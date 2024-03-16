https://ukraina.ru/20240316/1053914404.html

Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе

Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе - 16.03.2024 Украина.ру

Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе

Еще до президентских выборов штурмовые группы ВСУ по всей линии боевого соприкосновения пытались нащупать слабые места. Однажды на том же Купянском направлении противник провел 60 контратак за сутки. Это рекорд

2024-03-16T08:56

2024-03-16T08:56

2024-03-16T08:56

интервью

всу

россия

сво

авдеевка

белгородская область

пво

франция

эммануэль макрон

купянск

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Такими действиями враг маскирует самое главное – переход к стратегической обороне, считает военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор БаранецОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Виктор Николаевич, в прошлый раз вы говорили, что смена в руководстве ВСУ была связана с необходимостью вывести их из тупика (о котором говорил Залужный) и провести новый "контрнаступ". А сейчас мы видим, что противник контратакует на всех направлениях и даже проводит полноценную войсковую операцию на границе с Белгородской области. Он уже начал реализовывать свой замысел?- Нет. То, что происходит на границе Белгородской области, нельзя связывать с новым контрнаступом. Это комплекс террористических актов против России. Украина это делает по нескольким причинам.Первое. Киевский режим хочет подгадить нам перед президентскими выборами. Он хочет показать, что Россия не охраняет Белгородскую область, чтобы вызвать недовольство народа. Люди идут голосовать, а им на голову падают беспилотники.Второе. Киевский режим отрабатывает деньги, который ей дал Запад. Запад спрашивает: "Почему вы сидите и никак не мучаете Россию. Давайте, устраивайте террористические акты". А украинское командование говорит: "Вы нам заплатили – вот ваш товар".Третье. Российская армия очень серьезно поджимает ВСУ под Купянском. Противник уже несколько раз подбрасывал туда резервы, но это не поправило их тяжелое положение. Следовательно, врагу нужно вынудить нас снять часть резервов из-под Купянска и перебросить их на границу Белгородской области.Именно поэтому такие террористические акты такие масштабные. ВСУ используют танки, артиллерию и дроны.Каков результате этого теракта? Вы прекрасно знаете. Гигантское количество украинских семей никогда уже не дождутся своих мужчин дома. Это пустая трата человеческих жизней. И за это отвечает главный преступник Украины по фамилии Зеленский.- Почему вы думаете, что эта активность закончится после выборов? Если не закончится, сможем ли мы удержать позиции на границе, не перебрасывая оттуда силы с других направлений?- Я не говорил, что после президентских выборов эта активность закончится.Еще до президентских выборов штурмовые группы ВСУ по всей линии боевого соприкосновения пытались нащупать слабые места. Однажды на том же Купянском направлении противник провел 60 контратак за сутки. Это рекорд. Такими действиями враг маскирует самое главное – переход к стратегической обороне.Напомню, что Зеленский объявил о строительстве трех стратегических линий обороны. Вы же видите эти колоссальные надолбы, бетонные укрепления, треугольники и колючую проволоку. Вы же видите экскаваторы, которые зарывают украинскую армию по самые ноздри. Это явные признаки оборонительной тактики.Повторюсь, под шумок террористических операций и контрударов штурмовых групп, ВСУ потихоньку переходят к стратегической обороне и готовят новое наступление. Киевский режим не стесняется об этом говорить.Чтобы начать новый контрнаступ, Украине нужно три вещи.Первое. Ей нужно дождаться денег, вокруг которых сейчас идет грызня в конгрессе США.Второе. Ей нужно дождаться оружия, включая самолеты F-16 и дальнобойные ракеты вроде "Таурусов".Третье. Ей нужны люди. Это самое главное. Вы же видите, какая там происходит суета вокруг мобилизации. Зеленский начинает чесать репу и соглашается с Сырским, что им нужно отправить с фронта на отдых 300 тысяч человек, заменив их новыми.Для нас это будет очень выгодно. Одно дело – драться с матерыми вояками, которые два года просидели в окопах. А другое дело – работать с пастухами, водителями и студентами, которых месяц поучили стрелять и отправили на передовую.Таким образом, мы учитываем все эти элементы. Я думаю, мы держим в голове, когда и где мы будем наступать.- Какие именно моменты вам подсказывают, что нам пора бы навалиться?