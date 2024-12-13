https://ukraina.ru/20241213/1059644763.html
Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу
Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу - 13.12.2024 Украина.ру
Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу
Владимир Зеленский назвал пятничный удар России по энергетическим и военным объектам Украины одним из самых масштабных. Об этом 13 декабря он написал в своем телеграм-канале
2024-12-13T16:29
2024-12-13T16:29
2024-12-13T16:29
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таганрог
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
укрэнерго
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В пятницу утром, 13 декабря, ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. Минобороны России сообщило, что ответ Москвы на атаку ВСУ на аэродром в Таганроге западными ракетами ATACMS. На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетелоПрезидент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако посыл российского лидера не был услышан и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow.В пятницу, 13 декабря, после удара России по энергообъектам Украины Киев запросил импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысяч мегаватт в час у пяти соседних стран. Об этом сообщила энергетическая компания "Укрэнерго".В публикации говорится, что импорт в течение суток будет происходить из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.Другие новости: Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой
https://ukraina.ru/20241213/1059641665.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, таганрог, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, укрэнерго
Новости, Россия, Таганрог, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго
Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу
Владимир Зеленский назвал пятничный удар России по энергетическим и военным объектам Украины одним из самых масштабных. Об этом 13 декабря он написал в своем телеграм-канале