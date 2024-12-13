https://ukraina.ru/20241213/1059651069.html

Журналист Украина.ру Александр Чаленко вошёл в лонг-лист премии "За верность Слову и Отечеству"

Журналист Украина.ру Александр Чаленко вошёл в лонг-лист премии "За верность Слову и Отечеству" - 13.12.2024 Украина.ру

Журналист Украина.ру Александр Чаленко вошёл в лонг-лист премии "За верность Слову и Отечеству"

Книга сотрудника издания Украина.ру Александра Чаленко "Новейшая история Новороссии" вошла в лонг-лист премии им. Антона Дельвига "За верность Слову и Отечеству" за 2024 год

2024-12-13T17:45

2024-12-13T17:45

2024-12-13T18:23

новости

россия

украина

александр чаленко

олесь бузина

украина.ру

журналист

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059650708_0:669:1001:1232_1920x0_80_0_0_b21b818e587cf855f018f23380354a00.jpg

Список сформировали участники из 21-го региона России, Казахстана и Белоруссии. В 2024 году при поддержке Фонда Президентских Грантов восемь лауреатов получат денежные премии. Общий призовой Фонд составляет 800 тысяч рублей. Торжественная церемония награждения и итоговая конференция Всероссийского Форума противодействия фальсификации истории и сохранения исторической памяти "Настоящее Прошлое" традиционно приурочены к датам основания "Литературной газеты" Александром Пушкиным и Антоном Дельвигом в 1830 году и пройдут в Москве с 17 по 19 января 2025 года.Александр Чаленко – журналист-политэмигрант, с 2016 находится в розыске СБУ по статье "Сепаратизм". Также Чаленко является лауреатом премии им. Олеся Бузины.Книга "Новейшая история Новороссии" вышла в 2023 году в петербургском издательстве "Алетейя". В книге подробно объясняется, как и почему в период между двумя Майданами на Украине возникла Новороссийская Идея, и почему во время Русской весны 2014 года она вытеснила идею федерально-земельной и двуязычной Украины.Материал Александра Чаленко по истории и культуре Украины - Григорий Сковорода: украинский философ или южнорусский хипарь

https://ukraina.ru/20230126/1042963743.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, александр чаленко, олесь бузина, украина.ру, журналист