- Мы поймали кураж и стратегическую инициативу после Авдеевки. Мы взяли этот самый крепкий опорный пункт ВСУ и рвемся на оперативный простор. Нам нужно освободить Орловку и Часов Яр, чтобы двигаться на Славянск/Краматорск. Но это только одно направление нашего наступления. Нам нужно полное освобождение Запорожской и Херсонской областей. И где-то в глубине наших стратегических соображений маячат Одесса и Николаев. Это я вам так грубо раскрыл, что ждет нашу армию в этом году.- Вы сказали о том, что мы поймали кураж после Авдеевки. Тут я сомневаюсь, потому что у ВСУ за ней тоже есть укрепления. Да, это не единая система обороны, которая была у нас на Запорожье. Но отдельные опорные пункты все равно представляют для нас серьезную проблему.- Безусловно. Не надо думать, что мы так просто взяли Невельское. Это серьезный опорный пункт.Понимаете, когда обыватель слышит, что мы взяли какое-нибудь Кукушкино, он думает: "Ну и чем тут хвастать? Какое-то село". Извините, бывают населенные пункты, за которые надо серьезно пострадать и понести жертвы. Одно дело – видеть войну на теплых диванах. Другое дело – видеть войну там, где свистят снаряды и пули.- Вернемся к контратакам ВСУ. Насколько успешно мы их отражаем?- Тотально наблюдать за ходом СВО – это моя профессия. Я ежедневно слежу и за позитивными ее событиями, и за событиями печальными. Мне приходится говорить и об успехах, и о недостатках. И я хочу сказать, что за эти два года наша армия значительно помудрела. Враг нас многому научил. Он нам преподнес очень жесткие университеты. Мы сделали из этого выводы. И эти выводы дают реальные результаты.Я вам назову только один факт, который говорит о возросшем профессионализме нашей армии.Мы заметили цель на поле боя. Передали об этом информацию в штаб. Штаб передает приказ командиру орудия, которое будет открывать огонь по этой цели. Раньше было так. Мы засекали цель, но пока команда проходила через эти 4-5 инстанций, цель уносила пятки. Теперь мы научились ценить это время. Скорость и слаженность в связи между разведкой и ударными средствами стало еще одним нашим важным оружием.В целом линия соприкосновения не претерпевает радикальных перемен. Где-то мы продвигаемся на 100 метров, где-то на 500, где-то на километр. Идет рутинная война. Где-то ВСУ штурмуют и получают по башке. Где-то нам достается. Но я не скажу, что это позиционный тупик. Потому что после Авдеевки мощный напор российской армии очевиден.Почитайте западные СМИ или украинские социальные сети. Все говорят одно: "Русские прут. У русских больше оружия".Я не хочу сказать, что у нас идеально. За два года СВО у нас возник целый букет проблем. Одни мы решали успешно, другие - наполовину, а в отношении третьих мы до сих пор находимся в тупике. Мы до сих пор думаем, как найти противоядие.Вы же знаете, что происходит на Черном море, когда вражеские атаки подводных дронов уничтожают наши корабли. С этим надо что-то делать. Об этом говорят не только адмиралы. Об этом говорит простой народ. Он хочет, чтобы военные начали что-то делать. Идет всероссийский коллективный совет.Я по радио каждый день общаюсь с рядовыми гражданами. Кто мне чего только ни предлагал. Кто-то советует постоянно держать в воздухе вертолеты, чтобы наблюдать за обстановкой. Кто-то предлагает ставить боновые заграждения. Кто-то требует поставить на каждый корабль по шесть крупнокалиберных пулеметов, чтобы они могли стрелять по беспилотникам. Кто-то предлагает сменить гидрографию.Это какое-то всероссийское заседание Генштаба. Это феноменальный случай.- Ну вот как объяснять обывателю, что нет у нас лазерной пушки или светового меча, которые моментально поразили бы всех врагов?- Кстати, насчет лазерного оружия. Я уже лет 50 занимаюсь этой темой. Я знаком со многими светилами. Когда вам англичане показывают мультики для лохов и утверждают, что они якобы выжигают цели за 5-7 километров – это блеф. В мире сегодня нет гениев, которые могли бы сделать полноценное боевое лазерное оружие.Мир только подступается к тому, что можно при хорошей погоде на высоте в 100-200 метров вынести "мозги" у беспилотников. И мы это сделали. Мы создали лазерную пушку "Пересвет", которая вырубает электронику и оптику, делая их слепыми. У нас уже есть антидроновые ружья "Задира" и "Выжигатель".Мы существенно двигаемся в этом направлении. Чего нельзя сказать о противнике.У нас 9 из 10 ударных беспилотников достигают своих целей. У Украины нет средств их поражения. Зато британцы говорят, что что-то там поставят Киеву. Вы это сначала сделайте.Это пиар-акция, чтобы лишний раз вызвать напряжение в российском обществе.- Новые заявления Макрона об интервенции западных стран на Украину – это тоже пиар-акция?- Если французская армия во главе с Макроном выйдет на поле боя, она получит по морде. Франция устанет хоронить своих бойцов, которых Макрон позовет на Украину.