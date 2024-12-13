Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу - 13.12.2024 Украина.ру
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Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу
Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу - 13.12.2024 Украина.ру
Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу
Владимир Зеленский назвал пятничный удар России по энергетическим и военным объектам Украины одним из самых масштабных. Об этом 13 декабря он написал в своем телеграм-канале
2024-12-13T16:29
2024-12-13T16:29
новости
россия
таганрог
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
укрэнерго
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В пятницу утром, 13 декабря, ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. Минобороны России сообщило, что ответ Москвы на атаку ВСУ на аэродром в Таганроге западными ракетами ATACMS. На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетелоПрезидент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако посыл российского лидера не был услышан и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow.В пятницу, 13 декабря, после удара России по энергообъектам Украины Киев запросил импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысяч мегаватт в час у пяти соседних стран. Об этом сообщила энергетическая компания "Укрэнерго".В публикации говорится, что импорт в течение суток будет происходить из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.Другие новости: Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой
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новости, россия, таганрог, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, укрэнерго
Новости, Россия, Таганрог, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго

Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу

16:29 13.12.2024
 
© AP / Yakiv Liashenko
- РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP / Yakiv Liashenko
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Владимир Зеленский назвал пятничный удар России по энергетическим и военным объектам Украины одним из самых масштабных. Об этом 13 декабря он написал в своем телеграм-канале

"[Это] один из самых масштабных ударов по нашей энергетике", — заявил Зеленский. Он добавил, что призывает весь мир к "сильной реакции", желательно с помощью системы Patriot.

В пятницу утром, 13 декабря, ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. Минобороны России сообщило, что ответ Москвы на атаку ВСУ на аэродром в Таганроге западными ракетами ATACMS.
На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело
Президент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако посыл российского лидера не был услышан и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow.
В пятницу, 13 декабря, после удара России по энергообъектам Украины Киев запросил импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысяч мегаватт в час у пяти соседних стран. Об этом сообщила энергетическая компания "Укрэнерго".
В публикации говорится, что импорт в течение суток будет происходить из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.
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14:51
Безвыходное положение: Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседейПосле массированного удара России по энергообъектам Украины в пятницу, 13 декабря, Киев запросил импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысяч мегаватт в час у пяти соседних стран. Об этом сообщила энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале
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