал пятничный удар России по энергетическим и военным объектам Украины одним из самых масштабных. Об этом 13 декабря он написал в своем телеграм-канале

2024-12-13T16:29

2024-12-13T16:29

2024-12-13T16:29

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В пятницу утром, 13 декабря, ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. Минобороны России сообщило, что ответ Москвы на атаку ВСУ на аэродром в Таганроге западными ракетами ATACMS. На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетелоПрезидент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако посыл российского лидера не был услышан и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow.В пятницу, 13 декабря, после удара России по энергообъектам Украины Киев запросил импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысяч мегаватт в час у пяти соседних стран. Об этом сообщила энергетическая компания "Укрэнерго".В публикации говорится, что импорт в течение суток будет происходить из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.Другие новости: Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой

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