Мы внимательно наблюдаем за этой петушиной военной активностью Макрона. Говорят, что он вообще эти заявления делал в пьяном состоянии, напившись крепкого коньяка. Макрон – это еще не Франция. Местные социологи быстренько провели опрос по поводу этого предложения Макрона. И 86% французов сказали, что не хотят терять своих солдат из-за какой-то Украины на чужой войне.Макрон может петушиться сколько угодно. Нам не в первой крошить иностранных наемников на Украине. У меня уже пальцев на руках не хватит, чтобы посчитать, наемники из каких стран НАТО воюют на поле боя. Из таскают в мешках из-под мусора в Польшу, Францию, в Прибалтику и в Америку.Есть одна любопытная деталь. Украинцы прячут трупы своих солдат в черных мешках. А иностранцев они прячут в цветные мешки, чтобы было понятно, в какую страну нужно отправлять тела.Вы же помните, что в самом начале СВО 200 наемников из стран НАТО попали под огонь "Кинжалов" на Яворовском полигоне, когда из этих 200 человек только 20 остались живы. Это очень повлияло на их мозги.Да, многие из них еще продолжают ехать на охоту на Украину. Иногда они даже требуют платить им по 3 тысячи евро в день. Где Зеленский найдет такие деньги? Только если Байден ему разрешит.- Еще о нашей эффективности работы по западным специалистам говорит то, что мы уничтожили несколько установок ЗРК Patriot вместе с расчетом.- Да. Это одно из наших крупных достижений. Давайте разберемся, что же произошло.Когда после Авдеевки наша армия активизировалась, особенно активно стали действовать наши самолеты и вертолеты. Это настолько перепугало украинское командование, что они решили поближе к зоне действия нашей авиации передвинуть свои "Пэтриоты". Нам этом они и попались.Это крупный наш успех - разметать три подразделения "Пэтриотов" и около 100 человек нашими "Кинжалами".Американцы даже подбили бабки относительно того, какая страна передала на Украину таких комплексов. Они сказали, что мы уничтожили 13% всех таких средств ПВО, которые у них были. А это огромный материальный ущерб. Одна такая установка стоит от 300 до 400 миллионов долларов. Это очень серьезно.Я уже не говорю про "Абрамс", который стоит 8,6 миллиона долларов, а уничтожает его простенький русский дрон за 35 тысяч рублей. Там четыре движка, хорошая оптика и боеприпас под брюхом. Он влетает под брюхо или в башню этого танка и подбивает его.Вот так мы научились воевать.- Давайте резюмируем то, о чем мы говорили. Наши войска активизировались. ВСУ имитируют активность, чтобы перейти в оборону и начать подготовку к новому контрнаступу, а мы тем временем держим в уме наше наступление. Как в ближайшее время будет сочетаться одно с другим?- Как всегда говорю вам беспощадную правду.Чтобы там ни утверждали киевские генералы и политики, ВСУ выдохлись после первого контрнаступа. У них колоссальное количество проблем с техникой и личным составом. При такой покалеченной армии с нарушенным моральным настроем (и при отставке довольно авторитетного руководства) вряд ли противник может думать о контрнаступе.Враг может только выстроить мощные оборонительные линии, почистить перья, насытить армию западным оружием, набрать призывников, и, может быть, потом они будут готовить новое наступление.Что касается нашего наступления, то мы учитываем уроки украинской армии, которая расшибла лоб о "линию Суровикина". Российские генералы прекрасно понимают, как трудно решать проблемы прорыва обороны. Сейчас мы этим и занимаемся.У нас есть блестящая техника, которой нет на Украине и на Западе. Если мы будем прорывать эту оборону, мы не будем бросать штурмовые группы в "мясные штурмы". Это будет делать специальная техника инженерного разминирования местности. Для нас жизни солдата и офицера превыше всего.Пока же наш Генштаб думает о том, как бы не дать украинской армии зарыться в землю по самые ноздри. Нам не нужно новых Авдеевок. Если мы будем тянуть резину, мы получим еще больше таких Авдеевок на линии генерального наступления.Пока у нас три таких линии. Славянск-Краматорск, Херсон-Запорожье, Одесса-Николаев.Если Макрон действительно захочет послать на Украину своих солдат, если мы приблизимся к Одессе, то трупы французских десантников будут болтаться на волнах Черного моря. Мы и не таких французиков бывали.Макрон может договориться до того, что он будет работать официантом в парижском кафе, куда зайдет русский солдат и скажет: "Бистро, бистро давай мне чашку кофе".

https://ukraina.ru/20221027/1040206253.html

https://ukraina.ru/20240315/1053882672.html

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Кирилл Курбатов

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