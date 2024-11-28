https://ukraina.ru/20241128/1059250121.html

Выбивает долги с украинцев и скупает активы за бесценок. Чем занимается олигарх Сергей Тигипко

Выбивает долги с украинцев и скупает активы за бесценок. Чем занимается олигарх Сергей Тигипко - 28.11.2024 Украина.ру

Выбивает долги с украинцев и скупает активы за бесценок. Чем занимается олигарх Сергей Тигипко

Под шумок войны украинские олигархи продолжают обдирать рядовых украинцев, попутно выводя награбленное на Запад, если они там не попали в черный список.

2024-11-28T06:14

2024-11-28T06:14

2024-11-28T06:14

эксклюзив

сергей тигипко

украина

днепропетровск

владимир зеленский

петр порошенко

партия регионов

приватбанк

кабмин

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Богатеют Петр Порошенко и Виктор Пинчук. Наращивает потихоньку состояние и бывший комсомольский лидер Днепропетровска Сергей Тигипко, в свое время пригревший в комсомольском кабинете будущих лидеров Майдана – Александра Турчинова и Юлию Тимошенко.В 1992 году на пару с Коломойским Тигипко стоял у истоков создания "Приватбанка", ныне крупнейшего банка Украины. И уже с 1994 года он становится серым кардиналом в украинской политике. Сначала как внештатный советник Кучмы по экономическим вопросам, затем — вице-премьер по вопросам экономики в кабинете Павла Лазаренко, отсидевшего затем в США за коррупцию. Вместе с Кучмой его можно считать архитектором украинской олигархической системы.За последние годы миллионы украинцев потеряли работу, цены на все продукты существенно возросли, поэтому многие стали обрастать долгами и кредитами. На них и решил нажиться Тигипко.На днях стало известно, что в 2023 году коллекторские компании в Украине сгенерировали 737 млн грн выручки. Самый высокий показатель выручки показало финансовая компания "Европейское агентство по возврату долгов". Ее бенефициаром выступает экс-нардеп Сергей Тигипко, который является ключевым лицом финансово-промышленной группы "ТАС".Группа "ТАС" основана Тигипко в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор (банковский и страховой сегменты) и аптечный, а также промышленность и недвижимость. За годы после Евромайдана Тигипко приобрел также более 80 000 га сельскохозяйственных земель.При этом до апреля 2014 года он состоял в Партии регионов и вышел из нее, только когда партия отказалась выдвигать его кандидатом в президенты в 2014 году.Накануне выборов 2019 года, Тигипко также купил у экс-президента Петра Порошенко завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве — судостроительный завод, специализировавшийся в том числе и на изготовлении военных катеров. По поводу продажи у украинской генпрокуратуры возникло тогда много вопросов, так как сделка имела все признаки махинации.В 2020 году Зеленский говорил, что предлагал Тигипко возглавить рабочую группу, которая должна была разрабатывать стратегию для Кабмина Украины. Предлагать ему пост министра Зеленский не решился, так как олигарх числился среди тех, кто состоял в Партии регионов и подлежал люстрации после Евромайдана. На вопрос, почему Тигипко отказался Зеленский тогда ответил крайне невнятно. "Они что-то там предлагали правительству. Я не знаю, сколько недель они работали, но они что-то предлагали. То есть мы сделали эту группу, они создали там стратегию, она должна быть у Шмыгаля", - рассказывал Зеленский.В октябре текущего года олигарх купил с большой скидкой у польской группы Getin Holding S.A. украинский Idea Bank. Тигипко дождался момента, когда Нацбанк Украины обязал польских акционеров продать банк после признания в 2023 году репутации акционеров "небезупречной" (в Польше против них завели уголовное дело за создание финансовой пирамиды). Этот банк обычно использовали украинские гастарбайтеры в Польше для перевода денег родственникам на Украину. Тигипко также принадлежит ТАСкомбанк и Универсал Банк (monobank).Принадлежащая Тигипко компания недавно также стала полноценным собственником вагонного завода TransAnt в Австрии, обещая, что данный проект должен заменить одно из ведущих предприятий Украины в сфере проектирования и изготовления грузовых вагонов – "Днепровагонмаш".В ноябре 2024 года Тигипко заявил на Киевском экономическом форуме о скупке новых активов, которые в период военного конфликта обычно обесцениваются. "Покупаем семенной завод и элеватор на 40 тыс хранения. Строим завод в Ковеле по вагоностроению для европейского пути. Строим завод по переработке яблок с нуля в яблочный концентрат", - рассказал Тигипко. В 2022 году на форуме он жаловался на то, что недостаточно подготовился к военным действиям и накопил мало резервов.В интервью Forbes Тигипко говорит, что предпочитает на 100% скупать активы самостоятельно, не принимая в долю партнеров. "Партнеры мне не нужны. Это стратегия. Потому что возникают различные взгляды, разная философия и разные возможности. Кто – в Монако, кто – в Вене, а кто – в Киеве. Это сдерживает развитие. Партнерство сродни бросанию жребия – повезет с человеком или нет. А я уже наигрался", - рассказывает олигарх.Свой подход к бизнесу он формулирует кратко: "Покупай украинское, продавай иностранцам". Проще говоря, он занимается спекуляцией, перепродавая активы, способствуя их перетеканию в руки западных корпораций.Полученные от перепродажи средства Тигипко постепенно под видом инвестиций выводит заграницу (в первую очередь – в Австрию). Чтобы его бизнесу в ЕС не мешали, бывший комсомольский руководитель Днепропетровска называет россиян военными преступниками и требует проведения Гаагского трибунала над российским руководством. Однако для западных корпораций такие "туземные" олигархи, как Тигипко, тоже никогда не станут своими – они лишь должны аккумулировать в своих руках достаточно крупные средства, которые потом можно будет конфисковать под предлогом санкций.Подробнее о том, чем занимаются другие олигархи Украины в эти тяжелые для страны дни - в статье Дмитрия Ковалевича "Призывает к переговорам и пугает Киев расплатой за помощь США. Чем занимается олигарх Дмитрий Фирташ"

https://ukraina.ru/20241127/1059221228.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, сергей тигипко, украина, днепропетровск, владимир зеленский, петр порошенко, партия регионов, приватбанк, кабмин