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Журналист Украина.ру Александр Чаленко вошёл в лонг-лист премии "За верность Слову и Отечеству"
Журналист Украина.ру Александр Чаленко вошёл в лонг-лист премии "За верность Слову и Отечеству" - 13.12.2024 Украина.ру
Журналист Украина.ру Александр Чаленко вошёл в лонг-лист премии "За верность Слову и Отечеству"
Книга сотрудника издания Украина.ру Александра Чаленко "Новейшая история Новороссии" вошла в лонг-лист премии им. Антона Дельвига "За верность Слову и Отечеству" за 2024 год
2024-12-13T17:45
2024-12-13T17:45
2024-12-13T18:23
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Список сформировали участники из 21-го региона России, Казахстана и Белоруссии. В 2024 году при поддержке Фонда Президентских Грантов восемь лауреатов получат денежные премии. Общий призовой Фонд составляет 800 тысяч рублей. Торжественная церемония награждения и итоговая конференция Всероссийского Форума противодействия фальсификации истории и сохранения исторической памяти "Настоящее Прошлое" традиционно приурочены к датам основания "Литературной газеты" Александром Пушкиным и Антоном Дельвигом в 1830 году и пройдут в Москве с 17 по 19 января 2025 года.Александр Чаленко – журналист-политэмигрант, с 2016 находится в розыске СБУ по статье "Сепаратизм". Также Чаленко является лауреатом премии им. Олеся Бузины.Книга "Новейшая история Новороссии" вышла в 2023 году в петербургском издательстве "Алетейя". В книге подробно объясняется, как и почему в период между двумя Майданами на Украине возникла Новороссийская Идея, и почему во время Русской весны 2014 года она вытеснила идею федерально-земельной и двуязычной Украины.Материал Александра Чаленко по истории и культуре Украины - Григорий Сковорода: украинский философ или южнорусский хипарь
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Новости, Россия, Украина, Александр Чаленко, Олесь Бузина, Украина.ру, журналист, Культура
Журналист Украина.ру Александр Чаленко вошёл в лонг-лист премии "За верность Слову и Отечеству"
17:45 13.12.2024 (обновлено: 18:23 13.12.2024)
Книга сотрудника издания Украина.ру Александра Чаленко "Новейшая история Новороссии" вошла в лонг-лист премии им. Антона Дельвига "За верность Слову и Отечеству" за 2024 год
Список сформировали участники из 21-го региона России, Казахстана и Белоруссии. В 2024 году при поддержке Фонда Президентских Грантов восемь лауреатов получат денежные премии. Общий призовой Фонд составляет 800 тысяч рублей.
Торжественная церемония награждения и итоговая конференция Всероссийского Форума противодействия фальсификации истории и сохранения исторической памяти "Настоящее Прошлое" традиционно приурочены к датам основания "Литературной газеты
" Александром Пушкиным и Антоном Дельвигом в 1830 году и пройдут в Москве с 17 по 19 января 2025 года.
Александр Чаленко
– журналист-политэмигрант, с 2016 находится в розыске СБУ
по статье "Сепаратизм". Также Чаленко является лауреатом премии им. Олеся Бузины
.
Книга "Новейшая история Новороссии" вышла в 2023 году в петербургском издательстве "Алетейя". В книге подробно объясняется, как и почему в период между двумя Майданами на Украине возникла Новороссийская Идея, и почему во время Русской весны 2014 года она вытеснила идею федерально-земельной и двуязычной Украины.